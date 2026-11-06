IT-компании в 2026–2027 годах: что изменилось, что отменили и где ловушки

Самое главное
Тариф взносов для аккредитованных ИТ-компаний вырос: 15% в пределах предельной базы (2 979 000 рублей) и 7,6% сверх нее.
Автоматическое продление аккредитации отменили. С 2026 года заявление о подтверждении подают все, независимо от применения льгот.
Необходимость подачи согласий с кодами 20009, 20047 и 10062 зависит от категории компании и применяемых мер поддержки.
Совмещать «Сколково» и ИТ-льготы с 1 января 2026 года запрещено. При этом налог на прибыль и взносы переходят на новый режим в разные даты — на этом стыке компании теряют десятки миллионов.
Крупные ИТ-компании (выручка не менее 1 млрд рублей, штат не менее 100 человек) обязаны тратить не менее 3% налоговой экономии на соглашения с вузами. Экономия на НДС в расчет не входит.
Сводная таблица изменений 2026-2027 для ИТ-компаний
Общий обзор реформы-2026 мы уже давали — детали по НДС, порогам УСН и тарифам для МСП есть в отдельном материале. Здесь — только то, что затрагивает ИТ-компании.
Показатель / событие
Было
Стало
Норма
Взносы в пределах базы
7,6%
15%
Взносы сверх базы
7,6%
7,6% — без изменений
там же
Предельная база
2 759 000 руб.
2 979 000 руб.
Налог на прибыль
5%
5% — сохранено до 2030 года
Совмещение «Сколково» + ИТ-льготы
запрещено
Автоматическое продление аккредитации
было для применяющих льготы
отменено, подтверждают все
Мораторий на выездные налоговые проверки
до 03.03.2025
не действует
Мораторий на плановые неналоговые проверки
до 31.12.2025
не действует
Образовательный «сбор» 3%
не было
введено для выручки не менее 1 млрд руб. и штата не менее 100 человек
п. 25(3)–25(4) Положения № 1729, приказ Минцифры № 270
Госучастие ≥50%
блокировало аккредитацию
разблокировано по пяти критериям
Требования к сайту
базовые
расширенные, действуют с 21.11.2025
Отрицательное сальдо ЕНС
«недоимка»
«отрицательное сальдо ЕНС» свыше 3 000 руб. — включает пени и штрафы
Взносы за руководителя без зарплаты
не начислялись
минимум с МРОТ (27 093 руб.)
Порог освобождения от НДС на УСН
60 млн руб.
20 млн руб., заморожен до 2029 года
НДС на реестровое ПО
освобождение
сохранено
Закон об ИИ
не было
№ 243-ФЗ: с 01.09.2026, прикладные нормы с 01.03.2027
Страховые взносы: тариф вырос вдвое
С 1 января 2026 года аккредитованные ИТ-организации применяют двухступенчатый тариф (п. 2.2-2 ст. 427 НК в редакции закона № 425-ФЗ): 15% в пределах предельной базы и 7,6% сверх нее. До реформы 7,6% применяли ко всем выплатам без ограничения базой.
Пример для сотрудника с зарплатой 200 000 рублей в месяц (2,4 млн рублей в год):
Взносы за год
Сумма
Было, 2025 год — 7,6%
182 400 руб.
Стало, 2026 год — 15%
360 000 руб.
Рост на человека
+177 600 руб.
Для команды из 20 разработчиков это +3,55 млн рублей в год только по взносам.
Условия применения не изменились: действующая аккредитация Минцифры плюс доля ИТ-доходов не менее 70% по итогам отчетного периода (п. 5 ст. 427 НК).
С 2026 года коммерческая организация обязана начислять взносы на выплаты руководителю исходя из федерального МРОТ, даже если зарплата не начисляется (п. 1 ст. 421 НК). МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля, минимальная сумма взносов — 8 127,90 рубля в месяц. Для аккредитованной ИТ-компании по пониженному тарифу — 4 063,95 рубля в месяц.
«1С-Отчетность» от Астрала формирует РСВ по актуальной форме, проверяет контрольные соотношения до отправки и показывает, какой тариф применен по каждому сотруднику. Ошибку видно до того, как отчет ушел в налоговую.
Как считать долю 70% для ИТ
Долю проверяют по итогам каждого отчетного периода нарастающим итогом — I квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Право на тариф теряется с начала расчетного периода, в котором условие не выполнено.
