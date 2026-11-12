Самое главное:
Лимит дохода на ПСН: 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м, 10 млн с 2028 года.
Право проверяют дважды: по доходу прошлого года и по доходу с начала текущего.
При совмещении с УСН доходы суммируются.
При утрате права налоги пересчитывают с начала срока патента, стоимость патента зачитывают, пени за период патента не начисляют.
Заявление об утрате права — 10 календарных дней, форма КНД 1150025.
Лимиты ПСН в 2026–2027 годах: как работает двойная проверка дохода
Главное изменение внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Он переписал подпункт 1 пункта 6 статьи 346.45 НК. Предел дохода больше не привязан к упрощенке и снижается ступенями:
Год, в котором применяют патент
Сколько разрешено заработать
Какой прошлый год проверяют
2026
20 млн руб.
2025
2027
15 млн руб.
2026
2028 и далее
10 млн руб.
Предыдущий год
До 2026 года действовала планка 60 млн рублей — она сформировала привычку «патент подходит почти всем». Теперь она не работает.
Механика двойной проверки. Первое условие — доход за календарный год, предшествующий году патента. Второе — доход, накопленный с 1 января года действия патента. Нарушение любого условия лишает права на режим, но последствия разные:
не пройдена проверка по прошлому году — заявление на патент не сработает, а если документ уже выдали, право считается утраченным с 1 января;
не пройдена проверка в текущем году — право утрачено с начала налогового периода, то есть с даты старта того патента, в котором случилось превышение.
Вывод: предельный доход 2026 года для тех, кто хочет остаться на патенте в 2027-м, — 15 млн рублей, а не 20. Разница в 5 млн — это «мертвая зона». Работать на патенте в 2026-м разрешено, но продлить его не получится.
Три нюанса, которые часто упускают:
лимит зафиксирован в рублях и не индексируется — коэффициент-дефлятор применяют только к потенциальному доходу;
ровно 15 млн нарушением не считается — закон говорит о превышении;
лимит общий для всех патентов предпринимателя.
Прочие ограничения режима не менялись: до 15 человек средней численности за налоговый период по всем патентным видам деятельности; до 20 транспортных средств; до 150 кв. м торгового зала или зала обслуживания. Налоговый период равен сроку действия патента — эта норма и определяет, с какой даты пересчитывать налоги. При этом действуют специальные правила: если предприниматель прекратил патентную деятельность досрочно, налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты прекращения деятельности, указанной в заявлении в инспекцию (ст. 346.49 НК). Поэтому при расчете и пересчете налога нужно учитывать не только срок, указанный в патенте, но и основания прекращения его применения.
Что входит в доход для контроля лимита ПСН
Только реализация. В расчет берут доходы от реализации в понимании статьи 249 НК. Внереализационные доходы статьи 250 в патентный лимит не входят: проценты по выданному займу, неустойка с контрагента, положительная курсовая разница, стоимость безвозмездно полученного имущества.
Кассовый метод. Значение имеет дата поступления денег, а не дата отгрузки или подписания акта. Долг покупателя за декабрьские работы, пришедший в феврале, увеличивает доход февраля.
Фактический, а не потенциальный доход. Основание для расчета — Книга учета доходов предпринимателя на патенте. Цифра потенциально возможного дохода из самого патента для проверки лимита не используется. Она нужна только для расчета налога.
Доход на УСН тоже входит в лимит. При совмещении ПСН и УСН для проверки лимита учитывают доходы по обоим режимам. При этом п. 6 ст. 346.45 НК говорит о доходах от реализации. В отдельных разъяснениях территориальных органов ФНС предлагается учитывать также внереализационные доходы УСН. Если такие поступления влияют на соблюдение лимита, целесообразно заранее получить письменное разъяснение по конкретной ситуации.
Если патент совмещен не с упрощенкой, а с общей системой или сельхозналогом, в расчет берут только патентные доходы.
Пример. Доходы по патенту в 2026 году — 13,4 млн рублей, по УСН — 3,1 млн рублей, итого 16,5 млн рублей. В 2026 году нарушений нет — сумма меньше 20 млн. А в 2027-м патент невозможен — 16,5 млн больше 15 млн.
