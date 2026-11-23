Самое главное:
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 применяются с отчетности за 2027 год. Досрочный переход возможен только по ФСБУ 9/2025.
Выручку признают при передаче контроля над продукцией, а не только по факту перехода права собственности. По мере готовности выручку признают, если характер исполнения обязанности отвечает условиям пп. 18–19 ФСБУ 9/2025 и степень готовности можно определить.
Скидки уменьшают выручку на отчетную дату. Отсрочка платежа свыше 12 месяцев дисконтируется.
Счет 97 не отменен — на нем остаются только затраты, отвечающие критериям актива.
Способы перехода по двум стандартам нужно согласовать. Симметричны два варианта: полный ретроспективный или перспективный (для упрощенного учета).
Что меняется в учете с 1 января 2027 года
ФСБУ 9/2025 переводит признание выручки на модель МСФО (IFRS) 15. Выручка признается не при переходе права собственности, а при передаче контроля над продукцией. Договоры, исполнение которых занимает более одного отчетного периода, отражаются по степени готовности. Скидки уменьшают выручку. Отсрочка платежа дисконтируется, и процентная составляющая в выручку не включается.
ФСБУ 10/2026 устанавливает симметричные правила для расходов: вводит классификацию расходов на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Расходы признаются в том периоде, в котором они имели место. Распределение затрат между периодами без признания актива больше не применяется. Длительная кредиторская задолженность дисконтируется.
Новые стандарты адресованы не всем. ФСБУ 9/2025 устанавливает правила учета доходов для коммерческих организаций. Некоммерческие организации применяют его только в части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Некоммерческим организациям дополнительно стоит обратиться к информационному сообщению Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.
Синхронность двух стандартов обеспечена конкретной нормой. Пункт 26 ФСБУ 10/2026 предписывает признавать расходы по обычным видам деятельности, связанные с исполнением обязанности передать продукцию, с применением того же способа определения степени готовности, который организация установила для признания выручки по ФСБУ 9/2025. Оценка скидок при определении величины расходов также выполняется по правилам ФСБУ 9/2025: пункт 19 ФСБУ 10/2026 отсылает к пунктам 27 и 28 ФСБУ 9/2025.
Изменения в учете выручки
В таблице сопоставлены пять правил признания и оценки выручки, которые изменятся с 1 января 2027 года, и указано, какие организации столкнутся с каждым изменением.
Правило
Действовало до 01.01.2027
Действует с 01.01.2027
Кого касается изменение
Момент признания выручки
Переход права собственности, для работ — приемка заказчиком, для услуг — факт оказания (п. 12 ПБУ 9/99)
Передача контроля: контрагент может определять способ использования продукции, получать от нее экономические выгоды и ограничивать права других лиц на нее (пп. «б» п. 12 ФСБУ 9/2025)
Организации, у которых момент перехода права собственности и момент передачи продукции не совпадают: собственность сохраняется до полной оплаты, консигнация, отгрузка на склад покупателя
Договоры с длительным исполнением
Признание выручки по мере готовности работ применялось к договорам строительного подряда (ПБУ 2/2008), к работам, услугам и продукции с длительным циклом изготовления (пункт 13 ПБУ 9/99)
Признание по степени готовности применяется ко всем договорам, исполнение обязанности по которым превышает один отчетный период (пп. 18–24 ФСБУ 9/2025). При этом должны выполняться условия пп. 18–19 ФСБУ 9/2025. Если исполнение укладывается в 12 месяцев, выручку можно признать одномоментно (п. 19). Организации с правом на упрощенный учет вправе признавать выручку одномоментно независимо от условий договора (п. 23)
Строительство, производство, разработка программного обеспечения, длительное оказание услуг
Скидки покупателю
Скидки уменьшали выручку, но порядок и момент их оценки не были регламентированы
Выручка определяется с учетом всех скидок независимо от формы предоставления, если сумму скидки можно определить и у контрагента есть право на скидку либо существует вероятность возникновения такого права (п. 27 ФСБУ 9/2025). Если сумма не следует из договора, она определяется средневзвешенным значением или выбором наиболее вероятной величины (п. 28)
