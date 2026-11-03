Самое главное:
Штраф за неприменение ККТ для ИП составляет от ¼ до ½ суммы расчетов без кассы, но не менее 10 тысяч рублей. Для организаций — от ¾ до полной суммы, но не менее 30 тысяч.
Суды могут снизить штраф, если предприниматель признал нарушение, устранил ошибки и доказал смягчающие обстоятельства.
Штрафа можно избежать, если исправить нарушение и направить чек коррекции, тем самым самостоятельно сообщив о нарушении в ФНС.
Постановление о штрафе можно оспорить в течение 10 дней после получения.
За что штрафуют при нарушении правил применения ККТ в 2026 году
Штрафы за нарушения правил работы с онлайн-кассой устанавливает ст. 14.5 КоАП. Штрафы рассчитываются от суммы расчетов, прошедших без кассы, а не от всей выручки.
Если при проверке выявлено несколько расчетов без ККТ, суммы складывают и назначают наказание как за одно нарушение (письмо ФНС от 09.09.2022 № АБ-4-20/11978@).
Срок давности привлечения к ответственности за нарушение правил применения ККТ составляет один год (ст. 4.5 КоАП).
Суммы штрафов — в таблице.
Нарушение
ИП и должностные лица
Организации
Расчет без применения ККТ (ч. 2)
¼–½ суммы расчета, но не менее 10 000 рублей
¾–1 суммы расчета, но не менее 30 000 рублей
Повторно не применили ККТ, сумма расчетов без кассы составила 1 миллион рублей и более (ч. 3)
ИП — приостановление деятельности до 90 суток; должностные лица — дисквалификация на 1–2 года
Приостановление деятельности до 90 суток
ККТ не соответствует требованиям, нарушен порядок ее регистрации или применения (ч. 4)
Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей
Предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей
Не представили документы и сведения по запросу ФНС или нарушили срок ответа (ч. 5)
Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей
Предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей
Чек сформировали, но не направили покупателю в электронной форме или не передали на бумаге в предусмотренных законом случаях (ч. 6)
Предупреждение или штраф 2 000 рублей
Предупреждение или штраф 10 000 рублей
Управляющая рынком компания нарушила порядок предоставления торгового места и контроля ККТ продавца (ч. 16)
Должностные лица — предупреждение или штраф от 40 000 до 50 000 рублей
Предупреждение или штраф от 100 000 до 300 000 рублей
Повторное нарушение управляющей рынком компанией (ч. 17)
Должностные лица — штраф от 50 000 до 80 000 рублей
Штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей
Для организаций, включенных в реестр МСП как малые или микропредприятия, действуют более мягкие правила. За неприменение ККТ им назначают штраф по ставкам для ИП: от ¼ до ½ суммы расчетов без кассы, но не менее 10 000 рублей (ст. 4.1.2 КоАП).
Планируемые изменения. В Госдуму внесен законопроект № 1096244-8, который предусматривает увеличение минимального штрафа за неприменение ККТ до 30 000 рублей для должностных лиц и до 150 000 рублей для организаций. ИП предлагается штрафовать наравне с юридическими лицами. Законопроект пока прошел только первое чтение.
Как налоговая выявляет нарушения ККТ
ФНС получает данные о расчетах через операторов фискальных данных (ОФД), сопоставляет сведения о выручке с поступлениями по эквайрингу и выявляет расхождения.
Чтобы находить возможные нарушения, ФНС использует индикаторы риска (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):
По зарегистрированной ККТ в ФНС не поступают фискальные документы в течение 60 календарных дней.
За 30 календарных дней количество чеков «Возврат прихода» составляет 30% и более от количества чеков «Приход». Этот индикатор не применяется к ломбардам.
За 30 календарных дней чеки коррекции и БСО коррекции составляют 30% и более от общего количества фискальных документов.
Срабатывание индикатора не доказывает нарушение, но может стать основанием для проверки.
Проверки ККТ проводятся внепланово. Поводом для них могут стать выявленные индикаторы риска, а также жалобы покупателей. В зависимости от обстоятельств ФНС может изучить документы компании или, например, провести контрольную закупку.