Перерегистрация не обнуляет счетчик. ФНС учитывает совокупный доход за календарный год и до снятия с учета, и после повторной регистрации. Такие действия рассматривают как обход ограничения (письмо ФНС от 06.04.2026 № СД-36-3/2711@, разъяснение и пример на сайте ФНС).
Какие виды деятельности остались на патенте в 2026 году
Изменения перечня оказались мягче, чем ожидал рынок осенью 2025 года.
Закрылось одно направление. Услуги уличных патрулей, сторожей, вахтеров и охранников исключили из патентной системы с 1 января 2026 года (закон от 29.09.2025 № 359-ФЗ). Мотив не фискальный. Частная охранная деятельность лицензируется и доступна только организациям (закон от 11.03.1992 № 2487-1), а патент — режим исключительно для предпринимателей. Федеральный перечень уменьшился с 80 до 79 позиций.
Осталось то, чего собирались лишиться. Розничную торговлю через стационарные объекты (и с торговыми залами, и без них), нестационарную торговлю и грузовые автоперевозки в первоначальном законопроекте № 1026190-8 намеревались исключить. Ко второму чтению эти положения убрали, и в подписанном законе № 425-ФЗ их нет. Магазины и перевозчики работают на патенте, если проходят по доходу.
Что не считают розницей. Вне патента остаются торговля по образцам и каталогам, через телемагазины и по телефону, дистанционные продажи через интернет и маркетплейсы, а также реализация маркируемых лекарств, обуви и меховых изделий (подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК). Два уточнения, которые часто трактуют неверно:
Торговля продукцией собственного производства через маркетплейс допустима, если оформлен патент на производственную деятельность (письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@).
Оказание услуг через интернет не запрещено — важен сам вид деятельности, а не канал взаимодействия с клиентом (письмо Минфина от 19.01.2024 № 03-11-11/3762). Для дистанционных услуг территория патента определяется местом заключения договора (ст. 444 ГК), поэтому в договоре полезно прямо фиксировать место деятельности предпринимателя.
Что расширилось с 2026 года. Патент для банковских платежных агентов (субагентов), принимающих и выдающих наличные физлицам при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, действует с 2025 года. С 2026 года закон № 362-ФЗ расширил территорию льготы — в нее включили сельские населенные пункты, входящие в состав муниципальных и городских округов.
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Региональные ограничения: как проверить право на патент
Федеральный перечень задает только рамки. Конкретику определяет закон субъекта, и он же создает большинство отказов. Регион решает пять вопросов:
какие виды деятельности из федерального перечня доступны;
какой потенциально возможный доход по ним установлен (в том числе индексируется ли он на коэффициент-дефлятор);
на какой территории действует патент;
какие дополнительные ограничения по физическим показателям вводятся;
какие виды деятельности добавлены сверх перечня Кодекса — закон субъекта вправе включить любые виды из ОКВЭД и ОКПД2 с учетом ограничений НК, а не только бытовые услуги.
Отдельный вопрос — индексация потенциального дохода на коэффициент-дефлятор. В 2026 году он равен 1,253 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734), но применять его регион не обязан. Поэтому у двух соседей по карте стоимость одного и того же патента различается. Значение на 2027 год уже утвердили — 1,325 (приказ от 21.10.2026 № 732).
Региональные правки случаются и по неочевидным поводам. Например, в Приморском крае законом от 26.11.2025 № 917-КЗ не только исключили охранные услуги, но и перевели размеры потенциального дохода по ряду направлений из шестой группы во вторую — из-за преобразования Спасского муниципального района в муниципальный округ. Цена патента на прежней территории изменилась без единой федеральной новости (сообщение ФНС России по Приморскому краю).
Алгоритм проверки перед подачей заявления:
Прогнать расчет в сервисе ФНС patent.nalog.ru: если нужного вида деятельности там нет, регион его не установил.
Открыть действующую редакцию регионального закона и сверить три вещи — дословную формулировку вида деятельности, ограничения по показателям и территорию.
Сопоставить формулировку с тем, чем бизнес занимается по факту: производство не превращается автоматически в торговлю.
Если трактовка спорная, дешевле написать обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» и получить письменный ответ, чем спорить после проверки.