Оптовая торговля, дистрибуция, годовые скидки и ретро-бонусы
Отсрочка (рассрочка) платежа
Выручка признавалась в номинальной сумме договора
Выручка определяется как сумма, которая была бы получена при отсутствии отсрочки. Начисляемые проценты увеличивают дебиторскую задолженность, но не увеличивают выручку (п. 30 ФСБУ 9/2025). Номинальная сумма допускается в случаях, перечисленных в п. 31
Продавцы, предоставляющие рассрочку на срок свыше 12 месяцев
Выручка, не предъявленная к оплате
Показатель формировался в логике ПБУ 2/2008 для строительного подряда
Признается отдельный актив — не предъявленная к оплате начисленная выручка. Он учитывается до полного исполнения договора; для его отражения организация может использовать счет 46 „Выполненные этапы по незавершенным работам“, закрепив это в учетной политике. По мере возникновения права предъявить продукцию к оплате этот актив реклассифицируется в дебиторскую задолженность (п. 24 ФСБУ 9/2025). Сверка остатков раскрывается в отчетности (п. 41в)
Организации с длительными договорами и поэтапной приемкой
Практический вывод из таблицы — договоры, в которых момент перехода права собственности отделен от момента передачи продукции, потребуют пересмотра формулировок, а договоры с рассрочкой — расчета приведенной стоимости до конца 2026 года.
Новые правила признания выручки повлияют не только на учет, но и на отчетность. Когда меняются подходы к оценке доходов, расходов и финансового результата, растет риск технических ошибок при формировании форм.«1С-Отчетность» и «Астрал Отчет 5.0» проверяют контрольные соотношения перед отправкой и показывают статус доставки. Это помогает бухгалтерии спокойнее пройти первый отчетный период по новым стандартам.
Изменения в учете расходов по ФСБУ 10/2026
В таблице сопоставлены пять правил признания и оценки расходов, которые изменятся с 1 января 2027 года.
Правило
Действовало до 01.01.2027
Действует с 01.01.2027
Кого касается изменение
Классификация расходов
Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы
Расходы подразделяются на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток); включаемые — на расходы по обычным видам деятельности и отличные от них (пп. 6–7 ФСБУ 10/2026). Группировка обеспечивается по экономическим элементам и по статьям расходов (п. 27)
Все организации
Затраты, относящиеся к будущим периодам
Затраты распределялись между периодами через счет 97 «Расходы будущих периодов»
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от выбытия активов (п. 10 ФСБУ 10/2026). Счет 97 в Плане счетов сохранен, но на нем могут учитываться только затраты, соответствующие критериям признания актива
Страхование, лицензии, подписки, затраты, которые списывались равномерно
Отсрочка (рассрочка) платежа
Расход признавался в номинальной сумме договора
Расход определяется как сумма, которая была бы уплачена при отсутствии отсрочки. Начисляемые проценты учитываются по ПБУ 15/2008 (п. 21 ФСБУ 10/2026). Номинальная сумма допускается в случаях, перечисленных в п. 22
Покупатели товаров, работ и услуг с рассрочкой свыше 12 месяцев
Коммерческие и управленческие расходы
Могли признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году (п. 9 ПБУ 10/99) либо распределяться
Признаются в отчете о финансовых результатах полностью в том периоде, в котором они имели место. Исключение — случаи, когда по другим федеральным стандартам они включаются в стоимость активов, в частности непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением или созданием объектов основных средств и нематериальных активов (п. 24 ФСБУ 10/2026)
Производство и оптовая торговля: финансовый результат станет более волатильным
Скидки, полученные от поставщика
Единый порядок оценки не был установлен
Величина расходов определяется с учетом всех скидок по правилам пп. 27–28 ФСБУ 9/2025 (п. 19 ФСБУ 10/2026).
Порядок учета скидок при приобретении запасов предусмотрен подп. «б» п. 12 ФСБУ 5/2019
Покупатели, получающие ретро-бонусы и годовые скидки
Практический вывод — счет 97 не отменен, поэтому остатки по нему подлежат анализу, а не сплошному списанию. Затраты, не соответствующие критериям актива, признаются расходами периода; остальные остаются в составе активов.
