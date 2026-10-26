Вес груза в ЭТрН: заявленная и фактическая масса, нюансы расхождений и почему автоматические весы штрафуют не за данные накладной

Эти системы фиксируют факты перегруза транспортных средств в потоке в реальном времени и выставляют штрафы, достигающие 600 000 рублей на основании статьи 12.21.1 КоАП. Нередко участники логистического рынка ошибочно объединяют два совершенно разных механизма: документальный (заполнение ЭТрН) и физический (контроль на рамке АПВГК). В этой статье мы подробно разберем, кто именно должен указывать массу груза в накладной, как действовать при выявлении расхождений между заявленным и реальным весом, и почему штраф от весовой рамки не имеет прямого отношения к записям в электронной накладной.
Штраф от весовой рамки и данные в ЭТрН: принципиально разные процессы
Штрафные санкции за перегруз налагаются исключительно за физическое нарушение: движение транспортного средства с превышением допустимой массы или осевой нагрузки, которое было зафиксировано рамкой АПВГК или стационарным постом контроля. Юридическим основанием для такого штрафа служат результаты измерения массы и нагрузок непосредственно на дороге, а не цифры, указанные в транспортной накладной.
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) служит для фиксации документальных сведений о весе груза на различных этапах логистической цепи, однако сама по себе она не является инструментом весового контроля. Само по себе расхождение массы, указанной в накладной, при отсутствии реального перегруза на дороге, не образует состава административного правонарушения.
Критерий
АПВГК (физический контроль на дороге)
ЭТрН (транспортный документ)
Что именно фиксируется
Реальная масса и осевая нагрузка транспортного средства в момент движения
Заявленная масса при отправке и фактическая масса при приемке груза на разных этапах
Кто осуществляет фиксацию
Сотрудники ГИБДД или Ространснадзора на основе данных весовой рамки или поста
Участники перевозки (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель) в своих титулах
Вид ответственности
Административная по ст. 12.21.1 КоАП
Отдельного штрафа исключительно за «расхождение данных в ЭТрН» не существует
Какие данные о массе необходимо указывать в ЭТрН на каждом этапе
Массу груза, а также способ ее определения указывает грузоотправитель, если условиями договора перевозки не предусмотрено иное (согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом). Выбранный способ определения веса обязательно фиксируется с помощью специального кода:
Код
Наименование способа
Расшифровка и значение
01
Общее взвешивание
Из общей массы загруженного автомобиля вычитается масса порожнего транспортного средства до начала погрузки
02
Взвешивание по осям
Производится измерение нагрузки на каждую отдельную ось для последующего расчета общей массы
03
Расчетный метод
Определение веса на основе геометрических обмеров, технической документации или данных зарегистрированных средств измерений
Перевозчик имеет полное право присутствовать при процедуре взвешивания. Если отправка груза осуществляется с собственного терминала перевозчика, взвешивание проводит перевозчик, а грузоотправитель выступает в роли наблюдателя. В случаях, когда контейнер или съемный кузов опломбирован непосредственно грузоотправителем, он же самостоятельно определяет массу груза без участия перевозчика.
Заявленная и фактическая масса: фиксация двух самостоятельных фактов
В разделе сведений о грузе титула Т1 грузоотправитель обязан указать заявленную массу на момент отправления. В свою очередь, при приемке товара грузополучатель фиксирует уже фактическую массу в своем титуле Т3. Оба этих значения надежно сохраняются в системе ГИС ЭПД: это два независимых факта, произошедших в разное время, поэтому просто заменить, например, 15 тонн на 14,2 тонны задним числом недопустимо. Сколько груза было реально погружено и сколько принято при финальной выгрузке — оба этих показателя должны быть задокументированы.
Важно. Категорически не рекомендуется заменять массу, определенную при отправлении, расплывчатыми формулировками вроде «окончательный вес будет установлен на заводских весах». В титуле Т1 необходимо указать конкретное числовое значение и способ его определения (код 01, 02 или 03); фактический вес фиксируется обособленно на этапе приемки.
В сервисе Доки от Астрал с ЭТрН можно работать в 1С, в веб-кабинете или со смартфона водителя: в мобильном приложении водитель подтверждает погрузку и разгрузку и указывает замечания по грузу. Для грузополучателей подписание приемки в Доки не тарифицируется.
Применение расчетного метода: действия при отсутствии весового оборудования
Прямого законодательного запрета на указание расчетной массы не существует. При использовании кода 03 выбранный способ определения веса целесообразно дополнительно пояснить в поле для особых отметок грузоотправителя. Для штучных грузов обязательно указывается количество грузовых мест и их габаритные размеры. Объявленная ценность груза не должна превышать его действительную рыночную стоимость; при перевозке грузов навалом, насыпью, наливом, а также опломбированных или опасных грузов, объявлять ценность запрещено.
Алгоритм действий при выявлении расхождений между заявленной и фактической массой
Логика работы ГИС ЭПД предельно прозрачна: система не «стирает» ранее внесенные данные и хранит всю историю изменений, поэтому исправления вносятся по принципу «дооформления», а не «переписывания задним числом». Дальнейшие действия напрямую зависят от момента, когда именно было обнаружено расхождение.
