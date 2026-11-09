Передача данных маркетплейсами в ФНС: что меняется с вступлением в силу закона о платформенной экономике

Самое главное:
С 1 октября 2026 года операторы цифровых платформ из реестра Минэкономразвития обязаны передавать сведения о партнерах в ФНС — при наличии их согласия.
Состав передаваемых данных определяет постановление Правительства № 766: сведения о партнерах, договорах, согласиях на скидки и актах сверки.
Первичные сведения передают в течение двух рабочих дней после получения согласия партнера, изменения — в течение трех рабочих дней.
ФНС сопоставляет данные маркетплейсов с налоговой отчетностью и выявляет признаки занижения доходов и нарушения налоговых режимов.
Бухгалтерам стоит регулярно сверять выручку, возвраты и удержания по отчетам площадок с налоговым учетом.
В чем суть изменений: от эксперимента к обязательной передаче данных
С января 2025 года ФНС проводит эксперимент по обмену информацией с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и Авито. Площадки участвуют в выявлении налоговых рисков продавцов и направляют им информационные письма.
С 1 октября 2026 года действует новый порядок обмена данными по ст. 20 закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ и постановлению Правительства от 20.06.2026 № 766. Он распространяется на операторов посреднических цифровых платформ из реестра Минэкономразвития. Эксперимент ФНС при этом продолжается: приказом ФНС от 29.07.2026 № АБ-1-23/528@ его продлили до 1 июля 2027 года.
Кто обязан передавать сведения
В реестр включают российские платформы со среднесуточной аудиторией от 100 тыс. пользователей за предыдущий год, которые соответствуют хотя бы одному из условий:
Не менее 10 тыс. лиц совершили сделки с оплатой через платформу.
Совокупная стоимость таких сделок составила не менее 50 млрд руб.
Дополнительные критерии для российских платформ установлены постановлением Правительства от 28.01.2026 № 54. На 1 октября 2026 года в реестре 13 платформ.
Для иностранных платформ из дополнительных критериев действует только требование к аудитории — от 100 тыс. пользователей в сутки. Общие признаки посреднической цифровой платформы установлены ст. 2 закона № 289-ФЗ.
Реестр ведет Минэкономразвития по правилам постановления от 30.04.2026 № 504. Проверить площадку можно в официальном реестре.
Обмен касается не только продавцов товаров, но и партнеров, которые оказывают услуги или выполняют работы через платформы.
В какие сроки передают данные
По постановлению № 766 оператор передает сведения в ФНС при наличии согласия партнера:
В течение двух рабочих дней после получения согласия.
В течение трех рабочих дней после изменения ранее переданных сведений.
Фиксированной ежемесячной или ежеквартальной периодичности передачи постановление не устанавливает.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Сравним изменения в таблице.
Параметр
Эксперимент ФНС
Новый порядок
Основание
Ст. 20 закона № 289-ФЗ, постановление № 766
Участники
Первоначально — пять площадок (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, Авито). 29 июля 2026 года список участников дополнили
Операторы платформ из реестра Минэкономразвития
Состав данных
Сведения для выявления налоговых рисков
Данные о партнерах, договорах, согласиях на скидки и актах сверки
Порядок обмена
В рамках эксперимента
По установленным правилам при наличии согласия партнера
Контроль
Проверка признаков риска, информационные письма продавцам
Получение сведений для налогового контроля
Ответственность
Специальных санкций в приказе об эксперименте нет
Постановление № 766 не устанавливает отдельный штраф за нарушение правил обмена
Какие данные маркетплейсы передают в ФНС и как они используются
По постановлению № 766 маркетплейсы передают в ФНС четыре категории сведений при наличии согласия партнера.
Тип данных
Как использует ФНС
Что проверить бухгалтеру
Договор с площадкой: номер, дата, срок действия, предмет
Устанавливает характер отношений с продавцом
Реквизиты договора
Данные партнера: наименование или ФИО, ИНН, регистрационные сведения
Идентифицирует налогоплательщика
ИНН и актуальность реквизитов
Согласие или отказ от снижения цены товара за счет продавца, запрет на такие скидки
Получает информацию об условиях скидок
Документы о согласии или запрете
Акт сверки взаиморасчетов и связанные с ним документы
Использует сведения о расчетах для налогового контроля
Выручку, возвраты и удержания в документах площадки
Состав информации об актах сверки зависит от содержания документов. Постановление не устанавливает отдельную отчетность по каждой продаже, остаткам товаров или их себестоимости.
