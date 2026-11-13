Самое главное:
Перед открытием склада рассчитайте необходимую площадь, оцените товарные запасы и выберите помещение с подходящими условиями хранения.
Разделите склад на зоны приемки, хранения, сборки и отгрузки заказов. Организуйте учет товаров и контроль остатков.
Принтеры этикеток и терминалы сбора данных помогут ускорить складские операции.
Заранее рассчитайте расходы на помещение, оборудование, персонал и логистику. Перед запуском проверьте работу склада на тестовых заказах.
Какие модели хранения есть на маркетплейсе
Продавцы маркетплейсов могут хранить товары на складе торговой площадки или на своем складе. От выбранной модели зависит, кто будет собирать, упаковывать и доставлять заказы покупателям.
Основных моделей три:
Модель
Кто хранит и собирает товары
Кто доставляет заказы
FBO — со склада маркетплейса
Маркетплейс
Маркетплейс
FBS — со склада продавца
Продавец
Маркетплейс
DBS — со склада продавца с собственной доставкой
Продавец
Продавец или привлеченная служба доставки
При работе по FBS и DBS продавец сам хранит товары, следит за остатками, собирает и упаковывает заказы. Разница заключается в доставке.
У работы со своего склада есть преимущества и недостатки:
Плюсы. Продавец контролирует условия хранения и товарные остатки, самостоятельно организует сборку заказов. Ему не приходится платить маркетплейсу за хранение товаров на его складе.
Минусы. Селлер сам несет расходы на хранение, оборудование, упаковку и сотрудников. При FBS он должен соблюдать сроки передачи заказов маркетплейсу, а при DBS — организовать доставку покупателям в установленные сроки. За нарушения площадки могут применять штрафы и другие санкции.
Продавец также вправе совмещать модели продаж — например, часть товаров разместить на складе маркетплейса, а остальные хранить самостоятельно.
Также свой склад можно использовать и для обработки заказов интернет-магазина. В этом случае продавец сам организует доставку покупателям или заключает договор со службой доставки.
Когда селлеру нужно открывать собственный склад
Открытие собственного склада оправданно, когда:
Продажи осуществляются через несколько площадок. На одном складе удобнее хранить общий запас товаров для разных маркетплейсов и собственного интернет-магазина.
Товарам требуются особые условия хранения. Например, определенная температура, влажность или дополнительная защита от повреждений. На собственном складе продавец сможет самостоятельно контролировать эти условия, если оборудует помещение соответствующим образом.
При этом собственный склад — не единственный вариант. Продавец может обратиться в фулфилмент-компанию, которая возьмет на себя хранение, сборку и упаковку заказов. За эти услуги придется платить, зато не понадобится самостоятельно организовывать складскую работу.
Автоматизация склада и логистики
Автоматизируйте ключевые процессы — сократите время на складские операции на 40% и забудьте о пересортице
Как открыть собственный склад: пошаговая инструкция
Шаг 1. Рассчитайте объем товаров и количество заказов
Сначала определите, сколько места потребуется для хранения товаров и сборки заказов. Для этого:
Оцените товарные запасы. Посчитайте, сколько единиц продукции обычно хранится у вас и сколько поступает с каждой новой поставкой. Учитывайте размеры коробок и способы хранения: на полках, стеллажах или палетах.
Посчитайте количество заказов. Определите, сколько отправлений собираете в среднем за день и как меняется нагрузка во время распродаж и сезонных пиков.
Предусмотрите место для работы. Помимо хранения товаров, понадобится пространство для приемки поставок, сборки, упаковки и размещения готовых заказов. Оставьте проходы между стеллажами и запас места для новых партий.
Например, селлер продает товары для дома. Обычно он обрабатывает 20 заказов в день, но во время распродаж их количество вырастает до 60. При расчете площади склада ему стоит учесть как текущие товарные запасы, так и место для дополнительных поставок, упаковки и временного хранения готовых отправлений.
После оценки запасов и нагрузки составьте предварительный план размещения стеллажей и рабочих мест. Так будет проще определить необходимую площадь помещения.
