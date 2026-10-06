ЭТрН для маркетплейсов в 2026 году: главные правила и риски для продавца

Основная угроза для продавца заключается в том, что неподписанный Титул 3 делает невозможным официальное закрытие рейса и создает проблемы при подтверждении логистических затрат перед налоговой. При этом базовые поставки товаров на склады маркетплейсов не подпадают под немногочисленные законодательные исключения, допускающие использование бумаги.

К этой реформе крупнейшие маркетплейсы подошли с разным уровнем технической готовности: на Ozon и Яндекс Маркете процесс подписания Титула 3 уже полностью автоматизирован, тогда как Wildberries запустил ЭТрН для модели FBW, а работу по схеме FBS продолжает постепенно раскатывать.

Когда продавец поручает транспортной компании доставку партии товара на склад маркетплейса, оформление заказа (заявки) становится обязательным элементом документооборота. В этой связке ЭЗЗ юридически закрепляет условия и параметры перевозки, а ЭТрН служит доказательством самого факта ее выполнения.

Параллельно с ЭТрН с 1 сентября 2026 года действует требование по оформлению электронного заказа (заявки) — сокращенно ЭЗЗ. Формально это единый документ (заказ составляется при отсутствии рамочного соглашения, а заявка — при действующем договоре об организации перевозок согласно ч. 5 ст. 8 закона № 259-ФЗ и формату ФНС ЕД-7-26/108@ ). В ЭЗЗ фиксируются ключевые параметры сделки: логистический маршрут, временные рамки, специфика груза и итоговая стоимость услуг.

Применяемые правила закреплены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ , внесшим поправки в Устав автомобильного транспорта ( 259-ФЗ ). Начиная с 1 сентября 2026 года транспортные накладные, заказы (заявки) и сопроводительные ведомости должны создаваться в электронном формате с передачей в ГИС ЭПД через аккредитованных операторов . Перечень таких операторов формирует и актуализирует Минтранс; в данный реестр входит свыше 10 специализированных организаций.

Налоговый режим бизнеса не влияет на эту обязанность. Независимо от того, работает ли селлер на УСН, ПСН или ОСНО, привлечение коммерческого перевозчика обязывает использовать ЭТрН. Персональных льгот или послаблений для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий законом не предусмотрено.

В ситуациях, когда селлер самостоятельно транспортирует груз на собственном автотранспорте, договор перевозки не заключается, поскольку по ст. 785 ГК этот документ регулирует перемещение имущества третьих лиц. Самостоятельная перевозка личных товаров с юридической точки зрения не считается услугой транспортировки, поэтому оформлять накладную (как в электронном, так и в бумажном виде) не требуется — достаточно путевого листа .

Оформлять ЭТрН требуется во всех случаях, когда доставку продукции на склад площадки осуществляет сторонний перевозчик либо экспедиторская компания . Определяющим фактором служит наличие договора перевозки ( ст. 785 ГК ) или договора транспортной экспедиции ( ст. 801 ГК ).

Списание электронной накладной из пакета отправителя происходит только после того, как перевозчик подпишет Титул 2. В свою очередь, грузополучатель технически не сможет подкрепить подписью Титул 3, пока не зафиксирована подпись перевозчика под Титулом 2.

Титул 8 используется при замене водителя или транспортного средства в пути . Этот файл также формирует перевозчик, при этом число замен в ходе одного рейса не ограничено.

Титул 7 оформляется при переадресации груза , если меняется пункт назначения или получатель. Его формирует и подписывает перевозчик на основании соответствующего уведомления от отправителя либо получателя.

Титулы 5 и 6 относятся к ситуационным и отражают стоимость услуг перевозки . Перевозчик заполняет Титул 5 с указанием цены, а грузоотправитель подтверждает эти расчеты в Титуле 6. Грузополучатель в этом обмене не участвует. Связка Т5 и Т6 способна заменить бумажный УПД на транспортировку и важна для подтверждения расходов по ст. 252 НК .

Титул 3 подписывает грузополучатель в пункте разгрузки . Для юридических лиц (включая маркетплейсы) применяется УКЭП с МЧД, а для физических лиц допускается использование УНЭП через «Госключ».

Титул 2 формирует перевозчик, подтверждая прием товара . Организация подписывает файл КЭП. При этом водитель фиксирует факт получения груза ПЭП через мобильное приложение оператора, после чего уполномоченный сотрудник перевозчика (логист) подписывает титул УКЭП. Отдельная КЭП водителю не требуется.

