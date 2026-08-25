Как найти код территориального органа СФР для заполнения ЕФС-1

Что такое код территориального органа СФР

На титульном листе формы ЕФС-1 работодатель обязан указать код территориального органа СФР. По этому коду система автоматически определяет, в какое именно отделение фонда направляется отчетность. Если ошибиться в цифрах, отчет не пройдет форматно-логический контроль, и страхователю поступит отрицательный протокол приема.

Здесь важно не путать два близких понятия.

Регистрационный номер привязан к конкретному страхователю (организации или ИП).

Код территориального органа социального фонда привязан к подразделению СФР, обслуживающему страхователя.

В системе ПФР эти значения были связаны напрямую: первые 6 цифр 12-значного номера совпадали с кодом территориального органа пенсионного и социального страхования. После перехода на 10-значные номера СФР такой прямой зависимости не осталось.

Форму ЕФС-1 утверждает приказ СФР от 17.11.2025 № 1462. Порядок заполнения обязывает вносить в поле титульного листа шестизначное числовое значение, соответствующее классификатору территориальных органов СФР.