Как оформить карту водителя для тахографа и не получить штрафы при работе с ней

Карта с истекшим сроком, заблокированная или выданная другому человеку для инспектора ничем не отличается от отсутствующей.
Карта необходима каждому, кто управляет грузовиком категории N2 или N3 либо автобусом категории M2 или M3, если по приказу Минтранса № 440 на машине должен стоять тахограф. В России при этом действуют два разных порядка выдачи карт: для российских тахографов с блоком СКЗИ и для тахографов ЕСТР, с которыми выезжают за границу. У них отличаются сроки, перечень документов и правила на случай утери, и именно здесь автопарки ошибаются чаще всего.
Назначение карты: показывает тахографу, кто за рулем
Если карты нет, прибор по-прежнему записывает скорость и время, но не знает, кто ведет машину. Движение без карты тахограф фиксирует отдельным событием, и инспектор обнаружит его при проверке, даже если пройдет несколько дней.
Какие сведения записаны на карте
Снаружи видны фотография, ФИО, номер и срок действия. В чипе хранятся сведения, по которым водителя опознают (в частности, номер водительского удостоверения), и журнал его деятельности: управление, прочая работа, готовность, отдых, пробег, события и неисправности. Память карты, по требованиям к тахографам (приложение 1 к Приказу № 440), рассчитана примерно на 28 календарных дней, а при переполнении самые старые записи затираются новыми.
Отсюда главная обязанность владельца транспортного средства: каждые 28 дней снимать данные с карты водителя и хранить их год (п. 13 Правил использования тахографов, приложение 3 к приказу № 440).
Доступ к карте СКЗИ закрыт четырехзначным PIN-кодом. Прежде чем тронуться, водитель вставляет свою карту в левый слот и набирает PIN (п. 11 Правил). Если все сработало, на дисплее появятся фамилия и инициалы. Если их нет, карта не активирована или прибор не смог ее прочитать, и выезжать нельзя. Режим «Управление» включается сам, как только машина начинает движение. Остальные режимы выбирают вручную в меню, например если перед рейсом водитель занимался погрузкой.
Кроме активированной карты, перед выездом водителю нужен оформленный путевой лист. В 1С-ЭПД от Астрал электронный путевой лист создается прямо в 1С: медик и механик отмечают в нем предрейсовый медосмотр и техосмотр, а водитель вносит показания одометра в мобильном приложении.
Два водителя на одном тахографе: как использовать карты
Карта того, кто сейчас ведет машину, вставляется в левый слот, карта напарника в правый (п. 11 Правил). Обе карты могут находиться в приборе одновременно: второй слот сделан именно для этого. Когда водители меняются, нужно остановиться и поменять карты местами.
Если же водитель едет один и вставил карту в правый слот, тахограф зафиксирует событие «езда без карты», а инспектор увидит в этом нарушение порядка пользования прибором.
Пример. Иванов и Петров отправляются в рейс экипажем в 6:00. Иванов ведет машину, его карта лежит в слоте 1, карта Петрова в слоте 2. Через 4,5 часа, в 10:30, они останавливаются на перерыв, достают карты и меняют их местами: в слоте 1 теперь карта Петрова, в слоте 2 карта Иванова. Но если Петров сядет за руль, а карты останутся на прежних местах, тахограф запишет вождение на Иванова, и сведения о режиме труда и отдыха обоих водителей окажутся недостоверными.
Две системы, две карты: чем различаются СКЗИ и ЕСТР
Внутри России водители работают на тахографах с блоком СКЗИ, который шифрует данные по российским криптографическим алгоритмам. Для международных рейсов, на которые распространяется Европейское соглашение о работе экипажей (ЕСТР), нужен тахограф ЕСТР. Вставить карту одного стандарта в прибор другого не получится, да и выдают их по разным нормативным актам.