Контрольная закупка позволяет проверить, как продавец применяет ККТ при реальном расчете. Инспектор выступает в роли покупателя, оплачивает товар или услугу и проверяет, сформирован ли чек. Закупку проводят без предварительного уведомления бизнеса — как в торговой точке, так и дистанционно, например в интернет-магазине.
Если нашлось нарушение, ФНС вправе начать документарную или выездную проверку. Документарную проводят, когда обстоятельства нарушения можно установить по документам и объяснениям компании. Выездную — когда этих сведений недостаточно и требуется проверить работу кассы, оборудования или действия сотрудников. О начале и результатах проверки извещают прокуратуру (постановление Правительства от 05.09.2025 № 1374).
АТОЛ предлагает онлайн-кассы для разных форматов бизнеса — от небольших магазинов и кафе до крупных торговых сетей. Все модели соответствуют требованиям закона № 54-ФЗ — они формируют и передают кассовые чеки через ОФД в налоговую.
Своевременно обновлять кассу и устранять технические проблемы помогает информационно-техническое сопровождение (ИТС) АТОЛ. В зависимости от выбранного пакета услуги включают консультации специалистов, обновление ПО, устранение ошибок, восстановление связи с ОФД, замену фискального накопителя и обслуживание оборудования на месте установки.
Когда можно снизить штраф за ККТ, а когда наказание строже
Судебная практика показывает, что последствия нарушения правил применения ККТ могут быть разными. Например, за повторное неприменение ККТ суды нередко приостанавливают бизнес — а это грозит предпринимателю прямой потерей дохода.
В отдельных же случаях суд может уменьшить штраф с учетом характера нарушения, имущественного положения предпринимателя и смягчающих обстоятельств (ст. 4.1 и 4.2 КоАП).
На снижение штрафа могут повлиять:
Признание вины и добровольное устранение нарушения. Например, предприниматель сам нашел ошибки и сформировал чеки коррекции.
Технические проблемы. Суд может учесть подтвержденные сбои кассовой программы и меры предпринимателя по исправлению ошибок, хотя сами по себе технические неисправности не освобождают от ответственности.
Тяжелое финансовое положение. Суд может учитывать кредитные обязательства и последствия уплаты крупного штрафа для бизнеса.
Содействие налоговой при проверке. Например, добровольное представление документов и помощь в установлении обстоятельств нарушения.
Другие обстоятельства. Наличие несовершеннолетних детей на иждивении, отсутствие умысла, сложная семейная ситуация.
При этом ни одно из перечисленных обстоятельств само по себе не гарантирует снижения штрафа. Суд оценивает их в совокупности и принимает решение с учетом обстоятельств конкретного дела. Рассмотрим свежие примеры из судебной практики.
Работу магазина приостановили на 90 суток — дело № 5-8/2026
Предпринимательницу из Казани ранее привлекали к ответственности за неприменение ККТ и вынесли предупреждение, но она продолжила торговлю без зарегистрированной кассы.
Во время повторной контрольной закупки инспектор приобрел товар за 200 рублей, но кассовый чек не получил. Последующая проверка выявила расчеты без ККТ на сумму 2,63 миллиона рублей.
Суд установил повторное нарушение по ч. 3 ст. 14.5 КоАП и назначил максимальный срок приостановления работы торгового павильона — 90 суток (постановление Приволжского районного суда Казани от 09.02.2026 по делу № 5-8/2026).
Апелляция увеличила штраф с 5 до 30 тысяч рублей — дело № А60-16223/2026
Во время контрольной закупки в ресторане Rostic's в Серове сотрудник принял заказ на 150 рублей, но не сформировал кассовый чек до оплаты. ФНС расценила это как неприменение ККТ и назначила штраф 30 тысяч рублей.
Первая инстанция сочла нарушение менее серьезным — переквалифицировала его на нарушение порядка применения ККТ и снизила штраф до 5 тысяч рублей.
Но апелляция не согласилась. По закону предприятия общепита обязаны выдавать чек до получения оплаты. Суд признал первоначальную квалификацию ФНС правильной и восстановил штраф 30 тысяч рублей (постановление от 08.09.2026 № 17АП-5878/2026).