Как маркетплейсы передают сведения
Обмен проходит в электронной форме через информационную систему площадки, к которой ФНС получает доступ, либо через специальные сервисы и протоколы налоговой службы.
Формат передачи устанавливает ФНС. Для проверки корректности сведений разработан отдельный электронный сервис. Ошибки в ИНН, реквизитах или суммах расчетов могут привести к расхождениям с данными налогового учета.
Для передачи сведений требуется согласие партнера. Если его нет, автоматический обмен по постановлению № 766 не проводится. При этом инспекция вправе запросить необходимые документы в рамках налогового контроля, в том числе по ст. 93.1 НК.
Не путайте согласие на передачу данных в ФНС с согласием на снижение цены товара за счет продавца. Это разные документы.
Как ФНС использует сведения маркетплейсов
Налоговая сопоставляет полученную информацию с декларациями и другими имеющимися данными. В рамках эксперимента ФНС выделила пять налоговых рисков:
Дробление бизнеса.
Неуплата НДС при УСН.
Неполное отражение выручки по агентским договорам.
Неправомерное применение ПСН.
Нарушение условий применения НПД.
При расхождении данных маркетплейса с налоговой декларацией продавца инспекция может запросить пояснения и документы. Само по себе расхождение не означает, что налог доначислят.
Причины расхождений при этом могут быть разными:
Возвраты. Продажа прошла в одном периоде, а покупатель вернул товар в следующем. Из-за этого показатели отчетов площадки и налогового учета могут различаться.
Переходящие выплаты. Покупатель оплатил товар в декабре, а маркетплейс перечислил деньги продавцу в январе. При УСН доход в рамках агентской схемы признают по дате получения оплаты агентом, а не по дате перечисления денег продавцу.
Разные отчетные даты. Период формирования отчета маркетплейса может не совпадать с периодом признания доходов для налоговых целей.
Чтобы объяснить расхождения, сопоставьте отчеты о реализации, акты сверки, банковские выписки и налоговые регистры.
Направляйте декларации и уведомления в ФНС через Астрал Отчет 5.0. Сервис напоминает о сроках отчетности, проверяет документы перед отправкой и показывает статус их обработки.
Что это значит для бухгалтера: практические последствия и новые контрольные точки
Закон № 289-ФЗ не изменил правила налогового учета продавцов. Но теперь ФНС получает дополнительные сведения от маркетплейсов и может сопоставлять их с отчетностью налогоплательщиков.
Доход при разных режимах
УСН. Доход учитывают в полной сумме, без уменьшения на комиссии и другие удержания площадки. При стандартной агентской схеме датой получения дохода обычно считается день поступления оплаты от покупателя маркетплейсу. При возврате товара доход уменьшают в периоде фактического возврата денег покупателю.
ОСНО. При методе начисления доход для налога на прибыль признают по дате реализации, независимо от поступления оплаты. НДС рассчитывают с учетом правил определения налоговой базы при отгрузке и получении авансов.
НПД. Самозанятым запрещено перепродавать покупные товары, кроме личного имущества. Годовой лимит дохода составляет 2,4 млн руб. При нарушении ограничений право на НПД утрачивается со дня возникновения соответствующего основания.
НДС при УСН. В 2026 году освобождение действует при доходах не более 20 млн руб. Если лимит превышен в течение года, платить НДС потребуется с первого числа следующего месяца. Учитывайте доходы от всех площадок и других видов деятельности, включаемые в расчет лимита.
Сверка с данными ФНС: контрольные точки
Для проверки сопоставьте отчеты и акты сверки маркетплейсов с налоговыми регистрами и декларациями.
Выручка. Убедитесь, что доходы не уменьшены на комиссии и удержания.
Даты операций. Проверьте период признания доходов и возвратов.
Расходы. Сверьте комиссии, логистику, хранение и штрафы с подтверждающими документами.
Лимит НДС. Суммируйте доходы по всем направлениям деятельности.
Реквизиты. Проверьте ИНН, статус продавца и сведения о договоре с площадкой.
