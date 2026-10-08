Начисление процентов по договору займа: правила расчета, бухгалтерский и налоговый учет

Каждый год темы выдачи и привлечения заемных средств не теряют своей актуальности в деловой среде. Точный расчет процентных начислений, правильное отражение финансовых операций в бухгалтерском и налоговом регистрах, а также строгое соблюдение законодательных норм, касающихся контролируемых сделок и материальной выгоды, требуют от специалистов по финансам и учету глубоких знаний.
Проценты по займу: ключевые изменения
В 2026 году фундаментальные основы налогообложения процентных доходов и расходов по займам сохранились, но Федеральная налоговая служба ужесточила мониторинг соблюдения лимитов в рамках контролируемых сделок. Для обязательств в рублях максимальный размер процентной ставки, позволяющий признать расходы в полном объеме, по-прежнему жестко привязан к ключевой ставке Центрального Банка.
Кроме того, повышенное внимание уделяется цифровизации документооборота: фискальные органы в автоматическом режиме перекрестно проверяют сведения о материальной выгоде физических лиц. Это обязывает компании-работодатели рассчитывать показатели с максимальной точностью и без задержек направлять форму 6-НДФЛ.
На протяжении года наблюдалось снижение ключевой ставки Центробанка, что непосредственно отразилось на стоимости кредитных ресурсов для предпринимателей. Как следствие, средние ставки по корпоративным ссудам для организаций демонстрировали изменчивость: в первом квартале по краткосрочным ссудам они составляли порядка 18,3%, по долгосрочным — около 15,6%, а к середине года пошли на спад. Одновременно с этим, начиная с июля, стартовала обновленная программа льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства: кредиты для МСП начали предоставлять по ставке, эквивалентной ключевой ставке ЦБ (которая тогда составляла 14,5%). Это создало весомые преимущества для предприятий из приоритетных секторов экономики, таких как IT-сфера, туризм, логистика и обрабатывающая промышленность.
В стандартной ситуации процентные платежи по займам допускается включать в расходы при исчислении налога на прибыль в полном объеме, то есть исходя из ставки, зафиксированной в соглашении. Исключения касаются лишь контролируемых операций (между взаимозависимыми субъектами). Здесь вступают в силу специальные коридоры ставок, регламентированные статьей 269 Налогового кодекса: если согласованная ставка укладывается в «безопасные» рамки, расходы принимаются целиком; в противном случае применяются правила трансфертного ценообразования.
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Новые правила для цифровых финансовых активов (ЦФА)
С августа 2026 года начали действовать законодательные изменения (закон от 04.08.2026 № 292-ФЗ). Отныне процентные доходы и расходы по долговым цифровым финансовым активам (не связанным с процедурой выкупа актива) включаются в единую налоговую базу на тех же основаниях, что и проценты по традиционным займам. Ранее подобные операции по ЦФА учитывались обособленно от прочих сделок с ценными бумагами.
Макропруденциальные меры
Центробанк не ослабил курс на ужесточение нормативов для кредитных организаций. К примеру, с марта 2026 года для крупных предприятий, имеющих значительную долговую нагрузку, была установлена повышенная макропруденциальная надбавка по новым кредитным договорам (100% вместо прежних 40%). Данный шаг опосредованно сказывается на доступности финансирования: банкам требуется формировать более внушительный резерв капитала, что в конечном итоге может влиять на процентные условия, предлагаемые бизнесу.
Типы процентных начислений, предельная величина и периодичность выплат
Начисление процентов в рамках договоров займа классифицируется на простые и сложные. Ограничение предельного размера процентов, допускаемых к учету в расходах, актуально исключительно для контролируемых операций. В стандартной ситуации для абсолютного большинства долговых обязательств механизм нормирования процентных расходов не применяется, и они принимаются к учету в полном размере.
График выплат устанавливается условиями соглашения: это может быть ежемесячное или ежеквартальное начисление, а также единовременная выплата всей накопленной суммы по истечении срока действия договора.