Если доля просела в I квартале, а по итогам полугодия снова составила 70% и больше, право на пониженный тариф восстанавливается с 1 января. Взносы пересчитывают и сдают уточненные РСВ.
С лета 2026 года по ИТ-сообществам ходит фраза «в 2027-м базу отменят, и мы вернемся на 7,6%». Источник настоящий — законопроект № 1286413-8, внесенный 10 июля 2026 года. Он предлагает убрать предельную базу совсем — 30% со всей зарплаты, а для льготных категорий, включая аккредитованный ИТ, — единые 7,6% без потолка. Но проект с 13 июля лежит в Комитете по бюджету и налогам без движения, заключения Правительства нет, а без него налоговые законопроекты рассматривать нельзя по ч. 3 ст. 104 Конституции. Бюджет ФОТ на 2027 год считайте по действующим 15% и 7,6%.
Аккредитация: два порога и три кода согласий
Два порога, которые путают все:
Порог
Для чего
Кто проверяет
По каким данным
более 30%
получение и ежегодное подтверждение аккредитации
Минцифры
бухгалтерская выручка за предыдущий год
не менее 70%
налоговые льготы — прибыль 5%, взносы 15%/7,6%
ФНС
налоговые доходы по гл. 25 НК, нарастающим итогом
Отсюда ситуация «статус есть, льгот нет». Компания прошла аккредитацию с долей 45% — она в реестре, у сотрудников отсрочка от призыва, — но права на 5% и 15% нет. Аккредитация открывает дверь к льготам, но не выдает их автоматически.
С 2026 года в Положении термин «доля доходов» заменен на «долю выручки». Считают строго по данным бухгалтерской отчетности. Отчетность нужно утвердить корпоративным решением — иначе справку о выручке для Минцифры нечем подтвердить.
Что отменили: автоматическое продление
Раньше компании, применяющие пониженные тарифы взносов, были исключены из ежегодной процедуры подтверждения. С 2026 года заявление подают все — независимо от того, пользуются льготами или нет (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1949). Исключения два: компании, созданные и аккредитованные в 2026 году, и те, кто получил аккредитацию по заявлениям, поданным после 25 апреля 2026 года.
Что добавили: новые критерии
Иностранное участие. Для непубличных обществ более 50% акций или долей должны прямо или косвенно принадлежать российским лицам; для ПАО — отсутствие иностранного контроля. Контроль — это не только доля: иностранное лицо признают контролирующим, если оно вправе распоряжаться более 50% голосов, определять решения организации, назначать единоличный исполнительный орган или более 50% состава коллегиального органа. Формулировка «иностранец через три холдинга без единой акции» — это все еще контроль.
Госучастие — здесь, наоборот, послабление. Постановление от 01.06.2026 № 673 сняло запрет для организаций с госучастием ≥50%, если они соответствуют хотя бы одному из пяти критериев: создают или развивают федеральные и региональные информационные системы; разрабатывают ПО для ГИС; участвуют в особо значимых ИТ-проектах; являются правообладателями программы из перечня отечественного ПО для обязательной предустановки; разрабатывают ПО для значимых объектов критической информационной инфраструктуры.
Судимость руководителя. Минцифры запрашивает сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости у единоличного исполнительного органа автоматически, по данным МВД. Справку лучше заказать заранее, чтобы успеть оспорить ошибку.
Зарплатный ценз. Средняя зарплата должна быть не ниже средней по России или по региону регистрации — компания вправе ориентироваться на меньший показатель. Требование не применяется к правообладателям ПО из реестра российского ПО, получающим доход от его реализации. Минцифры сравнивает данные за отчетный квартал с данными Росстата за предыдущий квартал. Годовые премии в декабре задирают планку для I квартала следующего года.
Требования к сайту: из «визитки» в объект контроля
Сайт аккредитованной ИТ-компании проверяют наравне с долей выручки и зарплатой. У него закрытый перечень обязательных сведений и технических требований. Несоответствие хотя бы одному пункту — самостоятельное основание для отказа в подтверждении статуса.