При обнаружении ошибки исправьте учет и при необходимости подайте уточненную декларацию. Если расхождение выявила инспекция, подготовьте пояснения и подтверждающие документы.
Корректировки и возвраты: правильные проводки
Организации, которые передают товары маркетплейсу для продажи, обычно отражают их на счете 45 «Товары отгруженные». Выручку учитывают по данным отчета агента, а возвраты оформляют с учетом того, состоялась ли продажа и в каком периоде покупатель вернул товар.
Пример основных проводок при агентской схеме без отражения операций по НДС:
Операция
Проводка
Товары переданы маркетплейсу
Дт 45 — Кт 41
Признана выручка
Дт 76 — Кт 90.01
Списана себестоимость
Дт 90.02 — Кт 45
Начислена комиссия площадки
Дт 44 — Кт 76
Получена выплата от маркетплейса
Дт 51 — Кт 76
Сторнирована выручка при возврате в том же году
Дт 76 — Кт 90.01 (сторно)
Восстановлена себестоимость
Дт 90.02 — Кт 45 (сторно)
Возвращенный товар принят на склад продавца
Дт 41 — Кт 45
При возврате в следующем календарном году, а также при начислении НДС порядок записей отличается. Если покупатель отказался от товара до перехода права собственности, сторнировать выручку не требуется.
Комиссии и агентские схемы
Маркетплейс удерживает комиссию и стоимость своих услуг из выручки продавца, но эти суммы не уменьшают доход для целей УСН.
При УСН «доходы» удержания не влияют на налоговую базу. При объекте «доходы минус расходы» комиссии учитывают по подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК, а другие расходы — при соблюдении установленных условий.
С 2026 года перечень расходов на УСН расширен. В частности, договорные штрафы могут уменьшать налоговую базу, если они обоснованы, подтверждены документами, признаны должником или установлены судом и фактически уплачены.
Автоматизация учета
Настройте получение отчетов о реализации, возвратах и удержаниях из личных кабинетов площадок. Для этого используйте готовые интеграции с учетной системой либо загрузку файлов.
Ведите аналитику по каждому маркетплейсу и отдельно отражайте выручку, комиссии, возвраты и другие удержания. Это упростит сверку с налоговыми регистрами.
Если ФНС обнаружит расхождения между отчетностью и данными маркетплейса, подготовьте ответ через «1С-Отчетность». Сервис принимает требования налоговой, дает возможность приложить документы из базы 1С или с компьютера и отправить пояснения прямо из учетной программы.
Вопросы, которые обсуждают в профессиональных сообществах
Почему данные маркетплейса о выручке выше, чем в налоговой декларации?
Одна из причин — продавец отражает только поступления на расчетный счет за вычетом комиссий и других удержаний. Сверьте отчет о реализации, акт сверки и КУДиР. Доход при УСН учитывают в полной сумме, без уменьшения на удержания площадки.
Как учитывать возвраты, если маркетплейс отражает их позже продажи?
При УСН возврат уменьшает доходы в периоде, когда деньги вернули покупателю (п. 1 ст. 346.17 НК). Например, если товар продан в сентябре, а возвращен в октябре, доходы уменьшают в четвертом квартале.
Можно ли не отражать часть выручки, удержанную маркетплейсом в счет комиссий и штрафов?
Нет, доход учитывают полностью. Комиссии и штрафы отражают отдельно, а возможность их признания в налоговых расходах зависит от применяемого режима и выполнения требований НК.
Что делать, если маркетплейс задержал документы или передал некорректные сведения?
Направьте запрос через личный кабинет площадки и сохраните номер обращения. По ст. 11 закона № 289-ФЗ оператор обязан предоставить акт сверки и связанные с ним документы в течение семи рабочих дней. Если инспекция уже запросила пояснения, ответьте в установленный срок, приложив подтверждающие материалы.
Как избежать задвоения доходов при работе на нескольких площадках?
Ведите учет отдельно по каждому маркетплейсу и не отражайте повторно доход при поступлении денег от агента на расчетный счет. Для контроля лимитов УСН и НДС учитывайте совокупные доходы налогоплательщика, а не оборот каждой площадки по отдельности.
Какие документы запрашивает ФНС при расхождениях и в какой срок нужно отвечать?
