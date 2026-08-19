ГК «Астрал» проведет открытую сессию о переходе на электронные перевозочные документы
До обязательного перехода на электронные перевозочные документы (ЭПД) осталось меньше двух недель. С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон № 140-ФЗ, который вводит обязательный электронный документооборот в сфере грузоперевозок.
Новые требования касаются всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей.
Как будут проходить проверки? Кто и за что штрафует? Что с переходным периодом, интернетом в регионах и безопасностью данных? На эти вопросы ответят представители госорганов на открытой онлайн-сессии от ГК «Астрал».
📅 Когда: 20 августа 2026 года в 10:00 по МСК.
🎓 Формат: серия коротких интервью по 15 минут — конкретные вопросы и официальные ответы.
🏆 Кому будет полезно: представителям бизнеса всех размеров, которые работают с перевозками: грузоотправителям, перевозчикам, экспедиторам и грузополучателям.
Спикеры:
Артем Юренков, директор Департамента цифрового развития Минтранса России.
Ольга Федоткина, главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
Федор Новиков, начальник Управления электронного документооборота ФНС России.
Участники смогут напрямую задать вопросы о проверках, штрафах, переходном периоде, регионах со слабым интернетом и защите данных.
👉 Зарегистрироваться можно по ссылке.
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