Что должно быть: полное наименование, адрес, ИНН, основной ОКВЭД, коды видов ИТ-деятельности (приказ Минцифры от 11.05.2023 № 449), e-mail и телефон, описание товаров и услуг, достоверная информация о стоимости, для правообладателей ПО — сведения об исключительных правах, для ПО из реестра — идентифицирующие сведения, сведения о языках программирования и инструментах разработки. Технические требования — круглосуточная доступность, свободный доступ без регистрации и без передачи персональных данных (приказ Минцифры от 02.06.2025 № 511), сведения об ИТ-деятельности — только на русском языке (пп. «г» п. 4 Положения от 30.09.2022 № 1729).
Формулировка цены «от X рублей» допустима, а «по запросу» и отсутствие цен — повод для отказа. Англоязычная версия разрешена только как дополнение. Англоязычный лендинг или сайт «в разработке» — отказ.
Три кода согласия на раскрытие налоговой тайны
Чтобы Минцифры могла сверить данные компании со сведениями ФНС, организация подает согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, по форме КНД 1110058. В зависимости от цели указывают код комплекта сведений или код отдельного сведения.
Код
Кому нужен
Что раскрывает
20009
Всем аккредитованным ИТ-компаниям, в том числе тем, кто применяет льготы
Базовый комплект сведений для рассмотрения заявления о государственной аккредитации и ее подтверждения
20047
Аккредитованным ИТ-компаниям, которые применяли ИТ-льготы и у которых выручка за один из двух предыдущих лет составила не менее 800 млн рублей
Дополнительный комплект сведений: применение льгот по взносам и налогу на прибыль, численность, объем сэкономленных средств, доходы от реализации
10062
Компаниям, сотрудники которых оформляют льготную ИТ-ипотеку
Сведения о применении компанией пониженных тарифов страховых взносов. ФНС передает их Минцифры, а Минцифры — банкам — участникам программы ИТ-ипотеки
Согласие лучше подать до направления заявления на подтверждение аккредитации: без него Минцифры может не получить данные из ФНС и запросит дополнительные сведения. Если компания претендует на код 20047, убедитесь, что подано именно оно, а не только базовое согласие 20009
Код 10062: ловушка, про которую почти никто не пишет
Код 10062 нужен не для подтверждения аккредитации, а для льготной ИТ-ипотеки сотрудников. Банк обязан убедиться, что работодатель применяет пониженные тарифы взносов, но эти сведения — налоговая тайна. Передавать ее Минцифры можно только с согласия компании.
ФНС обновляет базу и передает ее Минцифры два раза в год: выгрузка 25 мая — по согласиям, поданным до 20 мая; выгрузка 25 сентября — по согласиям, поданным до 20 сентября.
Календарь подтверждения аккредитации ИТ-компании
С 2026 года аккредитованные компании должны проходить ежегодное подтверждение. Порядок зависит от категории организации. В 2026-м сроки сдвинули, это создало путаницу в датах.
Обычный срок по Положению — до 1 июня. В 2026 году его продлили до 1 июля постановлением Правительства от 01.06.2026 № 673 — потому что почти 3 000 компаний не успели подать заявления.
Этап
Дата
Открытие формы на Госуслугах
12 мая
Крайний срок подачи
1 июля (базовый срок — 1 июня)
Решение Минцифры
до 1 сентября
Уведомления в ЛК юрлица
до 22 сентября
Ответ на дозапрос Минцифры
5 рабочих дней
На 2027 год ориентируйтесь на 1 июня, пока не вышло отдельное постановление.
Заявление подали, а данные в нем не сходятся с отчетностью? Численность и фонд оплаты труда Минцифры сверяет с расчетом по страховым взносам, выручку — с декларациями. Расхождение между заявлением на аккредитацию и тем, что реально направляли в налоговую, — одна из главных причин дозапросов и отказов. С Астрал Отчет 5.0 сдавайте отчетность в ФНС, СФР и Росстат из одного окна с проверкой на ошибки до отправки и мониторингом доставки. Заявление на Госуслугах вы сверяете с фактически принятым отчетом, а не с тем, что «вроде бы сдали».
Сколько ИТ-компаний теряет аккредитацию
В реестре аккредитованных ИТ-организаций более 21 тыс. компаний, и каждый год часть из них из реестра выпадает. В 2026 году более 16 тыс. подали заявления к началу июня, почти 3 тыс. оказались на грани из-за пропуска срока. Топ причин аннулирования статуса — несоответствие уровня зарплаты, неправильное определение доли доходов, неправильно оформленный сайт, некорректное согласие на раскрытие налоговой тайны, пропуск срока подачи заявления.
