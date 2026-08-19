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Астрал
Переход на ЭДО
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ГК «Астрал» проведет открытую сессию о переходе на электронные перевозочные документы

До обязательного перехода на электронные перевозочные документы (ЭПД) осталось меньше двух недель. С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон № 140-ФЗ, который вводит обязательный электронный документооборот в сфере грузоперевозок.

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ГК «Астрал» проведет открытую сессию о переходе на электронные перевозочные документы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые требования касаются всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей.

Как будут проходить проверки? Кто и за что штрафует? Что с переходным периодом, интернетом в регионах и безопасностью данных? На эти вопросы ответят представители госорганов на открытой онлайн-сессии от ГК «Астрал».

📅 Когда: 20 августа 2026 года в 10:00 по МСК.

🎓 Формат: серия коротких интервью по 15 минут — конкретные вопросы и официальные ответы.

🏆 Кому будет полезно: представителям бизнеса всех размеров, которые работают с перевозками: грузоотправителям, перевозчикам, экспедиторам и грузополучателям.

Спикеры: 

  • Артем Юренков, директор Департамента цифрового развития Минтранса России.

  • Ольга Федоткина, главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

  • Федор Новиков, начальник Управления электронного документооборота ФНС России.

Участники смогут напрямую задать вопросы о проверках, штрафах, переходном периоде, регионах со слабым интернетом и защите данных.

👉 Зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН 4027145240, erid: 2W5zFGd8pCq

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