Передача данных маркетплейсами в ФНС: что меняется с вступлением в силу закона о платформенной экономике

В чем суть изменений: от эксперимента к обязательной передаче данных

С января 2025 года ФНС проводит эксперимент по обмену информацией с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и Авито. Площадки участвуют в выявлении налоговых рисков продавцов и направляют им информационные письма.

Кто обязан передавать сведения

В реестр включают российские платформы со среднесуточной аудиторией от 100 тыс. пользователей за предыдущий год, которые соответствуют хотя бы одному из условий:

Не менее 10 тыс. лиц совершили сделки с оплатой через платформу.

Совокупная стоимость таких сделок составила не менее 50 млрд руб.

Дополнительные критерии для российских платформ установлены постановлением Правительства от 28.01.2026 № 54. На 1 октября 2026 года в реестре 13 платформ.

Для иностранных платформ из дополнительных критериев действует только требование к аудитории — от 100 тыс. пользователей в сутки. Общие признаки посреднической цифровой платформы установлены ст. 2 закона № 289-ФЗ.

Реестр ведет Минэкономразвития по правилам постановления от 30.04.2026 № 504. Проверить площадку можно в официальном реестре.

Обмен касается не только продавцов товаров, но и партнеров, которые оказывают услуги или выполняют работы через платформы.