Ориентиры для займа сотруднику, учредителю и между юрлицами
При предоставлении заемных средств работнику организации главным налоговым риском выступает формирование материальной выгоды от экономии на процентах, которая подлежит обложению НДФЛ по повышенной ставке. Выдача займа учредителю обязывает компанию соблюдать установленные корпоративные процедуры по одобрению крупных сделок или операций с заинтересованностью. В случае оформления займа между юридическими лицами важно руководствоваться принципами трансфертного ценообразования, особенно если контрагенты признаются взаимозависимыми, что позволит предотвратить налоговые доначисления из-за отклонения согласованной ставки от рыночного коридора.
Как правильно рассчитать проценты по займу: примеры и формулы
Простые проценты
Они рассчитываются по следующей формуле:
Сумма процентов = Тело займа × (Годовая процентная ставка / 100) × (Число дней использования средств / Число дней в году (365 или 366))
Данный способ является самым востребованным в коммерческой практике.
Сложные проценты
Они используются значительно реже, преимущественно при оформлении долгосрочных займов.
Формула: Сумма процентов = Тело займа × ((1 + Процентная ставка / 100)^(Число периодов капитализации) - 1)
В этом случае процентные начисления добавляются к сумме основного долга, и в следующем периоде проценты начисляются уже на эту увеличенную базу.
Расчет при частичном погашении долга
Когда заемщик возвращает средства частями, проценты рассчитываются исходя из фактического остатка основного долга на каждый день использования денег. Объем начислений снижается пропорционально уменьшению тела займа.
Расчет процентов за просрочку платежа
В случае нарушения сроков возврата средств проценты за просрочку начисляются по ставке, зафиксированной в договоре. Если такое условие отсутствует, руководствуются статьей 395 Гражданского кодекса, и расчет производится на основе ключевой ставки ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды просрочки.
Расчет при рефинансировании
В процессе рефинансирования проценты по исходному займу начисляются и фиксируются на дату его фактического закрытия. В дальнейшем начисление процентов осуществляется уже в соответствии с условиями нового кредитного соглашения, за счет которого гасится предыдущий долг.
Проценты по валютным займам
Процентные начисления по займам в иностранной валюте производятся в этой же валюте, однако для целей бухгалтерского и налогового учета они переводятся в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на дату признания соответствующего дохода или расхода. В случае контролируемых сделок с обязательствами, выраженными в юанях, предельная ставка для признания расходов определяется как ставка SHIBOR, увеличенная на 7 процентных пунктов.
Как ключевая ставка влияет на расчет процентов по займу
Согласно статье 809 ГК, в ситуации, когда в договоре займа не указан размер процентов, законодательство предписывает определять их исходя из ключевой ставки Центробанка, действовавшей в периоды фактического использования заемщиком денежных средств. Иными словами, ключевая ставка выступает резервным механизмом по умолчанию.
На практике это работает следующим образом: предположим, вы оформили заем, но ставка в договоре не зафиксирована. В первом месяце ключевая ставка составляла 15%, а во втором увеличилась до 16%. При вычислении процентов за первый месяц применяется ставка 15%, а за второй — 16%. Если же в договоре прямо указано: «ставка равна ключевой ставке ЦБ плюс 2%», то при повышении ключевой ставки ваша процентная ставка по займу также автоматически возрастет.
Нередко стороны напрямую фиксируют в соглашении, что процентная ставка привязана к ключевой ставке ЦБ (либо ключевой ставке с определенной надбавкой или скидкой). В такой ситуации любое изменение ключевой ставки Центробанка влечет за собой автоматический пересмотр ставки по вашему займу.
Ключевая ставка оказывает влияние на расчет процентов исключительно в том случае, если она изменялась в течение срока действия займа. При вычислениях необходимо брать ту ставку, которая была актуальна в каждый конкретный период пользования средствами. К примеру, если вы получили заем в начале месяца при ставке 18%, а к концу месяца ЦБ повысил ее до 20%, то при расчете процентов за этот месяц следует использовать значение 20%, а не 18%.
