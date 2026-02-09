Единый контур вместо десятка интеграций: как Астрал.Платформа меняет архитектуру бизнеса

Проблема роста: как IT-ландшафт превращается в хаос

Эволюция цифровизации в средней или крупной компании часто выглядит так:

Появилась задача отправлять накладные без бумаги — внедрили сервис ЭДО, настроили интеграцию. Понадобилось подписывать кадровые документы — купили решение для кадрового ЭДО, подключили УНЭПЫ, сделали новую интеграцию. Вступил в силу закон об МЧД — потребовался третий поток данных. Пришла логистика с ЭПД — нашли вендора, снова интеграция.

В итоге, вместо стройной системы получается сложная конструкция из разрозненных решений. Каждый внешний сервис — это отдельный «черный ящик» со своим API, командами, форматами ошибок и гарантиями доступности.

К чему это приводит при масштабировании:

Сложная поддержка . Обслуживать несколько разных интеграций кратно дороже, чем одну. Конфликты версий, разные стандарты документации и техподдержки отнимают ресурсы IT-команды.

Размытая ответственность . Если процесс ломается, сложно быстро определить, на чьей стороне проблема: в учетной системе, у вендора подписей или у оператора ЭДО.

Архитектурный тупик. Внедрение любого нового процесса требует разработки «с нуля», а не переиспользования готовых модулей.

В этот момент становится очевидно: бизнесу нужны не отдельные продукты с интерфейсами, а единый интеграционный слой.