Для чего нужна накладная

Накладная в бухгалтерии — один из часто используемых документов. Она нужна для бухгалтерского и налогового учета. Запросить накладную могут контролирующие органы, банки, суды.

Бизнес использует накладные, чтобы отразить расходы в учете, получить вычет по НДС, уменьшить сумму налога. Например, это характерно для предпринимателей на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы». Налоговая служба во время проверки смотрит первичные документы и отчетность, чтобы отследить правильность оформления хозяйственных операций и расчета налогов. Банки проверяют бизнес на законность денежных переводов по закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Чтобы без проблем пройти такую проверку, нужны, в том числе, правильно оформленные первичные документы. Суды учитывают накладные в случае спорных ситуаций.

В первую очередь накладная нужна продавцу и покупателю: по ней видно, сколько товара продано / получено и сколько денег поступило / потрачено.