Инструкция по оформлению отпуска по уходу за ребенком для отца

Законодательство наделяет отцов теми же правами и социальными гарантиями, что и матерей. По нормам статьи 256 ТК , взять отпуск по уходу за младенцем может отец или иной родственник, который фактически присматривает за ребенком. Разберем подробный алгоритм подачи документов, список справок и способы уберечься от частых накладок.

В постановлении от 15.05.2026 № 32-П Конституционный суд отдельно указал, что ключевая задача этого периода — обеспечение полноценного ухода за ребенком. Поэтому работодатель не вправе отказать работнику-мужчине, если тот подал соответствующее заявление и приложил полный комплект документов.

Российские законы закрепляют полное равноправие обоих родителей. В силу ч. 2 ст. 256 ТК мужчина может оформить этот отпуск на равных основаниях с женщиной — забрать его целиком или разделить на отдельные периоды. Главным критерием выступает факт личного участия в воспитании и уходе.

Правовые нормы: может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Когда уход за ребенком оформляет отец

Нормы законодательства позволяют отцу воспользоваться правом на отпуск по уходу в любой момент до трехлетия ребенка. Главные требования — постоянный личный присмотр за ребенком и подтверждение того, что мать не пребывает в данном отпуске (либо приостановила его). Разберем ключевые жизненные обстоятельства, при которых отпуск у своего работодателя оформляет мужчина.

Мать не имеет официального трудоустройства

Если мать официально не работает (к примеру, зарегистрирована как самозанятая или осуществляет деятельность в качестве ИП без добровольного страхования в СФР), выплаты по месту работы ей не положены. При таких условиях работающий отец может оформить отпуск у своего работодателя и получать ежемесячную компенсацию. Важное уточнение: когда матери предоставлялся отпуск по беременности и родам, отец может уйти в отпуск по уходу начиная со следующего дня после его завершения. Если же больничный лист по беременности и родам матери не оформлялся, отпуск отца по уходу за ребенком может отсчитываться с даты рождения малыша или с любого последующего дня. Предоставлять работодателю подтверждение с места работы матери о том, что она не уходила в отпуск по уходу, больше не требуется. СФР запрашивает эту информацию самостоятельно по каналам межведомственного обмена. Организация, где трудится отец, может попросить документ для собственных кадровых регистров, однако его отсутствие не может служить основанием для отказа.

Мать выходит на работу, а отпуск передается отцу

Передать право на отпуск от матери к отцу допускается в любой промежуток времени, пока ребенку не исполнится три года. Данный процесс не обусловлен тем, находилась ли мать ранее в отпуске или работала. Порядок переоформления следующий: Мать подает по месту работы заявление о завершении отпуска по уходу. Ее работодатель издает соответствующий приказ и в 3-дневный срок направляет сведения в СФР. Отпуск по уходу за ребенком у работающего отца начинается с даты, следующей за днем окончания аналогичного периода у матери (либо со дня ее фактического выхода на работу). Работодатель отца передает необходимые данные в СФР для оформления пособия. С 2024 года применяется важное правило: если мать досрочно возвращается к работе на полный день до того, как ребенку исполнится 1,5 года, она сохраняет за собой ежемесячную выплату (ч. 2 ст. 11.1 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ). При этом, если отпуск официально переоформляется на отца, выплата переходит к нему, поскольку пособие за один и тот же период не может выплачиваться двум людям одновременно. Обмениваться заявлениями, приказами и другими кадровыми документами с сотрудником можно без бумаги — для этого подходит сервис Астрал iКЭДО, который переводит кадровое делопроизводство в электронный вид и ускоряет согласование отпуска. Оставить заявку

Отец воспитывает ребенка без матери