Штраф 783 тысячи рублей снизили до 50 тысяч рублей — дело № А53-50327/2025
Во время контрольной закупки на автомойке инспектор оплатил услугу стоимостью 50 рублей, но кассовый чек не был сформирован. Последующая проверка выявила расчеты без ККТ на значительно большую сумму. Налоговая назначила предпринимателю штраф 783 тысячи рублей.
ИП обратился в суд с просьбой снизить наказание до 10 тысяч рублей. Суд установил, что нарушение действительно было, но учел сложное финансовое положение предпринимателя, наличие значительных кредитных обязательств и размер назначенного штрафа.
С учетом обстоятельств дела штраф снизили до 50 тысяч рублей, сославшись в том числе на позицию Конституционного Суда о соразмерности наказания (решение АС Ростовской области от 16.06.2026 по делу № А53-50327/2025).
Штраф 19,28 миллиона рублей снизили, но не отменили — дело № А04-2275/2025
Налоговая установила, что гостиница «Азия» в Благовещенске проводила расчеты без применения ККТ на сумму 25,7 миллиона рублей. При проверке инспекция использовала данные системы бронирования «Фиделио», банковские документы и материалы УФСБ.
По общим правилам штраф за неприменение ККТ составил бы 19,28 миллиона рублей, но для малых предприятий КоАП предусматривает более мягкие санкции. Поэтому ФНС уменьшила сумму вдвое — до 9,64 миллиона рублей (ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП). А затем — до 4,82 миллиона рублей (ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП): это возможно в обстоятельствах, связанных с характером нарушения, его последствиями и финансовым положением компании. Какие именно обстоятельства учла ФНС, в судебных решениях не уточняется.
Все эти уменьшения налоговая применила до суда. Гостиница оспорила наказание. Первая инстанция отменила постановление налоговой, но апелляция признала доказательства допустимыми и восстановила штраф. Кассация поддержала это решение, не найдя оснований для отмены наказания (постановление АС Дальневосточного округа от 25.03.2026 № Ф03-424/2026).
Даже существенное снижение штрафа в отдельных судебных делах не означает, что подобного результата удастся добиться в других обстоятельствах. Чтобы не подвергать бизнес риску, важно применять ККТ при всех расчетах, для которых это обязательно, и контролировать правильность формирования чеков.
При этом ошибки могут возникать и по техническим причинам, например из-за неисправности оборудования или проблем со связью. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять неполадки. Далее разберем, что делать, если налоговая обнаружила нарушение, и как снизить риск подобных ситуаций.
Когда можно избежать штрафа за нарушение правил ККТ
Ошибки при применении ККТ нужно исправлять своевременно, не дожидаясь проверки налоговой. В отдельных случаях закон позволяет избежать штрафа, заменить его предупреждением или оспорить наказание в суде. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.
Добровольное исправление нарушения. Примечание к ст. 14.5 КоАП позволяет избежать ответственности по частям 2, 4 и 6. Для этого есть два варианта:
Самостоятельно сообщить о нарушении в ФНС и устранить его.
Сформировать и направить в налоговую чек коррекции.
Важно, чтобы на момент обращения или направления чека коррекции ФНС еще не располагала сведениями о нарушении, а представленной информации было достаточно для установления его обстоятельств. Если налоговая уже обнаружила нарушение, рассчитывать на освобождение от ответственности по этому основанию нельзя.
Замена штрафа предупреждением. Если налоговая впервые выявила нарушение при проверке, штраф могут заменить предупреждением. Для этого должны соблюдаться условия ст. 4.1.1 КоАП. В частности, нарушение не должно причинять имущественный ущерб, вред или создавать угрозу его причинения.
Пример из судебной практики. В деле № А32-60057/2024 предприниматель из Новороссийска продал напиток за 120 рублей без применения ККТ. Налоговая назначила штраф 10 тысяч рублей, но суд заменил его предупреждением. ИП нарушил правила впервые, относился к микропредприятиям и устранил нарушение. При этом налоговая не доказала, что его действия причинили ущерб или создали угрозу вреда. Кассация поддержала решение (постановление АС Северо-Кавказского округа от 26.03.2026 № Ф08-1502/2026).
