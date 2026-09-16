Применение кассового чека при безналичных оплатах: детальный анализ различных ситуаций

Игнорирование этого правила грозит организации штрафом от 30 000 рублей. В то же время взаиморасчеты между двумя юридическими лицами посредством платежного поручения вообще не требуют использования кассовой техники.
Закон № 54-ФЗ четко делит безналичные операции на две группы: с участием граждан (где ККТ необходима практически всегда) и между хозяйствующими субъектами (ИП и юрлицами), где касса нужна исключительно при расчетах с использованием банковской карты. Ошибочная классификация операции ведет либо к штрафным санкциям за отсутствие чека, либо к избыточной бюрократической нагрузке по созданию ненужных фискальных документов.
Далее мы подробно рассмотрим стандартные сценарии: в каких случаях чек строго обязателен, какие реквизиты в нем указывать, каким образом вручить его клиенту и какая ответственность предусмотрена за несоблюдение норм.
Безналичные платежи в адрес физических лиц: базовые требования
Если организация или индивидуальный предприниматель получает денежные средства от гражданина на свой расчетный счет, использование контрольно-кассовой техники является обязательным. Данное требование прямо вытекает из положений статей 1.1 и 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Законодательство относит к категории безналичных расчетов с физическими лицами следующие операции:
перечисление средств с личного банковского счета гражданина на счет продавца;
проведение платежа через Систему быстрых платежей (СБП);
списание средств с электронных кошельков;
оплата с использованием банковской карты (включая интернет-эквайринг).
Временные рамки для создания чека
В стандартной ситуации фискальный документ должен быть сгенерирован не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой зачисления средств. При этом крайний срок не может выходить за пределы момента фактической передачи товара или выполнения работ (согласно п. 5.3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).
Для операций по оплате жилищно-коммунальных услуг предусмотрено специальное исключение: чек можно сформировать в течение 10 рабочих дней с даты получения денежных средств.
Порядок вручения чека клиенту
В случае дистанционной оплаты продавец заблаговременно обязан обеспечить клиенту возможность сообщить номер телефона или адрес электронной почты для отправки электронного чека. Если покупатель не предоставил эти сведения, фискальный документ направляется на те контактные данные (телефон или e-mail), которые уже известны продавцу из условий договора или сопутствующей документации.
Выдача бумажного чека при безналичной операции не является обязательной при условии, что клиенту был своевременно направлен его электронный аналог.
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Взаиморасчеты между юридическими лицами и ИП: случаи освобождения от ККТ
В соответствии с пунктом 9 статьи 2 закона № 54-ФЗ, при осуществлении безналичных платежей между компаниями и (или) индивидуальными предпринимателями использование кассовой техники требуется исключительно в ситуациях, когда оплата производится наличными деньгами или с использованием электронного средства платежа (например, банковской карты).
Метод расчета между юрлицами/ИП
Требуется ли ККТ
Платежное поручение (перевод со счета на счет)
Не требуется
Онлайн-банкинг, перевод по реквизитам без использования карты
Не требуется
Оплата с использованием корпоративной банковской карты
Требуется
Оплата через СБП со сканированием QR-кода на кассе
Требуется
Внесение наличных средств
Требуется
Проведение зачета взаимных требований
Не требуется
Обратите внимание! Если по договору покупателем выступает физическое лицо, но оплату за него производит организация, применение ККТ все равно обязательно. Ключевым фактором является статус лица, приобретающего товар или услугу, а не того, кто фактически перечисляет деньги.
Зачет предоплаты, взаимозачеты и иные неденежные операции
Неденежные разновидности безналичных расчетов с участием физических лиц также подпадают под обязательное применение контрольно-кассовой техники.
К числу таких операций законодательство относит:
зачет ранее перечисленного аванса или предварительной оплаты;
возврат сумм аванса или предоплаты клиенту;
проведение взаимозачета встречных требований;
бартерный обмен товарами;
расчеты с использованием ценных бумаг;
оформление отступного или новации обязательства.
Понятие «встречное предоставление», упомянутое в ст. 1.1 закона № 54-ФЗ, трактуется как получение денежной платы или иного вида исполнения обязательств по возмездному договору (на основании ст. 423 ГК).
Практический пример: предоплата и финальный расчет
Физическое лицо перечислило 7 840 рублей до момента отгрузки товара. При доставке клиент дополнительно внес 3 290 рублей с помощью банковской карты. В данной ситуации продавец обязан сформировать два отдельных чека:
Первый чек на сумму предоплаты (при зачислении 7 840 руб.) с указанием признака расчета «Предоплата».
