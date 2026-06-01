Роуминг ЭПД: как обмениваться электронными транспортными накладными, если контрагент на другом операторе

Роуминг решает эту проблему: каждый участник работает в своем привычном сервисе, а операторы передают документы между собой автоматически. Помимо ЭТрН, с 1 сентября 2026 года обязательной становится и электронная заявка-заказ (ЭЗЗ) — она оформляется на каждую перевозку с каждым перевозчиком. Роуминг распространяется на оба типа документов.
Ниже разберем, как устроен роуминг ЭПД, с какими операторами он уже работает, сколько стоит, где проходят его границы и что делать, если контрагент вообще не подключен к электронному документообороту перевозочных документов.
Как устроен роуминг ЭПД и чем он отличается от роуминга ЭДО
Роуминг ЭПД и роуминг обычного ЭДО решают похожую задачу, но работают по разным каналам. Обычный электронный документооборот (счета-фактуры, акты, УПД) идет через операторов ЭДО, аккредитованных ФНС. Электронные перевозочные документы передаются через операторов информационной системы ЭПД, включенных в реестр ФНС (порядок включения утвержден приказом Минтранса от 25.05.2022 № 200). Это разные реестры, разные технические требования и разные шлюзы.
Почему нельзя отправить ЭТрН через обычный канал ЭДО
Электронная транспортная накладная формируется по формату, утвержденному ФНС (приказ ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@), и в обязательном порядке фиксируется в ГИС ЭПД, государственной информационной системе электронных перевозочных документов, которую ведет Минтранс. Передача возможна только через операторов ИС ЭПД, включенных в реестр ФНС. Канал обычного ЭДО не обеспечивает ни нужный формат маршрутизации, ни автоматическую отправку копии в ГИС ЭПД.
Схема обмена через роуминг
Участник формирует и подписывает свой титул ЭТрН в решении своего оператора. Оператор проверяет формат и электронную подпись, затем передает документ оператору контрагента через роуминговый шлюз. Оператор контрагента доставляет документ получателю. Параллельно копия уходит в ГИС ЭПД. Для пользователя процесс выглядит так же, как отправка документа внутри одного оператора: никаких дополнительных действий не требуется.
Сколько операторов ИС ЭПД существует и с кем работает роуминг
По состоянию на май 2026 года в реестре операторов ИС ЭПД на сайте ФНС России зарегистрировано более десяти операторов. Роуминг между ними находится на разных стадиях: часть связок уже работает в промышленном режиме, часть проходит тестирование.
Сводная таблица роуминга ГК «Астрал» с операторами ИС ЭПД
Оператор
ЭТрН (все сценарии)
ЭЗЗ (заказ-заявка)
ЭПЛ (путевой лист)
Статус
Тензор
✔
✔
✖
Промышленный
Такском
✔
✔
✖
Промышленный
СКБ Контур
✔
✔
✖
Промышленный
Лерадата (ФормаПром)
✔
✔
✖
Промышленный
ЦРПТ
✔
✔
✖
Промышленный
Корус Консалтинг
✔
Тестирование
✖
Тестирование
Эдивеб
✔
Тестирование
✖
Тестирование
Эвотор ОФД
✔
Тестирование
✖
Тестирование
Роуминг для электронных путевых листов (ЭПЛ) не предусмотрен ни у одного оператора на рынке. Все участники процесса оформления путевого листа (организация, медработник, механик) должны быть подключены к одному оператору ИС ЭПД. Это принципиальное ограничение текущей архитектуры.
Контрагент на конкретном операторе: что делать
Если контрагент работает через любого из операторов, с которыми роуминг уже запущен в промышленном режиме, дополнительных действий со стороны клиента не нужно. Документ уйдет автоматически. Если оператор контрагента находится в стадии тестирования, уточните у своего оператора текущий статус: тестовые связки переходят в промышленный режим без предупреждения, информация обновляется еженедельно.
