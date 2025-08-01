Как заранее узнать о выездной налоговой проверке

Что такое выездная налоговая проверка
Выездная налоговая проверка (ВНП) — это проверка бизнеса на соблюдение налоговых норм и требований: как компания или ИП уплачивает налоги, сборы и страховые взносы.
ВНП бывает двух видов:
Тематическая — специалисты проверяют один или несколько налогов. Например, уплату НДФЛ и взносов, если есть подозрения, что бизнес занижает доходы работников. Налог на прибыль проверять не будут, так как он в нашем примере не является целью тематической проверки.
Комплексная — в этом случае налоговая в полной мере изучает налоговые обязательства бизнеса по уплате налогов сборов и страховых взносов. Проверить могут все налоги (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и т. д.).
В ходе проверки инспекторы могут запрашивать документацию: акты, накладные, договоры с поставщиками, книги учета покупок и продаж.
Период проверки — три года, предшествующие проверке. Если решение вынесут в 2026 году, то проверить могут годы с 2023 по 2025.
Особенности выездных проверок и нормативная база
Выездные проверки — это не массовое мероприятие налоговых органов. Если компания или ИП работает добросовестно, то переживать ей не о чем. ФНС отбирает кандидатов по специальным критериям рисков (Приложение № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
В числе критериев — низкая налоговая нагрузка, завышение расходов, непредставление документов по запросу налогового органа.
Основание для проведения проверки — решение руководителя ИФНС или его заместителя. Такое решение выносится, если работа налогоплательщика вызывает подозрения или бизнес включен в план ВНП (п. 1 ст. 89 НК). Копию решения направят собственнику бизнеса или его представителю.
Срок проверки — в течение двух месяцев с даты вынесения решения. Например, если решение подготовили 10 августа 2025 года, то справку должны составить до 10 октября 2025 года.
Если решение вынесено 30 декабря, то справка должна быть готова до 28 или 29 февраля (в зависимости от того, високосный год или нет). Если дата окончания проверки выпадает на выходной или праздничный день, то последний день проверки переносится на следующий рабочий день (п. 5, 7 ст. 6.1 НК).
Несмотря на то, что на выездную проверку законом отводится до двух месяцев, закончится она может раньше. И тогда последним днем считается дата составления справки о ВНП. В некоторых случаях руководитель ИФНС или его заместитель могут приостановить проверку (п. 8, 9, 15 ст. 89 НК).
Итоги проверки. После составления справки у налогового органа есть два месяца на подготовку акта ВНП. Акт вместе с приложениями к нему предоставляют налогоплательщику. У последнего есть право подать возражение в течение одного месяца с даты получения акта, если он не согласен с итогами проверки (п. 1, 6 ст. 100 НК).
Как бизнесу оценить риски проведения ВНП
Периодичность выездных проверок — не более двух раз в календарный год. Обычно налогоплательщики получают уведомления от ФНС в последние месяцы года — ноябре и декабре.
В некоторых случаях уведомление может «догнать» адресата в январе — например, если решение подготовили в конце декабря уходящего года, но не успели отправить.
ФНС может годами не высылать бизнесу уведомления о ВНП, если в его деятельности нет сомнений. При этом компании и ИП могут самостоятельно оценить риски налоговых проверок по 12 критериям из приказа ФНС № ММ-3-06/333@:
Средний уровень налоговой нагрузки ниже, чем у других бизнес-субъектов в конкретной отрасли и регионе.
Бизнес несколько периодов подряд заявляет убытки в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Доля вычетов по НДС — 89% и выше за период 12 месяцев.
Расходы в бизнесе опережают доходы.
Среднемесячная зарплата сотрудников ниже среднего уровня по отрасли и региону.
Бизнес несколько раз за год приближался к лимитам, которые дают право использовать налоговые спецрежимы.
ИП за год отражал расходы, близкие к значению его доходов.
Бизнес работает с посредниками и перекупщиками, не имея на это разумных экономических причин или деловой цели.
Бизнес не отвечает на запросы налогового органа, не предоставляет документы и информацию.
Бизнес неоднократно меняет место нахождения и регистрируется в ИФНС в связи с этим.
Рентабельность по данным бухгалтерского учета ниже, чем у других бизнес-субъектов в этой отрасли и регионе.
Финансово-хозяйственная деятельность бизнеса связана с высокими налоговыми рисками. Простыми словами — компания сотрудничает с сомнительными контрагентами.
Если эти «маячки» есть в бизнесе, то высока вероятность, что на них обратит внимание ФНС и примет решение о проведении выездной проверки. Под особым контролем налоговых органов — низкая налоговая нагрузка, сотрудничество с однодневками, дробление бизнеса.
На заметку. Дробление бизнеса — это разделение единого бизнеса на несколько небольших бизнес-субъектов с целью занижения налоговой базы. Например, эту схему применяют компании на УСН, чтобы уйти от уплаты НДС при достижении порога годового дохода в 60 млн руб. В 2025 году в рамках налоговой реформы действует амнистия при добровольном отказе от дробления бизнеса (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
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Можно ли заранее узнать о выездной проверке
В обязанности налоговых органов не входит оповещение компаний и ИП о выездной проверке.
