Электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года: новые правила для розницы и общепита

Что важно:
Требования о переходе на ЭПД затрагивают всех участников перевозки, включая грузоотправителей и грузополучателей.
Бумажный формат сохраняется только для отдельных случаев, прямо предусмотренных Минтрансом.
При технических проблемах порядок действий зависит от причины сбоя. Например, недоступность ГИС ЭПД сама по себе не требует перехода на бумагу.
Перед переходом на ЭПД нужно разобрать свои схемы поставок, назначить ответственных за приемку и выбрать оператора ИС ЭПД.
Для сотрудников, которые будут подписывать документы, следует заранее оформить необходимые полномочия и машиночитаемые доверенности (МЧД).
Что изменилось для магазинов, кафе и ресторанов с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года для ряда перевозок бумажные документы перестали быть основным форматом. Закон требует оформлять в электронном виде:
транспортные накладные;
заказы и заявки на автомобильную перевозку;
железнодорожные и авиационные грузовые накладные;
документы транспортной экспедиции — поручение экспедитору, экспедиторскую и складскую расписки.
Основание — закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
Магазины, кафе и рестораны тоже участвуют в этом документообороте. Например, при поставке товара торговая точка или заведение может выступать грузополучателем — стороной, которая принимает груз. Если компания сама отправляет товар, она может быть грузоотправителем, если сама перевозит — перевозчиком.
Как происходит обмен ЭПД. Обмен ЭПД идет через специальные сервисы — аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД, например «Астрал» или «Контур». Компания работает с документами в системе выбранного оператора, а тот передает сведения в ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Напрямую загружать документы в ГИС ЭПД компании не нужно (ст. 18.1 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).
Для розницы и общепита переход на ЭПД прежде всего касается автомобильных поставок. Если товар везет сторонний перевозчик по договору перевозки, оформляют транспортную накладную. С 1 сентября 2026 года она должна быть электронной (ч. 1 ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ) — такой документ сокращенно называют ЭТрН.
ЭТрН — вид ЭПД только для автоперевозок. Для железнодорожных, авиационных перевозок и транспортной экспедиции действуют другие перевозочные документы. Поскольку в рознице и общепите преобладают автопоставки, в статье будем разбирать приемку по ЭТрН.
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Как проходит приемка товара по ЭТрН
Если магазин, кафе или ресторан выступает грузополучателем, ему нужно подтвердить приемку товара с помощью ЭТрН. Саму транспортную накладную при этом составляет грузоотправитель, если договором перевозки не предусмотрено иное (ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).
В упрощенном виде обмен выглядит так:
Грузоотправитель формирует ЭТрН. В документ вносят сведения об участниках перевозки, грузе, местах погрузки и выгрузки и другие необходимые данные.
Перевозчик принимает груз. Он подтверждает его получение для перевозки и добавляет сведения со своей стороны.
Грузополучатель получает ЭТрН через оператора ИС ЭПД. После прибытия машины сотрудник магазина или заведения сверяет фактическую поставку с данными документа.
Грузополучатель фиксирует результат приемки. Если все в порядке, уполномоченный сотрудник подписывает ЭТрН электронной подписью. Если есть недостача, повреждение или другие расхождения, их отражают в акте и в ЭТрН.
При приемке нужно разделять документы на перевозку и документы на сам товар. ЭТрН оформляет именно перевозку груза и не заменяет документы на сам товар. Поэтому продавец и покупатель по-прежнему подписывают УПД или товарную накладную, которые подтверждают передачу и приемку продукции.
Как подписывать ЭТрН. Принимать поставку и подписывать соответствующую часть ЭТрН должен сотрудник, которому организация дала такие полномочия. Это может быть, например, товаровед, заведующий магазином, администратор ресторана — конкретная должность законом не установлена.
Если ЭТрН подписывает сотрудник от имени компании или ИП, то он подтверждает свои полномочия машиночитаемой доверенностью (МЧД) (ст. 17.5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).
Автоматизировать приемку и складские операции помогают терминалы сбора данных АТОЛ. С помощью ТСД сотрудники могут сканировать товары при приемке и отгрузке, проводить инвентаризацию и работать с маркированной продукцией. Данные передаются в учетную систему, поэтому не нужно вручную переносить информацию со штрихкодов и сверять позиции.
