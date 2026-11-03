За что штрафуют при нарушении правил применения ККТ в 2026 году

Штрафы за нарушения правил работы с онлайн-кассой устанавливает ст. 14.5 КоАП. Штрафы рассчитываются от суммы расчетов, прошедших без кассы, а не от всей выручки.

Если при проверке выявлено несколько расчетов без ККТ, суммы складывают и назначают наказание как за одно нарушение (письмо ФНС от 09.09.2022 № АБ-4-20/11978@).

Срок давности привлечения к ответственности за нарушение правил применения ККТ составляет один год (ст. 4.5 КоАП).

Суммы штрафов — в таблице.

Нарушение ИП и должностные лица Организации Расчет без применения ККТ (ч. 2) ¼–½ суммы расчета, но не менее 10 000 рублей ¾–1 суммы расчета, но не менее 30 000 рублей Повторно не применили ККТ, сумма расчетов без кассы составила 1 миллион рублей и более (ч. 3) ИП — приостановление деятельности до 90 суток; должностные лица — дисквалификация на 1–2 года Приостановление деятельности до 90 суток ККТ не соответствует требованиям, нарушен порядок ее регистрации или применения (ч. 4) Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей Предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей Не представили документы и сведения по запросу ФНС или нарушили срок ответа (ч. 5) Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей Предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей Чек сформировали, но не направили покупателю в электронной форме или не передали на бумаге в предусмотренных законом случаях (ч. 6) Предупреждение или штраф 2 000 рублей Предупреждение или штраф 10 000 рублей Управляющая рынком компания нарушила порядок предоставления торгового места и контроля ККТ продавца (ч. 16) Должностные лица — предупреждение или штраф от 40 000 до 50 000 рублей Предупреждение или штраф от 100 000 до 300 000 рублей Повторное нарушение управляющей рынком компанией (ч. 17) Должностные лица — штраф от 50 000 до 80 000 рублей Штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей

Для организаций, включенных в реестр МСП как малые или микропредприятия, действуют более мягкие правила. За неприменение ККТ им назначают штраф по ставкам для ИП: от ¼ до ½ суммы расчетов без кассы, но не менее 10 000 рублей (ст. 4.1.2 КоАП).