Как посмотреть и проверить электронный больничный лист: полное руководство 

Работодатель, в свою очередь, получает информацию об открытии, последующем продлении и окончательном закрытии электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) в автоматическом режиме посредством системы электронного документооборота (СЭДО), поэтому ему не требуется дожидаться, пока работник самостоятельно сообщит номер документа. Удостовериться в корректности номера, актуальном статусе и подлинности больничного листа допускается исключительно внутри государственных информационных систем. Каких-либо общедоступных онлайн-сервисов, которые на законных основаниях отображали бы данные любого ЭЛН исключительно по фамилии гражданина, на сегодняшний день не существует.
Подавляющее большинство сложностей, связанных с оформлением больничных, возникает еще до того, как информация доходит до работодателя. В случае если медицинское учреждение допустит ошибку в указании СНИЛС или даты рождения застрахованного лица, соответствующий листок просто не отобразится ни в личном кабинете страхователя, ни в учетной записи работника на портале «Госуслуги».
В данном материале мы подробно рассмотрим, каким образом проверить электронный больничный лист как работодателю, так и самому сотруднику, расшифруем коды статусов документа, перечислим основные признаки фиктивного листка нетрудоспособности, напомним сроки направления ответов на запросы СФР и опишем пошаговый порядок исправления выявленных ошибок.
Актуальные изменения в процедуре проверки больничных
Убедиться в корректности больничного листа можно с помощью системы СЭДО, личного кабинета страхователя, персонального кабинета застрахованного лица, а также через портал «Госуслуги». Медицинская организация обязана формировать листок нетрудоспособности исключительно в виде электронного документа. Бумажный бланк по-прежнему выдается лишь в исключительных случаях, в частности, гражданам, сведения о которых составляют государственную тайну, или при наличии иных специальных оснований, прямо предусмотренных законодательством.
Получать отдельное согласие пациента на формирование ЭЛН более не требуется: работнику достаточно просто назвать лечащему врачу свой СНИЛС. Из данного факта вытекает важный практический вывод для 2026 года: если сотрудник приносит работодателю бумажный бланк больничного, не имея на то законных оснований (например, не являясь носителем гостайны), это уже само по себе создает дополнительные поводы для проведения тщательной проверки документа.
В каких системах можно ознакомиться с данными больничного листа
Изучить информацию по больничному листу допускается в четырех основных источниках, причем каждый из них предоставляет определенный объем сведений. Застрахованное лицо имеет доступ только к своим собственным ЭЛН, работодатель может просматривать исключительно листки нетрудоспособности своих действующих сотрудников, а территориальное отделение СФР осуществляет контроль за законностью и порядком выдачи документов.
Категория пользователя
Место для проверки
Доступная для просмотра информация
Сотрудник (застрахованное лицо)
Портал «Госуслуги», подраздел «Здоровье»
Присвоенный номер ЭЛН, текущий статус, наименование медицинской организации, код причины нетрудоспособности, временной период болезни, факт начисления и оплаты пособия
Сотрудник (застрахованное лицо)
Персональный кабинет получателя услуг на сайте СФР
Полный перечень всех оформленных на его имя ЭЛН, данные о лечащем враче, точные сроки нетрудоспособности, размер назначенного пособия
Работодатель (страхователь)
Система СЭДО (через ПО для отчетности) или личный кабинет страхователя на сайте СФР
Автоматические уведомления об изменении статуса документа, полное содержимое ЭЛН сотрудников, входящие запросы от СФР о предоставлении сведений
Работодатель или сотрудник
Территориальное отделение СФР по месту регистрации медицинской организации
Официальная проверка соблюдения установленного порядка выдачи, корректности продления и общего оформления листка нетрудоспособности
Алгоритм проверки сотрудником своего собственного больничного листа
Застрахованному лицу доступны для использования два официальных государственных сервиса, которые транслируют идентичные данные. Портал «Госуслуги» отличается большим удобством для получения оперативных уведомлений и экспресс-просмотра информации, тогда как личный кабинет на сайте СФР оказывается более полезным в ситуациях, когда требуется узнать точную сумму назначенного пособия и детальную историю всех выплат.
