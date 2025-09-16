- СкачатьТоварно-транспортная накладная.xls1 загрузка
- СкачатьТоварная накладная.xls1 загрузка
- СкачатьТранспортная накладная.xls1 загрузка
- СкачатьОбразец товарной накладной.xlsx1 загрузка
- СкачатьОбразец транспортной накладной.xls1 загрузка
- СкачатьОбразец товарно-транспортной накладной.xlsx1 загрузка
Что такое накладная простыми словами
Контрагенты применяют накладные, чтобы документально фиксировать перемещение товаров и отражать этот факт в доходах и расходах.
Накладная — это первичный сопроводительный документ. Она показывает, что одна сторона передала товар, а вторая его приняла.
Для чего нужна накладная
Накладная в бухгалтерии — один из часто используемых документов. Она нужна для бухгалтерского и налогового учета. Запросить накладную могут контролирующие органы, банки, суды.
Бизнес использует накладные, чтобы отразить расходы в учете, получить вычет по НДС, уменьшить сумму налога. Например, это характерно для предпринимателей на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы».
Налоговая служба во время проверки смотрит первичные документы и отчетность, чтобы отследить правильность оформления хозяйственных операций и расчета налогов.
Банки проверяют бизнес на законность денежных переводов по закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Чтобы без проблем пройти такую проверку, нужны, в том числе, правильно оформленные первичные документы.
Суды учитывают накладные в случае спорных ситуаций.
В первую очередь накладная нужна продавцу и покупателю: по ней видно, сколько товара продано / получено и сколько денег поступило / потрачено.
Виды накладных
В разных ситуациях применяют определенный вид накладной — товарную, транспортную, товарно-транспортную и расходную. Разберем, какие бывают накладные.
Товарная накладная
Что такое накладная на товар. На нормативно-правовом уровне установлена специальная форма товарной накладной — ТОРГ-12. ИП и организации заполняют стандартизированные разделы: данные сторон, сведения о товаре, дата, подписи. Бумажную товарную накладную составляют в двух экземплярах, электронную — в одном, подписывают ее электронной подписью.
На заметку. В некоторых случаях используют универсальный передаточный документ (УПД). Он объединяет в себе ТОРГ-12 и счет-фактуру. С 1 января 2026 года прекращают действие электронные документы ТОРГ-12 и акт выполненных работ (оказанных услуг). С первого налогового периода 2026 года нужно применять электронный УПД по форме 5.03. ФНС рекомендует переходить на новый документооборот заранее.
Транспортная накладная
Накладную выдают перевозчику, который доставляет товар. Водитель показывает ее инспекторам ГИБДД. Накладная отражает сведения о продавце, покупателе, перевозчике, транспорте, габаритах груза. Стоимость товара в ней не указывают. На бумаге документ составляется в трех экземплярах, в электронном виде — в одном, подписывают ЭП.
Товарно-транспортная накладная
Утверждена типовая форма ТТН — форма № 1-Т. ТТН одновременно фиксирует факт отгрузки и передачу товара перевозчику. С 2013 года она обязательна только при перемещении алкоголя и спиртосодержащей продукции. Для остальных товаров можно использовать товарную и транспортную накладные по отдельности.
Расходная накладная
Применяется в двух случаях: при перемещении товара между складами внутри одной компании и при возврате товара. Например, пекарня заказала муку, но из-за нарушения условий хранения в мешках завелись жучки. С помощью расходной накладной можно вернуть всю партию товара или часть.
Собрали виды накладных и их основные характеристики в таблице.
Товарная
Транспортная
Товарно-транспортная
Расходная
Что отражает
Передача от продавца к покупателю
Передача от продавца к перевозчику и покупателю
Передача алкогольной и спиртосодержащей продукции от продавца к перевозчику и покупателю
Перемещение товара внутри компании, возврат товара с браком или поломкой
Когда применяют
Продажа
Доставка перевозчиком (+ товарная накладная)
Транспортировка алкогольной и спиртосодержащей продукции
Перемещение между своими складами, возврат некачественного товара
Какие включает разделы
О товаре
О продавце, покупателе, перевозчике, транспорте
О грузе, отправителе, получателе, перевозчике
О товаре, отправителе, получателе
Какие расходы учитывает
На товар
На перевозку груза
На товар и доставку
На перевозку груза
Форма
Унифицированная форма (Приложение № 4 к постановлению правительства от 21.12.2020 № 2200)
Специальной формы нет. Можно использовать форму ТОРГ-12 или ТОРГ-14 (постановление Госкомстата от 25.12.1998 № 132)
Специалисты компании «Ависто» помогают бизнесу вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями закона и спецификой предпринимательской деятельности. Передача ключевых процессов на аутсорсинг экономит ваше время и позволяет больше заниматься развитием бизнеса. Юридическая помощь и консультации снижают финансовые риски и позволяют работать максимально эффективно.