Что делать, если при приемке товара не работает ГИС ЭПД или интернет
Сбой при работе с ЭПД не всегда означает, что можно переходить на бумажные документы. Порядок действий зависит от того, что недоступно: ГИС ЭПД, сервис оператора ИС ЭПД или интернет у самого участника перевозки.
Минтранс описал такие ситуации в Регламенте действий при нештатных ситуациях при оформлении и предъявлении ЭПД, версия 1.0 от 31 августа 2026 года.
Что произошло
Можно ли продолжать работу
Что стоит сохранить
Не работает ГИС ЭПД
Да. Аккредитованные операторы ИС ЭПД продолжают обмен документами между участниками, а после восстановления ГИС ЭПД передают туда накопленные сведения
Уведомление оператора о недоступности системы
Не работает ИС ЭПД оператора
Нет. Дождитесь восстановления сервиса
Уведомление оператора и, при необходимости, справку о сбое
Нет доступа к интернету у магазина, склада или другого участника перевозки
Нет, до восстановления связи электронный обмен невозможен. Бумажный документ оформляют только в случаях, предусмотренных Минтрансом для конкретного вида перевозки
Подтверждение отсутствия связи и акт о нештатной ситуации
Далее подробнее разберем, что делать в каждой ситуации.
Если не работает ГИС ЭПД
О сбое ГИС ЭПД сообщает операторам ИС ЭПД, а те уведомляют подключенных клиентов. Клиенты продолжают работать как обычно — дополнительных действий от них не требуется. Операторы обеспечивают обмен документами между участниками, а после восстановления ГИС ЭПД сами передают в нее накопленные документы.
Например, магазин сможет получить ЭТрН от перевозчика через своего оператора и подтвердить приемку товара, даже если в этот момент недоступна сама ГИС.
Если не работает сервис оператора ИС ЭПД
Здесь порядок другой. Оператор должен восстановить работу системы и уведомить о сбое ГИС ЭПД, МВД, Ространснадзор и своих клиентов. По запросу клиента он также предоставляет справку в свободной форме, подтверждающую нештатную ситуацию.
Сам факт недоступности сервиса оператора еще не дает права оформить любой ЭПД на бумаге.
Например, при автоперевозках бумажное оформление возможно, если из-за сбоя участник перевозки не может работать с ИС ЭПД и инцидент зафиксирован госсистемой противодействия компьютерным атакам ГосСОПКА (п. 5 приказа Минтранса от 01.06.2026 № 262). О порядке дальнейших действий уточняйте у вашего оператора ИС ЭПД.
Если в магазине или на складе нет интернета
Отсутствие доступа к интернету — основание для оформления на бумаге транспортной накладной, заказа или заявки при автомобильной перевозке (п. 6 приказа Минтранса от 01.06.2026 № 262).
Отсутствие связи нужно зафиксировать. Участник перевозки составляет акт с датой, временем, местом, описанием проблемы — и подтверждает основание одним из двух способов:
проверяет, входит ли населенный пункт в перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 10.07.2025 № 1855-р;
получает у оператора связи подтверждение, что в момент оформления документа интернет был недоступен.
Если есть все документы, подтверждающие отсутствие связи, можно оформить перевозочный документ на бумаге. После восстановления интернета новые документы нужно будет снова оформлять электронно.
Когда еще ЭПД можно оформить на бумаге
Кроме технических сбоев и отсутствия интернета, Минтранс предусмотрел другие случаи, когда можно оформить ЭПД на бумаге. Точный список исключений зависит от вида ЭПД. Для автоперевозок действует приказ Минтранса от 01.06.2026 № 262, для экспедиторских документов — от 03.04.2026 № 115, для авиационных накладных — от 18.03.2026 № 102, для железнодорожных — от 21.11.2025 № 407.
Например, при автомобильных перевозках бумажную транспортную накладную, заказ или заявку разрешено оформить, если:
грузоотправитель или грузополучатель — иностранная компания;
грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо, а груз везет сторонний перевозчик;
перевозка проходит на территории с режимом повышенной готовности, ЧС, чрезвычайного или военного положения либо контртеррористической операции.