Поскольку информационные потоки в оба этих сервиса поступают из единой центральной базы данных, любые временные расхождения между ними, как правило, свидетельствуют о незначительной технической задержке синхронизации, а не о фактической ошибке в самом листке нетрудоспособности.
Процедура проверки через персональный кабинет на веб-сайте СФР
Авторизация в личном кабинете получателя государственных услуг осуществляется с использованием подтвержденной учетной записи портала «Госуслуги». В специализированном разделе «Листки нетрудоспособности» пользователю отображается полный перечень всех оформленных на его имя электронных больничных. При нажатии на конкретный документ открывается его детальное содержимое: информация о том, каким именно врачом был выдан листок, на какой временной срок и с указанием официальной причины нетрудоспособности.
Процедура проверки через федеральный портал «Госуслуги»
Сотрудники, имеющие подтвержденную учетную запись, автоматически получают на портале «Госуслуги» системные уведомления о факте оформления и последующей оплаты больничного листа. Непосредственно сам документ можно найти в тематическом разделе «Здоровье». Интерфейс портала наглядно демонстрирует номер ЭЛН, подтверждение факта оплаты, полное наименование медицинской организации, код причины оформления, а также общий период, подлежащий оплате.
Порядок проверки работодателем больничного листа сотрудника
Процесс проверки больничного листа со стороны работодателя инициируется автоматически, без необходимости направления каких-либо предварительных запросов: Социальный фонд России в режиме реального времени направляет страхователю уведомления о факте открытия ЭЛН на конкретного сотрудника, а также о каждом последующем изменении его статуса. В тексте такого уведомления в обязательном порядке содержатся следующие данные: фамилия, имя и отчество, дата рождения и СНИЛС работника, уникальный номер и текущий статус ЭЛН, точные даты формирования и выдачи документа, период временной нетрудоспособности и ее официальный код причины, а также номер листка продолжения или конкретная дата планируемого выхода сотрудника к исполнению трудовых обязанностей.
Для работы с электронными больничными в привычной учетной системе можно использовать 1С-Отчетность от Астрал. Сервис поддерживает работу с электронными больничными и позволяет формировать и отправлять в СФР реестры сведений о пособиях по временной нетрудоспособности.
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Имеет ли работодатель возможность найти больничный лист исключительно по фамилии
Осуществить поиск и проверку больничного листа только по фамилии гражданина в общедоступном пространстве категорически невозможно. В функционале личного кабинета страхователя фильтр по конкретному сотруднику работает исключительно в пределах того ограниченного списка ЭЛН, которые уже были официально направлены именно этому работодателю.
Если необходимо сформировать запрос в СФР по документу, которого еще нет в данном списке, система потребует указания точного номера ЭЛН и СНИЛС застрахованного лица. Посторонний больничный лист, то есть документ, оформленный на человека, который не состоит в штате данной организации, страхователь не сможет обнаружить ни при поиске по фамилии, ни при вводе его номера.
Какой именно объем данных больничного листа доступен работодателю
Работодателю предоставляется доступ исключительно к тем сведениям, которые объективно необходимы для корректного заполнения табеля учета рабочего времени и правильного назначения пособия по временной нетрудоспособности. К таким данным относятся: временной период болезни, актуальный статус документа, наименование медицинской организации, код причины нетрудоспособности, отметка о нарушении режима (если лечащий врач счел нужным ее внести), а также точная дата выхода сотрудника на работу.
Важно подчеркнуть, что клинический диагноз в ЭЛН полностью отсутствует. Причина временной нетрудоспособности всегда указывается в виде специального цифрового кода: к примеру, код «01» расшифровывается как общее заболевание, «02» означает производственную или бытовую травму, а «09» указывает на необходимость ухода за заболевшим членом семьи.