Инспекция может запросить отчеты о реализации, акты сверки, КУДиР, договоры и банковские выписки. На пояснения при камеральной проверке отводят пять рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК), на представление документов по ст. 93 НК — обычно десять рабочих дней. Если документы запрашивают по ст. 93.1 НК, срок зависит от основания требования и составляет пять или десять рабочих дней.
Подводные камни и ошибки, которые легко упустить
Разные даты признания дохода. При УСН датой получения дохода в стандартной агентской схеме обычно считается день оплаты покупателем товара маркетплейсу, а не дата отчета или перечисления денег продавцу.
Возвраты и корректировки. Учитывайте возвраты в периоде фактического возврата денег покупателю, чтобы не завысить доходы и не допустить расхождений с отчетами площадки.
Удержания и штрафы. Не уменьшайте выручку на комиссии, штрафы и стоимость услуг маркетплейса — отражайте удержания отдельно.
Работа на нескольких площадках. Ведите учет по каждому маркетплейсу, чтобы не задвоить операции и не пропустить доходы при расчете налогов.
Статус продавца. Самозанятым запрещена перепродажа покупных товаров, а дистанционная розничная торговля не подпадает под ПСН (ст. 346.43 НК). При совмещении разных видов деятельности проверяйте право на выбранный налоговый режим.
Технические ошибки передачи. Если маркетплейс передал неверный ИНН, сумму или другие сведения, направьте запрос на исправление и сохраните подтверждение обращения. По постановлению № 766 оператор передает измененные данные в ФНС в течение трех рабочих дней после их изменения.
Ответственность. При неуплате налога из-за занижения налоговой базы возможны пени и штраф 20% от недоимки, при доказанном умысле — 40% (ст. 122 НК). За нарушения правил учета и непредставление документов предусмотрена отдельная ответственность по ст. 120 и 126 НК.
Дополнительные меры рассматриваются в рамках законопроекта № 617-9. Он предусматривает приостановление приема заказов и размещения карточек товаров при неисполнении отдельных требований ФНС, а также штраф 100 тыс. руб. для операторов платформ. При этом 29 октября 2026 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. В заключении профильного комитета ко второму чтению предлагается исключить механизм приостановления продаж.
Мини-шпаргалка: частые ошибки и как их избежать
Баллы маркетплейса включены в доходы без проверки → изучите условия начисления и использования баллов, учитывайте письмо ФНС от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@.
Уведомления площадки остаются без ответа → назначьте ответственного за проверку личного кабинета.
Обращения к маркетплейсу не фиксируются → сохраняйте номера, даты запросов и ответы оператора.
Отчеты и акты сверки не сохраняются → храните документы не менее пяти лет, а по спорным периодам — до завершения разбирательств, даже если срок давности привлечения к ответственности истек.
Для сдачи отчетности выберите сервис Астрала с учетом вашей учетной системы. «1С-Отчетность» работает непосредственно в 1С, а «Астрал Отчет 5.0» — через браузер. Оба решения предназначены для электронной отчетности в контролирующие органы.
Как подготовиться и выстроить процесс
Чек-лист готовности:
Проверьте площадку в реестре Минэкономразвития.
Уточните, давали ли вы согласие на передачу сведений в ФНС.
Сверьте ИНН, статус продавца и реквизиты договора с данными площадки.
Настройте ежемесячное получение отчетов и актов сверки.
Проверьте, что выручка отражается без уменьшения на удержания маркетплейса.
Сверьте даты признания доходов, включая переходящие выплаты между отчетными периодами.
Проверьте учет возвратов, комиссий, штрафов и компенсаций скидок.
Рассчитайте совокупный доход для контроля лимита НДС при УСН — 20 млн руб. в 2026 году.
Оцените риски неправомерного применения НПД, ПСН и дробления бизнеса.
Настройте выгрузку отчетов в учетную систему и хранение документов.
Назначьте ответственного за сверки и проверку уведомлений ФНС и маркетплейсов.
Настройка учета
Для расчетов с маркетплейсами откройте отдельные субсчета к счету 76 и настройте аналитику выручки, возвратов и удержаний по каждой площадке. Товары, переданные посреднику для продажи, учитывайте на счете 45, если это соответствует условиям договора.
Закрепите в учетной политике порядок отражения операций и сверки с отчетами маркетплейсов. Для загрузки документов используйте готовые интеграции или выгрузку файлов из личных кабинетов.