Переход на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: как отразить последствия
В декабре 2026 года организации предстоит решить два вопроса — на какую дату отразить последствия изменения учетной политики из-за начала применения новых стандартов и нужно ли пересчитывать сравнительные показатели за 2026 и 2025 годы. Для ФСБУ 9/2025 «Доходы» порядок отражения этих последствий установлен в самом стандарте. Для ФСБУ 10/2026 «Расходы» своих переходных положений нет.
ФСБУ 9/2025 разрешалось применять досрочно, а для ФСБУ 10/2026 досрочный переход не предусмотрен (информационное сообщение Минфина от 06.07.2026 № ИС-учет-66).
Главная задача конца 2026 года — синхронизировать переход на оба стандарта, которые были задуманы как единая система.
Три способа отражения последствий перехода на ФСБУ 9/2025 «Доходы»
При переходе на ФСБУ 9/2025 организация выбирает один из трех способов отражения последствий изменения учетной политики (пп. 43–46). Способы различаются датой, на которую делается корректировка, и тем, пересчитываются ли сравнительные показатели за предшествующие периоды. Третий способ — перспективный — доступен только организациям, которые вправе применять упрощенный учет.
Способ отражения последствий
Что делается
Кому доступен
Полное ретроспективное отражение (п. 43)
Отчетность пересчитывается так, как если бы ФСБУ 9/2025 применялся с момента возникновения операций: корректируется входящий остаток нераспределенной прибыли на самую раннюю представленную в отчетности дату и пересчитываются сравнительные показатели
Всем организациям. Дополнительно применяются упрощения п. 44: не применять стандарт к договорам, исполненным до начала самого раннего представленного периода; использовать фактические суммы скидок по исполненным договорам; отражать совокупную корректировку по всем изменениям предмета и цены договора
Единовременная корректировка на 01.01.2027 без пересчета сравнительных показателей (п. 45)
Сравнительные показатели не пересчитываются. Последствия отражаются единовременной корректировкой нераспределенной прибыли и соответствующих статей баланса на 01.01.2027. Дополнительно можно ограничиться договорами, обязанности по которым не исполнены на начало года (п. 45б), и применить упрощения пп. 44б и 44в (п. 45в)
Всем организациям, включая организации, отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Ограничение «только упрощенный учет» к этому пункту не относится
Перспективное отражение (п. 46)
ФСБУ 9/2025 применяется только к фактам хозяйственной жизни после 01.01.2027, прошлое не корректируется
Только организациям, которые вправе применять упрощенный учет
При переходе на ФСБУ 10/2026 применяется порядок, предусмотренный ПБУ 1/2008. По умолчанию — полное ретроспективное отражение (п. 15). Перспективное отражение допускается, только если денежную оценку последствий для прошлых периодов невозможно произвести с достаточной надежностью (п. 15), либо если организация вправе применять упрощенный учет (п. 15.1). Этот порядок описан в ИС-учет-66 от 06.07.2026.
Трудоемкость пересчета сама по себе основанием для перспективного отражения не является. Пункт 15 ПБУ 1/2008 говорит о невозможности надежной денежной оценки, а не о затратах времени и сил на пересчет.
Что разъяснил Минфин по переходу на новые стандарты
Оба стандарта Минфин сопровождал информационными сообщениями. Для порядка перехода значимы два.
ИС-учет-66 от 06.07.2026 (по ФСБУ 10/2026). Досрочное применение стандарта не предусмотрено. Последствия изменения учетной политики отражаются по п. 15 ПБУ 1/2008: ретроспективно, а при невозможности надежной денежной оценки — перспективно. Организации с правом на упрощенный учет вправе отражать последствия перспективно по п. 15.1 ПБУ 1/2008. Выбранный способ и сами последствия раскрываются в первой отчетности, составленной с применением ФСБУ 10/2026. Годовая отчетность за 2026 год составляется по ПБУ 10/99.
ИС-учет-59 от 11.09.2025 (по ФСБУ 9/2025). Комментарии построены по принципу «было — стало», приведена таблица переходных положений и разделение организаций на три группы для целей применения МСФО (IFRS) 15.
