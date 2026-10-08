Начисление процентов по договору займа: правила расчета, бухгалтерский и налоговый учет

Проценты по займу: ключевые изменения

В 2026 году фундаментальные основы налогообложения процентных доходов и расходов по займам сохранились, но Федеральная налоговая служба ужесточила мониторинг соблюдения лимитов в рамках контролируемых сделок. Для обязательств в рублях максимальный размер процентной ставки, позволяющий признать расходы в полном объеме, по-прежнему жестко привязан к ключевой ставке Центрального Банка.

Кроме того, повышенное внимание уделяется цифровизации документооборота: фискальные органы в автоматическом режиме перекрестно проверяют сведения о материальной выгоде физических лиц. Это обязывает компании-работодатели рассчитывать показатели с максимальной точностью и без задержек направлять форму 6-НДФЛ.

На протяжении года наблюдалось снижение ключевой ставки Центробанка, что непосредственно отразилось на стоимости кредитных ресурсов для предпринимателей. Как следствие, средние ставки по корпоративным ссудам для организаций демонстрировали изменчивость: в первом квартале по краткосрочным ссудам они составляли порядка 18,3%, по долгосрочным — около 15,6%, а к середине года пошли на спад. Одновременно с этим, начиная с июля, стартовала обновленная программа льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства: кредиты для МСП начали предоставлять по ставке, эквивалентной ключевой ставке ЦБ (которая тогда составляла 14,5%). Это создало весомые преимущества для предприятий из приоритетных секторов экономики, таких как IT-сфера, туризм, логистика и обрабатывающая промышленность.

В стандартной ситуации процентные платежи по займам допускается включать в расходы при исчислении налога на прибыль в полном объеме, то есть исходя из ставки, зафиксированной в соглашении. Исключения касаются лишь контролируемых операций (между взаимозависимыми субъектами). Здесь вступают в силу специальные коридоры ставок, регламентированные статьей 269 Налогового кодекса: если согласованная ставка укладывается в «безопасные» рамки, расходы принимаются целиком; в противном случае применяются правила трансфертного ценообразования.