Помимо этого, ключевая ставка может применяться для иных расчетов, связанных с заемными отношениями, но это регулируется уже другими правовыми нормами. Например, она используется при определении материальной выгоды для целей НДФЛ (если фактическая ставка по займу ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ, у заемщика возникает облагаемый доход), а также при расчете пеней за нарушение сроков возврата.
Общий порядок учета процентов по долговым обязательствам
В рамках налогового учета при использовании метода начисления процентные расходы признаются в последний день каждого отчетного месяца, вне зависимости от того, когда произошел фактический платеж.
Если компания применяет кассовый метод (в том числе организации на УСН), проценты включаются в состав расходов исключительно после их реального перечисления кредитору.
В бухгалтерском учете данная сфера регулируется Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/2008. Проценты по краткосрочным займам отражаются на счете 66, а по долгосрочным — на счете 67. Списание этих расходов осуществляется ежемесячно, на последнюю дату отчетного месяца, либо в состав прочих расходов, либо с увеличением стоимости инвестиционного актива (если заем целевой).
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Как начислить проценты к получению и к уплате по займам
Каким образом отражать проценты к получению по выданным организацией займам? В данной ситуации компания-займодавец квалифицирует начисленные проценты в качестве прочих доходов. Типовая бухгалтерская проводка выглядит так: Дебет 76 (или 58) – Кредит 91.01.
Как учесть проценты к уплате по привлеченным займам? В этом случае организация-заемщик признает начисленные проценты прочими расходами. Стандартная проводка: Дебет 91.02 – Кредит 66.02 (или 67.02).
Какие проводки нужно сделать при выплате процентов по займу
Проводки у займодавца:
Операция
Дебет
Кредит
Выдача заемных средств
58
51
Ежемесячное начисление процентов
76
91.1
Поступление процентных платежей
51
76
Возврат суммы основного долга
51
58
Примечание: если заем предоставлен учредителю или сотруднику, вместо счета 58 применяется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (для работников) либо счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (для учредителей, не состоящих в штате).
Проводки у заемщика:
Операция
Дебет
Кредит
Поступление краткосрочного займа
51
66.03
Поступление долгосрочного займа
51
67.03
Начисление процентов по краткосрочному займу
91.2
66.04
Начисление процентов по долгосрочному займу
91.2
67.04
Фактическая выплата процентов
66.04 (или 67.04)
51
Погашение суммы основного долга
66.03 (или 67.03)
51
Примечание: субсчета 66.01/66.02/67.01/67.02 традиционно применяются для банковских кредитов, тогда как 66.03/66.04/67.03/67.04 предназначены именно для займов.
Выплата и возврат процентов по займу
Выплата процентов производится в сроки, четко оговоренные в договоре. Если такое условие в соглашении отсутствует, по умолчанию применяется правило о необходимости ежемесячных выплат (пункт 3 статьи 809 ГК). Форма расчетов (безналичный перевод, передача наличных средств или зачет взаимных требований) также устанавливается сторонами в договоре.
Досрочное погашение
В случае досрочного возврата процентного займа займодавец имеет право требовать уплаты процентов исключительно за фактический срок использования денежных средств (пункт 4 статьи 809 ГК). Однако соглашением сторон может быть установлен иной порядок, включая запрет на досрочное погашение без предварительного согласия кредитора.
По займам, предоставленным для предпринимательской деятельности, заемщик обязан проинформировать займодавца о намерении вернуть средства досрочно не менее чем за 30 дней, если в договоре не оговорен другой срок уведомления (пункт 2 статьи 810 ГК).
Возврат излишне уплаченных процентов
В ситуации, когда заемщик перечислил проценты в избыточном размере (к примеру, при досрочном закрытии долга), переплаченная сумма подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения (статья 1102 ГК). В реальной деловой практике стороны обычно договариваются о зачете этой переплаты в счет погашения основного тела долга.
Что обязательно прописать в договоре займа
Единственным существенным условием договора займа является его предмет, а именно сумма передаваемых средств (статья 807 ГК). Тем не менее, для предотвращения потенциальных разногласий настоятельно рекомендуется детально прописывать следующие пункты:
Обязательные элементы:
размер и валюта займа;
срок возврата или алгоритм его определения;
размер процентной ставки (для возмездного займа) или прямое указание на его беспроцентный характер;
регламент и сроки выплаты процентов.