Что делать, если налоговая обнаружила нарушение ККТ
Если ФНС выявила нарушение, устраните ошибки, проверьте обоснованность штрафа и при наличии оснований попробуйте оспорить его. Действуйте так:
Проверьте сумму нарушения. Сверьте банковские выписки с данными кассы и ОФД. Определите, какие расчеты прошли без чеков.
Исправьте нарушения. Сформируйте чеки коррекции по расчетам, при которых не применялась ККТ. Если налоговая уже выявила нарушение, это само по себе не освободит от штрафа. Но действия по устранению нарушения могут учесть при назначении наказания (ст. 4.2 КоАП).
Соберите доказательства. Если причиной стали технические сбои, подготовьте акты сервисного центра, переписку с ОФД и производителем кассы. Сохраните документы, подтверждающие уплату налогов с полученной выручки.
Заявите о смягчающих обстоятельствах. До вынесения постановления направьте в ФНС письменное ходатайство о снижении штрафа и приложите подтверждающие документы.
При необходимости оспорьте штраф. На обращение в арбитражный суд есть 10 дней со дня получения постановления. Госпошлину платить не требуется (ст. 208 АПК).
Штраф за нарушение правил применения ККТ можно уплатить со скидкой 50%, если перечислить деньги в течение 20 дней со дня вынесения постановления (ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП). При отсрочке или рассрочке уплаты штрафа скидка не действует.
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Как снизить риск нарушений при работе с ККТ
Даже если онлайн-касса есть, при расчетах могут возникать ошибки: чек не формируется, содержит неверные реквизиты или данные не передаются ОФД. Чтобы вовремя находить проблемы:
Проверяйте настройки ККТ. Убедитесь, что касса зарегистрирована по фактическому адресу использования, срок действия фискального накопителя не истек, а программное обеспечение обновлено.
Контролируйте формирование чеков. Проверьте, что ККТ формирует чеки при всех используемых способах оплаты: наличными, картой, через СБП.
Следите за передачей данных в ОФД. Проверяйте отчеты и уведомления в личном кабинете оператора. Если связь прервалась, выясните причину и убедитесь, что накопленные документы переданы после ее восстановления.
Проверяйте реквизиты. В чеках должны правильно отображаться наименования товаров, суммы, ставки НДС (если применяется), а при продаже маркированной продукции — необходимые сведения о маркировке.
Сверяйте расчеты. Регулярно сопоставляйте данные эквайринга, кассы и ОФД. Если обнаружили расхождения, установите их причины и исправьте ошибки.
Кассовое ПО Frontol помогает выявлять отдельные ошибки при оформлении чеков. Программа контролирует соответствие признака предмета расчета типу номенклатуры — например, не позволяет зарегистрировать маркированный товар с признаком «Услуга». При включенном контроле переполнения чека Frontol предупреждает о риске переполнения кэш-памяти фискального накопителя. При работе с маркированными товарами Frontol 6 взаимодействует с Frontol Mark Unit для проверки кодов маркировки в системе «Честный ЗНАК» и сообщает кассиру о выявленных нарушениях.
Частые вопросы
Может ли ФНС рассчитать штраф по данным эквайринга?
Да. Налоговая может сопоставить поступления по эквайрингу с данными кассовых чеков. Но штраф рассчитывают не от всей суммы поступлений, а от расчетов, при которых ККТ не применялась.
Нужен ли кассовый чек при оплате по QR-коду?
Да. Оплата по QR-коду через СБП также требует применения ККТ.
Могут ли оштрафовать кассира за нарушение правил ККТ?
Обычного кассира не привлекают к ответственности по ст. 14.5 КоАП. За нарушение отвечают организация или ИП, а также должностные лица компании, например директор или управляющий, которые отвечают за организацию работы с ККТ. Но организация или ИП могут переложить штраф на плечи кассира, если это предусмотрено договором.
Оштрафуют ли за ставку НДС 20% в чеке в 2026 году?
Да, если при расчете должна применяться ставка 22%. За неверный реквизит чека предусмотрено предупреждение или штраф — нарушение относится к ч. 4 ст. 14.5 КоАП.
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