По мнению экспертов, ИТ-компании чаще теряют аккредитацию по организационным причинам: нет системного учета ИТ-доходов, не отслеживают изменения требований, нет ответственного за подтверждение, не делают самопроверку перед сроком.
Если ИТ-аккредитацию аннулировали
Восстановить статус «в один клик» не получится — придется проходить процедуру первичной аккредитации заново. Срок повторной подачи зависит от основания:
Причина аннулирования
Когда можно подать снова
Добровольное заявление самой компании
через 6 месяцев
Недостоверные сведения при проверке
через 1 год
Нарушение критериев российского владения, госучастия, вида организации
через 3 месяца
Повторное нарушение критерия по зарплате в течение 2 лет
через 1 год
Дважды за 24 месяца не прошли ежегодное подтверждение
через 1 год (кроме случаев несоответствия по доле выручки или требованиям к сайту)
Пониженный тариф взносов применяют с месяца повторного получения аккредитации, пониженную ставку по прибыли при соблюдении условия о доле — с начала налогового периода. Промежуток между утратой и новым статусом считают по общим ставкам, обратный пересчет взносов невозможен. Решение Минцифры можно обжаловать через Госуслуги или в арбитражный суд по ст. 198 АПК.
Образовательный «сбор» 3%
ИТ-компании, соответствующие трем критериям Минцифры, обязаны направлять не менее 3% от сэкономленных на льготах средств на образовательные мероприятия. Условия: организация применяла ИТ-льготы по налогу на прибыль и (или) взносам; выручка от реализации (по ст. 249 НК) не менее 1 млрд рублей; средняя численность сотрудников, с выплат которым исчислялись взносы, не менее 100 человек.
Платить нужно не менее 3% от суммы, сэкономленной благодаря ИТ-льготам, — по взносам и по налогу на прибыль. Экономия на НДС в расчет не входит.
Пример. Если экономия за 2024 год составила 50 млн рублей, минимальный объем финансирования — 50 000 000 × 3% = 1 500 000 рублей.
Минимальную сумму для каждой компании устанавливает Минцифры на основании сведений от ФНС. Главный риск — компания не знает свою цифру заранее.
Ключевые дедлайны: соглашение с вузом и план мероприятий — до 1 июня 2026 (продлено до 1 июля); итоговый отчет в Минцифры — к 1 июня (в 2026 году срок продляли до 1 июля).
Что засчитывается: участие сотрудников в преподавании ИТ-дисциплин, разработка и экспертиза образовательных программ, организация стажировок, образовательные программы для школьников. Просто перечислить деньги вузу нельзя — требуется реальное участие и подтверждающие документы. Открытие лаборатории в зачетный перечень не входит.
Что важно знать: бухучет сбора не определен, Минфин и ФНС разъяснений не дали. Признавать ли расходы в уменьшение базы по налогу на прибыль — до официальных разъяснений безопаснее не признавать. Резерв не создают. Если под критерии подпадают две и более компании группы, они вправе заключить совместное соглашение и определить одного исполнителя.
«Сколково» и ИТ-аккредитация: запрет и ловушка перехода
Совмещать льготы «Сколково» и ИТ-аккредитации с 1 января 2026 года запрещено (п. 5 ст. 427 и п. 1.15 ст. 284 НК в редакции закона № 425-ФЗ). Статус резидента сохранить можно — запрещено одновременное применение льгот по двум трекам. Аккредитоваться как ИТ-организация резидент тоже вправе, просто без права на ИТ-льготу по взносам.
Параметр
ИТ-трек (аккредитация Минцифры)
«Сколково»-трек (закон № 244-ФЗ)
Налог на прибыль
5% федеральный + 0% региональный, 2025–2030
0% в течение 10 лет с момента получения статуса
Лимиты
доля ИТ-доходов ≥70%, лимита по сумме нет
показатели ≤300 млн руб. и годовая выручка ≤1 млрд руб.; при превышении выручки право утрачивается с 1 января того же года, прибыль сверх 300 млн — по 25%
Взносы
15% в пределах базы 2 979 000 руб., 7,6% сверх
15% к части выплат сверх 1,5 МРОТ (40 639,50 руб.); до 1,5 МРОТ — 30% до предельной базы и 15,1% сверх нее
НДС
освобождение по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК — только для ПО из реестра Минцифры, от аккредитации не зависит
освобождение от НДС по операциям компании
Налог на имущество
общих оснований нет
льгота
Главная ловушка: асимметричный переход
По одному и тому же событию — потере резидентства — прибыль и взносы переходят на новую льготу в разные моменты.