Титул 1 составляется и подписывается грузоотправителем до начала погрузочных работ . Для подписи применяется КЭП руководителя либо уполномоченного представителя с МЧД.

ЭТрН делится на восемь отдельных файлов-титулов: четыре основных (Т1–Т4), которые оформляются обязательно, и четыре дополнительных (Т5–Т8), заполняемых по мере необходимости.

ЭТрН для поставок на маркетплейсы можно оформлять в 1С-ЭПД . Сервис встроен в типовые конфигурации 1С, сам подтягивает реквизиты из справочников и проверяет их по данным ФНС и ЕГРЮЛ. Документы уходят контрагентам через роуминг с другими операторами ЭДО.

Тем не менее в ЭТрН в качестве грузополучателя указывается юридическое лицо площадки, которое и подписывает Титул 3. Подробные реквизиты грузополучателей для каждого маркетплейса приведены ниже.

Маркетплейс не выкупает продукцию у селлера, а принимает ее на хранение для последующей реализации в качестве посредника (агента или комиссионера). Право собственности на товар не переходит.

FBO: после статуса «Принято»; FBS: на следующий рабочий день

Маркет также советует передавать водителю бумажную копию ТН, если этого требуют правила вашей транспортной компании.

При схемах FBY и FBS площадка подписывает Титул 3 строго после завершения складской приемки. При этом сформировать ЭТрН можно как в интерфейсе личного кабинета Маркета, так и через вашего оператора ЭДО.

Маркет поддерживает роуминг ЭДО : селлеру достаточно отправить запрос через своего оператора и передать Маркету ваш FNS-ID.

Действие переходного периода : до 1 марта 2027 года товары примут и с бумажной ТН, если в кабинете выбран способ «Самостоятельно».

Идентификатор накладной (УИД ТРН из вашей системы ЭДО) нужно самостоятельно внести в личном кабинете Wildberries: для этого перейдите в блок «Поставки», откройте вкладку «Пропуск», выберите доставку «Транспортной компанией» и заполните строку «УИД ТРН».

При работе по схеме FBS оформление ЭТрН находится в процессе внедрения и пока массово не запущено — площадка готовит этот функционал к полноценной раскатке.

При отгрузках по модели FBW площадка подписывает Титул 3 в течение 24 часов после передачи груза.

Бумажные накладные : Ozon по-прежнему принимает обычные ТН, если они необходимы перевозчику. Груз оформят и без электронной накладной, однако ответственность за возможное нарушение законодательства ложится на селлера.

Что требуется от селлера : без ошибок заполнить в ЭТрН два ключевых параметра — тип потока (shipment_flow_type) и идентификатор отгрузки. Если эти поля не заполнены, система Ozon не сможет связать накладную с поставкой.

При поставках по схеме FBO площадка подписывает Титул 3 в момент перехода отгрузки в статус «Принято на точке отгрузки». В случае работы по FBS Ozon подписывает Титул 3 на следующий рабочий день после передачи товара, благодаря чему водителю не приходится ждать завершения оформления на складе.

Сейчас маркетплейсы находятся на разных стадиях внедрения электронной транспортной накладной. Порядок взаимодействия, нормативные сроки и названия полей в системах периодически обновляются, поэтому селлерам рекомендуется отслеживать изменения в справочниках и документации каждой площадки.

Важно! Ссылки на отсутствие ЭДО или неготовность систем не входят в законный перечень исключений. С 1 сентября 2026 года отказ от использования ЭПД считается прямым нарушением законодательства для всех участников логистической цепочки.

Если причиной задержки стали проблемы со связью на складе, подписание выполняется позже, когда соединение восстановится. При этом перевозчик удерживает рейс открытым до получения всех необходимых подписей.

При отправке товара на маркетплейс важно перепроверить корректность указания реквизитов (ИНН, КПП, номера отгрузки и типа потока), а также убедиться в наличии действующего роуминга между операторами ЭДО. При отсутствии ошибок необходимо направить обращение в службу поддержки площадки, указав номер документа.

Если шаг приемки доступен, но статус не меняется, стоит перепроверить настройки КЭП, актуальность МЧД и уровень доступа сотрудника в кабинете оператора ЭДО.

В первую очередь необходимо установить текущий статус документа . Если процесс застрял до этапа приемки, следует выйти на связь с перевозчиком и проконтролировать подписание Титула 2.