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Как рознице и общепиту организовать работу с ЭПД
Организация работы включает несколько шагов.
Шаг 1. Определите, где потребуется ЭПД
Разберите основные сценарии поставок: доставка поставщиком или сторонним перевозчиком, самовывоз, перемещение товара между точками сети, работа с экспедитором. Для каждого определите, нужен ли перевозочный документ и кто выступает грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.
Если у компании несколько магазинов, ресторанов или складов, сразу отметьте точки, где сотрудники будут принимать ЭПД, и назначьте ответственных за приемку.
Шаг 2. Назначьте сотрудников, которые будут подписывать документы
Определите, кто сможет подтверждать прием груза. Если ЭПД подписывает представитель компании, проверьте, что у него есть МЧД с соответствующими правами. Этот сотрудник отвечает за сведения, которые он внес в ЭПД и подтвердил своей электронной подписью.
Шаг 3. Выберите оператора ИС ЭПД и способ работы
Для обмена документами потребуется оператор ИС ЭПД из реестра Минтранса.
Небольшой компании может быть достаточно веб-интерфейса оператора. Если точек, поставок и контрагентов много, стоит проверить возможность интеграции ИС ЭПД с учетной системой, в которой сотрудники уже ведут приемку товаров.
Шаг 4. Согласуйте процесс с поставщиками и перевозчиками
Определите:
кто создает ЭПД;
через каких операторов работают стороны;
на каком этапе документ должен поступить грузополучателю;
кто исправляет ошибки;
кому сообщать о расхождениях при приемке.
Шаг 5. Закрепите порядок приемки во внутренней инструкции
Сотрудник в торговой точке должен понимать:
где найти поступившие ЭПД;
какие сведения проверить при прибытии транспорта;
когда можно подтвердить прием груза;
как зафиксировать недостачу или повреждение;
кому сообщить об ошибке в документе.
Шаг 6. Отдельно пропишите действия при сбоях
Во внутреннем регламенте стоит разделить как минимум три ситуации:
не работает ГИС ЭПД;
недоступна система оператора ИС ЭПД;
нет интернета в самой торговой точке или на складе.
Действия в этих ситуациях различаются. Заранее объясните сотрудникам, когда работать с ЭПД, а когда можно перейти на бумагу.
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Частые вопросы об ЭПД
Нужна ли ЭТрН магазину или ресторану, если товар привозит поставщик
Не всегда. Если поставщик доставляет товар своей машиной и отдельный договор перевозки не заключен, ЭТрН не оформляют, а передачу продукции подтверждают УПД или товарной накладной. Если же в доставке участвует сторонний перевозчик по договору, требуется ЭТрН, а магазин или ресторан может быть указан в ней как грузополучатель (ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ).
В каких случаях можно обойтись без ЭТрН
Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки груза (ч. 1 ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, ст. 785 ГК). Поэтому в некоторых случаях она вообще не требуется — ни бумажная, ни электронная.
Например, транспортную накладную не оформляют, если:
поставщик везет свой товар своим транспортом без договора перевозки;
покупатель сам забирает товар;
компания перевозит продукцию между своими магазинами, ресторанами или складами на собственном автомобиле.
Нужно ли переходить на ЭПЛ с 1 сентября 2026 года
Нет. В большинстве случаев путевой лист по-прежнему можно вести как на бумаге, так и в электронном виде. Отдельные правила действуют для перевозок маркированной алкогольной продукции собственным транспортом, но до 1 марта 2027 года при использовании бумажной ТТН в предусмотренных случаях допускается и бумажный ПЛ (п. 4 постановления Правительства от 28.11.2025 № 1944).
В каких случаях после 1 сентября 2026 года разрешена бумажная транспортная накладная
Только в ситуациях, которые отдельно предусмотрел Минтранс. К ним относятся, например, некоторые случаи отсутствия интернета и технических сбоев. Использовать бумажную накладную просто потому, что так удобнее, нельзя (приказ Минтранса от 01.06.2026 № 262).
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