Лимиты ПСН в 2026–2027 годах: как работает двойная проверка дохода

Главное изменение внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Он переписал подпункт 1 пункта 6 статьи 346.45 НК. Предел дохода больше не привязан к упрощенке и снижается ступенями:

Год, в котором применяют патент Сколько разрешено заработать Какой прошлый год проверяют 2026 20 млн руб. 2025 2027 15 млн руб. 2026 2028 и далее 10 млн руб. Предыдущий год

До 2026 года действовала планка 60 млн рублей — она сформировала привычку «патент подходит почти всем». Теперь она не работает.

Механика двойной проверки. Первое условие — доход за календарный год, предшествующий году патента. Второе — доход, накопленный с 1 января года действия патента. Нарушение любого условия лишает права на режим, но последствия разные:

не пройдена проверка по прошлому году — заявление на патент не сработает, а если документ уже выдали, право считается утраченным с 1 января;

не пройдена проверка в текущем году — право утрачено с начала налогового периода, то есть с даты старта того патента, в котором случилось превышение.

Вывод: предельный доход 2026 года для тех, кто хочет остаться на патенте в 2027-м, — 15 млн рублей, а не 20. Разница в 5 млн — это «мертвая зона». Работать на патенте в 2026-м разрешено, но продлить его не получится.

Три нюанса, которые часто упускают:

лимит зафиксирован в рублях и не индексируется — коэффициент-дефлятор применяют только к потенциальному доходу;

ровно 15 млн нарушением не считается — закон говорит о превышении;

лимит общий для всех патентов предпринимателя.

Прочие ограничения режима не менялись: до 15 человек средней численности за налоговый период по всем патентным видам деятельности; до 20 транспортных средств; до 150 кв. м торгового зала или зала обслуживания. Налоговый период равен сроку действия патента — эта норма и определяет, с какой даты пересчитывать налоги. При этом действуют специальные правила: если предприниматель прекратил патентную деятельность досрочно, налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты прекращения деятельности, указанной в заявлении в инспекцию (ст. 346.49 НК). Поэтому при расчете и пересчете налога нужно учитывать не только срок, указанный в патенте, но и основания прекращения его применения.