Шаг 2. Посчитайте примерные расходы на открытие и содержание склада
Прежде чем арендовать помещение и закупать оборудование, оцените, сколько денег потребуется на открытие склада и его дальнейшее содержание. Это поможет понять, будет ли выгодно организовать собственное хранение товаров при вашем количестве заказов или лучше воспользоваться услугами фулфилмента.
Для начала составьте предварительную смету. Учитывайте следующие расходы:
Помещение: покупка или аренда, обеспечительный платеж по договору, при необходимости ремонт. В дальнейшем — арендная плата, коммунальные услуги, интернет и обслуживание помещения.
Мебель и оборудование: стеллажи, рабочие столы, компьютер, принтер этикеток, сканер штрихкодов или ТСД.
Программное обеспечение: покупка лицензий или подписка на товароучетную систему, интеграции с маркетплейсами, программы для ТСД.
Упаковочные материалы: коробки, пакеты, скотч, защитные наполнители и самоклеящиеся этикетки. Их запас придется регулярно пополнять.
Сотрудники: зарплаты, страховые взносы, обучение персонала, если продавец не планирует работать самостоятельно.
Логистика: доставка готовых заказов до пунктов приема маркетплейсов или оплата курьерского забора, расходы на возвраты. При работе по DBS и продажах через собственный интернет-магазин также учитывайте стоимость доставки покупателям.
Помимо содержания собственного склада, учитывайте комиссии маркетплейсов и стоимость их услуг по обработке и доставке заказов покупателям. У каждой площадки действуют свои тарифы.
Пока достаточно приблизительных расчетов. В следующих шагах мы подробно рассмотрим выбор помещения, оборудование, товарный учет и организацию складской работы. По мере выбора конкретных решений уточняйте суммы в смете. Не забудьте предусмотреть резерв на непредвиденные расходы.
Шаг 3. Выберите помещение для склада
Для организации собственного склада потребуется нежилое помещение. Использовать квартиру как полноценный склад нельзя. При этом предприниматель вправе хранить дома небольшое количество товаров, если помещение продолжает использоваться для проживания, а хранение не нарушает права соседей и установленные требования (ст. 17 ЖК).
Если места не хватает, арендуйте отдельный склад — тогда не придется сразу вкладывать крупную сумму в недвижимость.
Покупку склада стоит рассматривать, если вы планируете использовать его долго и располагаете необходимым бюджетом.
При выборе помещения проверьте несколько условий:
Расположение. Выясните, где находятся доступные пункты отгрузки маркетплейсов и сколько времени займет дорога до них. Например, на Wildberries продавец выбирает зону отгрузки при настройке работы по схеме FBS. Передавать заказы разрешено только в пункты приема этой зоны.
Подъезд и разгрузка. Убедитесь, что к зданию сможет подъехать грузовой транспорт, а поставки будет удобно разгружать.
Условия хранения. Проверьте температуру, влажность и вентиляцию. Помещение должно подходить для ваших товаров. Например, текстиль важно защищать от сырости, а хрупкую продукцию — от повреждений.
Коммуникации и безопасность. Проверьте освещение, электроснабжение, интернет и соответствие помещения требованиям пожарной безопасности.
Планировка. Оцените, хватит ли места для стеллажей, рабочих столов и проходов между ними.
Перед заключением договора аренды проверьте, разрешено ли использовать помещение под склад. Запросите у собственника выписку из ЕГРН и технический паспорт с поэтажным планом и экспликацией либо проектную документацию здания. В выписке проверьте назначение помещения и сведения о разрешенном использовании, если они есть. В технической документации — для каких целей предназначено помещение.
Если документы не дают однозначного ответа, проверьте вид разрешенного использования земельного участка и местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Получить сведения об участке можно через ЕГРН, а ознакомиться с ПЗЗ — на сайте местной администрации. При сомнениях обратитесь за разъяснениями в местный орган архитектуры и градостроительства.
Шаг 4. Подготовьте помещение к работе
Сначала спланируйте размещение товаров и рабочих мест. Разделите склад на несколько зон, чтобы сотрудники могли последовательно принимать поставки, размещать товары, собирать и отправлять заказы.
