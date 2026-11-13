Заранее рассчитайте расходы на помещение, оборудование, персонал и логистику. Перед запуском проверьте работу склада на тестовых заказах.

Разделите склад на зоны приемки, хранения, сборки и отгрузки заказов. Организуйте учет товаров и контроль остатков.

Перед открытием склада рассчитайте необходимую площадь, оцените товарные запасы и выберите помещение с подходящими условиями хранения.

Также свой склад можно использовать и для обработки заказов интернет-магазина. В этом случае продавец сам организует доставку покупателям или заключает договор со службой доставки.

Продавец также вправе совмещать модели продаж — например, часть товаров разместить на складе маркетплейса, а остальные хранить самостоятельно.

Минусы. Селлер сам несет расходы на хранение, оборудование, упаковку и сотрудников. При FBS он должен соблюдать сроки передачи заказов маркетплейсу, а при DBS — организовать доставку покупателям в установленные сроки. За нарушения площадки могут применять штрафы и другие санкции.

Плюсы. Продавец контролирует условия хранения и товарные остатки, самостоятельно организует сборку заказов. Ему не приходится платить маркетплейсу за хранение товаров на его складе.

У работы со своего склада есть преимущества и недостатки:

При работе по FBS и DBS продавец сам хранит товары, следит за остатками, собирает и упаковывает заказы. Разница заключается в доставке.

Продавцы маркетплейсов могут хранить товары на складе торговой площадки или на своем складе. От выбранной модели зависит, кто будет собирать, упаковывать и доставлять заказы покупателям.

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При этом собственный склад — не единственный вариант. Продавец может обратиться в фулфилмент-компанию, которая возьмет на себя хранение, сборку и упаковку заказов. За эти услуги придется платить, зато не понадобится самостоятельно организовывать складскую работу.

Товарам требуются особые условия хранения. Например, определенная температура, влажность или дополнительная защита от повреждений. На собственном складе продавец сможет самостоятельно контролировать эти условия, если оборудует помещение соответствующим образом.

Продажи осуществляются через несколько площадок. На одном складе удобнее хранить общий запас товаров для разных маркетплейсов и собственного интернет-магазина.

Как открыть собственный склад: пошаговая инструкция

Шаг 1. Рассчитайте объем товаров и количество заказов

Сначала определите, сколько места потребуется для хранения товаров и сборки заказов. Для этого: Оцените товарные запасы. Посчитайте, сколько единиц продукции обычно хранится у вас и сколько поступает с каждой новой поставкой. Учитывайте размеры коробок и способы хранения: на полках, стеллажах или палетах. Посчитайте количество заказов. Определите, сколько отправлений собираете в среднем за день и как меняется нагрузка во время распродаж и сезонных пиков. Предусмотрите место для работы. Помимо хранения товаров, понадобится пространство для приемки поставок, сборки, упаковки и размещения готовых заказов. Оставьте проходы между стеллажами и запас места для новых партий. Например, селлер продает товары для дома. Обычно он обрабатывает 20 заказов в день, но во время распродаж их количество вырастает до 60. При расчете площади склада ему стоит учесть как текущие товарные запасы, так и место для дополнительных поставок, упаковки и временного хранения готовых отправлений. После оценки запасов и нагрузки составьте предварительный план размещения стеллажей и рабочих мест. Так будет проще определить необходимую площадь помещения.

Шаг 2. Посчитайте примерные расходы на открытие и содержание склада

Прежде чем арендовать помещение и закупать оборудование, оцените, сколько денег потребуется на открытие склада и его дальнейшее содержание. Это поможет понять, будет ли выгодно организовать собственное хранение товаров при вашем количестве заказов или лучше воспользоваться услугами фулфилмента. Для начала составьте предварительную смету. Учитывайте следующие расходы: Помещение: покупка или аренда, обеспечительный платеж по договору, при необходимости ремонт. В дальнейшем — арендная плата, коммунальные услуги, интернет и обслуживание помещения.

Мебель и оборудование: стеллажи, рабочие столы, компьютер, принтер этикеток, сканер штрихкодов или ТСД.

Программное обеспечение: покупка лицензий или подписка на товароучетную систему, интеграции с маркетплейсами, программы для ТСД.

Упаковочные материалы: коробки, пакеты, скотч, защитные наполнители и самоклеящиеся этикетки. Их запас придется регулярно пополнять.

Сотрудники: зарплаты, страховые взносы, обучение персонала, если продавец не планирует работать самостоятельно.

Логистика: доставка готовых заказов до пунктов приема маркетплейсов или оплата курьерского забора, расходы на возвраты. При работе по DBS и продажах через собственный интернет-магазин также учитывайте стоимость доставки покупателям. Помимо содержания собственного склада, учитывайте комиссии маркетплейсов и стоимость их услуг по обработке и доставке заказов покупателям. У каждой площадки действуют свои тарифы. Пока достаточно приблизительных расчетов. В следующих шагах мы подробно рассмотрим выбор помещения, оборудование, товарный учет и организацию складской работы. По мере выбора конкретных решений уточняйте суммы в смете. Не забудьте предусмотреть резерв на непредвиденные расходы.