Налог на прибыль. Право на ИТ-ставку 5% возникает не раньше 1 января года, следующего за годом потери резидентства. Компания, утратившая статус «Сколково» в январе 2026-го, применит 5% только с 2027 года. За весь 2026 год прибыль облагается по ставке 25% — даже если аккредитация Минцифры уже на руках.
Страховые взносы. Правило прямо противоположное — пониженный ИТ-тариф применяют с месяца утраты «сколковского» статуса. Потеряли статус в январе 2026-го — с января 2026-го платите 15%/7,6%.
Дробление: вторая линия атаки
ФНС выявила риски создания отдельных юрлиц для искусственного занижения налогообложения. Под подозрение попали около 5% из 20 000 компаний в реестре аккредитованных ИТ-организаций. Понятие дробления закреплено законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Выделение ИТ-направления в самостоятельную компанию нарушением само по себе не считается. Риск появляется, когда у новой структуры нет собственных активов, сотрудников и сделок с независимыми контрагентами. Признаки переквалификации: общий персонал, единые офисы и расчетные счета, перераспределение выручки между связанными лицами, работа исключительно «на своих». Последствия — пересчет за три года и штраф 40% от недоимки по п. 3 ст. 122 НК вместо 20%.
Мораторий кончился: две даты, которые путают
Мораториев было два, и закончились они в разное время.
Мораторий
Норма
До когда действовал
Статус
Выездные налоговые проверки аккредитованных ИТ-организаций
письмо ФНС от 24.03.2022 во исполнение указа Президента
до 03.03.2025
не действует с 04.03.2025, не продлен
Плановые неналоговые проверки — ГИТ, МВД (миграция), Роскомнадзор (персональные данные), МЧС
постановление Правительства от 24.03.2022 № 448, продлен законом от 26.12.2024 № 494-ФЗ
до 31.12.2025
не действует с 01.01.2026, не продлен
Мораторий на плановые проверки большинства субъектов МСП (постановление № 336) продлен до 2030 года — но на налоговые проверки и на ИТ-специфику он не распространяется. Камеральные проверки мораторий не покрывал никогда: каждую декларацию проверяют автоматически.
С марта 2025 года инспекции вернулись к периодам 2022–2024 годов, и претензии по льготам получили десятки компаний. С 2026 года аккредитация перестала быть щитом от планового контроля в сфере труда, миграции, персональных данных и пожарной безопасности.
Главный риск при проверке — неверно квалифицированный ИТ-доход. Если за «разработкой» скрывается обслуживание рабочих мест, телефонии, телеком-услуги или перепродажа чужого «железа», инспекция исключает выручку из 70%-ной доли. Почти всегда спор идет о том, как квалифицирована деятельность по документам, а не о том, чем компания занята на самом деле.
НДС: порог на УСН и льгота для реестрового ПО
Порог освобождения на УСН снижен с 60 до 20 млн рублей по доходу за 2025 год (п. 1 ст. 145 НК). График дальнейшего снижения заморожен законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ.
Доход за 2025 год
Что платит компания на УСН в 2026
до 20 млн руб.
освобождение от НДС на начало 2026 года (если превышение произошло в течение года, то обязанность уплаты НДС возникает в 2026 году)
от 20 до 272,5 млн руб.
5% без права на вычет входного НДС
от 272,5 до 490,5 млн руб.
7% без права на вычет входного НДС
свыше 490,5 млн руб. или по выбору
общеустановленные 22% (льготная 10%) с вычетами
Освобождение по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК в 2026 году сохранили. В первоначальной версии законопроекта норму предполагалось отменить, но ко второму чтению отмену сняли — это главная победа отрасли в работе над законом № 425-ФЗ.
Освобождение по реестровому ПО не зависит от аккредитации. Это две независимые процедуры. Потеря аккредитации не означает автоматического исключения продукта из реестра: пока ПО там, льгота работает. Освобождение — не нулевая ставка: входящий НДС к вычету не принимают.
