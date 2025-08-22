Депремирование сотрудников по новым правилам: что меняется с 1 сентября 2025 года

Изменения в депремировании с 1 сентября 2025 года

Новая редакция ст. 135 ТК указывает на то, что:

1. В локальных актах работодателя должны быть четко прописаны виды премий, их размеры или алгоритмы расчета, показатели, за которые работнику положена премия, а в каких случаях премии не будет. Соответственно депремирование можно применить только к работнику, который не выполнил условия или не достиг показателей, прописанных в положении об оплате труда, о премировании и депремировании, трудовом или коллективном договорах.

2. Депремирование можно применить только в отношении регулярных премий, лишить закрепленной в локальном акте премии к юбилею или празднику нельзя.

3. Из-за наличия дисциплинарного взыскания снизить размер премии или вовсе ее обнулить можно только в том периоде, когда издан приказ о наказании. Например, лишать квартальной премии весь год из-за выговора в марте нельзя, можно только лишить или снизить размер премии за первый квартал.

4. Максимальный размер депремирования за дисциплинарное взыскание — 20% от ежемесячной зарплаты. Если зарплата состоит из разных видов начислений, в том числе премии, то после лишения или сокращения размера премии, работник все равно должен получить 80% обычной зарплаты.

Пример 1. Оклад — 100 000 рублей, ежемесячная премия — 30 000 рублей, итого — 130 000 рублей. Максимальный размер депремирования — 26 000 (130 000 рублей * 20%), то есть лишить премии полностью в этом случае нельзя, нужно начислить хотя бы 4 000 рублей.

Пример 2. Оклад — 110 000 рублей, ежемесячная премия — 20 000 рублей, итого — 130 000 рублей. Работодатель вправе лишить премии полностью, так как 20 000 рублей меньше 20% от 130 000 рублей.

5. Работодатель должен согласовать с профсоюзом условия депремирования, если он работает в организации.

Точность формулировок в локальных актах и четкое следование им в дальнейшем — залог исключения разночтений норм и прозрачности системы премирования и депремирования в компании.

Кроме того судебная практика указывает и на другие моменты, которые работодатели должны учитывать при депремировании:

1. Чтобы лишение премии было законным, необходимо соблюдение следующих условий:

Все положения о премировании и другие локальные акты компании в части выплаты премий и оснований для их невыплаты, соответствуют Трудовому кодексу.

У работодателя есть веские и документально подтвержденные доказательства того, что работник совершил нарушение. Это могут быть служебные записки, акты, объяснительные, результаты проверок и т. д.

Работодатель издал приказ или распоряжение о премировании, в котором четко указаны основания, конкретный проступок работника и размер удержания.

Размер лишения премии соразмерен и адекватен тяжести совершенного проступка. Чрезмерное удержание премии — риск претензии со стороны работника и судебного разбирательства.

2. Работодатель обязан принимать во внимание уважительные причины, по которым сотрудник не может исполнять свои трудовые обязанности. Например, к ним относится болезнь работника. Важно понимать, что работодатель не имеет права наказывать сотрудника, если объективно невозможно было выполнить работу по независящим от него обстоятельствам.