Некоторые ИП подают заявления, не сверив региональный перечень, и получают отказ. Оснований для отказа пять:
вид деятельности не соответствует перечню, установленному в субъекте РФ;
срок действия патента не соответствует п. 5 ст. 346.45 НК;
нарушено условие о невозврате на тот же вид деятельности до следующего календарного года (абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК);
есть недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН;
не заполнены обязательные поля заявления.
Патент (или уведомление об отказе) налоговый орган обязан выдать в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления (п. 3 ст. 346.45 и п. 6 ст. 6.1 НК). Само заявление подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. Отказ съедает этот запас, и дни простоя облагаются уже по правилам другого режима — хорошо, если подано уведомление об упрощенке, иначе по ставкам общей системы.
Заполнить заявление по форме 26.5-1 и отправить его в инспекцию можно без визита в налоговую — сервис «Патент ИП онлайн» от Астрал формирует документ с учетом актуальных требований законодательства, а затем передает его в ФНС электронно. Через него же оформляют патент взамен прежнего, если показатели уменьшились.
Сколько стоит патент на самом деле: расчет для перевозчика
Налог равен 6% потенциально возможного годового дохода (п. 1 ст. 346.50 НК), пересчитанным на срок патента и количество показателей:
Налог = потенциальный доход × число показателей × (дней патента / 365) × 6%
Разберем на условном перевозчике. Исходные данные — три грузовика, патент на 12 месяцев, потенциальный доход по одному транспортному средству в регионе 1 500 000 рублей, регион проиндексировал его на дефлятор 1,253, наемных работников нет.
Шаг
Расчет
Результат
Потенциальный доход одного автомобиля после индексации
1 500 000 × 1,253
1 879 500 руб.
Потенциальный доход по трем автомобилям
1 879 500 × 3
5 638 500 руб.
Налог за год
5 638 500 × 6%
338 310 руб.
Фиксированные взносы предпринимателя за 2026 год
установленная сумма
57 390 руб.
Дополнительный взнос 1% с потенциального дохода свыше 300 тыс.
(5 638 500 − 300 000) × 1%
53 385 руб.
Итого к уплате после вычета
338 310 − 57 390 − 53 385
227 535 руб.
Что можно вычесть и в каком объеме:
Есть ли работники
Предел вычета
Какие суммы подходят
Нет
вся сумма налога
фиксированные взносы за себя и дополнительный взнос 1%
Есть
половина суммы налога
то же плюс уплаченные взносы за работников, оплата первых трех дней больничного, платежи по добровольному личному страхованию работников
Фиксированные взносы за себя и 1% разрешено учитывать до их уплаты, а взносы за работников — только после перечисления. Наличие хотя бы одного работника, занятого в деятельности на ПСН, в любом месяце срока патента переводит весь период в режим ограничения половиной суммы. Заявлять работников «про запас» в форме 26.5-1 себе дороже. Неизрасходованный остаток вычета разрешено перенести на другие патенты того же календарного года.
Чтобы вычет применили, в инспекцию направляют уведомление по форме КНД 1112021. Отдельное заявление о зачете единого налогового платежа не нужно. Налоговая рассматривает уведомление до 20 рабочих дней, поэтому отправлять его стоит заранее, чтобы к сроку платежа на ЕНС не образовалась задолженность.
Сроки платежа. Патент короче шести месяцев оплачивают одной суммой в любой день его действия. От шести месяцев до года — треть в первые 90 календарных дней и остаток до окончания срока. Если патент действует по 31 декабря, остаток вносят не позже 28 декабря.
Новое право 2026 года. Если показатели уменьшились — продан автомобиль, сокращена площадь зала, уволены работники, — можно получить патент взамен прежнего и вернуть переплату. Заявление на новый патент взамен прежнего подают в течение 10 рабочих дней со дня изменения физических показателей, указанных в патенте. Налог по ранее выданному патенту пересчитывают исходя из фактического срока его действия — с даты начала до дня, предшествующего дате начала нового патента (абз. 5 п. 2 ст. 346.45 НК, порядок пересчета — абз. 3 п. 1 ст. 346.51 НК). Обратной силы механизм не имеет: при росте показателей оформляют новый патент. В форме 26.5-1 под этот случай отведено отдельное поле.