Стоимость и скорость роуминга
Два вопроса, которые задают чаще всего: сколько стоит и не тормозит ли.
Стоимость. Дополнительной платы за роуминг нет. Клиент платит только по тарифу своего оператора за каждый отправленный или полученный документ. У 1С-ЭПД, например, стоимость начинается от 4,50 ₽ за документ в зависимости от тарифного плана и объема. Настройка роуминга бесплатна.
Скорость. Среднее время передачи документа через роуминговый шлюз составляет менее 200 миллисекунд. Полный цикл (проверка формата, проверка подписи, маршрутизация, отправка в ГИС ЭПД) в 90% случаев занимает 1–2 секунды. На практике контрагент получает документ практически мгновенно: задержка не отличается от обмена внутри одного оператора.
Пример: грузоотправитель в Новосибирске подписывает первый титул ЭТрН (Т1) в 1С в 09:00. Перевозчик в Екатеринбурге, работающий через другого оператора, видит документ в своем интерфейсе в 09:00 того же дня. Подписывает второй титул (Т2 — прием груза) и передает документ грузополучателю в Москве, который использует третьего оператора. Грузополучатель подписывает третий титул (Т3 — приемка), после чего перевозчик подтверждает доставку четвертым титулом (Т4). Вся цепочка из четырех обязательных титулов проходит за время погрузки и выгрузки.
Ограничения роуминга: что нужно знать до подключения
Путевые листы: роуминг не работает
Это самое существенное ограничение. Если организация оформляет электронные путевые листы, все участники (организация-владелец ТС, медицинский работник, механик) должны использовать одного оператора. Ситуация, когда медик подключен к одному оператору, а организация к другому, означает невозможность электронного оформления путевого листа. Решение: либо перевести медика на того же оператора, либо оформлять путевой лист на бумаге. Бумажная форма путевого листа допускается для всех перевозок, кроме перевозок алкогольной и спиртосодержащей продукции, для которых ЭПЛ обязателен с 01.09.2026 (закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ, ст. 6 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).
Регистрация в ГИС ЭПД
Для обмена ЭПД все участники перевозки должны быть зарегистрированы в ГИС ЭПД. Регистрация происходит автоматически при подключении к любому оператору ИС ЭПД, включенному в реестр ФНС. Отдельно регистрироваться на портале Минтранса не нужно.
Международные перевозки
По состоянию на май 2026 года ГИС ЭПД и роуминг между операторами рассчитаны на внутрироссийские перевозки. Для международных грузоперевозок электронная транспортная накладная (ЭТрН) в формате ФНС не применяется. Международные перевозки оформляются по CMR-конвенции, и переход на электронный формат (e-CMR) регулируется отдельным протоколом к Конвенции КДПГ, к которому Россия пока не присоединилась.
Контрагент не подключен к ЭПД
Если контрагент вообще не подключен ни к одному оператору ИС ЭПД, роуминг не поможет: обмениваться электронными документами не с кем. До 1 сентября 2026 года, пока ЭТрН не стала обязательной, можно продолжать работать на бумаге. После этой даты контрагенту придется подключиться к одному из операторов. Для ИП без 1С существуют мобильные приложения, позволяющие подписывать титулы ЭТрН со смартфона, например, Астрал-ЭПД от оператора ИС ЭПД ГК «Астрал».
Фермеры и микробизнес без электронного документооборота смогут использовать мобильные решения с упрощенной авторизацией. Для подписания ЭТрН индивидуальному предпринимателю достаточно УКЭП, которую ИП получает бесплатно в ФНС. Если ИП привлекает сотрудников для подписания документов, на каждого из них оформляется машиночитаемая доверенность (МЧД). Если ИП сам выступает водителем, его титулы (Т2, Т4) подписываются простой электронной подписью (ПЭП), а УКЭП на эти титулы ставит уполномоченное лицо перевозчика.