Второй чек в момент передачи товара с признаком «Полный расчет», в котором отражается сумма зачтенной предоплаты и произведенной доплаты.
Данное правило подробно разъяснено в письме Министерства финансов от 28.01.2020 № 03-01-15/4884.
Ситуации, в которых применение ККТ не требуется
Законодательство содержит прямой перечень операций, которые выведены из-под действия правил о применении контрольно-кассовой техники.
Выплаты в пользу работников
Освобождаются от использования ККТ следующие операции:
перечисление заработной платы в любой ее форме;
выдача денежных средств под отчет;
компенсационные выплаты за использование личного имущества сотрудника в служебных целях;
возмещение расходов, понесенных работником в интересах работодателя. Указанные операции не классифицируются как расчеты за товары, работы или услуги.
Неустойки, штрафные санкции и пени
Получение от физических лиц сумм неустоек, штрафов или пеней по договорам не требует пробития чека. Данные платежи являются мерой ответственности за нарушение условий соглашения, а не оплатой за товары или услуги.
Договоры дарения
При безвозмездной передаче товаров или услуг физическому лицу ККТ не используется. Согласно ст. 572 ГК, договор дарения не предполагает встречного предоставления. Если же взамен ожидается какое-либо действие (например, рекламные услуги при спонсорстве), такая сделка уже не квалифицируется как дарение.
Членские взносы и безвозмездная помощь учредителей
Поступление членских взносов или безвозмездной финансовой помощи от учредителя не подпадает под сферу регулирования закона о ККТ.
Займы, полученные от физических лиц
Зачисление заемных средств от гражданина на расчетный счет компании не требует формирования чека, поскольку заем не является расчетом за товары, работы или услуги. Исключение составляют случаи, когда заем предоставляется под залог вещей (как в ломбарде) для последующей оплаты товаров – тогда ККТ применяется в соответствии со ст. 1.1 закона № 54-ФЗ.
Прочие льготы, предусмотренные ст. 2 закона № 54-ФЗ
Полный список видов деятельности и операций, освобожденных от использования касс, закреплен в статье 2 закона № 54-ФЗ. К наиболее распространенным из них относятся:
расчеты образовательных учреждений при оказании платных услуг в сфере образования (п. 13 ст. 2);
операции страховых компаний со страхователями при безналичной оплате страховых взносов (п. 11 ст. 2 – действует для определенных видов страхования).
Рекомендуется регулярно сверяться с актуальной редакцией статьи 2 закона № 54-ФЗ применительно к специфике вашего бизнеса.
Процедура возврата денежных средств клиенту при безналичной оплате
В случае возврата товара или отказа от услуги, которые ранее были оплачены безналичным путем, продавец обязан сгенерировать кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода».
Алгоритм действий продавца:
Клиент предоставляет кассовый чек и письменное заявление на возврат, в котором указаны причина, сумма и банковские реквизиты для перечисления средств.
Продавец проверяет законность и обоснованность требований о возврате.
Формируется кассовый чек с обязательным признаком «Возврат прихода».
Денежные средства перечисляются на банковскую карту или расчетный счет покупателя.
Важно знать! При изначально безналичной оплате возврат денег наличными из кассы категорически запрещен. Возврат должен осуществляться исключительно в безналичном порядке на карту или счет клиента.
Законодательно установленные сроки возврата средств (согласно закону о защите прав потребителей):
при отказе от обмена товара надлежащего качества в стационарном магазине – 3 дня (п. 2 ст. 25);
при возврате товара, приобретенного дистанционным способом – 10 дней (п. 4 ст. 26.1);
при возврате товара ненадлежащего качества – 10 дней (ст. 22).
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Реквизиты: признаки и способы оплаты в фискальном документе
При оформлении чека на безналичный платеж от физического лица необходимо корректно указать следующие параметры:
Наименование реквизита
Допустимое значение
Признак расчета
«Приход» (при получении средств), «Возврат прихода» (при оформлении возврата)
Признак способа расчета
«Полная оплата», «Предоплата 100%», «Частичная предоплата», «Аванс» и другие варианты
Форма оплаты
«Безналичными»
В ситуации, когда происходит зачет ранее внесенной предоплаты, в чеке указывается признак способа расчета «Полный расчет», при этом отдельно отражается сумма зачтенного аванса и размер дополнительной доплаты (если таковая имела место).