Оба сообщения носят информационный характер, но не являются нормативными правовыми актами. Норму устанавливают сами стандарты и ПБУ 1/2008.
Как выглядит искажение сравнительных показателей при переходе
Что произойдет при несогласованном отражении последствий изменения учетной политики, покажем на длительном договоре.
Договор заключен в 2026 году, исполнение — 2026–2027 годы. Цена — 10 млн рублей, сметная себестоимость — 6 млн рублей. Степень готовности на 31.12.2026 — 40%, определена по доле расходов: понесено 2,4 млн рублей из 6 млн.
По правилам, действовавшим в 2026 году, выручка признавалась бы по завершении договора, то есть в 2027 году, а затраты 2,4 млн рублей на конец 2026 года оставались бы в незавершенном производстве.
По новым правилам выручка 2026 года составляет 4 млн рублей (10 млн × 40%), расходы 2026 года — 2,4 млн рублей (п. 26 ФСБУ 10/2026), прибыль — 1,6 млн рублей.
Так как договор возник в 2026 году, более ранние периоды корректировка не затрагивает, пересчитывается 2026 год. В таблице сопоставлены сравнительные данные за 2026 год, которые увидит читатель отчетности за 2027 год, при двух вариантах отражения последствий изменения учетной политики. Суммы приведены до налога на прибыль.
Показатель за 2026 год (сравнительные данные в отчетности за 2027 год)
Оба стандарта: полное ретроспективное отражение
ФСБУ 9/2025 — п. 45, ФСБУ 10/2026 — полное ретроспективное отражение
Выручка
4 000 000 руб.
0 руб. — не пересчитывается
Себестоимость
2 400 000 руб.
2 400 000 руб. — пересчитана
Прибыль
+1 600 000 руб.
−2 400 000 руб.
Итоговая нераспределенная прибыль на 01.01.2027 в обоих вариантах одинакова — 1 600 000 рублей до налога на прибыль. В первом варианте она целиком проходит через пересчитанные сравнительные данные. Во втором расходы попадают в пересчет 2026 года, а выручка — в корректировку на 01.01.2027 в сумме 4 000 000 рублей.
Но сравнительная прибыль 2026 года искажена: вместо прибыли 1 600 000 рублей показан убыток 2 400 000 рублей. Если организация, применив п. 45 ФСБУ 9/2025, расходы оставит по прежним правилам и не применит п. 26 ФСБУ 10/2026, искажение перейдет и в текущий период.
Пункт 26 ФСБУ 10/2026 синхронизирует способ признания выручки и расходов в текущем периоде, но не устраняет несогласованные входящие остатки и сравнительные данные. Требования «выбрать один способ для обоих стандартов» в законодательстве нет — это практическая рекомендация согласовать порядки перехода. Полностью симметричны только две комбинации:
полное ретроспективное отражение при переходе на оба стандарта (п. 43 ФСБУ 9/2025 и п. 15 ПБУ 1/2008);
перспективное отражение при переходе на оба стандарта (п. 46 ФСБУ 9/2025 и п. 15.1 ПБУ 1/2008) — только для организаций, которые вправе применять упрощенный учет.
Комбинация «п. 45 ФСБУ 9/2025 и полное ретроспективное отражение при переходе на ФСБУ 10/2026» допустима, но требует увязки сумм корректировок и обоснованного решения по сравнительным данным. Выбранный способ и его последствия раскрываются: при переходе на ФСБУ 9/2025 — по п. 47 стандарта, при переходе на ФСБУ 10/2026 — по п. 21 ПБУ 1/2008.
Признание выручки при передаче контроля: что изменить в договорах и учетной политике
Контроль над продукцией определяется тремя признаками одновременно (пп. «б» п. 12 ФСБУ 9/2025) — контрагент может определять способ использования продукции, получать от нее экономические выгоды и ограничивать права других лиц определять способ использования продукции и получать выгоды. Для проверки достаточно двух вопросов — кто управляет использованием продукции и кто получает выгоды и может ограничить доступ третьих лиц.