Параметр
Карта СКЗИ
Карта ЕСТР
Назначение
Рейсы по России
Международные рейсы в страны ЕСТР
Чем регулируется
Требования к картам установлены приказом Минтранса № 440; выпускают их организации-изготовители из перечня ФБУ «Росавтотранс»
Порядок выдачи карточек определяет приказ Минтранса № 435; заявления регистрирует ФБУ «Росавтотранс»
PIN-код
Обязателен, 4 цифры
У карты водителя PIN-кода нет
Срок действия
3 года
3 года, но карты, выпущенные после 27.05.2025, действуют максимум до 27.05.2028
Срок изготовления
Зависит от изготовителя, как правило, 1–3 недели
По Порядку до 15 рабочих дней с момента регистрации заявления, фактически нередко дольше
Утеря или поломка
Без карты ехать нельзя (п. 12 Правил)
Допускается ездить без карты до 15 календарных дней (п. 24 Порядка)
Если водитель работает и на внутренних, и на международных маршрутах, ему понадобятся обе карты. Запрет на две карты относится только к картам одного типа: две действующие карты СКЗИ одновременно иметь нельзя. Вторая допускается, лишь если начинает действовать не раньше, чем закончится срок первой (п. 5 Правил), так что замену можно заказывать заранее.
До какой даты будут действовать российские карты ЕСТР
Согласно информационному сообщению ФБУ «Росавтотранс», карты водителя ЕСТР, выпущенные в России после 27 мая 2025 года, перестанут действовать 27 мая 2028 года, даже если их трехлетний срок заканчивается позже. Причина в сроке действия национального ключевого сертификата. Поездка с такой картой после указанной даты будет считаться поездкой без карты.
Сейчас у изготовителей разные условия приема заявок на карты ЕСТР, а сроки выпуска увеличились. Поэтому компании, которая начинает возить грузы в страны ЕСТР, лучше заказывать карты водителям международных рейсов не позднее чем за месяц до первого выезда и заранее выяснять условия у выбранного изготовителя.
Оформление карты водителя: на кого она выпускается, кто за нее платит и куда обращаться
Для каких водителей карта обязательна
Список транспорта, который должен быть оснащен тахографом, содержится в приказе № 440. Это грузовики категорий N2 и N3 (с разрешенной максимальной массой более 3,5 т) и автобусы категорий M2 и M3 (свыше восьми посадочных мест, не считая водительского). Для некоторых видов транспорта сделаны исключения, их перечень приведен там же. Карта нужна каждому, кто садится за руль такой машины: и сменщику, и тому, кто выезжает на ней лишь время от времени.
Платит работодатель, но владелец карты — водитель
Согласно ст. 20 закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», организации и ИП, занятые перевозкой грузов и пассажиров, должны ставить на транспорт тахографы и следить за их работой. Ст. 22 ТК, в свою очередь, обязывает работодателя предоставлять работникам все, что необходимо для выполнения работы. Из этих двух норм на практике вытекает, что за оформление карты штатному водителю платит работодатель.
Выпускается карта на водителя как на физическое лицо, поэтому при смене места работы она остается у него. Работодатель не может забрать ее при увольнении. Как водителю вернуть деньги, если он оплатил карту сам, закон не регулирует, так что удобнее всего прописать это во внутреннем положении о служебных расходах. Предприниматель, который ездит на собственной машине, платит за карту из своего кармана.
Пример. В парке 20 водителей, а карты действуют 3 года. Тогда ежегодно по плану приходится заново выпускать около 6–7 карт. Сверх этого нужно учитывать карты взамен утерянных и испорченных, а также для новых сотрудников. Получается постоянная статья расходов, а не разовая покупка.
Как оформить карту: порядок действий
Выпускать карты тахографа вправе только организации-изготовители, ни через Госуслуги, ни через МФЦ их не получить. На сайте изготовителя чаще всего можно оставить предварительную заявку, оплатить выпуск и отслеживать его статус. А вот с документами для карты СКЗИ, как правило, приходится приходить лично.
Выясните, какая карта вам нужна. Для рейсов по России подходит СКЗИ, для международных ЕСТР. Если есть сомнения, сообщите изготовителю модель тахографа, установленного на машине.
Найдите изготовителя в действующем перечне. Его публикует ФБУ «Росавтотранс». Карту, выпущенную организацией не из перечня, в реестр не внесут.
Подготовьте документы (список приведен ниже).
