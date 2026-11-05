Как посмотреть и проверить электронный больничный лист: полное руководство 

Работодатель, в свою очередь, получает информацию об открытии, последующем продлении и окончательном закрытии электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) в автоматическом режиме посредством системы электронного документооборота (СЭДО), поэтому ему не требуется дожидаться, пока работник самостоятельно сообщит номер документа. Удостовериться в корректности номера, актуальном статусе и подлинности больничного листа допускается исключительно внутри государственных информационных систем. Каких-либо общедоступных онлайн-сервисов, которые на законных основаниях отображали бы данные любого ЭЛН исключительно по фамилии гражданина, на сегодняшний день не существует.

Подавляющее большинство сложностей, связанных с оформлением больничных, возникает еще до того, как информация доходит до работодателя. В случае если медицинское учреждение допустит ошибку в указании СНИЛС или даты рождения застрахованного лица, соответствующий листок просто не отобразится ни в личном кабинете страхователя, ни в учетной записи работника на портале «Госуслуги».

В данном материале мы подробно рассмотрим, каким образом проверить электронный больничный лист как работодателю, так и самому сотруднику, расшифруем коды статусов документа, перечислим основные признаки фиктивного листка нетрудоспособности, напомним сроки направления ответов на запросы СФР и опишем пошаговый порядок исправления выявленных ошибок.