Инструкция по оформлению отпуска по уходу за ребенком для отца

Это оптимизирует работу кадровой службы, но требует особого внимания: любые нестыковки в персональных данных задерживают перечисление денег.
Законодательство наделяет отцов теми же правами и социальными гарантиями, что и матерей. По нормам статьи 256 ТК, взять отпуск по уходу за младенцем может отец или иной родственник, который фактически присматривает за ребенком. Разберем подробный алгоритм подачи документов, список справок и способы уберечься от частых накладок.
Правовые нормы: может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком
Российские законы закрепляют полное равноправие обоих родителей. В силу ч. 2 ст. 256 ТК мужчина может оформить этот отпуск на равных основаниях с женщиной — забрать его целиком или разделить на отдельные периоды. Главным критерием выступает факт личного участия в воспитании и уходе.
В постановлении от 15.05.2026 № 32-П Конституционный суд отдельно указал, что ключевая задача этого периода — обеспечение полноценного ухода за ребенком. Поэтому работодатель не вправе отказать работнику-мужчине, если тот подал соответствующее заявление и приложил полный комплект документов.
Когда уход за ребенком оформляет отец
Нормы законодательства позволяют отцу воспользоваться правом на отпуск по уходу в любой момент до трехлетия ребенка. Главные требования — постоянный личный присмотр за ребенком и подтверждение того, что мать не пребывает в данном отпуске (либо приостановила его).
Разберем ключевые жизненные обстоятельства, при которых отпуск у своего работодателя оформляет мужчина.
Мать не имеет официального трудоустройства
Если мать официально не работает (к примеру, зарегистрирована как самозанятая или осуществляет деятельность в качестве ИП без добровольного страхования в СФР), выплаты по месту работы ей не положены. При таких условиях работающий отец может оформить отпуск у своего работодателя и получать ежемесячную компенсацию.
Важное уточнение: когда матери предоставлялся отпуск по беременности и родам, отец может уйти в отпуск по уходу начиная со следующего дня после его завершения. Если же больничный лист по беременности и родам матери не оформлялся, отпуск отца по уходу за ребенком может отсчитываться с даты рождения малыша или с любого последующего дня.
Предоставлять работодателю подтверждение с места работы матери о том, что она не уходила в отпуск по уходу, больше не требуется. СФР запрашивает эту информацию самостоятельно по каналам межведомственного обмена. Организация, где трудится отец, может попросить документ для собственных кадровых регистров, однако его отсутствие не может служить основанием для отказа.
Мать выходит на работу, а отпуск передается отцу
Передать право на отпуск от матери к отцу допускается в любой промежуток времени, пока ребенку не исполнится три года. Данный процесс не обусловлен тем, находилась ли мать ранее в отпуске или работала. Порядок переоформления следующий:
Мать подает по месту работы заявление о завершении отпуска по уходу.
Ее работодатель издает соответствующий приказ и в 3-дневный срок направляет сведения в СФР.
Отпуск по уходу за ребенком у работающего отца начинается с даты, следующей за днем окончания аналогичного периода у матери (либо со дня ее фактического выхода на работу).
Работодатель отца передает необходимые данные в СФР для оформления пособия.
С 2024 года применяется важное правило: если мать досрочно возвращается к работе на полный день до того, как ребенку исполнится 1,5 года, она сохраняет за собой ежемесячную выплату (ч. 2 ст. 11.1 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ). При этом, если отпуск официально переоформляется на отца, выплата переходит к нему, поскольку пособие за один и тот же период не может выплачиваться двум людям одновременно.
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Отец воспитывает ребенка без матери
Если отец является единственным родителем (в связи со смертью матери, лишением ее родительских прав или признанием пропавшей без вести), процедура проходит по стандартному алгоритму. К базовому комплекту документов дополнительно прилагаются соответствующие судебные акты или свидетельство о смерти.
Допускается ли одновременный уход в отпуск обоих родителей
Действующие нормы не разрешают отцу и матери одновременно пребывать в отпуске по уходу за одним и тем же малышом. Исключение предусмотрено только для случаев многоплодных родов. При рождении двойни или тройни оба родителя имеют право параллельно оформить отпуск и получать соответствующие выплаты, если каждый из них берет на себя заботу о конкретном ребенке.