Но есть косвенные признаки, по которым можно определить вероятность проведения ВНП:
В бизнесе есть нарушения за последние три года. Компания или ИП сами могут быть в курсе своих недочетов. Если нарушения есть, то ФНС придет проверить бизнес с большой долей вероятности. Например, чтобы самостоятельно выявить нарушения, бизнес может заказать аудит бухгалтерской отчетности, налоговый аудит (допустим, в 2025 году за периоды — 2022–2024 годы).
Налоговая запрашивает документы или сведения. Например, в ходе камеральной проверки ФНС может запросить договор с контрагентом и другие документы по сделке. Если не ответить на запрос, то налоговая заподозрит в нарушении (отсутствии договора, незаконном выводе денег со счета). В этом случае выносится решение о ВНП.
Собственник получил уведомление о выездной проверке. ФНС выносит решение о проверке и направляет экземпляр уведомления руководителю бизнеса — по почте, email или ТКС. В некоторых случаях собственника могут вызвать в отделение налоговой, чтобы задать несколько вопросов и выдать уведомление о проведении ВНП.
В бизнесе очевидны признаки дробления. Если единая компания разделена на несколько отдельных хозяйствующих субъектов, то ФНС это послужит поводом для проверки. Налоговая заподозрит бизнес в уклонении от налогов и назначит выездную проверку.
Компания внесена в Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРВП). Сама по себе это непубличная онлайн-база, и налогоплательщики могут даже не знать, что ФНС их в нее внесла. Но понять, что налоговая включила бизнес в ФРВП можно по косвенным признакам: запросы точных перечней документов по сделкам с конкретными контрагентами, вызовы в отделение ФНС для дачи пояснений. В ходе таких бесед налоговая может показать бизнесу, каких партнеров считает «техническими». А дальше логичное поведение ФНС — назначить выездную проверку.
Зная косвенные признаки, можно заранее подготовиться или снизить риск ВНП.
Как подготовиться к выездной проверке
Не ждите уведомления от ФНС — подготовьтесь заранее по нашей инструкции. Это убережет бизнес от штрафов и доначислений.
Проверьте бухгалтерскую и налоговую отчетность за последние три года (именно этот период охватывает выездная проверка). Обратите внимание на правильность расчетов налогов и страховых взносов, корректность деклараций, сроки уплаты налогов.
Проанализируйте сделки, которые могут вызвать интерес у налоговой. Например, сделки с новыми контрагентами, убыточные операции.
Проверьте документы с контрагентами. ФНС проверяет законность сделок, поэтому соберите договоры, акты, счета-фактуры, переписку. «Пробейте» партнеров на добросовестность в сервисах проверки контрагентов. Как минимум, закажите выписку из ЕГРЮЛ и проверьте контрагента на участие в арбитражных делах по Картотеке арбитражных дел. Прекратите сотрудничество, если обнаружите у контрагента признаки фирмы-однодневки.
Убедитесь в соблюдении трудового законодательства. Со всеми штатными сотрудниками должны быть трудовые договоры и своевременно рассчитаны и уплачены страховые взносы и НДФЛ.
Назначьте ответственного или привлеките стороннего специалиста, который будет взаимодействовать с инспекторами — отвечать на запросы, сопровождать комиссию во время проверки, предоставлять документы по запросу.
Лучше не доводить дело до критической точки, а работать добросовестно. Многие ИП и компании передают бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсинг, когда не хватает штатных ресурсов или нужна помощь своим специалистам.
Если сомневаетесь в некоторых сделках, проконсультируйтесь с налоговым юристом. Профильный специалист оценит вероятность выездной проверки, выработает стратегию, подготовит ответы на запросы ФНС.
Как передача бухгалтерского и налогового учета на аутсорсинг снижает риск ВНП
Компании, которые делегируют бухгалтерский и налоговый учет профессиональным аутсорсерам, реже попадают в поле зрения ФНС. Разберемся, почему так происходит.
Аутсорсинговые компании:
Действуют по отработанной методологии, учитывают индивидуальные потребности бизнеса. Специалисты не совершают ошибок при расчете налогов и взносов, вовремя подают декларации, корректно оформляют отчетность.
Предупреждают о потенциальных рисках — сомнительных сделках, контрагентах, схемах.
Готовы к проверке «по умолчанию» — архивы, первичка и остальные документы в полном порядке.
В курсе последних новостей, законодательных изменений, разъяснений ФНС, судебной практики. Это позволяет действовать на опережение, а не в режиме «пожара».
Помогают действовать правильно, если проверка состоялась: соберут документы, подготовят пояснения, окажут сопровождение налоговой проверки.
Ведение бухгалтерского и налогового учета — один из самых сложных процессов в бизнесе. Даже случайная ошибка может спровоцировать проверки ФНС. Доверьте БУ и НУ специалистам компании «Ависто» — работаем по договору аутсорсинга, условия прозрачны, скрытые платежи исключены. На все ваши вопросы ответим на консультации.
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