Корректировка ошибок: формирование чека коррекции
Если фискальный документ при безналичной операции был создан с ошибкой или не был сформирован вообще, необходимо использовать чек коррекции. Конкретный алгоритм действий зависит от применяемой версии формата фискальных данных (ФФД).
Для формата ФФД 1.05
Необходимо сначала сформировать чек с признаком «Возврат прихода», указав в нем фискальный признак ошибочно созданного чека, а затем создать новый, корректный чек с признаком «Приход».
Для форматов ФФД 1.1 и 1.2
Требуется сформировать чек коррекции с признаком «Возврат прихода», который должен содержать данные ошибочного чека и его фискальный признак. После этого формируется второй чек коррекции с признаком «Приход», но уже с правильными реквизитами.
При использовании ФФД 1.1 и 1.2 в чеке коррекции в обязательном порядке должен присутствовать реквизит «Предмет расчета».
Административная ответственность и штрафные санкции
Нарушения в области применения контрольно-кассовой техники влекут за собой административную ответственность, регламентированную статьей 14.5 КоАП.
Вид нарушения
Статья КоАП
Штраф для должностных лиц
Штраф для ИП и юридических лиц
Неприменение ККТ в установленных случаях
от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но не менее 10 000 руб.
от 3/4 до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 руб.
Применение ККТ с нарушением установленного порядка
от 1 500 до 3 000 руб.
от 5 000 до 10 000 руб.
Невыдача или ненаправление кассового чека покупателю
2 000 руб.
10 000 руб.
Практический пример: если организация получила безналичный платеж от физического лица на сумму 150 000 рублей и не сформировала кассовый чек, размер штрафа составит от 112 500 до 150 000 рублей.
Дискуссионные и не до конца урегулированные аспекты
Некоторые сценарии проведения безналичных расчетов не имеют однозначного законодательного регулирования и нуждаются в дополнительных разъяснениях контролирующих органов.
Взаимодействие с платежными агентами
При приеме платежей через платежных агентов (терминалы, платежные агрегаторы) обязанность по формированию чека может возлагаться как на агента, так и на поставщика, в зависимости от условий заключенного договора. Настоятельно рекомендуется детально прописывать порядок применения ККТ в соглашении с агентом.
Криптовалюты и цифровые финансовые активы (ЦФА)
Вопрос применения ККТ при расчетах с использованием криптовалют или цифровых финансовых активов напрямую не урегулирован положениями закона № 54-ФЗ. Официальных разъяснений со стороны ФНС и Минфина по этой теме не опубликовано. В таких случаях рекомендуется опираться на общие нормы о расчетах и, при необходимости, направлять официальный запрос в налоговый орган.
Комиссионная и агентская торговля
При реализации товаров по договору комиссии чек обязан сформировать комиссионер от своего имени. В случае агентского договора порядок действий зависит от того, выступает ли агент от своего имени или от имени принципала. Точные детали определяются условиями конкретного соглашения.
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Обязательно ли формировать чек, если физическое лицо оплатило товар через СБП?
Да, обязательно. Оплата посредством Системы быстрых платежей классифицируется как безналичный расчет с физическим лицом и подпадает под общие требования закона. Чек должен быть сформирован не позднее следующего рабочего дня после фактического зачисления средств.
Организация получила оплату от другой компании с использованием корпоративной карты. Требуется ли чек?
Да, требуется. При оплате с предъявлением электронного средства платежа (банковской карты) в расчетах между юридическими лицами или ИП применение ККТ обязательно. Исключение действует исключительно для расчетов посредством платежных поручений без использования карты.
Допускается ли возврат денег наличными, если первоначальная оплата была безналичной?
Нет, не допускается. Возврат средств при безналичной оплате должен производиться строго на банковскую карту или расчетный счет покупателя. Выдача наличных денег из кассы в такой ситуации будет расценена как нарушение кассовой дисциплины.
Каков срок давности для привлечения к ответственности за неприменение ККТ?
Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 14.5 КоАП составляет один год с момента совершения правонарушения (в соответствии со ст. 4.5 КоАП).
Нужно ли применять ККТ при получении задатка от физического лица?
Да, нужно. Задаток юридически признается формой предварительной оплаты. При его получении необходимо сформировать чек с признаком способа расчета «Аванс» или «Предоплата». В момент заключения основного договора и зачета суммы задатка формируется чек на полный расчет.
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