Если несоответствие выявлено до подписания титула Т2 перевозчиком
Если ошибка обнаружена до того момента, как перевозчик успел подписать свой титул Т2, данные все еще поддаются редактированию автором титула в рамках текущего документооборота:
Приостановите процесс оформления и внимательно перепроверьте все введенные данные.
При наличии технической возможности взвесьте груз повторно и обязательно сохраните весовой талон.
Грузоотправитель переформирует титул Т1, указав корректную массу и добавив причину уточнения данных.
Перевозчик подписывает парный титул Т2, опираясь уже на исправленные и верные данные.
Если титул Т2 уже подписан или расхождение обнаружено на этапе выгрузки
Если перевозчик уже заверил титул Т2 своей подписью, а расхождение вскрылось в пути следования или непосредственно при выгрузке, титул Т1 корректировке не подлежит, так как он остается исторической точкой отсчета:
грузополучатель вносит фактический результат приемки в свой титул Т3;
все выявленные расхождения и оговорки подробно фиксируются в специальном разделе «Оговорки и замечания»;
при необходимости составляется соответствующий акт расхождений;
весовой талон или иное документальное подтверждение прикрепляется к ЭТрН;
грузоотправитель и перевозчик оперативно уведомляются о выявленных несоответствиях.
В сервисе 1С-ЭПД получатель подписывает приемку с замечаниями по грузу, акт расхождений формируется автоматически, а отправитель сразу получает уведомление. Все документы хранятся в юридически значимом архиве 5 лет, и их можно выгрузить по запросу ФНС, МВД или Ространснадзора.
Базовый принцип корректировки данных в ЭТрН
Если ошибка допущена в редактируемых полях, ее исправляет автор титула в рамках текущего документооборота. Если же ошибка содержится в нередактируемых полях (например, реквизиты сторон или наименование груза), оформляется совершенно новый экземпляр ЭТрН: прежний документ остается в системе, так как функция аннулирования накладной в ГИС ЭПД не предусмотрена. Оформление ЭТрН задним числом строго запрещено.
Важно. Титулы Т7 и Т8 не предназначены для исправления данных о массе. Титул Т7 оформляется перевозчиком исключительно при переадресации груза (смена адреса доставки или грузополучателя), а Т8 — при замене водителя или транспортного средства в ходе выполнения рейса. Для корректировки весовых параметров они не применяются.
Блокирует ли система ГИС ЭПД оформление накладной при превышении допустимой массы
Жесткой автоматической блокировки процесса оформления ЭТрН при превышении массы не существует. На этапах формирования и подписания титулов система осуществляет лишь базовые проверки:
соответствие структуры документа утвержденной XML-схеме формата;
наличие действительных электронных подписей (УКЭП или УНЭП);
заполнение всех обязательных полей документа.
Автоматическая сверка массы груза с данными СТС или ПТС тягача и полуприцепа с последующей выдачей запрета на отправку рейса не предусмотрена архитектурой системы. При этом все данные ЭТрН (масса брутто и нетто, государственные регистрационные номера) находятся в открытом доступе для надзорных органов: Ространснадзора и ГИБДД. В случае зафиксированного перегруза ЭТрН выступает весомым доказательством при вынесении постановления: кто именно указал массу, кто ее подтвердил при приемке и было ли расхождение своевременно зафиксировано.
Отсутствие технической блокировки — это не лазейка в законе, а следствие архитектурного разделения функций: ЭТрН фиксирует документальные сведения, а физический контроль веса выполняет отдельная дорожная процедура.
Распределение ответственности: кто и за что отвечает
За фактический физический перегруз ответственность распределяется между собственником транспортного средства, грузоотправителем и лицом, непосредственно осуществившим погрузку, согласно статье 12.21.1 КоАП. Юридическим основанием для привлечения к ответственности служат измерения, произведенные на дороге, а не записи в накладной. Детальные размеры штрафов по частям статьи и порядок распределения ответственности подробно разобраны в нашем отдельном материале.
Помимо административного штрафа, существует также договорная ответственность: за искажение сведений о массе в транспортной накладной грузоотправитель обязан уплатить 20% от провозной платы (часть 3 статьи 35 устава автомобильного транспорта, ФЗ-259), и отменить это условие договором невозможно.
Перевозчик, подписавший титул Т2 с массой, которая расходится с заявленной, без внесения соответствующей оговорки, в дальнейшем будет гораздо труднее доказывать свое несогласие. При этом перевозчик сохраняет право взыскать убытки с грузоотправителя, предъявив титул Т1 из ГИС ЭПД в качестве неоспоримого доказательства.
Не путайте составы правонарушений. Статья 12.21.1 КоАП касается перегруза, превышения осевой нагрузки и движения тяжеловесного транспортного средства (нарушение, совершаемое на дороге). Статья 11.14.3 КоАП касается невыполнения обязанностей в сфере транспортно-экспедиционной деятельности (например, осуществление работы без обязательной записи в реестре). Обе статьи касаются груза, но регулируют принципиально разные правоотношения; штраф по статье 11.14.3 не связан ни с фактом перегруза, ни с некорректно заполненной ЭТрН.
