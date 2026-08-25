Как найти код территориального органа СФР для заполнения ЕФС-1

После создания СФР и объединения функций ПФР и ФСС новым организациям и ИП начали присваивать 10-значные регистрационные номера. Компаниям, зарегистрированным до реформы, оставили прежние 12-значные комбинации. С появлением новых номеров старое правило «просто взять первые 6 цифр из номера» больше не работает. В результате бухгалтеры, которые впервые заполняют титульный лист ЕФС-1 для новой компании или предпринимателя, сталкиваются с проблемой: какое значение вписывать и где его искать.
Что такое код территориального органа СФР
На титульном листе формы ЕФС-1 работодатель обязан указать код территориального органа СФР. По этому коду система автоматически определяет, в какое именно отделение фонда направляется отчетность. Если ошибиться в цифрах, отчет не пройдет форматно-логический контроль, и страхователю поступит отрицательный протокол приема.
Здесь важно не путать два близких понятия.
Регистрационный номер привязан к конкретному страхователю (организации или ИП).
Код территориального органа социального фонда привязан к подразделению СФР, обслуживающему страхователя.
В системе ПФР эти значения были связаны напрямую: первые 6 цифр 12-значного номера совпадали с кодом территориального органа пенсионного и социального страхования. После перехода на 10-значные номера СФР такой прямой зависимости не осталось.
Форму ЕФС-1 утверждает приказ СФР от 17.11.2025 № 1462. Порядок заполнения обязывает вносить в поле титульного листа шестизначное числовое значение, соответствующее классификатору территориальных органов СФР.
Если ошибиться в цифрах, отчет не пройдет форматно-логический контроль, и страхователю поступит отрицательный протокол приема. В сервисах сдачи отчетности, например в 1С-Отчетность, работает встроенная проверка полей — система подсказывает, как их правильно заполнить, еще до отправки.
Изменения последних лет: переход на 10-значные номера СФР
Начиная с 2023 года СФР присваивает новым страхователям 10-значные регистрационные номера. Организации и ИП, зарегистрированные до объединения ПФР и ФСС, продолжают использовать прежние 12-значные значения. По мере создания нового бизнеса, перерегистрации компаний и смены адресов доля 10-значных номеров постоянно растет.
Параметр
Старый номер (ПФР)
Новый номер (СФР)
Длина
12 цифр
10 цифр
Структура
6 цифр (код отделения) + 6 цифр (номер страхователя)
Единый номер, код отделения внутри не зашифрован
Как узнать код отделения
Берется напрямую (первые 6 цифр)
Из самого номера узнать нельзя
Кому присваивается
Организациям и ИП, вставшим на учет до 2023 года
Организациям и ИП, зарегистрированным после объединения фондов
Нужен ли справочник СФР
Нет
Да, для поиска точного значения
Для бухгалтера главная сложность в том, что привычный алгоритм «взять первые 6 цифр» для новых номеров неприменим, хотя поле «Код территориального органа» в ЕФС-1 никуда не исчезло и по-прежнему требует шестизначное значение.
Расположение поля с кодом на титульном листе ЕФС-1
Нужный реквизит находится в шапке титульного листа формы ЕФС-1. По правилам заполнения отчета в это поле вносят шестизначное числовое значение.
При отправке документов через оператора ЭДО код отделения обычно подтягивается автоматически на основе настроек профиля компании. Однако при первичной настройке программы или после смены номера СФР бухгалтеру приходится вбивать эти цифры вручную. Если допустить ошибку, отчет уедет не в то отделение Социального фонда или будет отклонен системой.
Обратите внимание! Эти шесть цифр запрашиваются и при подключении к ЭДО с СФР для правильной маршрутизации документов. Ошибка в заявлении вызовет отказ со стороны фонда, поэтому проверяйте данные до отправки.
Три способа найти код территориального органа СФР
Способ 1. Компания или ИП работают давно (есть 12-значный номер ПФР)
Если бизнес зарегистрирован до объединения фондов и за ним числится старый 12-значный номер, специальный поиск не требуется. В этой комбинации код регионального отделения уже заложен изначально — это ровно первые шесть цифр.
Пример: у компании «Альфа» в документах указан старый регистрационный номер ПФР 087-405-012345. Бухгалтеру достаточно отсечь хвост и взять первые 6 цифр: 087405. Именно их вносят в титульный лист ЕФС-1 без дефисов.