Взаимодействие с маркетплейсом
При обнаружении ошибки направьте обращение оператору через личный кабинет или предусмотренный договором канал. Укажите спорную сумму, период и правильные данные. Сохраните обращение и ответ.
По ст. 11 закона № 289-ФЗ маркетплейс обязан предоставить акт сверки и связанные с ним документы, предусмотренные договором, в течение семи рабочих дней с даты направления запроса.
Образец запроса на уточнение данных:
Оператору маркетплейса: [название]
От: [наименование организации или ФИО ИП, ИНН]
Прошу предоставить акт сверки взаиморасчетов за период [даты] и связанные с ним документы, предусмотренные договором № [номер] от [дата], в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ.
В документах за указанный период обнаружено расхождение: [описание ошибки, сумма, подтверждающие данные].
Прошу проверить сведения, при необходимости исправить их и уточнить информацию, переданную в ФНС.
Прошу направить акт сверки и связанные с ним документы в течение семи рабочих дней с даты направления запроса. О результатах проверки ошибки прошу сообщить через личный кабинет.
Дата, ФИО, контактные данные.
Регламент сверки данных маркетплейсов с налоговым учетом
Периодичность
Что проверить или сделать
Ответственный
Ежедневно
Проверить уведомления и требования в личных кабинетах ФНС и маркетплейсов
Бухгалтер
Ежемесячно
Выгрузить отчеты о реализации, возвратах, удержаниях и акты сверки по каждой площадке
Бухгалтер
Ежемесячно
Сопоставить выручку с КУДиР и другими налоговыми регистрами, проверить даты признания доходов
Бухгалтер
Ежемесячно
Проверить учет возвратов, комиссий, логистики, штрафов и других удержаний
Бухгалтер
Ежемесячно
Рассчитать накопленный доход с начала года с учетом всех видов деятельности для контроля лимита НДС
Главбух
При изменении реквизитов
Сверить ИНН, статус продавца и сведения о договоре в личном кабинете площадки
Бухгалтер
При обнаружении расхождений
Запросить уточнение данных у маркетплейса, сохранить обращение и ответ
Бухгалтер
Перед сдачей отчетности
Проверить соответствие декларации данным учета и отчетам площадок
Главбух
При получении требования ФНС
Подготовить пояснения и документы, направить ответ в установленный срок
Главбух, при необходимости юрист
Какие документы хранить
Сохраняйте договоры с площадками, отчеты о реализации и удержаниях, акты сверки, первичные документы, банковские выписки, согласия, переписку с операторами и ответы на требования ФНС.
Общий срок хранения документов для налогового учета — пять лет по подп. 8 п. 1 ст. 23 НК. Для бухгалтерских документов также учитывайте требования ст. 29 закона № 402-ФЗ. При наличии споров сохраняйте материалы до их завершения с учетом других применимых сроков хранения.
Примеры и разбор ситуаций
Во всех примерах продавец — организация на УСН «доходы» со ставкой 6%, освобожденная от НДС. Для простоты не учитываем страховые взносы, уменьшающие налог, и другие операции.
Кейс 1. Расхождение из-за возвратов
Условие. В сентябре продавец получил выручку 1 млн руб., а в октябре покупатели вернули товары на 100 тыс. руб.
Ошибка. Бухгалтер уменьшил доход за девять месяцев на сумму октябрьских возвратов.
Правильное решение. По п. 1 ст. 346.17 НК возвраты уменьшают доходы в периоде возврата денег покупателям. За девять месяцев доход остается 1 млн руб., а по итогам года составляет 900 тыс. руб., если других операций не было.
Расчет: авансовый платеж за девять месяцев — 60 тыс. руб. (1 000 000 × 6%). Налог за год — 54 тыс. руб. (900 000 × 6%).
Проводки:
Дт 76 — Кт 90.01: признана выручка 1 млн руб.
Дт 76 — Кт 90.01 (сторно): отражен возврат 100 тыс. руб.
Дт 90.02 — Кт 45 (сторно): восстановлена себестоимость возвращенных товаров.
Вывод. Возврат в октябре не требует пересчета аванса за девять месяцев.
Кейс 2. Удержание комиссий и штрафов
Условие. Продавец реализовал товары на 1 млн руб. Маркетплейс удержал комиссию 160 тыс. руб., расходы на логистику и хранение 30 тыс. руб., штраф 10 тыс. руб. На счет поступило 800 тыс. руб.