Практический чек-лист: как корректно оформить массу в ЭТрН
Для грузоотправителя:
укажите точную массу груза и способ ее определения (код 01, 02 или 03) в титуле Т1;
при использовании расчетного метода обязательно сделайте соответствующую пометку в поле особых отметок;
не занижайте массу груза заведомо: это может повлечь отдельный состав правонарушения по ст. 12.21.1 КоАП;
сохраняйте оригиналы весовых талонов как неоспоримое подтверждение заявленных данных.
Для перевозчика:
сверяйте массу из титула Т1 с фактической при погрузке, если на территории имеются весы;
при выявлении расхождений не подписывайте титул Т2 без внесения оговорки либо потребуйте от грузоотправителя переформировать титул Т1;
помните: осевой перегруз возможен даже при нормальной общей массе, поэтому критически важна правильная развесовка, а не только показатель брутто;
по первому требованию зафиксируйте результаты контрольного взвешивания официальным актом.
Для грузополучателя:
зафиксируйте фактическую массу при приемке в титуле Т3, не пытаясь изменить или стереть данные из Т1;
обязательно отметьте выявленное расхождение в разделе оговорок и замечаний;
составьте акт расхождений при существенном отклонении фактического веса от заявленного;
прикрепите весовой талон к ЭТрН и оперативно уведомите как грузоотправителя, так и перевозчика о выявленных фактах.
Итоговые выводы и практические рекомендации
Штраф за перегруз выписывается исключительно за физический факт нарушения, а не за документальную ошибку. АПВГК измеряет реальную массу транспортного средства непосредственно на дороге, тогда как ЭТрН фиксирует документальные сведения о грузе на этапах погрузки и приемки. Это два разных процесса, регулируемых разными статьями КоАП РФ.
Блокировка оформления ЭТрН при превышении массы отсутствует: система не осуществляет автоматическую сверку массы груза с техническими характеристиками транспортного средства. Однако все внесенные данные доступны надзорным органам и служат неоспоримым доказательством при вынесении постановлений и разрешении споров между участниками перевозки.
Само по себе расхождение массы не является правонарушением. До момента подписания титула Т2 грузоотправитель вправе переформировать титул Т1; после подписания расхождение фиксируется в титуле Т3 и актом, при этом титул Т1 остается неизменным. Функция аннулирования в ГИС ЭПД не предусмотрена, а оформление документа задним числом строго запрещено.
Не путайте статьи 12.21.1 и 11.14.3 КоАП: это разные составы правонарушений, предполагающие разные штрафы и субъектов ответственности. При возникновении риска штрафа или спора об ответственности немедленно зафиксируйте результаты измерений, сохраните все сопутствующие документы и четко определите, кто именно принимал решение о загрузке транспортного средства.
Приемка груза, автоматический учет расхождений и хранение транспортных накладных в электронном архиве
Подписывайте ЭТрН в учетной системе, браузере или со смартфона водителя и отмечайте замечания при выгрузке
Часто задаваемые вопросы
Можно ли исправить массу в уже подписанной ЭТрН?
Пока перевозчик не поставил подпись в титуле Т2, грузоотправитель может переформировать титул Т1 в рамках текущего документооборота. Если титул Т2 уже подписан, титул Т1 корректировке не подлежит: фактический результат приемки фиксирует грузополучатель в титуле Т3, а расхождение оформляется посредством оговорок и акта. Если ошибка допущена в нередактируемых полях (например, реквизиты сторон или наименование груза), оформляется новый экземпляр ЭТрН, при этом прежний документ остается в системе.
Аннулируется ли ЭТрН при расхождении заявленной и фактической массы?
Нет, не аннулируется. Функция аннулирования накладной в ГИС ЭПД не предусмотрена, а само по себе расхождение не является административным правонарушением. Оба значения массы сохраняются в системе как два самостоятельных факта, зафиксированных в разное время.
Кого оштрафуют, если АПВГК зафиксировал перегруз, а в ЭТрН указана меньшая масса?
В первую очередь, собственника транспортного средства за сам факт перегруза по статье 12.21.1 КоАП. Грузоотправитель также может быть привлечен к ответственности за предоставление недостоверных сведений о массе в документах, если будет доказано, что именно эта недостоверность напрямую повлекла за собой перегруз. Детальные размеры штрафов по частям статьи приведены в нашем материале о штрафах за перегруз.
Блокирует ли ГИС ЭПД оформление накладной, если масса превышает грузоподъемность ТС?
Нет, не блокирует. Система проверяет исключительно соответствие XML-схеме формата, наличие корректных подписей и заполнение всех обязательных полей. Автоматическая сверка массы груза с техническими характеристиками транспортного средства и выдача запрета на отправку рейса не предусмотрены.
Является ли расхождение массы в ЭТрН самостоятельным правонарушением?
Само по себе — нет. Административная ответственность наступает только в том случае, если недостоверные сведения о массе в документах повлекли реальный перегруз, который был зафиксирован в ходе весогабаритного контроля.
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