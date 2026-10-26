Вес груза в ЭТрН: заявленная и фактическая масса, нюансы расхождений и почему автоматические весы штрафуют не за данные накладной

Штраф от весовой рамки и данные в ЭТрН: принципиально разные процессы

Штрафные санкции за перегруз налагаются исключительно за физическое нарушение: движение транспортного средства с превышением допустимой массы или осевой нагрузки, которое было зафиксировано рамкой АПВГК или стационарным постом контроля. Юридическим основанием для такого штрафа служат результаты измерения массы и нагрузок непосредственно на дороге, а не цифры, указанные в транспортной накладной.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) служит для фиксации документальных сведений о весе груза на различных этапах логистической цепи, однако сама по себе она не является инструментом весового контроля. Само по себе расхождение массы, указанной в накладной, при отсутствии реального перегруза на дороге, не образует состава административного правонарушения.