Обстоятельства
Право отца на отпуск
Получатель пособия
На что обратить внимание
Один ребенок, мать находится в отпуске
Нет
Мать
—
Один ребенок, мать приступила к работе
Да
Отец
День завершения отпуска у матери
Один ребенок, мать официально не трудоустроена
Да
Отец
Факт не назначения выплаты матери
Двойня, работают оба родителя
Да, оба
Каждый родитель на «своего» ребенка
Фиксация конкретного ребенка в заявлении
Мать — ИП без уплаты добровольных взносов
Да
Отец
Отсутствие у матери статуса застрахованного лица
Алгоритм оформления отпуска по уходу за ребенком для работника-мужчины
Чтобы безупречно пройти процедуру и разобраться, что требуется отцу для ухода в отпуск, стоит придерживаться следующего порядка действий:
Согласование даты начала отпуска. Период ухода для отца может отсчитываться: с момента появления ребенка на свет (если мать не трудоустроена); со следующего дня после закрытия больничного листа по беременности и родам (составляющего 140 дней в стандартных случаях, 156 — при осложнениях, 194 — при рождении нескольких детей); либо со дня передачи права на отпуск от другого члена семьи.
Предупреждение работодателя. Хотя трудовые нормы не задают строгих временных рамок для уведомления руководства, служба кадров рекомендует извещать организацию заранее, чтобы руководство успело подобрать временную замену на период отсутствия специалиста.
Составление заявления на отпуск. Сотрудник передает работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Документ оформляется в произвольном виде, но должен содержать обязательные сведения: ФИО и должность специалиста, просьбу дать отпуск до достижения ребенком 1,5 или 3 лет, ФИО и дату рождения малыша, а также точную дату выхода в отпуск.
Подача заявления на выплату пособия. Наряду с документом на отпуск сотрудник передает нанимателю заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу. Его форма утверждена приказом СФР от 22.04.2024 № 643. В нем фиксируются платежные реквизиты для перечисления денежных средств, а также подтверждается факт реального ухода за ребенком и отсутствие выплат по безработице.
Подготовка и передача документов. К поданным заявлениям прилагается комплект подтверждающих бумаг.
Выпуск приказа по организации. На основании полученного пакета документов работодатель оформляет приказ о предоставлении сотруднику отпуска по уходу за ребенком. Работника знакомят с распоряжением под подпись — это служит подтверждением того, что он проинформирован о временных рамках отпуска и величине причитающейся выплаты. Сам приказ выступает официальным основанием для освобождения специалиста от рабочих обязанностей на данный срок.
Направление сведений в СФР. После оформления приказа организация передает необходимые данные в Соцфонд для расчета и перечисления пособия. С 2026 года работодатель предоставляет в СФР исключительный перечень сведений — только те данные, которых еще нет на индивидуальном лицевом счете сотрудника.
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Перечень документов для оформления отпуска отцу
Комплект документов, который необходимо передать работодателю:
заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком (составляется в свободной форме);
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу (заполняется по форме из приказа СФР от 22.04.2024 № 643);
копия свидетельства о рождении ребенка;
копии свидетельств о рождении старших детей (при наличии — для правильного определения размера пособия).
В особых случаях могут потребоваться дополнительные подтверждения — например, свидетельство о смерти матери либо вступившее в силу решение суда о лишении ее родительских прав (если отец воспитывает ребенка один).
Бумаги, которые больше не требуются:
справка с работы матери о том, что она не использует отпуск по уходу и не получает выплат (теперь СФР проверяет это автоматически);
справка о доходах с предыдущих мест работы по форме 182н (информация о заработке поступает в Соцфонд из единой базы).
Выплаты отцу в период ухода за ребенком в 2026 году
Размер ежемесячного пособия составляет 40% от среднего заработка сотрудника за два прошлых календарных года, предшествующих году ухода в отпуск (ч. 1 ст. 11.2 ФЗ № 255-ФЗ).
Лимиты в 2026 году:
Показатель
Сумма
Минимальный размер
10 669,64 ₽ в месяц
Максимальный размер
83 021 ₽ в месяц
Формула расчета:
(Заработок за 2024 + заработок за 2025) / 730 дней × 30,4 × 40%
Здесь 730 — это нормативное количество дней в двухлетнем периоде (за вычетом больничных и иных исключаемых дней), а 30,4 — среднемесячное число дней.
Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет. После этого отпуск по уходу до 3 лет может продолжиться, но без выплаты пособия (если не назначены иные выплаты, например, региональные). Если отец не работает, является самозанятым или ИП без добровольных взносов в СФР, пособие назначается в минимальном размере через органы социальной защиты.