Способы проверки актуального статуса больничного листа
Наиболее удобным способом отслеживания состояния документа является использование специального цифрового кода, который Социальный фонд России присваивает электронному листку нетрудоспособности на каждом из этапов его жизненного цикла. Данные коды четко отображаются в специализированном программном обеспечении для работы с СЭДО, а также в личном кабинете страхователя. В то же время, на портале «Госуслуги» застрахованное лицо видит не сами коды, а их подробную текстовую расшифровку.
Цифровой код
Текущий статус документа
Практическое значение для работодателя
010
ЭЛН официально открыт
Сотрудник находится на больничном; необходимо корректно отметить данный период в табеле учета рабочего времени
020
ЭЛН был продлен
Лечащий врач продлил срок освобождения от работы; следует проверить и зафиксировать новую дату окончания нетрудоспособности
030
ЭЛН окончательно закрыт
Необходимо ожидать поступления запроса от СФР и подготовить ответ на него в строго установленный срок
040
Оформлено направление на МСЭ
Пациент направлен на прохождение медико-социальной экспертизы; документ считается незакрытым
050
Документ дополнен сведениями МСЭ
Бюро медико-социальной экспертизы успешно внесло в систему данные о проведенном освидетельствовании
060, 070
Заполнен информацией страхователя
Работодатель (страхователь) внес свою обязательную часть сведений в электронный больничный лист
080
Пособие успешно оплачено
Денежная выплата по данному листку нетрудоспособности уже произведена
090
Действия по документу прекращены
Листок нетрудоспособности аннулирован и не подлежит оплате
Методы проверки подлинности электронного больничного листа
Поскольку электронный листок нетрудоспособности формируется непосредственно в защищенной информационной системе СФР, вопрос его подлинности для ЭЛН сводится к единственному критерию: действительно ли существует документ с указанным номером в базе данных и был ли он официально направлен работодателю через каналы СЭДО. Если искомый листок присутствует в реестре страхователя и имеет актуальный статус 010, 020 или 030, он гарантированно не может являться поддельным.
В случаях, когда у работодателя возникают обоснованные сомнения в законности выдачи документа, следует направить обращение в территориальное отделение СФР: фонд обладает полномочиями для проведения проверки соблюдения установленного порядка выдачи листков. Важно помнить, что проверить подлинность электронного больничного листа исключительно по его бумажной распечатке, скриншоту экрана или PDF-файлу невозможно: исключительную доказательную силу имеет лишь оригинальная запись в государственной системе.
Фиктивный больничный лист, который нелегально предлагают приобрести в сети Интернет, чаще всего выглядит как обычная распечатка с номером, отсутствующим в базе СЭДО, либо имитирует бумажный бланк устаревшего образца. Первичная проверка такой ситуации занимает буквально пару минут: достаточно сформировать запрос по номеру документа и СНИЛС сотрудника в личном кабинете страхователя.
Характерные признаки поддельного больничного листа
Обоснованные подозрения в отношении подлинности документа возникают при наличии хотя бы одного из следующих тревожных признаков:
уникальный номер ЭЛН не обнаруживается в системе СФР при формировании запроса с корректным СНИЛС застрахованного лица;
документ в системе числится, но ему присвоен статус 090 (официально аннулирован);
фамилия, имя, отчество, дата рождения или СНИЛС, указанные в листке, не совпадают с паспортными данными сотрудника;
работник предоставляет бумажный бланк, при этом отсутствуют какие-либо законные основания для оформления документа в бумажном виде;
предоставленный бумажный бланк вызывает подозрения из-за отличий в фактуре бумаги, цветовом оттенке, рисунке водяного знака, либо водяной знак отсутствует полностью;
медицинская организация, указанная в качестве выдавшей документ, не обладает действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности (данный факт легко проверяется через единый государственный реестр лицензий);
номер предоставленного бланка официально включен в опубликованный перечень недействительных бланков строгой отчетности СФР.