Ситуации, в которых юридическая форма и передача контроля расходятся:
Право собственности сохраняется за продавцом до полной оплаты. Продукция передана, контрагент ею распоряжается — контроль перешел, выручка признается при передаче. Оговорка о сохранении права собственности в этом случае носит защитный характер и сама по себе признанию выручки не препятствует.
Отгрузка на склад покупателя. Контроль может перейти в момент передачи продукции, даже если акт приемки подписан позднее. Определяющими являются условия договора о приемке и распределении рисков, а не дата документа.
Передача на консигнацию. Контроль, как правило, остается у консигнанта до продажи конечному покупателю, поэтому передача продукции на склад комиссионера выручки не образует.
Что целесообразно уточнить в договорах до конца года: момент передачи контроля над продукцией, порядок приемки, условия предоставления скидок и бонусов с указанием момента возникновения права на них, график платежей для расчета приведенной стоимости.
Что закрепить в учетной политике на 2027 год:
Способ определения степени готовности. По доле продукции, контроль над которой перешел к контрагенту, либо по доле расходов. Для разных видов продукции можно применять разные способы, если последовательно применять их к аналогичным операциям (п. 20, 21 ФСБУ 9/2025).
Способ оценки скидки, если ее сумма не следует из договора: средневзвешенная величина или наиболее вероятная (п. 28 ФСБУ 9/2025).
Критерии объединения договоров в один. Одновременно должны выполняться три условия: договоры взаимосвязаны и заключены с одной коммерческой целью; оплата по одному зависит от цены или исполнения другого; обязанности передать продукцию составляют единую обязанность. Правило действует для договоров с одним контрагентом и (или) его связанными сторонами (п. 17 ФСБУ 9/2025).
Случаи признания выручки в номинальной сумме (п. 31 ФСБУ 9/2025): отсрочка не превышает 12 месяцев; отсрочка не имеет коммерческого содержания; оплата зависит от события, не контролируемого сторонами.
Порядок расчета ставки дисконтирования. Стандарты ее не устанавливают, способ нужно разработать по п. 7.1 ПБУ 1/2008.
Классификация и группировка расходов (п. 27 ФСБУ 10/2026), порядок учета авансов и не предъявленной к оплате начисленной выручки (п. 24 ФСБУ 9/2025).
Применение упрощений для организаций с правом на упрощенный бухучет или отказ от них.
Включение лицензионных и арендных платежей, доходов по финансовым вложениям в состав выручки (или исключение).
Включение затрат на предоставление лицензий, передачу имущества в аренду и финансовые вложения в состав расходов по обычным видам деятельности (или исключение).
По длительным договорам, если долю выручки за выполненную часть определить невозможно, действует специальное правило абзаца второго п. 33 ФСБУ 9/2025. Выручка признается в сумме признанных расходов, понесенных в связи с исполнением обязанности и которые будут возмещены экономическому субъекту. Произвольная степень готовности в этом случае не используется.
Скидки и ретро-бонусы. Правила расчета закрепляются в учетной политике. Величину скидки оценивают на отчетную дату, если у контрагента возникло право на скидку или существует вероятность возникновения такого права (п. 27б ФСБУ 9/2025). А не в момент фактической оплаты. Момент начисления — при отгрузке или по мере накопления права на бонус, в зависимости от условий договора.
Вопросы, которые стандарты не регулируют напрямую. Порядок действий установлен п. 7.1 ПБУ 1/2008. Организация последовательно обращается к международным стандартам финансовой отчетности, затем к федеральным и отраслевым стандартам по аналогичным вопросам, затем к рекомендациям в области бухгалтерского учета. Два таких вопроса уже видны. Ожидаемые убытки по договору, ранее признававшиеся по п. 22 ПБУ 2/2008, прямого аналога в ФСБУ 9/2025 не имеют. Применяется ПБУ 8/2010 и МСФО (IAS) 37. Дисконтирование запасов, приобретаемых с длительной отсрочкой, ФСБУ 5/2019 не регламентирует. Пп. 21–22 ФСБУ 10/2026 относятся к расходам, а не к приобретению запасов (п. 5в ФСБУ 10/2026). Порядок закрепляется в учетной политике.