Считаете НДС по ставкам 5% и 7% на УСН? Ошибка в расчете — риск штрафа и доначислений. «1С-Отчетность» от Астрала встраивается прямо в вашу «1С» и проверяет декларацию по НДС на соответствие контрольным соотношениям перед отправкой. Вы видите результат проверки и исправляете ошибки до того, как отчет уйдет в налоговую.
Закон об ИИ: что ждет ИТ в 2027 году
Закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ подписан 26 июля 2026 года и вступил в силу 1 сентября 2026 года. Статьи 8–10, включая нормы о маркировке ИИ-контента и уведомлении пользователей, вступают в силу с 1 марта 2027 года.
Закон регулирует разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, включая суверенные и национальные модели. Перед внедрением определите роль компании: разработчик модели, лицо, предоставляющее доступ к ней, цифровая площадка или обычный пользователь.
Само по себе использование чужой нейросети обычно не делает компанию разработчиком БФМ. Но обязанности могут возникать у оператора, провайдера доступа или цифровой площадки — в зависимости от того, как компания предоставляет модель пользователям и обрабатывает их данные.
Статья 10 — уведомление о правах на результат. Обязанность установлена для лиц, которые предоставляют пользователям возможность применять большую фундаментальную модель. Такой сервис должен уведомить пользователя, кому принадлежат права на результаты, созданные с помощью модели, а также об условиях доступа к ним, использования и сохранения — при наличии технической возможности. Если компания лишь использует чужую нейросеть для внутренних задач, эта обязанность на нее автоматически не распространяется.
Статья 9 — предупреждение об использовании ИИ. Закон не обязывает каждую компанию маркировать весь ИИ-контент. Лицо, использующее большую фундаментальную модель для создания аудио- или визуального материала, должно иметь техническую возможность разместить предупреждение о применении ИИ. Крупные интернет-площадки и соцсети с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России, на которых может размещаться реклама, обязаны с 1 марта 2027 года обеспечить пользователям такую возможность на персональных страницах.
Переходный период до 1 сентября 2032 года. Он касается не всех ИИ-сервисов, а только будущих случаев, когда Правительство установит обязательное применение исключительно суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей. Такие ограничения не будут распространяться на информационные системы, в которых БФМ были созданы и эксплуатируются на 1 марта 2027 года, при условии обработки и хранения данных на территории России.
Ответственность. Закон № 243-ФЗ не вводит отдельного состава административного правонарушения исключительно за использование ИИ. Ответственность определяется по общим нормам — по законодательству о персональных данных и гражданскому законодательству.
Реальные штрафы за ИИ уже есть. В деле № А27-7831/2025 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал компанию на 50 000 рублей за кассационную жалобу со ссылками на несуществующие решения высших судов: ссылки придумала нейросеть. Суд зафиксировал: «ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, участвующее в деле, использовавшее указанную технологию».
В деле № А40-200471/2023 суд признал охраняемым ролик с дипфейком актера и взыскал в пользу правообладателя 500 000 рублей.
Вопросы ИТ-компаний о льготах: ответы
Ниже — ответы на частые вопросы. Они помогут проверить учет и подготовиться к проверке.
Как считать 70%, если один крупный непрофильный контракт выбивает долю
Самый частый сценарий доначислений. Решение — раздельный учет и, при необходимости, выделение непрофильных направлений в отдельное юрлицо, но с реальной деловой целью: иначе это читается как дробление.
Что включается в 70% (п. 5 ст. 427, п. 1.15 ст. 284 НК): передача исключительных прав на собственные программы для ЭВМ и базы данных; предоставление прав использования собственных программ, в том числе через интернет, включая обновления; услуги и работы по разработке, адаптации и модификации программ и баз данных; услуги по установке, тестированию и сопровождению собственных и заказных программ; работы с программно-аппаратными комплексами; отдельные онлайн-сервисы на собственном ПО из реестра.
Чего в перечне нет: перепродажа чужих лицензий, консалтинг, перепродажа чужого оборудования, обучение и реклама. Но три оговорки: установка, тестирование и сопровождение собственных и заказных программ учитываются в доле и без передачи прав на ПО; услуги по распространению рекламной информации учитываются, если оказываются с использованием собственных программ из реестра и не сводятся к функционалу маркетплейса; образовательные сервисы учитываются при наличии образовательной лицензии и использовании собственных программ из реестра.
У нас и «Сколково», и ИТ-аккредитация. Что ставить в РСВ?