Поднять такой номер можно из любых архивных отчетов (например, старых СЗВ-М или СЗВ-ТД), а также из уведомления о постановке на учет, которое выдавал Пенсионный фонд при открытии.
Способ 2. Организация создана недавно (присвоен 10-значный номер СФР)
С новыми 10-значными номерами стандартная логика не работает: код отделения в них не зашит. В этом случае нужные цифры подбирают через привязку к району и налоговой инспекции.
Определяем код ИФНС. Смотрим на первые четыре цифры ИНН компании (например, ИНН 7714... означает привязку к 14-й инспекции по Москве).
Находим районное отделение СФР. Территориальное деление Социального фонда не дублирует структуру ФНС один в один: одно крупное отделение СФР обычно курирует зоны ответственности сразу нескольких налоговых.
Берем значение из базового классификатора. Заходим в справочник на портале sfr.gov.ru или открываем встроенный классификатор в своей программе сдачи отчетности и выбираем нужный шестизначный код.
Пример: ООО «ТехноСфера» зарегистрировано в 2025 году в Северном округе Москвы и привязано к ИФНС № 43. Эту территорию курирует Отделение СФР по г. Москве и Московской области. В классификаторе на sfr.gov.ru бухгалтеру нужно найти шестизначный идентификатор именно этого регионального подразделения.
Способ 3. Поиск по ИНН через официальную выписку
Этот алгоритм выручает в нестандартных ситуациях и подходит абсолютно всем организациям — независимо от даты их регистрации и формата номера.
Скачиваем выписку. Заходим на электронный сервис ФНС (egrul.nalog.ru) и по ИНН бесплатно выгружаем свежий PDF-файл выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Смотрим наименование ведомства. Находим раздел с данными о регистрации страхователя в СФР. Прямого поля с шестизначным кодом там нет, но указано точное официальное название вашего подразделения фонда.
Сопоставляем с базой данных. Открываем справочник отделений СФР в формате Excel (он выложен на sfr.gov.ru в блоке «Открытые данные»). Запускаем поиск по названию филиала из выписки и копируем стоящий напротив него шестизначный код.
Пример: бухгалтер ООО «Северный Транспорт» выгружает выписку ЕГРЮЛ и видит строку с наименованием органа: «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Мурманской области». Открыв Excel-справочник на сайте СФР, он находит эту строку и забирает из соседней колонки нужные цифры.
Способ
Для кого подходит
Сложность
Примерное время
Первые 6 цифр 12-значного номера
Владельцы 12-значных номеров (ПФР)
Низкая
1 минута
По ИНН, ИФНС и справочнику СФР
Владельцы новых 10-значных номеров
Средняя
10–15 минут
Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП + справочник
Любой номер
Средняя
15–20 минут
Как найти код для подключения к электронному документообороту с СФР
При настройке ЭДО с Социальным фондом система оператора просит указать код территориального органа. Этот реквизит необходим для правильной маршрутизации: платформа должна определить, в какое конкретно отделение фонда пересылать документы.
Значение для подключения к ЭДО полностью совпадает с кодом на титульном листе ЕФС-1 и находится любым из трех описанных ранее способов. Если компания уже отправляла отчеты в СФР, посмотреть нужный код можно в ранее сданных формах или в профиле текущего подключения у оператора ЭДО.
При первичном оформлении (для вновь созданной компании или при смене оператора) надежнее сперва запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, найти код по справочнику и только затем заполнять заявление. Ошибка в коде приведет к отказу, из-за чего всю процедуру придется начинать сначала. На повторное рассмотрение заявки уходит от 3 до 5 рабочих дней, поэтому выгоднее заложить 15 минут на проверку реквизита, чем терять почти неделю.
Совет: внесите найденный код в настройки вашей учетной программы и сервиса ЭДО сразу после первого определения. Это избавит от необходимости искать его заново перед каждой сдачей отчетов.
При настройке ЭДО с Социальным фондом система оператора просит указать код территориального органа. В Астрал Отчет 5.0 заявление на подключение к ЭДО СФР оформляется прямо в сервисе, как и остальной документооборот с фондом.
Главное о поиске кода СФР
Код территориального органа СФР остается обязательным реквизитом для титульного листа ЕФС-1 и настройки электронного взаимодействия с фондом, хотя из новых 10-значных номеров определить его по аналогии со старыми правилами больше нельзя.
Для страхователей с прежними 12-значными номерами ПФР порядок остался прежним: кодом служат первые 6 цифр номера. Для новых компаний и ИП с 10-значными номерами значение находят по территориальной привязке через справочник СФР. Универсальный способ для всех ситуаций — взять выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, посмотреть точное наименование отделения фонда и найти его шестизначный код в базе на sfr.gov.ru.
