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Подписание ЭПД с использованием NFC-токена

Электронный документооборот в логистике стремительно развивается, и ЭПД становится важным инструментом для транспортных компаний. С 2023 года цифровизация в этой области достигла нового уровня: бизнес переходит на цифровые решения, чтобы минимизировать бумажную работу и ускорить процессы.

NFC-подпись — это удобный способ подписания ЭПД, который делает процесс простым даже для водителей в пути. Вместо кипы документов водитель одним касанием подтверждает их с помощью электронной подписи, не прибегая к компьютеру. Это автоматизированное решение экономит время и ресурсы, упрощая жизнь как ИП, так и крупным транспортным компаниям, устанавливая ЭДО как стандарт отрасли.

Что такое ЭПД и для чего он нужен

ЭПД — это электронный перевозочный документ, заменяющий бумажные накладные, путевые листы и другие сопроводительные бумаги. Он включает данные о маршруте, грузе, транспорте и водителе, подтверждая легальность перевозки. Работа с ЭПД ведется через специализированные платформы.

С принятием нормативов, таких как постановление № 931, ЭПД стал доступен для большинства видов перевозок, особенно в коммерческой логистике. Согласно обновлениям в 259-ФЗ, вскоре все перевозочные документы перейдут в цифровой формат.

Платформы для работы с ЭПД, например, 1С-ЭПД, решают следующие задачи:

  • Упрощение бюрократии. Нет необходимости возить пачки бумаг, которые могут быть утеряны или испорчены.

  • Экономия ресурсов. Водители тратят меньше времени на оформление, а логисты — на проверку. Экономия на отправке оригиналов составляет от 100 до 700 рублей.

  • Прозрачность. Цифровой формат облегчает контроль со стороны налоговых служб и ГИБДД, фиксируя, кто подписал документ и внес изменения.

  • Удобство. Подписание доступно из любой точки без привязки к месту.

  • Надежность. Документы не теряются и не портятся.

  • Гибкость. Возможность оперативно обновлять данные или корректировать маршрут.

NFC-подпись делает процесс еще доступнее: достаточно приложить токен к смартфону. Это помогает компаниям соответствовать законодательству, связывая сложные технологии с практическими задачами перевозчиков.

Как сейчас подписывают ЭПД

Сегодня ЭПД подписывается с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), ключ которой хранится на USB-токене. Преимущества: высокая безопасность и широкая распространенность. Недостатки: необходимость компьютера, что неудобно для водителей, большую часть времени находящихся за рулем.

Подключение USB-токена к ноутбуку или настройка криптопровайдера может быть сложной для тех, кто предпочитает простоту. NFC-технология устраняет эти проблемы, делая подписание ЭПД интуитивно понятным.

Для оформления КЭП физлицам советуем использовать сервис Астрал Подпись. Подпись подходит для любых цифровых документов и идентификации в системах. ИП и руководители компаний могут заказать услугу Получение КЭП в ФНС под ключ.

Как работает NFC-носитель для подписи

NFC-токен — это компактный USB-носитель для электронной подписи, совместимый с компьютерами и смартфонами. Он выглядит как флешка. Передача данных осуществляется при поднесении токена к телефону. Процесс для водителя:

  • Подготовка. Водитель получает NFC-носитель с ключом подписи и устанавливает приложение для ЭПД на смартфон.

  • Подписание. В приложении открывается документ, токен подносится к телефону, и подпись подтверждается за секунды.

  • Передача. Подписанный ЭПД автоматически отправляется в систему документооборота.

На ПК процесс остается прежним: токен вставляется в USB-порт, и он готов к работе. Переключение между устройствами не требует дополнительных настроек.

Пример носителя — Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100. Если вы использовали Рутокен ЭЦП 2.0 или 3.0, переход будет плавным, с добавлением NFC-функционала. Возможности:

  • Поддержка российских (ГОСТ) и международных (RSA, ECDSA) стандартов шифрования.

  • Безопасное хранение ключей внутри устройства без возможности их копирования.

  • Совместимость с Windows, macOS, Android, iOS.

Выбрать сертифицированный токен можно в нашем каталоге.

Преимущества NFC-подписи

  • Простота. Не нужны компьютер, сложные программы или настройки — только смартфон и токен.

  • Скорость. Подписание занимает пару секунд, как при оплате картой.

  • Совместимость. Работает с большинством Android-устройств с NFC.

  • Безопасность. Токен защищен паролем и криптографией, данные недоступны без пин-кода даже при утере.

  • Мобильность. Компактный токен удобен в дороге, в отличие от ноутбука.

Для водителей это идеальное решение: ЭПД подписывается прямо в кабине грузовика. NFC-подпись упрощает процесс до уровня бесконтактной оплаты, а компании получают меньше ошибок и ускоренный документооборот.

Кому подходит NFC-подпись

NFC-технология удобна для всех, кто ценит скорость и надежность подписи, особенно:

  • Водители-дальнобойщики. Подписание возможно только со смартфоном и токеном.

  • Малые перевозчики. ИП экономят на сложных системах ЭДО.

  • Крупные автопарки. Стандартизация процесса снижает затраты на обучение и оборудование.

  • Логистические компании. Оптимизация документооборота и соблюдение законодательства.

NFC-подпись идеальна для тех, кто хочет простоты. Водителю достаточно приложить токен к телефону, чтобы подписать ЭПД, без технических сложностей.

Как начать использовать NFC-подпись

Переход на NFC-подпись прост и доступен. Пошаговый план:

  1. Приобретите NFC-носитель, например, Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100, в удостоверяющем центре, выдающем КЭП.

  2. Настройте подпись, добавив сертификат в профиль системы ЭДО по инструкции центра.

  3. Подписывайте ЭПД, открывая их в приложении и поднося токен к телефону.

Для работы рекомендуем сервис 1С-ЭПД, интегрированный с ГИС ЭПД, запущенной 1 сентября 2022 года. ГИС ЭПД повышает прозрачность перевозок для государства и бизнеса. Подключение возможно через аккредитованных операторов, таких как ГК «Астрал» — первый оператор ИС ЭПД в России.

Заключение

NFC-токен делает подписание ЭПД таким же простым, как оплата картой: приложил — и готово. Это решение без бумаг экономит время, сокращает расходы и упрощает документооборот в логистике. Для водителей, ИП и автопарков NFC-подпись — это шаг к удобству и оптимизации без сложностей. Попробуйте NFC и убедитесь, что технологии могут быть простыми и надежными.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFGDRyw6

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