Для резидентства «Сколково» достаточно, чтобы код класса 72 присутствовал в ЕГРЮЛ как основной или как дополнительный — требования менять основной ОКВЭД нет. В постановлении № 1949 нет и нормы о том, что участников «Сколково» перестают аккредитовать. Такие организации по-прежнему могут быть аккредитованы как ИТ, просто без права на льготу по взносам.
Мы потеряли аккредитацию. Вернутся ли льготы, если восстановим статус?
Нет, задним числом льготы не возвращаются. Пониженный тариф взносов применяют с месяца повторного получения аккредитации, пониженную ставку по прибыли при соблюдении условия о доле можно применять с начала налогового периода. Промежуток между утратой и новым статусом считается по общим ставкам.
Что еще теряется вместе с аккредитацией, кроме налогов?
Отсрочка от призыва для сотрудников — прекращается сразу. Условия — возраст до 30 лет, профильное высшее образование, стаж не менее 11 месяцев в аккредитованной компании за год до призыва. ИТ-ипотека — см. про код 10062 выше. Льготные кредиты — банк вправе изменить условия по договору. Гранты и другие меры поддержки.
Отчетность усложнилась, а сроки те же? С 2026 года новая форма РСВ, новые коды тарифов, расчетный метод НДС по длящимся договорам и жесткая привязка ИТ-льгот к вовремя сданной бухгалтерской отчетности. Астрал Отчет 5.0 автоматически обновляет формы, проверяет их на ошибки до отправки и ведет календарь бухгалтера — дедлайн по годовой бухотчетности не пройдет мимо.
Две истории про то, как договоры ломают льготу
При определении профильных доходов учитывают содержание договоров, первичных документов и фактический характер деятельности.
«Мы же ИТ» — а по оферте телеком. Компания оказывала услуги на базе собственного ПО. Собственник был уверен, что выручка по оферте целиком идет по ИТ. Но по факту в оферте про ИТ-услуги не сказано ничего, клиенты платят за телеком и связь. С таким распределением аккредитацию получить нельзя. Решение — перестроить структуру работы с клиентами и дождаться, пока профильная часть наберет долю. Аккредитацию получили позже плана — зато без риска лишиться ее на первом же подтверждении.
SaaS, где внедрение разбавило долю. Основной доход — подписка. Появились крупные клиенты, которым нужна настройка под их процессы. К III кварталу: лицензии и подписка — 62 млн рублей, внедрение и настройка — 18 млн рублей, обучение — 12 млн рублей. Внедрение и обучение в том виде, как они оформлены в договорах (консалтинг и курсы, а не установка, тестирование и сопровождение собственных программ), к льготируемым ИТ-доходам не относятся — доля упала до 67%. Пересмотрели договорную модель, выделили лицензионные платежи отдельно от консалтинга, внедрили ежемесячный контроль структуры доходов. При ФОТ около 40 млн рублей в год сохраненные льготы по взносам — порядка 6 млн рублей ежегодно.
Судебная практика: два дела, которые стоит знать
Лицензионный договор переквалифицировали во франшизу — около 1 млрд рублей. ООО «А+А Эксист-Инфо» фактически торговало автозапчастями по франшизе через партнерскую сеть, замаскировав это под «лицензионный» договор ради льготы по НДС. С партнерами заключили 203 «лицензионных» договора, которые на самом деле были договорами коммерческой концессии. Вознаграждение — 60% разницы между ценой закупки и ценой реализации, но не менее 6% от суммы реализации. Условием договора было право использования товарного знака — а это признак франшизы. Итог: НДС — 515 млн рублей недоимки, 240 млн рублей пени, 87 млн рублей штрафа; налог на прибыль — 129 млн рублей недоимки, 40 млн рублей пени, 51 млн рублей штрафа. Арбитражный суд Московского округа оставил решение ИФНС без изменений. Суд оценил условия договора и фактическое содержание операций. Если вознаграждение считают от продаж товара, а не от использования программы, — это не лицензия.
КЭП — это ИТ-услуга: 16 млн рублей отсудили (дело № А76-11931/2023). Аккредитованная ИТ-компания из Челябинска, удостоверяющий центр, выпускала квалифицированные электронные подписи. Инспекция исключала выручку от выпуска сертификатов из 70%-ной доли. Компания доказала обратное — все три инстанции встали на сторону налогоплательщика.