На небольшом складе необязательно выделять для каждой операции отдельную комнату. Достаточно правильно расставить мебель и обозначить рабочие зоны.
Зона
Как организовать
Приемка
Выделите место для разгрузки и проверки поступивших товаров
Хранение
Установите стеллажи, полки и контейнеры для товарных запасов
Сборка и упаковка
Поставьте рабочий стол, предусмотрите место для коробок, пакетов и упаковочных материалов
Готовые заказы
Выделите отдельный стеллаж или площадку для отправлений до передачи маркетплейсу
Возвраты и брак
Предусмотрите отдельную полку или контейнер для возвращенных и поврежденных товаров
Один рабочий стол может использоваться для нескольких операций. Например, утром на нем принимают поставку, а затем собирают заказы. Главное, чтобы товары из разных партий и отправлений не смешивались.
После планирования закупите и расставьте складскую мебель: стеллажи, столы, полки и контейнеры. При размещении учитывайте несколько правил:
Размещайте часто заказываемые товары ближе к упаковочному столу, чтобы тратить меньше времени на сборку.
Тяжелые коробки ставьте на нижние полки с учетом допустимой нагрузки стеллажей.
Разделяйте похожие товары, особенно если они отличаются только размером или цветом.
Оставляйте проходы для безопасного перемещения сотрудников и товаров.
Затем обозначьте места хранения. Например, присвойте стеллажам буквы А, Б, В, а полкам — номера. Получатся обозначения А-01, А-02, Б-01. Наклейте соответствующие ярлыки, чтобы сотрудники могли быстро находить нужные товары.
Шаг 5. Купите оборудование и программу для учета товаров
Когда помещение подготовлено, выберите оборудование для печати этикеток, считывания штрихкодов и учета товаров. Набор устройств зависит от ассортимента, количества заказов и способа организации складской работы.
1. Принтер этикеток. С его помощью печатают ярлыки для товаров и отправлений. При небольшом количестве заказов подойдет обычный принтер, но для ежедневной работы удобнее использовать специальное устройство с самоклеящимися этикетками.
Перед покупкой проверьте требования маркетплейсов к ярлыкам, если работаете по схеме FBS:
Wildberries принимает стикеры размером 40 × 58 мм.
Ozon поддерживает этикетки отправлений 58 × 40 и 120 × 75 мм.
Яндекс Маркет допускает форматы 58 × 40 и 120 × 75 мм.
Какие принтеры этикеток подойдут для склада? В линейке АТОЛ есть модели для разных объемов печати — от небольших партий стикеров до регулярной маркировки тысяч товаров. Для небольших объемов печати подойдет компактный АТОЛ DD120 с шириной печати до 48 мм. Если этикетки приходится печатать ежедневно, рассмотрите АТОЛ DD230, для интенсивной работы и печати крупных этикеток подойдет АТОЛ DT540. Больше моделей — в каталоге принтеров этикеток АТОЛ.
2. Терминал сбора данных (ТСД). Это мобильный компьютер со встроенным сканером штрихкодов и экраном. Кроме считывания кодов, ТСД помогает сотруднику работать с товарами прямо у стеллажей.
Например, при сборке заказа на экране отображается список нужных товаров и их количество. Сотрудник сканирует штрихкоды, а программа проверяет, правильно ли он собрал заказ. При приемке поставки ТСД позволяет сверять поступившие товары с документами, а при инвентаризации — пересчитывать остатки.
Какие терминалы сбора данных подойдут для склада? В зависимости от объема заказов и условий работы можно выбрать компактный терминал с сенсорным экраном, например АТОЛ Smart T20, или модель с физической клавиатурой для ежедневных складских операций: например АТОЛ Smart M20. Для крупных складов и сложных условий эксплуатации можно рассмотреть АТОЛ Smart F72i. Вскоре планируется выпуск его модификации для работы при температуре до −30 °C. Другие модели — в каталоге АТОЛ.