Семь заблуждений, которые в 2026 году стоят дороже всего
Заблуждение
Как на самом деле
Лимит — 20 млн, значит, в 2026 году можно зарабатывать до 20 млн и взять патент в 2027-м
Для патента 2027 года доход 2026 года не должен превышать 15 млн рублей
У меня только патент
Второго режима «нет» не бывает: без уведомления об упрощенке это общая система со всеми последствиями при утрате права
Слежу за выручкой по патенту — этого достаточно
При совмещении лимит считают по доходам обоих режимов
Продал неиспользуемое имущество — это не выручка
Доход от реализации имущества учитывается по ст. 249 НК и может выбить лимит одной операцией
Закрою ИП и открою заново — счетчик обнулится
Доход суммируется за календарный год независимо от перерегистрации (письмо ФНС от 06.04.2026 № СД-36-3/2711@)
Заявлю в патенте работника на случай проверки
Один заявленный работник включает ограничение вычета в 50% на весь срок патента
Не заплатил вовремя — слечу с патента
Неуплата не является основанием утраты права: долг взыщут через ЕНС, режим сохранится
Утрата права на ПСН: что делать и как пересчитать налоги
Оснований для утраты права на патент всего три, перечень закрытый (п. 6 ст. 346.45 НК):
превышение предельного дохода;
несоответствие требованиям пунктов 5 и 6 статьи 346.43 НК — это не только средняя численность свыше 15 человек, но и более 20 транспортных средств, торговый зал или зал обслуживания площадью более 150 кв. м и другие ограничения;
реализация через патентную розницу товаров, которые розничной торговлей не признаются.
Как был оформлен патент
С какой даты утрачено право
Глубина пересчета
На календарный год
с 1 января этого года
весь год
На часть года
с даты его начала
период действия патента
Несколько патентов подряд, превышение по следующему
с даты начала «проблемного» патента
только по этому патенту; по истекшим пересчета нет
Право утрачено по итогам прошлого года, документ уже выдан
с 1 января года действия патента
весь год
Правило сформулировано в письме ФНС от 27.01.2022 № СД-4-3/899@ (согласовано с Минфином, см. также письмо Минфина от 15.03.2022 № 03-11-11/19027). Если на дату превышения срок действия части патентов уже истек, по ним утрата права не возникает. Пересчет затрагивает только действующие патенты — с наиболее ранней даты начала одного из них.
В разъяснениях ФНС по новым лимитам есть расчетный пример: патент с 1 января по 30 сентября 2026 года принес 15 млн рублей, патент с 1 октября по 31 декабря 2026 года — еще 10 млн. Доход считают нарастающим итогом. При превышении лимита 2026 года (20 млн) право утрачено с 1 октября 2026 года, а не с 1 января.
Отсюда законный способ ограничить риск: брать патент не на год, а на квартал или месяц.
Пять шагов после утраты права:
Зафиксировать точную дату утраты права: от нее считают сроки, глубину пересчета и пени.
В течение десяти календарных дней подать заявление по форме КНД 1150025. Отсчет со следующего дня: превышение 14 сентября — крайний срок 24 сентября.
Пересчитать налоги по параллельному режиму с даты начала патента, а не с даты превышения. Суммы, уже зачтенные в уплату ПСН, учитываются при уменьшении налогов по другому режиму, а начисления со сроком уплаты после утраты права аннулируются (письмо ФНС от 28.09.2026 № СД-36-3/8565@).
Сдать отчетность. По упрощенке — декларацию до 25 апреля следующего года и уведомления по авансам до 25-го числа месяца, следующего за первым, вторым и третьим кварталами. По общей системе — 3-НДФЛ до 30 апреля и декларации по НДС ежеквартально.
Доплатить налог через ЕНС.
Не путайте два документа. КНД 1150025 (форма 26.5-3) — утрата права из-за нарушения условий. КНД 1150026 (форма 26.5-4) — добровольное прекращение деятельности, ради которой брали патент. Последствия разные: во втором случае стоимость патента пересчитывают пропорционально фактическому сроку, а вернуться на тот же вид деятельности можно только со следующего года.
Пропуск срока подачи заявления не сохраняет право на ПСН. Инспекция может установить нарушение самостоятельно и пересчитать налоги; вопрос ответственности оценивают отдельно с учетом характера нарушения
Пени — единственная приятная новость. За период, пока патент фактически действовал, их не начисляют (п. 7 ст. 346.45 НК, письмо ФНС от 19.11.2025 № СД-4-3/10458@). Пени появляются только по тем авансам, срок уплаты которых наступил после утраты права.