Общий вывод: спор почти всегда идет о том, как квалифицирована деятельность по документам, а не о том, чем компания занята на самом деле.
Чек-лист для ИТ-компании на 2026–2027
До конца 2026 года:
Назначить ответственного за ежегодное подтверждение аккредитации с датой в календаре (1 июня; в 2026-м было 1 июля).
Выстроить ежеквартальный расчет доли профильных доходов (70%) с разбивкой по заказчикам и видам доходов.
Посчитать долю в двух вариантах — с учетом выручки от взаимозависимых лиц и без нее. Список взаимозависимых составить по ст. 105.1 НК. Если хотя бы один вариант ниже 70% — заложить в бюджет 2027 года стресс-сценарий: взносы 30%, прибыль 25%.
Проверить структуру владения на иностранное и государственное участие, включая косвенный контроль.
Проверить согласие 20009 и определить необходимость согласий 20047 и 10062.
Если выручка ≥1 млрд рублей и штат ≥100 человек — заключить соглашение с вузом, составить план мероприятий и выбрать способ оценки стоимости. Заложить бюджет на 2–3 года вперед.
Если есть статус «Сколково» — рассчитать оба трека и зафиксировать выбор в учетной политике. Если планируете выход — проверить, подано ли уведомление об отказе от освобождения не позднее 1-го числа налогового периода (п. 5 ст. 246.1 НК).
Если на УСН — отслеживать порог 20 млн рублей для НДС ежемесячно.
В I квартале 2027 года:
Если встраиваете ИИ в продукт — до 1 марта 2027 года обновить пользовательское соглашение по ч. 1 ст. 10 закона № 243-ФЗ.
Если площадка набирает более 500 тыс. пользователей из России в сутки — сделать функцию пометки контента как созданного ИИ.
Следить за законопроектом № 617-9: искать изменения в п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК со словом «взаимозависимыми».
Мини-самопроверка за 15 минут
Пункт
Вопрос
Если «не уверен»
Заявление
Подано или запланировано до 1 июня? Есть ответственный за дату?
зона риска №1
Доля
ИТ-доход по бухгалтерии >30% для статуса? >70% для льгот? Когда считали в последний раз?
пересчитать сейчас
Договоры
Предмет договоров и акты отражают ИТ-характер работ, а не «консультации» и «сопровождение»?
аудит договорной модели
Зарплата
Среднемесячные выплаты не ниже средней по стране или региону?
проверить лаг Росстата
ОКВЭД
Основной код по ЕГРЮЛ из ИТ-перечня, не сместился?
изменения в реестре
Сайт
Соответствует приказу № 511 — язык, реквизиты, описание, цены, доступность?
аудит сайта
Согласия
20009 действует? Нужен ли 20047? Подан ли 10062 для ипотеки?
подать до заявления
ЕНС
Сальдо положительное или отрицательное ≤3 000 руб.?
сверка с ИФНС
Численность
Для ИТ-тарифа минимума нет — нужны аккредитация и доля ≥70%. Ценз «среднесписочная ≥7 человек» проверяйте, только если применяете льготу МСП по п. 13.2/13.3 ст. 427 НК
сверить режим льготы
Отчетность
Годовая бухотчетность сдана и утверждена?
иначе долю не подтвердить
Если хоть по одному пункту ответ «не уверен» — перед вами зона риска. Дешевле закрыть ее сейчас, чем восстанавливать статус и разбираться с доначислениями после потери льгот.
Онлайн-сервисы для отчетности и соблюдения требований к ИТ-компаниям
Используйте цифровые инструменты для подготовки и отправки отчетности в ФНС, СФР и Росстат. Проверяйте документы перед отправкой и отслеживайте результаты обработки, чтобы контролировать отчетность.
Итог: что изменилось для ИТ-компаний в 2026–2027 годах
Цена ошибки выросла кратно. Аккредитация из «диплома на стену» превратилась в ежегодный экзамен с десятью критериями и с дополнительными требованиями к раскрытию сведений. Реформа не закончилась — готовьтесь к 2027 году уже сейчас. Законопроект № 617-9, возможная отмена предельной базы по взносам, новые требования к пользовательским соглашениям по закону об ИИ, обязательная сдача годовой бухотчетности в срок как условие сохранения льгот — изменения продолжаются.
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