В ЭПД в Доки ЭТрН, УПД и счета-фактуры собраны в одном сервисе и оплачиваются по единому тарифу. Работать можно в 1С через бесплатный модуль, в веб-кабинете или с мобильного.

Незакрытый документ формирует серьезные налоговые риски. Обосновать факт доставки становится затруднительно, что может вызвать вопросы инспекторов к расходам на логистику по ст. 252 НК . При этом налоговый вычет по НДС за транспортировку базируется на счете-фактуре или УПД (либо на связке Т5–Т6), а не напрямую на подписи в Т3, поэтому автоматического аннулирования вычета не происходит — претензии возникают в комбинации с иными факторами нереальности поставки.

Накладная без подписи получателя считается незавершенной , поэтому логист не может подписать Титул 4 и официально завершить рейс.

Ошибки в заполнении сведений . В документе некорректно введены ИНН получателя, номер отгрузки или тип потока, из-за чего алгоритмы маркетплейса не связывают накладную с поступившим товаром.

Организационные накладки . У стороны получателя может отсутствовать КЭП, закончился срок действия либо аннулирована МЧД, не определен уполномоченный сотрудник или ответственный специалист покинул компанию.

Сбои в работе технических средств. К этой категории относятся отсутствие связи на объекте разгрузки или проблемы на стороне сервисов оператора ЭДО.

Процесс еще не дошел до стадии приемки . Если перевозчик не передал данные о получении товара и не подписал Титул 2, грузополучатель технически не сможет подписать Т3.

Задержка или отсутствие подписи грузополучателя на финальном этапе доставки — одна из самых частых сложностей, с которыми сталкиваются селлеры при переходе на ЭТрН. Чтобы оперативно решить проблему и закрыть рейс без налоговых последствий, важно понимание причин такого сбоя и алгоритма действий для каждой ситуации.

Что делать, если грузополучатель не подписывает Титул 3

Специфика налогообложения. Никаких особых освобождений для ИП, УСН или ПСН законодательство не содержит.

Неготовность контрагента к ЭДО . Отговорка «мы не успели подключиться» не дает права на использование бумаги.

Самозанятый в роли перевозчика . Физическое лицо на НПД без статуса ИП нельзя указать перевозчиком в системе ЭПД — такой функционал законодательством не предусмотрен. Для работы перевозчиком водителю требуется оформить ИП. Это прямой запрет, а не поворот к бумажным документам.

Что не входит в перечень исключений

Каботажные рейсы перевозчиков из ЕАЭС . Транспортировка выполняется иностранными перевозчиками из стран-участниц ЕАЭС на территории России.

Иностранные компании без аккредитации . Участник перевозки (отправитель или получатель) является иностранным юрлицом, не внесенным в реестр аккредитованных филиалов и представительств.

Совпадение отправителя и получателя. Случай, когда одно и то же лицо записано в обеих ролях, в том числе при межскладских перемещениях собственных грузов с привлечением стороннего перевозчика.

Личные потребности граждан . Перевозка выполняется для физического лица, которое выступает отправителем или получателем, и транспортировка не связана с коммерческой деятельностью. Если ИП везет товар для своего бизнеса, право на бумажный документ не возникает.

Отсутствие связи Данное исключение применяется, если место погрузки либо разгрузки находится в районе, входящем в специальный перечень ( распоряжение Правительства от 10.07.2025 № 1855-р ). Разряженная батарея телефона или сбои локального Wi-Fi на складе под эту категорию не подпадают.

Технический сбой в ГИС ЭПД . Под этим понимается подтвержденная неработоспособность программно-аппаратных комплексов, которая официально зафиксирована системой ГосСОПКА. Локальные проблемы вроде зависшего компьютера или техники без подтверждения ГосСОПКА основанием не признаются.

Данный список является исчерпывающим и не допускает произвольного расширения. Любые проекты изменений до момента официального вступления в силу юридической силы не имеют, поэтому ориентироваться следует строго на действующие нормы.

Перечень ситуаций, при которых разрешено использовать бумажный вариант транспортной накладной, определен приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262 (зарегистрирован Минюстом 02.06.2026 под № 86819). Нормативный акт вступил в силу 1 сентября 2026 года и рассчитан на период до 1 сентября 2032 года.

Переходный период спасает от претензий проверяющих на трассе, но не от требований налоговых органов. Если ЭТрН не была составлена или осталась без подписи грузополучателя, расходы на транспортировку рискуют оказаться не подтвержденными.