НДС возникает не сразу. Порог освобождения на УСН с 2026 года — 20 млн рублей дохода, он заморожен на этом уровне до 2029 года. Дальше — 15 млн (для дохода за 2029 год) с 2030 года и 10 млн (для дохода за 2030 и последующих лет) с 2031 года. Если превышение случилось в середине года, обязанность платить НДС начинается с 1-го числа следующего месяца — пересчитывать налог с января не требуется. Базовая ставка в 2026 году — 22%, специальные 5% и 7% применяют без права на вычеты.
Заявление об утрате права и уведомления по режимам можно отправить по телекоммуникационным каналам — понадобится квалифицированная электронная подпись. «Астрал Подпись» выпускает КЭП для личного кабинета налогоплательщика и сдачи отчетности, как правило, за один рабочий день. Подготовить документы, проверить их перед отправкой и отследить доставку квитанций позволяет «1С-Отчетность»: все делается в привычном интерфейсе 1С, без выгрузок и сторонних программ.
Совмещение ПСН с УСН и ОСНО: раздельный учет
Патент совместим с общей системой, упрощенкой и сельхозналогом (п. 1 ст. 346.43 НК) и несовместим с АУСН и НПД. Из этого следуют два правила:
Раздельный учет обязателен. Минимальный набор — Книга учета доходов и расходов по УСН, Книга учета доходов по патенту и пункт учетной политики, описывающий, как распределяются общие расходы и взносы.
Раздельный учет страховых взносов. Взносы за работника, занятого только в патентной деятельности, учитывают при уменьшении налога по ПСН с соблюдением ограничения в 50%. Если работник занят в деятельности на разных режимах — суммы распределяют пропорционально долям доходов от каждого режима.
Предприниматель может заранее перейти на УСН и совмещать ее с ПСН. Тогда при утрате патента налоги по соответствующей деятельности пересчитывают по УСН, если право на нее сохранено. При этом необходимо выполнять обязанности плательщика УСН, в том числе представлять декларацию, даже если облагаемых по УСН доходов не было
Календарь до 1 января 2027 года
Дата
Что сделать
Основание
До 20 ноября
Свести доход 2026 года по обоим режимам и сравнить с 15 и 20 млн рублей
До 25 ноября
Проверить региональный перечень, потенциальный доход и показатели; пересчитать патент-2027 в калькуляторе ФНС
До 30 ноября
Выбрать сценарий: патент целиком, патент по месяцам, упрощенка, АУСН
расчет нагрузки
До 5 декабря
Направить уведомление об уменьшении патента на взносы — налоговая рассматривает его до 20 рабочих дней
КНД 1112021
До 16 декабря
Подать заявление на патент с 1 января 2027 года — за 10 рабочих дней
До 28 декабря
Оплатить остаток по годовому патенту 2026 года
До 31 декабря
Подать уведомление о переходе на УСН или о смене объекта — по единой форме, действующей с 31 июля 2026 года
В течение 90 дней с 1 января
Внести треть стоимости патента, если он выдан на срок от шести месяцев
Даты 20 и 25 ноября, 30 ноября и 5 декабря — рекомендованные внутренние сроки, а не установленные НК дедлайны.
31 декабря 2026 года — нерабочий день, поэтому уведомление по УСН логичнее отправить заранее.
Что может измениться по ПСН до конца 2026 года
Возможная заморозка лимита. В июне 2026 года статс-секретарь — заместитель Министра финансов Алексей Сазанов подтвердил, что вопрос о пределе выручки для патента в повестке и будет обсуждаться с регионами, бизнесом и экспертами, а решение возможно до конца года (комментарий на сайте Минфина). На конец октября закона нет — для 2027 года действует 15 млн рублей.
Налоговые каникулы. Нулевую ставку для впервые зарегистрированных предпринимателей регионы вправе устанавливать по 31 декабря 2026 года включительно. С 1 января 2027 года п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50 НК не применяются (письмо Минфина от 08.04.2026 № 03-11-10/29518). Ставка 0% действует со дня государственной регистрации непрерывно в течение двух налоговых периодов, а для патента — не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет, поэтому на конец октября 2026 года у тех, кто откладывал регистрацию, осталось около двух месяцев.
