Электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года: новые правила для розницы и общепита

Что изменилось для магазинов, кафе и ресторанов с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года для ряда перевозок бумажные документы перестали быть основным форматом. Закон требует оформлять в электронном виде:

транспортные накладные;

заказы и заявки на автомобильную перевозку;

железнодорожные и авиационные грузовые накладные;

документы транспортной экспедиции — поручение экспедитору, экспедиторскую и складскую расписки.

Основание — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Магазины, кафе и рестораны тоже участвуют в этом документообороте. Например, при поставке товара торговая точка или заведение может выступать грузополучателем — стороной, которая принимает груз. Если компания сама отправляет товар, она может быть грузоотправителем, если сама перевозит — перевозчиком.

Как происходит обмен ЭПД. Обмен ЭПД идет через специальные сервисы — аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД, например «Астрал» или «Контур». Компания работает с документами в системе выбранного оператора, а тот передает сведения в ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Напрямую загружать документы в ГИС ЭПД компании не нужно (ст. 18.1 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).

Для розницы и общепита переход на ЭПД прежде всего касается автомобильных поставок. Если товар везет сторонний перевозчик по договору перевозки, оформляют транспортную накладную. С 1 сентября 2026 года она должна быть электронной (ч. 1 ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ) — такой документ сокращенно называют ЭТрН.

ЭТрН — вид ЭПД только для автоперевозок. Для железнодорожных, авиационных перевозок и транспортной экспедиции действуют другие перевозочные документы. Поскольку в рознице и общепите преобладают автопоставки, в статье будем разбирать приемку по ЭТрН.