Пример расчета выручки по степени готовности. Цена работ — 1 000 000 рублей, ожидаемая общая сумма затрат — 600 000 рублей. На отчетную дату затраты по исполненной части составили 180 000 рублей. Ранее признаны выручка 200 000 рублей и расходы 120 000 рублей. Степень готовности равна 180 000, деленным на 600 000, то есть 30%. Выручка нарастающим итогом — 1 000 000 умножить на 30%, то есть 300 000 рублей. Из них выручка текущего периода — 300 000 минус 200 000, то есть 100 000 рублей. Расходы нарастающим итогом — 600 000 умножить на 30%, то есть 180 000 рублей. Из них расходы текущего периода — 180 000 минус 120 000, то есть 60 000 рублей. Результат периода до налогов — 40 000 рублей.
Дисконтирование отсрочки платежа: кого затронут изменения и что с налогом на прибыль
Дисконтирование работает зеркально для обеих сторон сделки. Сумма самой продажи или покупки очищается от «скрытого кредита». Плата за отсрочку учитывается отдельно как проценты.
При продаже с отсрочкой выручку признают в той сумме, которую покупатель заплатил бы сразу при покупке без рассрочки. Разницу между этой ценой и итоговым платежом по договору отражают как процентный доход по мере течения срока отсрочки. Саму выручку она не увеличивает (п. 30 ФСБУ 9/2025).
При покупке работ или услуг с отсрочкой расход признают в сумме немедленной оплаты. Разницу с номиналом договора считают платой за коммерческий кредит и учитывают в прочих расходах по правилам ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (п. 21 ФСБУ 10/2026).
Изменения затронут следующие категории организаций:
продавцы, предоставляющие рассрочку на срок свыше 12 месяцев;
покупатели товаров, работ и услуг с длительной отсрочкой — для них правило новое;
покупатели оборудования с отсрочкой: дисконтирование капитальных вложений уже применяется по ФСБУ 26/2020 начиная с отчетности за 2022 год, новацией 2027 года оно не является;
участники договоров аренды и лизинга: учет ведется по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», а не по ФСБУ 26/2020;
застройщики и строительные организации: при расчетах через счета эскроу следует проверить, не относится ли порядок поступления оплаты к случаям п. 31в ФСБУ 9/2025. Когда величина и сроки платежа зависят от события, не контролируемого сторонами. Это оценочная область, решение требует обоснования.
Ставка дисконтирования. Ни ФСБУ 9/2025, ни ФСБУ 10/2026 не закрепляют конкретную формулу или размер ставки. Порядок ее расчета компания определяет сама и фиксирует в учетной политике.
По общему правилу ориентируются на рыночную ставку, под которую организация могла бы привлечь кредит на аналогичный срок и сумму на дату заключения договора. Если определить такую индивидуальную ставку сложно, в качестве базового ориентира допустимо использовать ключевую ставку Банка России. Но такую замену нужно прямо прописать в учетной политике.
Компании с правом на упрощенный бухучет могут не дисконтировать долги. Учитывать выручку и расходы в номинальной сумме независимо от срока отсрочки (подп. «в» п. 32 ФСБУ 9/2025, подп. «в» п. 23 ФСБУ 10/2026).
Что учесть в налоговом блоке. Введение ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 меняет только бухгалтерский учет. Правила главы 25 НК для налога на прибыль с 2027 года в части момента признания доходов и расходов не пересматриваются. У компаний могут возникнуть новые расхождения между бухгалтерской и налоговой прибылью.
Чек-лист подготовки к переходу на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
До конца 2026 года:
Составить реестр переходящих договоров. Выписать договоры со сроком исполнения больше одного отчетного периода, отсрочкой платежа свыше 12 месяцев, скидками и бонусами, изменением цены или объема. А также сделки со связанными сторонами для объединения по п. 17 ФСБУ 9/2025.
Настроить сбор данных внутри компании. Назначить ответственных (руководителей проектов, коммерческий отдел, склад). Утвердить график передачи в бухгалтерию данных о степени готовности работ, ожидаемых затратах и прогнозе скидок.