Юридическая ответственность за подделку и последующее использование фальшивого больничного листа
За оформление и применение фиктивного больничного листа несут ответственность все причастные стороны: непосредственно сам работник, изготовитель подделки, а также лечащий врач, если документ был выдан без реальных медицинских оснований. Помимо прочего, работодатель обладает полным правом квалифицировать отсутствие сотрудника на рабочем месте по такому поддельному документу как грубый прогул.
Субъект ответственности
Применяемая санкция
Сотрудник, предоставивший работодателю заведомо поддельный документ
Денежный штраф в размере до 80 000 рублей или в объеме дохода осужденного за период до 6 месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев
Лицо, изготовившее или реализовавшее поддельный листок
Ограничение свободы, принудительные работы или реальное лишение свободы на срок до 2 лет, а также арест на период до 6 месяцев
Гражданин, получивший пособие на основании подложного документа
Согласно ч. 1: штраф до 120 000 рублей, ограничение свободы либо принудительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 4 месяцев
Медицинский работник, выдавший листок без законных оснований
Квалификация как служебный подлог или получение взятки (конкретная квалификация напрямую зависит от всех обстоятельств дела)
Сотрудник (последствия в сфере трудового права)
Расторжение трудового договора и увольнение с формулировкой «за прогул»
Пошаговая инструкция проверки больничного листа по его уникальному номеру
Удостовериться в корректности больничного листа по его номеру работодатель может непосредственно в личном кабинете страхователя на официальном портале СФР либо в специализированной программе для сдачи отчетности, которая имеет активное подключение к системе СЭДО. Алгоритм действий в личном кабинете выглядит следующим образом:
Осуществите вход в личный кабинет страхователя, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) руководителя организации или иного уполномоченного лица.
Перейдите в тематический раздел «Листки нетрудоспособности» и укажите интересующий отчетный квартал. В случае если за данный квартал электронные больничные не оформлялись, список будет отображаться как пустой.
Отыщите нужный документ в общем перечне, воспользовавшись встроенным фильтром по временному периоду или по фамилии конкретного сотрудника.
Если искомый листок в перечне отсутствует, необходимо сформировать прямой запрос на получение ЭЛН: для этого потребуется ввести его уникальный номер (состоящий из 12 цифр) и СНИЛС застрахованного работника.
Откройте карточку найденного документа и внимательно сверьте указанные в нем даты, текущий статус, наименование медицинской организации и код причины нетрудоспособности.
Если информационная система СФР не находит указанный листок, следует незамедлительно сообщить об этом работнику и попросить его уточнить корректность данных в выдавшей документ медицинской организации.
Для контроля электронных больничных и обработки запросов Социального фонда России подойдет Астрал Отчет 5.0. В сервисе предусмотрен отдельный раздел «Пособия и больничные», где можно просматривать поступившие ЭЛН, отслеживать их статусы, получать запросы сведений от СФР и направлять ответы. Это позволяет вести электронный обмен с фондом в одном интерфейсе.
Установленные сроки проверки и направления ответов на официальные запросы
Сразу после окончательного закрытия ЭЛН Социальный фонд России направляет работодателю соответствующий запрос, и именно с этого момента для страхователя начинает исчисляться установленный законом срок. Своевременный ответ на данный запрос подтверждает фактический период отсутствия сотрудника на рабочем месте, его страховой стаж и иные сведения, критически важные для точного расчета пособия. Любая задержка с предоставлением ответа автоматически сдвигает сроки выплаты денежных средств работнику.