ТОРГ-12 и ТТН — в чем разница
ТОРГ-12 (товарная накладная) подтверждает передачу товара от продавца покупателю. Она нужна для бухгалтерского и налогового учета: на основании этого документа компания отражает движение товаров и расходы. В ней фиксируются данные о продавце, покупателе, наименовании и количестве товара.
ТТН используют, когда товар доставляет перевозчик. Она сочетает в себе функции товарного и транспортного документа: подтверждает отгрузку, служит основанием для расчетов с перевозчиком.
ТОРГ-12 важна для учета товаров, а ТТН — для учета и товаров, и их перевозки.
Как оформить накладную
Независимо от выбранного вида документа следует придерживаться общепринятых правил оформления накладных: указывать достоверные сведения, составлять минимум в двух экземплярах (если используете бумажные версии), подписывать у уполномоченных лиц.
Как сделать накладную:
Укажите дату и номер документа.
Впишите сведения о продавце (отправителе) и покупателе (получателе).
Внесите данные о грузе — наименование, количество, единицы измерения, стоимость. Если продавец работает с НДС, то укажите стоимость товара с учетом этого налога.
Для транспортной и ТТН добавьте данные о перевозчике, транспорте.
Заверьте бумажный документ подписями и печатями сторон. Электронный документ подпишите ЭП.
Все накладные оформляют по одному принципу: корректные реквизиты, точные данные и наличие подписи каждой стороны.
Что будет, если накладную не оформить
Отсутствие накладной влечет для бизнеса сразу несколько проблем:
У компании не будет документального подтверждения передачи или получения товара. При споре с контрагентом доказать факт поставки или перевозки будет практически невозможно.
ФНС не примет расходы без накладной. Компания может получить доначисления, штрафы и потерять вычет по НДС.
Без первичного документа нарушается бухгалтерский учет: товар числится на складе у отправителя, хотя фактически он уже передан.
Без ТТН перевозчик не сможет обосновать расходы, а груз может быть признан незаконно перевозимым. Например, отсутствие сопроводительных документов при продаже алкоголя влечет штраф на организации до 300 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.16 КоАП).
Как исправить ошибку в накладной
Закон предусматривает ответственность не только за невыписку накладной, но и за ошибки в ней. Например, даже случайная ошибка грузоотправителя приравнивается к предоставлению недостоверных данных в ТТН. Компании это грозит штрафом до 600 тыс. руб. или 20% провозной платы и возмещением ущерба перевозчику.
Основание — ч. 8, 9 ст. 12.21.1 КоАП, ст. 35 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ.
Исправить ошибку можно только по согласованию сторон. Если партия товара уже отправлена, то нужно запросить экземпляр у покупателя, внести корректировки, поставить подпись и отметку «Исправлено» и вернуть обратно.
Основание — п. 7 ст. 9 закона № 402-ФЗ, п. 21 ФСБУ 27/2021.
Если допущена ошибка в электронной накладной, то есть два варианта: просто отредактировать документ (если титул ЭТрН еще не подписан) или создать новый файл с исправлением парных титулов (если титул ЭТрН подписан). Парные титулы: 1 и 2 (получение и отгрузка товара), 3 и 4 (приемка и выгрузка), 5 и 6 (стоимость перевозки).
Основание — п. 20 ФСБУ 27/2021.
Главное про накладные
Накладная — это первичный документ, подтверждающий передачу товара между сторонами. Без нее нельзя корректно учесть расходы и доходы.
Основные виды накладных: товарная (ТОРГ-12), транспортная, ТТН (1-Т) и расходная. У каждой свой набор реквизитов и своя сфера применения.
ТОРГ-12 нужна для бухгалтерского и налогового учета товара, транспортная и ТТН фиксируют перевозку. Расходная накладная применяется при возвратах и перемещении внутри компании.
ТТН применяют в перевозках алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Бумажные накладные составляют по одному экземпляру для каждой из сторон. Электронные накладные подписывают с помощью ЭП.
Доверьте бухгалтерский и налоговый учет специалистам компании «Ависто». Вы получите эффективную помощь: бухгалтерское обслуживание, налоговый консалтинг, консультации юристов. По договору абонентского бухгалтерского обслуживания за вас закрепляется персональный бухгалтер, который помогает решать повседневные задачи.
Читайте также:
Депремирование сотрудников по новым правилам: что меняется с 1 сентября 2025 года.
Зарплата работников — иностранных граждан: НДФЛ, страховые взносы и больничные.