3. Товароучетная программа. Нужна для контроля остатков, учета поступлений, продаж, возвратов и списаний. Например, для этих задач подойдут 1С или другие системы складского учета. При выборе проверьте, поддерживает ли программа интеграцию с маркетплейсами, вашим интернет-магазином и выбранным оборудованием.
Уточните стоимость лицензии или подписки, а также дополнительных модулей для работы с ТСД. Они нужны, чтобы терминал получал из учетной системы сведения о товарах и задания на сборку заказов, а затем передавал обратно результаты сканирования, приемки и инвентаризации.
После установки программы внесите сведения о товарах: артикулы, наименования, количество и места хранения. Настройте обмен данными с маркетплейсами, чтобы актуальные остатки передавались на площадки.
Если продаете товары одновременно через маркетплейсы и собственный интернет-магазин, настройте обмен данными со всеми каналами продаж. Так вы сможете учитывать заказы из разных источников и поддерживать актуальные остатки.
Автоматизируйте работу склада с оборудованием от АТОЛ. Компания предлагает комплекс оборудования и программных решений для небольших складов и крупных логистических центров. С принтерами этикеток и терминалами сбора данных вы сможете быстрее принимать поставки, маркировать товары, собирать заказы и проводить инвентаризацию.
Специалисты АТОЛ помогут подобрать оборудование и программное обеспечение под ассортимент, количество заказов и задачи вашего бизнеса. Ознакомьтесь с решениями АТОЛ для автоматизации склада и оставьте заявку на консультацию.
Шаг 6. Организуйте приемку и хранение товаров
Когда на склад поступит первая партия товаров, проверьте ее количество, состояние и соответствие документам поставщика. Не стоит сразу размещать всю продукцию на стеллажах — сначала убедитесь, что товары пригодны для продажи.
Организуйте приемку в несколько этапов:
Проверьте количество товаров. Сверьте фактическое поступление с накладной или универсальным передаточным документом (УПД).
Осмотрите продукцию. Проверьте целостность упаковки, комплектацию и состояние товаров. Если обнаружили недостачу, пересортицу или повреждения, зафиксируйте расхождения и письменно уведомите поставщика в порядке и сроки, установленные договором и законом (ст. 513 ГК).
Занесите товары в учетную систему. Укажите фактически принятое количество продукции, ее артикулы и места хранения. Поврежденные товары не включайте в остатки, доступные для продажи.
Разместите продукцию на стеллажах. Распределите товары по артикулам и обозначенным ранее местам хранения. Возвраты и брак храните отдельно от остальных запасов.
Отдельное внимание уделите товарам с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК». При приемке проверьте наличие и читаемость DataMatrix-кодов. Если для вашей товарной группы предусмотрен обмен документами через ЭДО, получите от поставщика электронный УПД и сверьте его с фактической поставкой. При обнаружении расхождений согласуйте исправления с поставщиком, затем подпишите УПД электронной подписью и проверьте, что документ успешно обработан в системе маркировки.
Перечень маркируемых товаров расширяется, а порядок приемки зависит от товарной группы. Например, при объемно-сортовом учете в УПД указывают код товара и количество, а при поэкземплярном — индивидуальные коды маркировки. Актуальные требования и инструкции для своей продукции проверяйте на сайте «Честного ЗНАКа».
После приемки обновите остатки в учетной системе. Если настроена интеграция с маркетплейсами, данные автоматически передадутся в их личные кабинеты. Проверьте, что обмен прошел без ошибок, а общее количество товаров, доступных для заказа на разных площадках, не превышает фактический свободный запас.
Шаг 7. Настройте и проверьте сборку и отгрузку заказов
Перед запуском склада определите, как сотрудники будут собирать, упаковывать и передавать заказы маркетплейсам. Если на складе работает несколько человек, распределите обязанности: кто проверяет новые заказы, собирает товары, упаковывает их и отвечает за отгрузку.
1. Проведите пробную сборку заказа, чтобы проверить весь процесс и устранить ошибки до начала продаж.
2. Подготовьте условный заказ. Выберите несколько товаров из ассортимента, укажите их артикулы и количество.