Подайте заявление. В пункте выдачи сотрудник сверит оригиналы бумаг и, как правило, сразу сфотографирует заявителя. Если нужна карта ЕСТР, о способах подачи лучше узнать у изготовителя заранее.
Оплатите выпуск. Сколько платить и как, определяет сам изготовитель.
Заберите карту. Водитель, получающий карту СКЗИ, вместе с ней получает конверт с PIN- и PUK-кодами и подписывает расписки в получении.
Какие документы потребуются
Для карты СКЗИ изготовители, как правило, просят:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
водительское удостоверение;
СНИЛС или документ о регистрации в системе персонифицированного учета;
ИНН;
фотографию 3,5×4,5 см;
прежнюю карту водителя, если она у него была;
справку об утере или краже, когда карту заменяют по этой причине.
С картой ЕСТР иначе: перечень документов закреплен в п. 9 Порядка выдачи карточек. Это фотография 3×4 см, копии документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения и СНИЛС, а также копия договора с организацией-изготовителем. Претендовать на такую карту может водитель, который проживает в России не меньше 185 дней в каждом календарном году и у которого нет другой действующей карты водителя (п. 4 Порядка).
В нормативном перечне для ЕСТР справки с места работы нет. Тем не менее отдельные изготовители продолжают требовать ее или трудовую книжку, но это уже их собственное условие. Иностранным гражданам стоит заранее спросить, принимает ли изготовитель их документы и нужен ли нотариальный перевод.
К снимку предъявляют более жесткие требования, чем к фотографии на паспорт: лицо строго анфас, фон белый, никаких овалов и срезанных уголков, одежда однотонная. Во многих пунктах выдачи водителя фотографируют прямо на месте.
Дату окончания действия можно прочитать на лицевой стороне карты. Полагаться на напоминания тахографа не стоит: будут ли они вообще и за сколько дней до срока появятся, зависит от модели прибора. Надежнее вести даты в собственном календаре автопарка.
Ситуация
Карта СКЗИ
Карта ЕСТР
Срок действия подходит к концу
Нормативного срока для подачи заявки нет; обращаться стоит за 1–2 месяца до окончания
Заявление подается не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания срока (п. 23 Порядка), но лучше сделать это заранее
Карту потеряли, украли или она вышла из строя
Новую карту нужно заказать немедленно; ездить без карты запрещено (п. 12 Правил)
Нужно уведомить ФБУ «Росавтотранс» и подать заявление; без карты разрешено ездить до 15 календарных дней, а замену должны сделать за 5 рабочих дней (п. 24 Порядка)
Изменились фамилия или другие персональные данные
Карту нужно заменить
Карту нужно заменить
Получено новое водительское удостоверение
Прямого правила нет; номер удостоверения записан в чипе, поэтому порядок лучше выяснить у изготовителя
Менять карту не требуется (п. 22 Порядка)
Если карту заменяют вне плана, у новой будет другой номер, а старую нужно сдать изготовителю (не требуется, если она утеряна или украдена). У карт ЕСТР срок действия новой карты отсчитывается от даты выдачи прежней; если же до окончания прежней оставалось менее шести месяцев, выпускают карту с новым сроком (п. 27 Порядка).
Важно. Ездить без карты до 15 календарных дней можно лишь с картой ЕСТР. Для СКЗИ Правила использования тахографов таких исключений не предусматривают: выехать в рейс без действующей карты в левом слоте значит рискнуть штрафом по ч. 1 ст. 11.23 КоАП. Распечатки с тахографа в начале и в конце смены, подписанные водителем, помогают сохранить сведения о работе, но не дают права ездить без карты СКЗИ.
У блока СКЗИ, установленного в тахографе, свой срок эксплуатации, и с картами водителей он никак не связан. Пользоваться тахографом, у которого этот срок вышел, запрещено (п. 12 Правил). Поэтому при просроченном блоке нарушителем формально становится весь экипаж. Замена блока в мастерской требует времени, и потому дату окончания его срока лучше отслеживать в отдельном календаре. Блок, снятый при выводе из эксплуатации, должен храниться у владельца транспортного средства (п. 13 Правил).