Наименование действия
Установленный срок
Нормативный правовой акт
Направление страхователем ответа на запрос СФР по закрытому ЭЛН
3 рабочих дня с момента получения официального запроса
Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010
Назначение пособия работодателем за первые 3 дня временной нетрудоспособности
10 календарных дней с даты получения сведений о факте закрытия ЭЛН
Фактическая выплата пособия работодателем за первые 3 дня
Ближайший установленный день выплаты заработной платы после момента назначения
Назначение и последующая выплата пособия непосредственно СФР
10 рабочих дней с даты получения необходимых сведений
Предельный срок обращения застрахованного лица за пособием
Не позднее 6 месяцев с даты официального восстановления трудоспособности
Алгоритм действий при обнаружении ошибки в электронном больничном листе
Внести исправления в ЭЛН имеет право исключительно та сторона, которая изначально допустила неточность. Медицинская часть документа (включая ФИО пациента, СНИЛС, временные даты и код причины) корректируется силами медицинской организации. Сведения, относящиеся к компетенции страхователя (страховой стаж, размер заработка, специфические условия расчета), исправляет непосредственно работодатель в системе СЭДО.
Пошаговый порядок действий для работодателя
В случае выявления ошибки в медицинской части документа, работодатель не должен самостоятельно править листок или единолично отказывать в его оплате. Корректный алгоритм действий выглядит так:
В устной или письменной форме сообщите работнику о факте выявления ошибки и четко укажите, какое именно поле заполнено неверно.
Сотрудник обязан самостоятельно обратиться в медицинскую организацию, которая, в свою очередь, сформирует исправленный вариант листка (официальный дубликат) в строгом соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.
Внимательно отследите появление нового листка в системе СЭДО и проверьте статус предыдущего: документ с ошибкой, как правило, автоматически получает статус 090.
Если неточность была допущена самим работодателем при формировании ответа на запрос, необходимо оперативно направить в СФР исправленный пакет сведений через каналы СЭДО.
Если работник игнорирует обращения и не предпринимает действий, работодатель обязан сообщить о выявленном расхождении в территориальное отделение СФР.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы
Допускается ли проверка чужого больничного листа сторонним лицом?
Категорически нет. Застрахованное лицо имеет доступ для просмотра исключительно своих собственных ЭЛН, а работодатель может видеть только листки нетрудоспособности, оформленные на его штатных сотрудников. Сведения, содержащиеся в больничном листе, надежно защищены нормами о врачебной тайне и положениями Федерального закона о персональных данных. По этой причине любые сторонние онлайн-сервисы, предлагающие проверить больничный лист по фамилии произвольного человека, не имеют и не могут иметь легального доступа к защищенной системе СФР.
Каким образом можно узнать, открыт, закрыт или продлен больничный лист?
Это определяется по цифровому статусу документа в личном кабинете или на портале «Госуслуги»: код 010 означает, что листок открыт, 020 свидетельствует о его продлении, а 030 подтверждает факт закрытия. В случае продления срока нетрудоспособности рекомендуется дополнительно проверить новую дату окончания периода, а также номер выданного листка продолжения, если медицинская организация сформировала такой документ.
Каким именно способом работодатель получает электронный больничный лист?
Исключительно через систему СЭДО. Социальный фонд России в автоматическом режиме направляет страхователю официальное уведомление в момент открытия ЭЛН, а также при каждом последующем изменении его статуса. После окончательного закрытия документа фонд присылает запрос необходимых сведений, на который работодатель обязан дать ответ в течение 3 рабочих дней.
Как сотруднику узнать, была ли произведена выплата по больничному листу?
На портале «Госуслуги»: в интерфейсе отражается сам факт оплаты, а пользователям с подтвержденной учетной записью дополнительно приходят автоматические уведомления о зачислении средств. Точную сумму выплаченного пособия можно также узнать из справки по форме 2-НДФЛ, которую можно заказать на «Госуслугах» у налогового агента «Социальный фонд России» (код дохода 2300). Со своей стороны, работодатель может визуально зафиксировать смену статуса на 080 («Пособие оплачено») в системе СЭДО.
Учет электронных больничных и обмен сведениями с СФР
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