Как подключиться: пошаговый план
Шаг 1. Заключите договор с оператором ИС ЭПД
Выберите оператора из реестра операторов ИС ЭПД на сайте ФНС. Критерии выбора: количество роуминговых связок, наличие интеграции с вашей учетной системой, стоимость за документ, наличие мобильного приложения для водителей.
Шаг 2. Получите электронную подпись и оформите МЧД
УКЭП на руководителя организации или ИП выдает ФНС бесплатно (через личный кабинет на nalog.gov.ru или при личном визите). УКЭП на сотрудников выдают коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (реестр на сайте Минцифры). На каждого уполномоченного сотрудника (логиста, диспетчера) оформите машиночитаемую доверенность (МЧД) согласно требованиям ст. 17.5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Водителю УКЭП и МЧД не нужны: водитель подписывает свои титулы (Т2 и Т4) через простую электронную подпись (ПЭП), а УКЭП на эти же титулы ставит логист или диспетчер перевозчика (двойная схема подписания).
Типы электронных подписей в ЭТрН. Грузоотправитель и грузополучатель-юрлицо подписывают свои титулы УКЭП (или УНЭП). Перевозчик использует двойную схему: водитель подписывает титулы Т2 и Т4 через простую электронную подпись (ПЭП), а логист или диспетчер перевозчика ставит на те же титулы УКЭП. Водителю квалифицированная подпись не нужна. Физическое лицо — грузополучатель — может подписать титул Т3 через УНЭП ГосКлюч с мобильного устройства.
Шаг 3. Установите решение для обмена ЭПД
Варианты зависят от вашей инфраструктуры:
Типовое решение для 1С подходит для стандартных конфигураций (1С:Бухгалтерия, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей). Установка занимает от нескольких часов до одного рабочего дня.
Проектное решение нужно для нетиповых или сильно доработанных конфигураций 1С. Сроки внедрения зависят от сложности доработок.
Клиентский API подходит компаниям с собственным ПО (TMS-системы, WMS, самописные учетные системы).
Мобильное приложение для ИП без 1С и водителей, подписывающих титулы в рейсе.
Совет: до подключения к промышленной среде протестируйте работу на бесплатном тренажере 1С-ЭПД. Тренажер позволяет сотрудникам отработать полный цикл оформления ЭТрН (все шесть титулов) без риска ошибок в реальных документах.
Шаг 4. Подпишите соглашение с контрагентами
Для обмена ЭПД между контрагентами сейчас требуется взаимное приглашение (аналогично приглашению в роуминге обычного ЭДО). К 1 сентября 2026 года планируется переход на автоматическую маршрутизацию без предварительных приглашений: если оба контрагента зарегистрированы в ГИС ЭПД, документ будет доставлен автоматически.
Шаг 5. Отправьте тестовый документ
После подключения отправьте контрагенту тестовую ЭТрН и убедитесь, что все титулы проходят корректно. Проверьте статусы: «доставлен», «принят». Если возникли проблемы, обращайтесь в техническую поддержку своего оператора.
Особые случаи: биржа грузоперевозок, крупные ТК, хранение документов
Работа через транспортную биржу
Крупные биржи грузоперевозок интегрируются с операторами ИС ЭПД. Если грузоотправитель работает в 1С, а водитель-ИП нашел заказ на бирже, схема обмена зависит от того, к какому оператору подключена биржа и к какому подключен ИП. При наличии роуминга между этими операторами документ пройдет автоматически. Без роуминга биржа обычно предлагает водителю подключиться к своему оператору, часто по упрощенной процедуре.
Контрагент — крупная транспортная компания
Крупные перевозчики, как правило, уже подключены к одному из ведущих операторов ИС ЭПД. Уточните у перевозчика, какого именно оператора он использует, и проверьте наличие роуминговой связки со своим оператором по таблице выше. Если связка есть, дополнительных действий не требуется.