Шаг 3. Выберите помещение для склада

Для организации собственного склада потребуется нежилое помещение. Использовать квартиру как полноценный склад нельзя. При этом предприниматель вправе хранить дома небольшое количество товаров, если помещение продолжает использоваться для проживания, а хранение не нарушает права соседей и установленные требования (ст. 17 ЖК). Если места не хватает, арендуйте отдельный склад — тогда не придется сразу вкладывать крупную сумму в недвижимость. Покупку склада стоит рассматривать, если вы планируете использовать его долго и располагаете необходимым бюджетом. При выборе помещения проверьте несколько условий: Расположение. Выясните, где находятся доступные пункты отгрузки маркетплейсов и сколько времени займет дорога до них. Например, на Wildberries продавец выбирает зону отгрузки при настройке работы по схеме FBS. Передавать заказы разрешено только в пункты приема этой зоны.

Подъезд и разгрузка. Убедитесь, что к зданию сможет подъехать грузовой транспорт, а поставки будет удобно разгружать.

Условия хранения. Проверьте температуру, влажность и вентиляцию. Помещение должно подходить для ваших товаров. Например, текстиль важно защищать от сырости, а хрупкую продукцию — от повреждений.

Коммуникации и безопасность. Проверьте освещение, электроснабжение, интернет и соответствие помещения требованиям пожарной безопасности.

Планировка. Оцените, хватит ли места для стеллажей, рабочих столов и проходов между ними. Перед заключением договора аренды проверьте, разрешено ли использовать помещение под склад. Запросите у собственника выписку из ЕГРН и технический паспорт с поэтажным планом и экспликацией либо проектную документацию здания. В выписке проверьте назначение помещения и сведения о разрешенном использовании, если они есть. В технической документации — для каких целей предназначено помещение. Если документы не дают однозначного ответа, проверьте вид разрешенного использования земельного участка и местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Получить сведения об участке можно через ЕГРН, а ознакомиться с ПЗЗ — на сайте местной администрации. При сомнениях обратитесь за разъяснениями в местный орган архитектуры и градостроительства.

Шаг 4. Подготовьте помещение к работе

Сначала спланируйте размещение товаров и рабочих мест. Разделите склад на несколько зон, чтобы сотрудники могли последовательно принимать поставки, размещать товары, собирать и отправлять заказы. На небольшом складе необязательно выделять для каждой операции отдельную комнату. Достаточно правильно расставить мебель и обозначить рабочие зоны. Зона Как организовать Приемка Выделите место для разгрузки и проверки поступивших товаров Хранение Установите стеллажи, полки и контейнеры для товарных запасов Сборка и упаковка Поставьте рабочий стол, предусмотрите место для коробок, пакетов и упаковочных материалов Готовые заказы Выделите отдельный стеллаж или площадку для отправлений до передачи маркетплейсу Возвраты и брак Предусмотрите отдельную полку или контейнер для возвращенных и поврежденных товаров Один рабочий стол может использоваться для нескольких операций. Например, утром на нем принимают поставку, а затем собирают заказы. Главное, чтобы товары из разных партий и отправлений не смешивались. После планирования закупите и расставьте складскую мебель: стеллажи, столы, полки и контейнеры. При размещении учитывайте несколько правил: Размещайте часто заказываемые товары ближе к упаковочному столу, чтобы тратить меньше времени на сборку.

Тяжелые коробки ставьте на нижние полки с учетом допустимой нагрузки стеллажей.

Разделяйте похожие товары, особенно если они отличаются только размером или цветом.

Оставляйте проходы для безопасного перемещения сотрудников и товаров. Затем обозначьте места хранения. Например, присвойте стеллажам буквы А, Б, В, а полкам — номера. Получатся обозначения А-01, А-02, Б-01. Наклейте соответствующие ярлыки, чтобы сотрудники могли быстро находить нужные товары.

Шаг 5. Купите оборудование и программу для учета товаров

Когда помещение подготовлено, выберите оборудование для печати этикеток, считывания штрихкодов и учета товаров. Набор устройств зависит от ассортимента, количества заказов и способа организации складской работы. 1. Принтер этикеток. С его помощью печатают ярлыки для товаров и отправлений. При небольшом количестве заказов подойдет обычный принтер, но для ежедневной работы удобнее использовать специальное устройство с самоклеящимися этикетками. Перед покупкой проверьте требования маркетплейсов к ярлыкам, если работаете по схеме FBS: Wildberries принимает стикеры размером 40 × 58 мм.

Ozon поддерживает этикетки отправлений 58 × 40 и 120 × 75 мм.