Скорректировать условия договоров. Внести правки в действующие и шаблонные договоры: уточнить момент перехода контроля, порядок приемки, правила начисления скидок и графики платежей.
Проверить счет 97 и выданные авансы. Провести ревизию остатков перед закрытием 2026 года: разделить затраты на активы и расходы периода. Выданные авансы и задатки расходом не признаются.
Сверить классификацию активов и обязательств. Проверить деление задолженности по договорам на краткосрочную и долгосрочную с учетом поправок в ФСБУ 4/2023.
Утвердить учетную политику на 2027 год. Выбрать способы перехода (отдельно для ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026). Закрепить правила признания выручки и расходов, оценку степени готовности и скидок, ставку дисконтирования и группировку расходов.
Обновить учетную программу и провести тест. Настроить алгоритмы дисконтирования и закрытия месяца. Провести пробное закрытие по новым правилам в копии базы, чтобы отладить учет до старта нового года.
После закрытия 2026 года и в 2027 году:
В межотчетный период рассчитать корректировки по каждому переходящему договору (прежняя оценка, новая сумма, разница, проводки и временные разницы по ПБУ 18/02). Ошибки прошлых лет выделить отдельно от эффекта смены учетной политики.
Провести тестовое закрытие первого месяца 2027 года. Проверить корректность автоматического расчета выручки, расходов и процентов по новым правилам, чтобы вовремя устранить технические сбои.
Подготовить раскрытия для отчетности. Сформировать пояснения об изменении учетной политики, о выручке и расходах для первой отчетности по новым стандартам — промежуточной за 2027 год (если компания ее составляет) или годовой за 2027 год.
Почему нельзя откладывать на последние дни года. В начале 2027 года аудиторы уже запросят обоснование выбранных способов перехода и расчеты корректировок. Без предварительного теста в копии базы исправлять ошибки закрытия первого месяца придется задним числом.
Подготовленную отчетность нужно представить в срок. Отправить отчетность и уведомления в ФНС, СФР и Росстат можно через сервис «1С-Отчетность» непосредственно из программы 1С или через сервис «Астрал Отчет 5.0» из браузера. Оба сервиса позволяют работать с требованиями и уведомлениями налоговых органов и контролировать сроки представления отчетности.
Восемь ошибок при переходе на новые стандарты
Ошибка
Последствия
Как сделать правильно
Не согласованы способы перехода по двум стандартам
Искажение сравнительных показателей и входящих остатков, риск повторного учета корректировок
Состыковать решения по ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026. Симметричны две комбинации: полный ретроспективный пересчет по обоим стандартам или перспективный переход (для компаний на упрощенном учете)
Принято решение досрочно применять ФСБУ 10/2026 в 2026 году
Нарушение правил вступления стандарта в силу
Досрочный переход разрешен только для ФСБУ 9/2025, для ФСБУ 10/2026 он не предусмотрен. Факт досрочного применения ФСБУ 9/2025 следовало раскрыт в УП
Коммерческие и управленческие расходы распределены на себестоимость продаж
Искажение финансового результата и нарушение правил классификации затрат
Признавать такие расходы в ОФР полностью в периоде возникновения, кроме случаев включения в стоимость активов по другим ФСБУ. Заранее предупредить руководство о росте волатильности прибыли при падении продаж
Скидки и бонусы признаны только в момент фактической оплаты
Искажение величины выручки на отчетную дату
Оценивать скидку сразу, если у покупателя есть право на нее или его возникновение вероятно, используя метод из учетной политики
Полученный аванс отражен в составе выручки
Завышение выручки и занижение обязательств перед контрагентом
До передачи контроля учитывать предоплату как кредиторскую задолженность. Важна строка в балансе, а не номер счета (62 или 76). Не предъявленную к оплате выручку учитывать отдельно
Расходы по длительному договору признаны иным способом, чем выручка
Несоответствие выручки и себестоимости в одном отчетном периоде
Использовать для признания расходов тот же способ определения степени готовности, что и для выручки
Раскрытие способа перехода отложено «на потом»
Неполнота первой отчетности по новым стандартам
Раскрыть способ перехода и суммы корректировок уже в первой отчетности по новым правилам
Остатки по счету 97 списаны целиком из-за его мнимой «отмены»
Занижение активов и искусственное завышение расходов
Счет 97 из Плана счетов (приказ № 94н) не исключен. Оставить на учете затраты, отвечающие критериям актива (переклассифицировав в нужные статьи), а остальное списать в расходы периода
Многие ошибки перехода связаны не с методологией, а с технической стороной: неверно настроенные формы, пропущенные контрольные соотношения, задержки с отправкой. «1С-Отчетность» и «Астрал Отчет 5.0» проверяют отчетность перед отправкой и работают с требованиями налоговых органов. Если бухгалтерия готовит первую отчетность по новым стандартам, такие сервисы снимают часть рутины и снижают риск технических ошибок.