Где хранятся подписанные ЭТрН
Подписанные ЭТрН хранятся в трех местах: в информационной системе вашего оператора ИС ЭПД (личный кабинет или архив в 1С), в информационной системе оператора контрагента и в ГИС ЭПД. Срок хранения транспортной накладной — 5 лет (приказ Росархива от 20.12.2019 № 236, п. 553). Оператор ИС ЭПД обеспечивает хранение в течение 5 лет, ГИС ЭПД — 5 лет с возможностью долговременного хранения.
Грузополучатель отказывается подключаться
До 1 сентября 2026 года грузополучатель вправе не подключаться к ЭПД, и перевозка оформляется на бумаге. После вступления в силу обязательного требования отказ грузополучателя создаст проблему для всей цепочки: без подписи грузополучателя ЭТрН не будет завершена. На практике крупные грузоотправители уже включают обязанность работать через ЭПД в договоры с контрагентами.
Часто задаваемые вопросы
Нет. Роуминг работает на стороне оператора. Клиенту не нужно устанавливать расширения, модули или менять настройки в 1С. Если роуминговая связка между операторами активна, документы маршрутизируются автоматически.
Сколько стоит настройка роуминга для грузоотправителя?
Настройка бесплатна. Оплата идет только за сам документооборот по тарифу оператора. Дополнительных сборов за роуминг операторы не взимают.
Если все три участника перевозки на разных операторах, как пройдет ЭТрН?
Каждый участник подписывает свои титулы в интерфейсе своего оператора. Грузоотправитель формирует титул Т1, оператор передает его оператору перевозчика через роуминг. Перевозчик подписывает титул Т2 (прием груза к перевозке), документ уходит оператору грузополучателя. Грузополучатель подписывает титул Т3 (подтверждение приемки), после чего перевозчик завершает цепочку титулом Т4 (подтверждение доставки). Все титулы фиксируются в ГИС ЭПД. Цепочка проходит за секунды, если между всеми тремя операторами есть промышленный роуминг.
Закон об обязательной ЭТрН ущемляет малый бизнес и ИП?
Обязанность перехода на электронные перевозочные документы для всех участников коммерческих грузоперевозок установлена законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ (вступает в силу с 01.09.2026). Для ИП без 1С предусмотрены мобильные приложения, УКЭП выдается бесплатно в ФНС. Стоимость одного документа начинается от нескольких рублей. Тем не менее нагрузка на микробизнес (фермеры, частные перевозчики) остается предметом обсуждения в профессиональном сообществе: вопросы касаются не столько стоимости, сколько цифровой грамотности и доступности интернета в отдаленных регионах.
Нужно ли отправлять приглашение контрагенту для обмена ЭПД через роуминг?
На текущий момент да: требуется взаимное приглашение между контрагентами. Планируется, что к 1 сентября 2026 года ГИС ЭПД перейдет на автоматическую маршрутизацию, при которой приглашение не понадобится.
Итоги: что важно запомнить
Роуминг ЭПД уже работает в промышленном режиме между основными операторами рынка. Передача ЭТрН между контрагентами на разных операторах занимает 1–2 секунды и не требует от пользователя дополнительных настроек или оплаты сверх тарифа оператора.
Три ограничения, которые нужно учитывать при планировании перехода на электронные перевозочные документы:
Роуминг не работает для электронных путевых листов. Все участники оформления ЭПЛ должны быть на одном операторе.
Не все роуминговые связки вышли из тестирования. Перед подключением проверяйте актуальный статус на сайте вашего оператора.
Контрагенты, не подключенные к ЭПД, выпадают из электронной цепочки. После 1 сентября 2026 года это станет критичной проблемой. Начинайте переговоры с контрагентами заранее, включайте обязанность работать через ЭПД в договорные условия.
Оптимальная стратегия: подключиться к оператору с максимальным количеством промышленных роуминговых связок, протестировать обмен на тренажере, провести пилотный обмен с ключевыми контрагентами и только после этого переводить весь документооборот в электронный формат.
