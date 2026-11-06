IT-компании в 2026–2027 годах: что изменилось, что отменили и где ловушки

Страховые взносы: тариф вырос вдвое

С 1 января 2026 года аккредитованные ИТ-организации применяют двухступенчатый тариф (п. 2.2-2 ст. 427 НК в редакции закона № 425-ФЗ): 15% в пределах предельной базы и 7,6% сверх нее. До реформы 7,6% применяли ко всем выплатам без ограничения базой.

Пример для сотрудника с зарплатой 200 000 рублей в месяц (2,4 млн рублей в год):

Взносы за год Сумма Было, 2025 год — 7,6% 182 400 руб. Стало, 2026 год — 15% 360 000 руб. Рост на человека +177 600 руб.

Для команды из 20 разработчиков это +3,55 млн рублей в год только по взносам.

Условия применения не изменились: действующая аккредитация Минцифры плюс доля ИТ-доходов не менее 70% по итогам отчетного периода (п. 5 ст. 427 НК).

С 2026 года коммерческая организация обязана начислять взносы на выплаты руководителю исходя из федерального МРОТ, даже если зарплата не начисляется (п. 1 ст. 421 НК). МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля, минимальная сумма взносов — 8 127,90 рубля в месяц. Для аккредитованной ИТ-компании по пониженному тарифу — 4 063,95 рубля в месяц.