Ошибка. Бухгалтер учел в доходах только поступившие 800 тыс. руб.
Правильное решение. На УСН «доходы» налог рассчитывают с полной выручки. Удержания маркетплейса ее не уменьшают.
Расчет: налог — 60 тыс. руб. (1 000 000 × 6%), а не 48 тыс. руб. (800 000 × 6%). Недоплата составляет 12 тыс. руб. При наличии оснований возможны пени и штраф по ст. 122 НК.
Проводки:
Операция
Проводка
Признана выручка 1 млн руб.
Дт 76 — Кт 90.01
Учтены услуги площадки 190 тыс. руб.
Дт 44 — Кт 76
Отражен штраф 10 тыс. руб.
Дт 91.02 — Кт 76
Получена выплата 800 тыс. руб.
Дт 51 — Кт 76
Вывод. Комиссии и другие удержания отражают отдельно от выручки.
Кейс 3. Работа на двух площадках
Условие. В сентябре продавец получил выручку 1,5 млн руб. на первой площадке и 900 тыс. руб. на второй. Деньги поступили на расчетный счет в октябре. В том же месяце покупатели вернули товары на 150 тыс. руб.
Ошибка. Бухгалтер отразил сентябрьские продажи в октябре по датам банковских поступлений, а возвраты учел как расходы.
Правильное решение. При стандартной агентской схеме доход на УСН признают по дате получения оплаты маркетплейсом от покупателя. Возвраты уменьшают доход в периоде возврата денег.
Расчет: доход за девять месяцев — 2,4 млн руб. (1,5 млн + 900 тыс.). Если других операций не было, после октябрьских возвратов годовой доход составит 2,25 млн руб.
Проводки:
Дт 76.А — Кт 90.01: выручка первой площадки 1,5 млн руб.
Дт 76.Б — Кт 90.01: выручка второй площадки 900 тыс. руб.
Дт 76.Б — Кт 90.01 (сторно): возврат 150 тыс. руб.
Вывод. Учитывайте продажи по каждому маркетплейсу отдельно и не признавайте повторно доход при перечислении средств агентом.
Заключение
С 1 октября 2026 года ФНС получает дополнительные сведения о деятельности продавцов маркетплейсов. Правила налогового учета не изменились, но расхождения между отчетностью и данными площадок выявлять стало проще. Поэтому бухгалтерам стоит регулярно сверять выручку, возвраты и удержания, а также контролировать лимиты по НДС.
Если обнаружили ошибку, запросите уточненные документы у маркетплейса и при необходимости скорректируйте учет. Не забывайте проверять уведомления в личных кабинетах площадок и ФНС, чтобы вовремя отвечать на требования налоговой.
Для сдачи отчетности используйте «1С-Отчетность» или «Астрал Отчет 5.0». Сервисы проверяют документы перед отправкой, напоминают о сроках и показывают статусы обработки.
Частые вопросы
Нужно ли подавать дополнительные декларации, если маркетплейс передает данные в ФНС?
Нет. Закон № 289-ФЗ не вводит новых форм отчетности для продавцов. Состав отчетности зависит от применяемого налогового режима.
Может ли ФНС доначислить налог только на основании данных маркетплейса?
Расхождение с данными площадки само по себе не означает доначисления. Инспекция должна установить нарушение в ходе налоговой проверки и обосновать свое решение.
Что делать, если в сведениях, полученных ФНС от маркетплейса, ошибка?
Запросите у площадки исправление данных и подтверждающие документы. Если инспекция уже направила требование, представьте пояснения и доказательства правильности учета.
Как часто нужно сверять данные маркетплейсов с налоговым учетом?
Рекомендуется проводить сверку ежемесячно и перед сдачей отчетности, а также при изменении реквизитов или получении уведомлений о расхождениях.
Нужны ли дополнительные документы, если данные совпадают?
Нет, специально направлять документы в ФНС не требуется. Сохраняйте отчеты маркетплейсов, акты сверки и первичные документы на случай проверки.
Какой срок хранения отчетов маркетплейсов?
Документы для налогового учета хранят не менее пяти лет (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК). По периодам, где были расхождения, требования или споры, документы хранят до истечения срока давности привлечения к ответственности.
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