Рекомендуемые условия:
методика расчета процентов (простые или сложные);
условия и процедура досрочного погашения;
ответственность за просрочку: размер неустойки и формула ее расчета;
форма возврата средств (наличный или безналичный расчет);
меры обеспечения исполнения обязательств (залог, поручительство), если это необходимо.
Важно знать! Если в договоре между юридическими лицами отсутствует условие о процентах и нет прямого указания на беспроцентность, такой заем автоматически признается возмездным. Процентная ставка в этом случае определяется исходя из ключевой ставки ЦБ (пункт 1 статьи 809 ГК). Для займов между физическими лицами на сумму до 100 000 рублей действует противоположная презумпция: заем по умолчанию считается беспроцентным, если в соглашении не прописано иное.
Налогообложение процентов
Процентный доход, полученный физическим лицом по договору займа, признается его налогооблагаемой базой и облагается НДФЛ по стандартной ставке 13% (или 15% в части превышения годового дохода свыше 5 млн рублей). Компания, осуществляющая выплату процентов физическому лицу, выполняет функции налогового агента и обязана удержать соответствующую сумму налога непосредственно в момент выплаты (пункт 1 статьи 226 НК).
Проценты при УСН
Доходы. Компании и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), обязаны включать проценты, полученные по выданным займам, в состав своих доходов (пункт 1 статьи 346.15, пункт 6 статьи 250 НК).
Расходы. При выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы» процентные платежи по привлеченным займам допускается учитывать в составе расходов (подпункт 9 пункта 1 статьи 346.16 НК). При этом нормативные ограничения, установленные статьей 269 НК, распространяются и на налогоплательщиков на УСН.
НДС и проценты
Операции по начислению и получению процентов по договору займа не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Деятельность по предоставлению займов в денежной форме прямо освобождена от НДС на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК.
Налог на прибыль: учет в расходах и предельная величина
Базовое правило: процентные расходы признаются в полном объеме исходя из фактической ставки, зафиксированной в договоре (пункт 1 статьи 269 НК).
Исключения из правила:
Контролируемые операции между взаимозависимыми субъектами: процентная ставка по рублевым займам должна находиться в коридоре от 10% до 150% ключевой ставки ЦБ, причем нижняя граница этого интервала не может быть ниже 2% годовых в абсолютном значении (подпункт 1 пункта 1.2 статьи 269 НК).
Контролируемая задолженность перед иностранным взаимозависимым лицом: в этом случае применяются нормы о тонкой капитализации, требующие расчета специального коэффициента капитализации.
Сама сумма полученного займа не квалифицируется как доход у заемщика (подпункт 10 пункта 1 статьи 251 НК) и не включается в расходы у займодавца (пункт 12 статьи 270 НК), так как она подлежит обязательному возврату.
Материальная выгода: когда возникает НДФЛ 35%
Материальная выгода, образовавшаяся в результате экономии на процентах, возникает у физического лица при выполнении хотя бы одного из следующих условий (подпункт 1 пункта 1 статьи 212 НК):
заем предоставлен работодателем;
заем получен от компании, которая является взаимозависимой с работодателем;
подобная экономия де-факто выступает формой оплаты за предоставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги.
Формула для расчета материальной выгоды по рублевому займу:
МВ = Сумма займа × (2/3 × Ключевая ставка ЦБ − Фактическая процентная ставка) × Количество дней пользования / 365
При вычислении материальной выгоды используется ключевая ставка ЦБ, актуальная на дату фактического получения дохода, которой признается последний день каждого месяца в течение всего срока действия займа (подпункт 1 пункта 2 статьи 212, подпункт 7 пункта 1 статьи 223 НК).
Ставка НДФЛ с материальной выгоды: 35% для налоговых резидентов РФ (пункт 2 статьи 224 НК).
Практический пример: Компания предоставила своему сотруднику беспроцентный заем в размере 500 000 рублей. Ключевая ставка ЦБ на конец отчетного месяца равна 16%. Расчет материальной выгоды за месяц (30 дней):
МВ = 500 000 × (2/3 × 0,16 − 0) × 30 / 365 = 4 383,56 руб.