3. Найдите и проверьте товары. По артикулам определите места хранения, соберите нужные позиции и проверьте их состояние, цвет, размер и комплектацию. Проверьте считывание штрихкодов и работу учетной программы.
4. Протестируйте упаковку. Подберите коробки, пакеты и защитные материалы с учетом особенностей товаров. Например, хрупкую продукцию оберните пузырчатой пленкой, а свободное пространство в коробке заполните упаковочным материалом.
У маркетплейсов действуют собственные требования к упаковке и габаритам отправлений. Перед запуском изучите инструкции Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, если планируете работать с этими площадками.
5. Проверьте печать этикеток. Распечатайте тестовые ярлыки нужных размеров, наклейте на упаковку и убедитесь, что штрихкоды и QR-коды легко считываются сканером. Для пробной сборки используйте тестовые макеты. Настоящие этикетки отправлений формируются для реальных заказов в кабинетах маркетплейсов.
6. Подготовьтесь к отгрузке. Проверьте, что в кабинетах маркетплейсов созданы склады, настроены графики работы и выбраны доступные пункты приема заказов. Уточните, какие документы и коды потребуются при передаче отправлений. Например, на Яндекс Маркете используется акт приема-передачи, а на Wildberries при отгрузке в сортировочный центр понадобится QR-код поставки.
Если продаете товары с обязательной маркировкой, заранее проверьте порядок передачи кодов и вывода продукции из оборота. При работе по FBS за эти операции отвечает продавец.
Рассчитайте время на сборку заказов и дорогу до пункта приема. Учитывайте сроки отгрузки, так как за опоздания площадки могут применять штрафы. Актуальные сроки проверяйте в личных кабинетах.
При работе по DBS вместо передачи отправлений маркетплейсу продавец организует передачу товара покупателям самостоятельно или через курьерскую службу. В этом случае укажите в настройках маркетплейса сроки и территорию доставки.
7. После пробной сборки оцените результат. Убедитесь, что товары легко найти, упаковка соответствует требованиям, оборудование работает корректно, а сотрудники понимают свои задачи. Устраните обнаруженные ошибки.
Когда начнут поступать реальные заказы, проконтролируйте первые отгрузки. Проверьте, что маркетплейсы приняли отправления без расхождений, а остатки в учетной системе обновились правильно.
Автоматизируйте приемку товаров, сборку заказов, инвентаризацию и другие складские операции с помощью оборудования и программных решений АТОЛ. С нашими решениями вы сможете сократить время на складские операции на 40%, а также исключить пересортицу и другие ошибки.
Подберите решение АТОЛ для автоматизации склада под задачи вашего бизнеса и оставьте заявку на консультацию.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать один склад для маркетплейсов и интернет-магазина?
Да. На одном складе можно хранить товары для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и других площадок. Главное — своевременно обновлять остатки во всех кабинетах и не смешивать готовые посылки для разных маркетплейсов, чтобы не перепутать при отгрузке.
Как ускорить сборку заказов на собственном складе?
Используйте терминалы сбора данных (ТСД) с совместимым складским программным обеспечением. Сотрудники смогут получать задания на сборку, находить нужные товары и проверять их по штрихкодам прямо у стеллажей. Это сокращает ручные операции и снижает риск ошибок.
Как обрабатывать возвраты товаров на собственном складе?
Проверьте состояние и комплектацию возвращенного товара. Если он пригоден для повторной продажи, отразите его в учете и обновите доступные остатки. Поврежденную продукцию отделите от остальных запасов, при необходимости оформите списание.
Автоматизация склада и логистики
Автоматизируйте ключевые процессы — сократите время на складские операции на 40% и забудьте о пересортице
Читайте также:
Автоштрафы в маркировке с 1 сентября 2026 года: какие проблемы возникают у розницы и общепита.
Штрафы за нарушения правил применения ККТ в 2026 году: размеры и примеры из судебной практики.
Электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года: новые правила для розницы и общепита.
Реклама: ООО «АТОЛ», ИНН 5010051677, erid: 2W5zFHQDeRG