Что изменения означают для отдельных категорий организаций
Организации, которые вправе применять упрощенный учет. Доступен перспективный переход при начале применения обоих стандартов. Выручку и расходы можно определять в номинальной сумме без дисконтирования. Скидки учитываются по факту предоставления: у продавца — как расход периода, у покупателя — как доход периода. Выручку можно признавать по мере получения активов от контрагентов, а расходы — по мере выбытия активов. Но только при условии, что выручка признается таким же образом.
Строительные организации и застройщики. ПБУ 2/2008 отменено. Признание выручки по мере исполнения договора, то есть по степени готовности, применяется теперь к любым длительным договорам, а не только к строительному подряду. Автоматически такой порядок не возникает. Должны выполняться условия пп. 18–19 ФСБУ 9/2025. Ожидаемые убытки по договору прямого регулирования в новом стандарте не получили. Применяется ПБУ 8/2010 и МСФО (IAS) 37. При расчетах через счета эскроу требуется отдельная оценка применимости.
Оптовая торговля и дистрибуция. Ретро-бонусы, годовые скидки и мотивационные программы оцениваются на отчетную дату по правилам пп. 27–28 ФСБУ 9/2025. Полученные скидки — по тем же правилам через п. 19 ФСБУ 10/2026. Для запасов, приобретаемых с длительной отсрочкой, порядок дисконтирования стандартами не установлен. Решение закрепляется в учетной политике.
Производственные организации. Изменения затрагивают калькулирование себестоимости и оценку незавершенного производства. Коммерческие и управленческие расходы по умолчанию признаются в периоде возникновения. Расходы по длительным договорам синхронизируются с выручкой. Группировка обеспечивается по экономическим элементам и статьям.
Организации, составляющие консолидированную отчетность, и организации с обязательным аудитом. Организации, которые представляют и (или) раскрывают консолидированную финансовую отчетность по МСФО либо отчетность организации, не создающей группу, составленную по МСФО, формируют информацию о выручке по МСФО (IFRS) 15 обязательно. Прочие организации, отчетность которых подлежит обязательному аудиту, выбирают между ФСБУ 9/2025 и МСФО (IFRS) 15. Решение оформляется как элемент учетной политики. Остальные организации применяют ФСБУ 9/2025.
Проверка и отправка первой отчетности по новым стандартам
Убедитесь в корректности форм до сдачи, следите за статусом доставки и отвечайте на требования налоговых органов онлайн
Итоги: как подготовиться к переходу на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
Переход на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 требует синхронной подготовки.
До конца 2026 года важно поправить формулировки в договорах и провести пробное закрытие по новым правилам в копии учетной базы. Сразу после закрытия 2026 года — сформировать переходную ведомость и входящие остатки на 1 января 2027 года.
Сохраните чек-лист из статьи и пройдите по нему до конца года. Если в вашей практике есть договоры с нестандартными условиями передачи контроля, скидками или длительными рассрочками — делитесь кейсами в комментариях, разберем порядок учета.
Сдавайте отчетность без ошибок в переходный период. С 2027 года меняются правила учета, но требования к отчетности и срокам остаются. «1С-Отчетность» и «Астрал Отчет 5.0» отправляют документы в ФНС, СФР и другие контролирующие органы, проверяют формы перед отправкой и показывают статус доставки. Оба сервиса работают с требованиями и уведомлениями налоговых органов и помогают контролировать сроки.
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