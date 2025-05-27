Подписание ЭПД с использованием NFC-токена

Что такое ЭПД и для чего он нужен

ЭПД — это электронный перевозочный документ, заменяющий бумажные накладные, путевые листы и другие сопроводительные бумаги. Он включает данные о маршруте, грузе, транспорте и водителе, подтверждая легальность перевозки. Работа с ЭПД ведется через специализированные платформы.

С принятием нормативов, таких как постановление № 931, ЭПД стал доступен для большинства видов перевозок, особенно в коммерческой логистике. Согласно обновлениям в 259-ФЗ, вскоре все перевозочные документы перейдут в цифровой формат.

Платформы для работы с ЭПД, например, 1С-ЭПД, решают следующие задачи:

Упрощение бюрократии . Нет необходимости возить пачки бумаг, которые могут быть утеряны или испорчены.

Экономия ресурсов . Водители тратят меньше времени на оформление, а логисты — на проверку. Экономия на отправке оригиналов составляет от 100 до 700 рублей.

Прозрачность . Цифровой формат облегчает контроль со стороны налоговых служб и ГИБДД, фиксируя, кто подписал документ и внес изменения.

Удобство . Подписание доступно из любой точки без привязки к месту.

Надежность . Документы не теряются и не портятся.

Гибкость. Возможность оперативно обновлять данные или корректировать маршрут.

NFC-подпись делает процесс еще доступнее: достаточно приложить токен к смартфону. Это помогает компаниям соответствовать законодательству, связывая сложные технологии с практическими задачами перевозчиков.