Сумма НДФЛ = 4 383,56 × 0,35 = 1 534,25 руб. Организация, выступая в роли налогового агента, обязана рассчитать сумму НДФЛ по итогам последнего дня каждого месяца и удержать ее из ближайших денежных выплат, причитающихся работнику.
Особенности займов сотрудникам, учредителям и между юрлицами
Заем работнику
Работодатель обладает правом предоставлять заемные средства сотруднику на любых согласованных сторонами условиях. Основные налоговые последствия:
если ставка по займу ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ, у работника формируется материальная выгода, облагаемая НДФЛ по ставке 35%;
компания-работодатель исполняет обязанности налогового агента и производит удержание НДФЛ из заработной платы сотрудника;
в бухгалтерском учете сумма займа отражается на счете 73.
Заем учредителю
В случае когда учредитель одновременно является штатным сотрудником, к нему применяются те же правила, что и к обычным работникам. Если же учредитель не состоит в трудовых отношениях с компанией и его доля в уставном капитале не превышает 25%, материальная выгода не возникает ввиду отсутствия взаимозависимости (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.1 НК). Однако при доле участия свыше 25% лица признаются взаимозависимыми, и материальная выгода образуется на тех же основаниях, что и у работников (подпункт 1 пункта 1 статьи 212 НК). Для учредителей, не являющихся сотрудниками организации, операции по займу отражаются на счете 76.
Заем между юридическими лицами
Процентные платежи по займам между независимыми российскими компаниями принимаются к учету без каких-либо ограничений, исходя из фактической договорной ставки. Если же заем предоставляется между взаимозависимыми лицами, необходимо тщательно контролировать, чтобы ставка соответствовала рыночному интервалу.
При этом сама сумма займа не квалифицируется как доход заемщика и не признается расходом займодавца для целей исчисления налога на прибыль.
Судебное взыскание процентов и неустойка
В случае невыполнения заемщиком своих обязательств кредитор имеет законное право обратиться в судебные инстанции для взыскания:
суммы основного долга;
договорных процентов за фактическое использование заемных средств;
процентов за неправомерное удержание чужих денежных средств согласно статье 395 ГК либо договорной неустойки.
Общий срок исковой давности по требованиям о взыскании суммы займа составляет 3 года (статья 196 ГК). Что касается требований об уплате процентов, то срок исковой давности исчисляется обособленно по каждому отдельному просроченному платежу.
Суд обладает полномочиями уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям допущенного нарушения обязательства (статья 333 ГК). При этом, по общему правилу, проценты, начисленные по статье 395 ГК, не подлежат снижению на основании статьи 333 ГК (пункт 6 статьи 395 ГК).
Отражение в балансе и отчетности
Со стороны займодавца:
предоставленные займы отражаются в активе бухгалтерского баланса: долгосрочные (со сроком погашения более 12 месяцев) указываются в строке 1170 «Финансовые вложения» раздела I, а краткосрочные — в строке 1240 раздела II;
проценты, которые уже начислены, но еще не получены, отражаются в составе дебиторской задолженности (строка 1230).
Со стороны заемщика:
привлеченные займы отражаются в пассиве баланса: долгосрочные обязательства указываются в строке 1410 «Заемные средства» раздела IV, а краткосрочные — в строке 1510 раздела V.
начисленные, но еще не выплаченные проценты либо включаются в общую сумму заемных средств, либо отражаются обособленно в составе кредиторской задолженности.
В ситуации, когда до момента погашения долгосрочного займа остается менее 12 месяцев, соответствующую часть задолженности настоятельно рекомендуется переклассифицировать в краткосрочные обязательства для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
Типичные ошибки при расчете и учете процентов
Ошибочное признание процентов кассовым методом вместо обязательного метода начисления. Компании, утратившие право на применение кассового метода (средняя квартальная выручка превышает 1 млн рублей), обязаны отражать процентные расходы в налоговом учете на последнее число каждого месяца, независимо от даты реального платежа (пункт 8 статьи 272 НК). Неверное использование кассового метода ведет к искусственному занижению налоговой базы.
