Что меняется в учете с 1 января 2027 года

ФСБУ 9/2025 переводит признание выручки на модель МСФО (IFRS) 15. Выручка признается не при переходе права собственности, а при передаче контроля над продукцией. Договоры, исполнение которых занимает более одного отчетного периода, отражаются по степени готовности. Скидки уменьшают выручку. Отсрочка платежа дисконтируется, и процентная составляющая в выручку не включается.

ФСБУ 10/2026 устанавливает симметричные правила для расходов: вводит классификацию расходов на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Расходы признаются в том периоде, в котором они имели место. Распределение затрат между периодами без признания актива больше не применяется. Длительная кредиторская задолженность дисконтируется.

Новые стандарты адресованы не всем. ФСБУ 9/2025 устанавливает правила учета доходов для коммерческих организаций. Некоммерческие организации применяют его только в части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Некоммерческим организациям дополнительно стоит обратиться к информационному сообщению Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.

Синхронность двух стандартов обеспечена конкретной нормой. Пункт 26 ФСБУ 10/2026 предписывает признавать расходы по обычным видам деятельности, связанные с исполнением обязанности передать продукцию, с применением того же способа определения степени готовности, который организация установила для признания выручки по ФСБУ 9/2025. Оценка скидок при определении величины расходов также выполняется по правилам ФСБУ 9/2025: пункт 19 ФСБУ 10/2026 отсылает к пунктам 27 и 28 ФСБУ 9/2025.