Штрафы по ст. 11.23 КоАП и ошибки, которые к ним приводят
Чаще всего штрафуют водителей: от 3 000 до 5 000 ₽ по ч. 1 ст. 11.23 КоАП, если он ехал без тахографа или нарушил требования к его использованию. Перевозчик рискует сильнее: за то, что на линию вышла машина без тахографа, юридическое лицо может заплатить до 50 000 ₽.
Нарушение
Водитель
Должностное лицо
ИП
Юрлицо
Управление без тахографа или с нарушением требований к его использованию (ч. 1)
3 000–5 000 ₽
—
—
—
Выпуск на линию ТС без тахографа (ч. 2)
—
7 000–10 000 ₽
15 000–25 000 ₽
20 000–50 000 ₽
Несоблюдение норм времени управления и отдыха (ч. 3)
1 500–2 000 ₽
7 000–10 000 ₽
15 000–25 000 ₽
20 000–50 000 ₽
К ч. 1 ст. 11.23 инспекторы относят, например, такие случаи:
в тахографе нет карты, либо она вставлена не в тот слот;
водитель использует чужую карту, в том числе карту напарника;
срок карты истек или она повреждена;
карта СКЗИ стоит в приборе, но PIN-код не введен и она не активирована;
у тахографа нет поверки, истек срок блока СКЗИ или нарушена пломба.
Выгружать данные с карт и хранить файлы обязан владелец транспортного средства (п. 13 Правил), а не водитель. Если выгрузку пропустили, это обнаруживается при проверке перевозчика.
Что делать, если тахограф не читает карту
Большинство неполадок водитель может определить по сообщению на экране, но исправляются они по-разному.
Что показывает тахограф
Возможная причина
Как поступить
Карта недействительна или не читается
Срок действия вышел, чип загрязнен или тип карты не подходит к тахографу
Посмотреть срок на лицевой стороне, протереть контакты, убедиться, что тип карты соответствует прибору
Карта заблокирована
PIN-код несколько раз ввели неверно
Снять блокировку с помощью PUK-кода так, как предписывает изготовитель
Конфликт времени
Время на часах тахографа не совпадает с данными на карте
Обратиться в мастерскую и проверить настройки времени
Езда без карты
Карту не вставили, поставили в слот 2 или достали на ходу
Остановиться и вставить карту в слот 1
Ошибка последнего сеанса
Карту извлекли, пока не закончилась запись
Подтвердить сообщение, а в дальнейшем доставать карту только через меню
Тахограф не принимает ни одну карту
Закончился срок эксплуатации блока СКЗИ
Заменить блок в мастерской
Пока карта заблокирована, выезжать нельзя: поездка с ней приравнивается к поездке без карты. Для автопарка можно ввести простое правило. PUK-коды лежат отдельно от карт у назначенного сотрудника, а водитель, дважды неверно набравший PIN, останавливается и звонит диспетчеру.
В рейсе водитель отвечает не только за карту в тахографе, но и за перевозочные документы. В мобильном приложении «ЭПД Доки» он подписывает ЭТрН со смартфона через Рутокен по NFC или Госключ, а при проверке показывает инспектору QR-код, который открывается даже без интернета.
Как снимать данные с карты и где хранить файлы
Данные с карты водителя нужно выгружать раз в 28 дней. Стертые записи вернуть невозможно: кое-что может остаться в памяти тахографа, но цельной картины режима труда и отдыха это не даст. Из-за долгих рейсов и праздников график часто сдвигается, поэтому на практике интервал между выгрузками лучше держать в пределах 21–25 дней.
Для памяти самого тахографа Правила не называют отдельной периодичности. В отрасли обычно ориентируются на срок около 90 дней, но надежнее с запасом выгружать данные каждые 60–80 дней. Делает это владелец транспортного средства, используя карту предприятия.
Файлы в формате DDD нужно хранить год и уметь быстро находить при проверке. Флешки в ящике стола для этого мало: требуются компьютер или сервер с резервным копированием, а также журнал выгрузок. Без журнала пробел обнаруживается слишком поздно. Представьте 15 водителей в длительных рейсах и отсутствие графика: за два месяца у части экипажей данные успевают перезаписаться, и проверка заканчивается штрафом и предписанием.