После того как код найден, зафиксируйте его в настройках бухгалтерской программы и в профиле оператора ЭДО. В случае смены юридического адреса обязательно проверяйте, не изменилось ли обслуживающее отделение СФР, и вовремя обновляйте данные в системе.
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Популярные вопросы
Как найти код отделения СФР, если у компании новый 10-значный номер?
В отличие от старого 12-значного номера, в новом 10-значном код отделения не зашифрован. Вы можете определить свою ИФНС по первых 4 цифрам ИНН, выяснить, какое отделение СФР закреплено за этой территорией, и найти его код в справочнике на sfr.gov.ru. Второй путь: запросите выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, посмотрите точное наименование вашего отделения фонда и сопоставьте его с кодом по тому же справочнику.
Где взять код, если в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП он не указан?
В самой выписке указываются регистрационный номер и наименование отделения СФР, но отдельной строки с шестизначным кодом там действительно нет. Чтобы его узнать, скопируйте название отделения из выписки и найдите соответствующий ему код в Excel-справочнике территориальных органов СФР (он находится в разделе «Открытые данные» на sfr.gov.ru).
На горячей линии СФР утверждает, что код территориального органа упразднен. Что делать?
Сотрудники горячей линии не всегда подкованы в технических нюансах заполнения отчетов. Код территориального органа по-прежнему остается обязательным реквизитом для формы ЕФС-1 и настройки ЭДО. Не ориентируйтесь на этот ответ — воспользуйтесь официальным справочником на sfr.gov.ru или найдите код по названию отделения из выписки ЕГРЮЛ.
Компания или ИП только что открылись. Номера СФР еще нет — как узнать код?
После регистрации бизнеса ФНС самостоятельно передает данные в Социальный фонд, после чего компании присваивают регистрационный номер. На это уходит несколько рабочих дней, после чего номер появляется в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Запросите свежий документ на egrul.nalog.ru, найдите наименование вашего отделения СФР и уточните код по справочнику. Если сведений еще нет, повторите запрос через 3–5 дней.
Код территориального органа и регистрационный номер в СФР — это одно и то же?
Нет, это разные реквизиты. Регистрационный номер принадлежит конкретной компании или ИП, а код территориального органа указывает на подразделение СФР, которое ее обслуживает. В старых 12-значных номерах ПФР первые 6 цифр совпадали с кодом отделения, но это лишь часть номера, а не весь номер целиком.
Нужно ли менять код отделения СФР при переезде на новый юридический адрес?
Да, если новый адрес относится к ведению другого отделения фонда. СФР перерегистрирует компанию по новому месту нахождения, и в выписке из ЕГРЮЛ появится обновленное название отделения. После переезда обязательно запросите свежую выписку и проверьте привязку — особенно при смене города или региона, когда отделение фонда меняется почти всегда.
Для чего запрашивается код отделения, если в основных разделах ЕФС-1 его нет?
Этот реквизит заполняется на титульном листе ЕФС-1, а не в табличных разделах по сотрудникам. Он необходим для маршрутизации: именно по нему система понимает, в какое конкретно отделение СФР по России должен поступить отчет. При электронной сдаче через оператора ЭДО код также отвечает за правильную адресацию файла.
Какой код фонда указывать при перечислении взносов «на травматизм»?
Страховые взносы от несчастных случаев администрирует СФР, поэтому код отделения для платежек совпадает с тем, который вы вносите в титульный лист ЕФС-1. Дополнительно эти реквизиты указаны в уведомлении о регистрации страхователя по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев, которое выдается фондом.
Как убедиться, что код территориального органа указан без ошибок?
Перед отправкой формы ЕФС-1 сверьте код со справочником на sfr.gov.ru: найдите свое отделение по названию или региону и сопоставьте шестизначную комбинацию. Если вы сдаете отчет через программу ЭДО, она автоматически проведет форматно-логический контроль: если указанного кода нет в действующей базе, программа выдаст ошибку еще до отправки.
Как определить код СФР для обособленного подразделения?
Если филиал зарегистрирован в СФР как самостоятельный страхователь (сам начисляет зарплату и имеет открытый счет), укажите код отделения СФР по месту нахождения этого подразделения. Если же филиал не имеет отдельного баланса и не стоит на учете в СФР самостоятельно, указывайте код территориального органа головной организации.
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