Смена режима в середине года. Поручением Президента от 14 июля 2026 года Правительству совместно с ВЭБ.РФ и деловыми объединениями поручено подготовить предложения по упрощению перехода между организационно-правовыми формами и налоговыми режимами.
Судебная практика по ПСН: на что смотрят проверяющие
Магазин, который оказался оптовым складом. Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 19.06.2026 по делу № А38-1410/2025 оставил в силе доначисление 1 143 904 рублей НДС плюс пени и штраф предпринимателю с патентом на розничную торговлю через магазин площадью 18 кв. м. Суды трех инстанций согласились с инспекцией. Сделки по содержанию были поставкой, а не розничной куплей-продажей. Название договора значения не имеет — смотрят на четыре признака: товар оформляют накладными и УПД вместо кассовых чеков; деньги приходят в безналичной форме со ссылкой на договор или счет; в договоре прописаны сроки, ассортимент и согласованная цена; номенклатуру заранее обсуждают с покупателем.
Превысили площадь — потеряли режим, но не деньги. В практике устойчив подход: выход за пределы допустимого физического показателя лишает права на патент, но уплаченные суммы засчитывают в счет налога по упрощенке. Ссылка на закон, увеличивший допустимую площадь уже после нарушения, не помогает — обратной силы он не имеет, так как не устраняет и не смягчает ответственность.
Разделение бизнеса между родственниками. Суды поддерживают предпринимателей там, где каждый участник ведет самостоятельную деятельность. В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 25.02.2026 по делу № А76-26323/2023 отменены доначисления на 167 млн рублей: суд учел разное время создания компаний, собственные лицензии, адреса, штат, руководителей, расчетные счета и планы развития, а также то, что инспекция не доказала общий учет. Обратная сторона — письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@: три и более признака единого хозяйствующего субъекта (общий персонал без разделения функций, общая касса и счета с транзитом денег, единое торговое пространство, общие поставщики и покупатели, единое управление) могут привести к доначислениям.
Подрядчики вместо собственных сил. Привлекать исполнителей не запрещено, но если предприниматель фактически передает патентную деятельность третьим лицам и получает посреднический доход, право на режим ставят под сомнение. Наибольший риск — привлекать самозанятых и других предпринимателей ровно по тому виду деятельности, который указан в патенте. Непрофильные функции — учет, дизайн, продвижение — таких последствий не влекут.
Формулировка вида деятельности. Перечень толкуют буквально: «соседние» направления не расширяют патент. Типовые конфликты — ремонт против строительства и монтажа, производство против перепродажи, разработка программ против внедрения и сопровождения готовых продуктов.
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Итоги
Патент может оставаться выгодным режимом для небольшого бизнеса. Выгодность зависит от вида деятельности, региона, доходов и расходов.
Три правила, которые закрывают основную часть рисков:
считать доход суммарно по всем патентам и по упрощенке каждый месяц;
держать поданным уведомление о переходе на УСН как страховку;
не брать годовой патент, если выручка идет в пределах десяти процентов от планки.
И отдельное правило сезона — помнить, что для патента 2027 года имеет значение не 20 млн, а 15 млн рублей.
Формы, сервисы и законы — одной строкой
калькулятор стоимости патента ФНС — patent.nalog.ru;
раздел «Патентная система налогообложения» и порядок перехода на патент через личный кабинет — сайт ФНС;
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (лимиты патента и порог НДС на УСН); закон от 29.09.2025 № 359-ФЗ (охранные услуги); закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ (платежные агенты); закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ (заморозка порога НДС); закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ (переходные правила);
заявление на патент, форма 26.5-1 — приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@, действует со 2 марта 2026 года;
заявление об утрате права, КНД 1150025 — приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1275@, действует с 6 марта 2026 года;
заявление о прекращении деятельности на патенте, КНД 1150026 — приказ ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@;
уведомление об уменьшении налога на взносы, КНД 1112021 — приказ ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@;
Книга учета доходов предпринимателя на патенте — приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@;
единое уведомление по упрощенке — приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@, действует с 31 июля 2026 года;
региональный закон о патентной системе — по месту ведения деятельности
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