Есть и поломка, которую водители нередко вызывают сами: они заряжают телефон от USB-порта тахографа. Порт и плата при этом могут выйти из строя, а для ремонта придется снимать пломбу и вне плана везти прибор в мастерскую на проверку.
Итоги и рекомендации
От карты водителя зависит, признают ли данные тахографа достоверными. Для перевозчика отсюда вытекают три основных риска: рейс без действующей карты в левом слоте, пропущенная выгрузка и блок СКЗИ с истекшим сроком. Устранить все три помогают график и закрепленная ответственность, а не единичные проверки.
Для рейсов внутри страны хватит карты СКЗИ, действующей 3 года. Тем, кто возит грузы за границу, нужна еще и карта ЕСТР. Ее выпускают по отдельному Порядку, а карты, оформленные после 27 мая 2025 года, перестанут работать 27 мая 2028 года. Главная разница между двумя режимами видна при потере карты: с картой ЕСТР ездить можно до 15 календарных дней, а с картой СКЗИ нельзя совсем.
Минимальный набор контроля для автопарка:
у каждого водителя есть действующая карта нужного типа, а у тех, кто работает на международных маршрутах, обе;
ведется календарь замены карт, заявки подаются за 1–2 месяца до окончания срока;
для блоков СКЗИ существует отдельный календарь;
за выгрузку данных с карт и тахографов назначен ответственный;
карты выгружают каждые 21–25 дней, память тахографов каждые 60–80 дней;
DDD-файлы хранятся год на сервере с резервной копией;
PUK-коды лежат отдельно от карт;
водители знают, что карта должна быть в левом слоте, сколько попыток ввода PIN допустимо, и что телефон от тахографа заряжать нельзя;
в кабине всегда есть запас бумаги для распечаток.
С 1 января 2027 года Порядок выдачи карт ЕСТР (приказ № 435) применяться не будет, а в пункт о сроке действия приказа № 440 Минтранс внес изменение приказом № 381 от 27 августа 2026 года. Внутренние регламенты автопарка лучше пересмотреть сразу после публикации новых правил.
Ответы на частые вопросы
Вправе ли работодатель оставить карту у себя, когда водитель увольняется?
Нет. Карту выпускают на водителя как на частное лицо, поэтому она принадлежит ему, даже если за выпуск заплатила организация. Если ее удержать, человек не сможет устроиться водителем к другому работодателю.
Что делать с картой, когда водителю выдали новое водительское удостоверение?
С картой ЕСТР ничего делать не нужно: замена удостоверения в период ее действия не влечет замены карты (п. 22 Порядка выдачи карточек, приказ Минтранса № 435). Для СКЗИ прямого правила нет, а номер удостоверения записан на чипе, так что порядок действий лучше узнать у изготовителя. Менять карту нужно, когда истек срок, при утере или поломке и при изменении персональных данных.
Что делать, если карта вышла из строя в рейсе: ехать дальше или остановиться?
Если у водителя карта СКЗИ, продолжать рейс нельзя. Правила использования тахографов запрещают пользоваться прибором без карты водителя, и на время перевыпуска они никаких послаблений не дают. Заказывать новую карту нужно сразу же. Водитель с картой ЕСТР вправе ездить без нее до 15 календарных дней (п. 24 Порядка). Забыть карту дома не считается причиной, под которую подпадает это исключение.
Можно ли заказать карту тахографа на Госуслугах?
Нельзя. Выпуском карт занимаются только организации-изготовители, включенные в перечень ФБУ «Росавтотранс». В интернете обычно можно оставить предварительную заявку, оплатить выпуск и следить за его статусом, а вот документы водитель, как правило, сдает, а готовую карту получает лично.
Разрешено ли иметь одновременно две карты водителя?
Две действующие карты одного типа иметь нельзя. Вторая допускается лишь тогда, когда ее срок начинается не раньше, чем заканчивается срок первой (п. 5 Правил использования тахографов). А вот карты СКЗИ и ЕСТР могут действовать одновременно, так как работают они в тахографах разных стандартов.
Учет рейсов и подписание перевозочных документов в дороге
Отмечайте медосмотр, техосмотр и одометр в путевом листе, а ЭТрН подписывайте с телефона водителя
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