Специального штрафа именно за отсутствие ЭТрН в законодательстве пока не предусмотрено. При рейдовом контроле отсутствие перевозочной документации квалифицируется как езда без документов по ст. 12.3 КоАП (предупреждение или штраф 500 ₽ для водителя и 1 500 ₽ для должностного лица). Ключевая угроза кроется не в инспекции на дорогах, а в налоговых рисках: ст. 120 НК и непризнание расходов.

О введении переходного периода для проверок на дорогах вплоть до 1 марта 2027 года объявил Минтранс: во время рейдовой проверки инспектор выносит лишь устное замечание , если водитель предъявляет бумажную накладную вместо ЭТрН. Однако введенный переходный период не снимает с участников процесса обязанность использовать ЭПД. На правила налогового учета данное послабление также не распространяется. Затраты на логистику без полностью подписанной ЭТрН могут быть отклонены ФНС в ходе проверки.

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Внести изменения в действующие соглашения с логистическими подрядчиками, зафиксировав в них порядок работы с электронными документами.

Добавить корректные реквизиты грузополучателя (ИНН и КПП операционного юрлица площадки) в справочную базу своего оператора.

Оформить КЭП, выпустить МЧД на ответственных специалистов и заранее предусмотреть резервного подписанта на случай отсутствия основного.

Определиться с оператором ИС ЭПД из официального реестра Минтранса (где 1С-ЭПД занимает первую строчку) и отрегулировать роуминг с оператором ЭДО нужного маркетплейса.

Оценить необходимость оформления ЭТрН: при привлечении сторонней логистической компании или экспедитора накладная обязательна, а при перевозке собственным транспортом она не требуется.

Переходный период до 1 марта 2027 года освобождает лишь от взысканий при дорожных проверках. Налоговые риски, связанные с неполным комплектом документов (снятие затрат на логистику и вопросы к вычету НДС), остаются актуальными с первого дня вступления требований в силу.

Случаи, когда разрешено использовать бумажную накладную, ограничены закрытым перечнем из восьми пунктов приказа Минтранса № 262 . Обычные поставки на склады маркетплейсов в эти исключения не подпадают, а неготовность контрагента к ЭДО законным основанием не является.

Ozon и Яндекс Маркет обеспечили подписание Титула 3 в автоматическом режиме. Wildberries запустил этот процесс для поставок FBW, а внедрение сервиса для схемы FBS находится на этапе технической раскатки.

С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная стала обязательной при любых перевозках с привлечением сторонних транспортных компаний или экспедиторов (согласно закону от 07.06.2025 № 140-ФЗ ). При этом система налогообложения и правовой статус селлера значения не имеют.

Популярные вопросы

Требуется ли оформлять ЭТрН при перевозке продукции на склад площадки собственным транспортом?

В этом нет необходимости. Если доставка выполняется силами самого продавца, нормативные отношения по перевозке не возникают, а значит, оформление накладной не требуется вовсе — ни на бумаге, ни в цифре. Для полного юридического оформления рейса компании достаточно иметь путевой лист.

Как действовать селлеру, если Wildberries не подписывает Титул 3 при работе по схеме FBS?

В начале сентября 2026 года автоматический обмен ЭТрН на Wildberries для схемы FBS находится на этапе технического разворачивания. До наступления 1 марта 2027 года маркетплейс продолжит принимать партии с бумажными документами при условии, что в настройках логистики выбран пункт «Самостоятельно».

Освобождает ли от обязанности по ЭТрН тот факт, что транспортная компания не настроила ЭДО?

Ни в коем случае. Отсутствие технической инфраструктуры ЭДО у одного из контрагентов не фигурирует в списке законных оснований приказа Минтранса № 262. Начиная с 1 сентября 2026 года привлечение стороннего логиста без оформления ЭПД расценивается как прямое нарушение законодательства всеми участниками сделки.

Допустимо ли вписать в накладную собственную компанию в качестве грузополучателя, чтобы обойти маркетплейс?

Некоторые продавцы рассматривают такой маневр, оформляя документы на свое обособленное подразделение, однако это создает прямые угрозы. Маркетплейсы выступают конечными получателями имущества и сами публикуют свои ИНН для ЭТрН, поэтому искусственная попытка оформить доставку «на самого себя» гарантированно вызовет претензии со стороны ФНС.

Чем грозит ситуация, при которой Титул 3 так и остается без подписи?