Как заранее узнать о выездной налоговой проверке

Особенности выездных проверок и нормативная база

Выездные проверки — это не массовое мероприятие налоговых органов. Если компания или ИП работает добросовестно, то переживать ей не о чем. ФНС отбирает кандидатов по специальным критериям рисков (Приложение № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

В числе критериев — низкая налоговая нагрузка, завышение расходов, непредставление документов по запросу налогового органа.

Основание для проведения проверки — решение руководителя ИФНС или его заместителя. Такое решение выносится, если работа налогоплательщика вызывает подозрения или бизнес включен в план ВНП (п. 1 ст. 89 НК). Копию решения направят собственнику бизнеса или его представителю.

Срок проверки — в течение двух месяцев с даты вынесения решения. Например, если решение подготовили 10 августа 2025 года, то справку должны составить до 10 октября 2025 года.

Если решение вынесено 30 декабря, то справка должна быть готова до 28 или 29 февраля (в зависимости от того, високосный год или нет). Если дата окончания проверки выпадает на выходной или праздничный день, то последний день проверки переносится на следующий рабочий день (п. 5, 7 ст. 6.1 НК).

Несмотря на то, что на выездную проверку законом отводится до двух месяцев, закончится она может раньше. И тогда последним днем считается дата составления справки о ВНП. В некоторых случаях руководитель ИФНС или его заместитель могут приостановить проверку (п. 8, 9, 15 ст. 89 НК).

Итоги проверки. После составления справки у налогового органа есть два месяца на подготовку акта ВНП. Акт вместе с приложениями к нему предоставляют налогоплательщику. У последнего есть право подать возражение в течение одного месяца с даты получения акта, если он не согласен с итогами проверки (п. 1, 6 ст. 100 НК).