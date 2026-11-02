Как оформить карту водителя для тахографа и не получить штрафы при работе с ней

Назначение карты: показывает тахографу, кто за рулем

Если карты нет, прибор по-прежнему записывает скорость и время, но не знает, кто ведет машину. Движение без карты тахограф фиксирует отдельным событием, и инспектор обнаружит его при проверке, даже если пройдет несколько дней.

Какие сведения записаны на карте

Снаружи видны фотография, ФИО, номер и срок действия. В чипе хранятся сведения, по которым водителя опознают (в частности, номер водительского удостоверения), и журнал его деятельности: управление, прочая работа, готовность, отдых, пробег, события и неисправности. Память карты, по требованиям к тахографам (приложение 1 к Приказу № 440), рассчитана примерно на 28 календарных дней, а при переполнении самые старые записи затираются новыми.

Отсюда главная обязанность владельца транспортного средства: каждые 28 дней снимать данные с карты водителя и хранить их год (п. 13 Правил использования тахографов, приложение 3 к приказу № 440).

Доступ к карте СКЗИ закрыт четырехзначным PIN-кодом. Прежде чем тронуться, водитель вставляет свою карту в левый слот и набирает PIN (п. 11 Правил). Если все сработало, на дисплее появятся фамилия и инициалы. Если их нет, карта не активирована или прибор не смог ее прочитать, и выезжать нельзя. Режим «Управление» включается сам, как только машина начинает движение. Остальные режимы выбирают вручную в меню, например если перед рейсом водитель занимался погрузкой.