Яндекс Маркет допускает форматы 58 × 40 и 120 × 75 мм. Какие принтеры этикеток подойдут для склада? В линейке АТОЛ есть модели для разных объемов печати — от небольших партий стикеров до регулярной маркировки тысяч товаров. Для небольших объемов печати подойдет компактный АТОЛ DD120 с шириной печати до 48 мм. Если этикетки приходится печатать ежедневно, рассмотрите АТОЛ DD230, для интенсивной работы и печати крупных этикеток подойдет АТОЛ DT540. Больше моделей — в каталоге принтеров этикеток АТОЛ. 2. Терминал сбора данных (ТСД). Это мобильный компьютер со встроенным сканером штрихкодов и экраном. Кроме считывания кодов, ТСД помогает сотруднику работать с товарами прямо у стеллажей. Например, при сборке заказа на экране отображается список нужных товаров и их количество. Сотрудник сканирует штрихкоды, а программа проверяет, правильно ли он собрал заказ. При приемке поставки ТСД позволяет сверять поступившие товары с документами, а при инвентаризации — пересчитывать остатки. Какие терминалы сбора данных подойдут для склада? В зависимости от объема заказов и условий работы можно выбрать компактный терминал с сенсорным экраном, например АТОЛ Smart T20, или модель с физической клавиатурой для ежедневных складских операций: например АТОЛ Smart M20. Для крупных складов и сложных условий эксплуатации можно рассмотреть АТОЛ Smart F72i. Вскоре планируется выпуск его модификации для работы при температуре до −30 °C. Другие модели — в каталоге АТОЛ. 3. Товароучетная программа. Нужна для контроля остатков, учета поступлений, продаж, возвратов и списаний. Например, для этих задач подойдут 1С или другие системы складского учета. При выборе проверьте, поддерживает ли программа интеграцию с маркетплейсами, вашим интернет-магазином и выбранным оборудованием. Уточните стоимость лицензии или подписки, а также дополнительных модулей для работы с ТСД. Они нужны, чтобы терминал получал из учетной системы сведения о товарах и задания на сборку заказов, а затем передавал обратно результаты сканирования, приемки и инвентаризации. После установки программы внесите сведения о товарах: артикулы, наименования, количество и места хранения. Настройте обмен данными с маркетплейсами, чтобы актуальные остатки передавались на площадки. Если продаете товары одновременно через маркетплейсы и собственный интернет-магазин, настройте обмен данными со всеми каналами продаж. Так вы сможете учитывать заказы из разных источников и поддерживать актуальные остатки. Автоматизируйте работу склада с оборудованием от АТОЛ. Компания предлагает комплекс оборудования и программных решений для небольших складов и крупных логистических центров. С принтерами этикеток и терминалами сбора данных вы сможете быстрее принимать поставки, маркировать товары, собирать заказы и проводить инвентаризацию. Специалисты АТОЛ помогут подобрать оборудование и программное обеспечение под ассортимент, количество заказов и задачи вашего бизнеса. Ознакомьтесь с решениями АТОЛ для автоматизации склада и оставьте заявку на консультацию.

Шаг 6. Организуйте приемку и хранение товаров

Когда на склад поступит первая партия товаров, проверьте ее количество, состояние и соответствие документам поставщика. Не стоит сразу размещать всю продукцию на стеллажах — сначала убедитесь, что товары пригодны для продажи. Организуйте приемку в несколько этапов: Проверьте количество товаров. Сверьте фактическое поступление с накладной или универсальным передаточным документом (УПД). Осмотрите продукцию. Проверьте целостность упаковки, комплектацию и состояние товаров. Если обнаружили недостачу, пересортицу или повреждения, зафиксируйте расхождения и письменно уведомите поставщика в порядке и сроки, установленные договором и законом (ст. 513 ГК). Занесите товары в учетную систему. Укажите фактически принятое количество продукции, ее артикулы и места хранения. Поврежденные товары не включайте в остатки, доступные для продажи. Разместите продукцию на стеллажах. Распределите товары по артикулам и обозначенным ранее местам хранения. Возвраты и брак храните отдельно от остальных запасов. Отдельное внимание уделите товарам с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК». При приемке проверьте наличие и читаемость DataMatrix-кодов. Если для вашей товарной группы предусмотрен обмен документами через ЭДО, получите от поставщика электронный УПД и сверьте его с фактической поставкой. При обнаружении расхождений согласуйте исправления с поставщиком, затем подпишите УПД электронной подписью и проверьте, что документ успешно обработан в системе маркировки. Перечень маркируемых товаров расширяется, а порядок приемки зависит от товарной группы. Например, при объемно-сортовом учете в УПД указывают код товара и количество, а при поэкземплярном — индивидуальные коды маркировки. Актуальные требования и инструкции для своей продукции проверяйте на сайте «Честного ЗНАКа». После приемки обновите остатки в учетной системе. Если настроена интеграция с маркетплейсами, данные автоматически передадутся в их личные кабинеты. Проверьте, что обмен прошел без ошибок, а общее количество товаров, доступных для заказа на разных площадках, не превышает фактический свободный запас.

Шаг 7. Настройте и проверьте сборку и отгрузку заказов