Какие данные передаются в СФР для оформления выплаты
С 1 июля 2026 года ключевым базисом для начисления пособия выступают сведения с индивидуального лицевого счета работника. Компания-работодатель передает только ту информацию, которая отсутствует на ИЛС, а именно:
временные рамки (даты старта и завершения) отпуска по уходу за ребенком;
данные о ребенке (в случае их отсутствия в реестрах фонда);
платежные реквизиты для зачисления денег (карта «Мир», расчетный счет или почтовый адрес).
Служба кадров должна в течение трех рабочих дней проинформировать СФР о любых корректировках: о досрочном возвращении сотрудника к обязанностям, его увольнении либо об утрате оснований для получения выплаты.
За нарушение сроков передачи сведений, необходимых для начисления и перечисления пособия, для организации предусмотрен штраф: 20% от суммы переплаты пособия, но не меньше 1 000 рублей и не больше 5 000 рублей (ч. 2 ст. 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Отражение отпуска отца в отчетности и его влияние на стаж
Сведения о периоде ухода фиксируются в ежегодном отчете о стаже (форма ЕФС-1, подраздел 1.2). В кадровых документах используются соответствующие обозначения: «ДЕТИ» (период ухода за ребенком до 1,5 лет) и «ДЛДЕТИ» (период ухода за ребенком от 1,5 до 3 лет).
Данный отпуск засчитывается:
в общий трудовой стаж;
в непрерывный стаж;
в стаж по специальности (за исключением ситуаций, дающих право на льготное досрочное пенсионное обеспечение);
в страховой стаж для начисления пенсии.
С 1 января 2026 года время ухода за каждым ребенком до 1,5 лет учитывается в страховом стаже одного из родителей в полном размере (прежде действовал лимит — максимум 6 лет суммарно за всех детей).
Типичные ошибки и риски при оформлении отпуска отцу
Ошибка
Последствие
Как предотвратить
Подача заявления отцом до окончания больничного по беременности и родам у матери
СФР отклонит заявление на пособие
Направлять пакет документов строго со следующего дня после закрытия больничного листа по БиР
Отсутствие данных о конкретном ребенке при рождении двойни
Невозможно идентифицировать, на кого из детей запрашивается отпуск
В тексте заявления прямо прописывать ФИО и дату рождения конкретного ребенка
Отсутствие уведомления СФР со стороны компании при досрочном прекращении отпуска
Наложение штрафа до 5 000 рублей, образовавшаяся переплата пособия
Отслеживать соблюдение сроков информирования СФР кадровой службой
Разрыв в датах при переоформлении отпуска с матери на отца
Утрата выплаты за дни возникшего паузы
Заранее увязать даты: отпуск отца начинается ровно на следующий день после завершения отпуска матери
Путаница между продолжением выплаты пособия и завершением отпуска
Вероятность переплаты или потери части положенных денег
Если работник вырос в график с сохранением выплаты, СФР не извещают. Если отпуск аннулируется полностью — подается заявление о прекращении
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Популярные вопросы
Допускается ли разделение отпуска по уходу за ребенком между отцом и матерью на периоды?
Да. Нормы права прямо позволяют делиться этим отпуском в любых пропорциях. К примеру, первые 6 месяцев за ребенком ухаживает отец, а затем он возобновляет трудовую деятельность, и отпуск берет мать. Число таких смен не ограничено, однако при каждом переоформлении соблюдается стандартная процедура: первый родитель подает заявление о выходе из отпуска, а второй — о его начале.
Как оформляется отпуск, если отец работает по срочному трудовому договору?
Ограниченный срок действия договора не отменяет права сотрудника на отпуск по уходу. Впрочем, если дата окончания контракта выпадает на период отпуска, наниматель вправе расторгнуть договор по причине истечения его срока. В подобной ситуации компания информирует СФР, после чего выплата пособия продолжается фондом напрямую бывшему сотруднику.
Имеет ли право отец трудиться на полную ставку и параллельно получать пособие по уходу?
Да, это одно из ключевых нововведений законодательства. Начиная с 2024 года трудоустроенный родитель может выполнять работу (в том числе на условиях полного рабочего времени) с сохранением права на выплаты до достижения ребенком 1,5 лет. С момента возвращения к работе сотрудник официально прекращает пребывание в отпуске, однако ежемесячное пособие за ним удерживается. Направлять извещение в СФР о выходе на работу в таком случае не нужно.
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