Игнорирование правил тонкой капитализации. При получении займов от иностранных взаимозависимых лиц специалисты по учету нередко забывают рассчитать коэффициент капитализации. Последствия: доначисление налога на прибыль и переквалификация процентных выплат в дивиденды.
Некорректный расчет материальной выгоды. Распространенная ошибка: применение ключевой ставки не на дату фактического получения дохода (которой является последний день месяца), а на произвольную дату.
Отсутствие ежемесячного начисления процентов в бухгалтерском учете. Проценты должны начисляться каждый месяц по методу начисления, даже если условия договора предусматривают их единовременную выплату по истечении срока.
Неверная классификация заемных обязательств в балансе. Долгосрочный заем, срок погашения которого составляет менее 12 месяцев, должен быть перенесен в раздел краткосрочных обязательств.
Пренебрежение валютной переоценкой. По займам, выраженным в иностранной валюте, курсовые разницы необходимо признавать ежемесячно в составе прочих доходов или расходов.
Отчетность по процентам и электронный документооборот в 1С
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Часто задаваемые вопросы
Каким образом рассчитывать материальную выгоду по беспроцентному займу, если ключевая ставка изменялась в течение срока его действия?
Материальная выгода определяется на последний день каждого месяца использования заемных средств. Для вычислений берется ключевая ставка ЦБ РФ, актуальная именно на эту конкретную дату (подпункт 1 пункта 2 статьи 212, подпункт 7 пункта 1 статьи 223 НК). К примеру, если на момент заключения договора ставка составляла 12%, а к концу месяца выросла до 16%, то для расчета материальной выгоды за этот месяц применяется значение 16%.
Существуют ли различия в налоговых последствиях при выдаче займа сотруднику и учредителю под одинаковый процент?
Если учредитель параллельно является штатным сотрудником компании, налоговые последствия полностью идентичны: материальная выгода образуется, если ставка ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ. Если же учредитель не состоит в трудовых отношениях с организацией и его доля в уставном капитале не превышает 25%, материальная выгода не возникает из-за отсутствия признака взаимозависимости (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.1 НК). Однако при доле участия более 25% лица официально признаются взаимозависимыми, и материальная выгода формируется на тех же основаниях, что и для обычных работников (подпункт 1 пункта 1 статьи 212 НК).
Требуется ли оформлять дополнительное соглашение при изменении процентной ставки по уже действующему договору займа?
Да, это обязательно. Любое изменение существенных условий договора, к которым относится и процентная ставка, должно быть зафиксировано в дополнительном соглашении, составленном в той же форме, что и основной документ (пункт 1 статьи 452 ГК). Для целей исчисления материальной выгоды дата вступления в силу изменения ставки становится новой точкой отсчета при выборе актуальной ключевой ставки ЦБ.
Каким образом изменяется порядок налогообложения процентов, если заемщиком выступает нерезидент Российской Федерации?
Процентные выплаты, осуществляемые российской компанией в пользу иностранного юридического лица, подлежат обложению налогом у источника выплаты по ставке 20% (подпункт 3 пункта 1 статьи 309, пункт 1 статьи 310 НК), если международным соглашением об избежании двойного налогообложения не предусмотрен иной порядок. Российская организация в этом случае исполняет обязанности налогового агента. В отношении физических лиц — нерезидентов ставка НДФЛ с процентных доходов установлена на уровне 30% (пункт 3 статьи 224 НК), и материальная выгода также облагается по этой ставке.
Допускается ли включение в расходы процентов по займу, полученному от учредителя — физического лица?
Да, это возможно, при условии, что данный заем не классифицируется как контролируемая сделка и учредитель не является иностранным налоговым резидентом. Процентные платежи учитываются по фактической ставке, прописанной в договоре, без каких-либо нормативных ограничений. Если же учредитель является иностранным лицом с долей участия свыше 25%, к таким операциям применяются правила тонкой капитализации, регламентированные статьей 269 НК.
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