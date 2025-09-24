Контроль качества бухгалтерских услуг: как убедиться, что ваш аутсорсер справляется с обязанностями

Качество работы бухгалтера на аутсорсинге: зачем нужен контроль
Передача бухгалтерии на аутсорсинг — практика распространенная. С каждым годом все больше компаний и ИП делают выбор в пользу этого формата, а сам аутсорсинг часто воспринимается как волшебное средство, которое поможет вообще забыть о бухгалтерии. Но это не совсем так.
По своей сути, бухгалтерия на аутсорсинге предполагает делегирование всех функций или определенных задач, благодаря которому появляется возможность сосредоточиться на основной деятельности. Но полностью игнорировать «бухгалтерскую» составляющую бизнеса неправильно. В частности, регулярный контроль позволяет:
Эффективно управлять расходами. Даже если вы непосредственно не занимаетесь бухгалтерией, понимать, какие моменты нуждаются в оптимизации или доработке, необходимо. Такой подход дает возможность своевременно снижать издержки и грамотно использовать ресурсы.
Сохранять управляемость бизнеса. Контроль позволяет не терять связь с финансовыми процессами и оперативно принимать решения.
Минимизировать риски. Любой недочет способен привести к серьезным финансовым убыткам. Выявление недостатков на раннем этапе исключает подобные ситуации.
Конечно, при сотрудничестве с надежной компанией риски практически отсутствуют, но и в этом случае контроль обязателен. И в целом залог эффективного аутсорсинга (и это касается не только бухгалтерии) — в налаженном контакте и правильном взаимодействии.
При заключении договора на ведение бухгалтерского и налогового учета с Ависто ответственность закрепляется за компанией-аутсорсером. Даже если у клиента возникнут штрафы и пени по вине компании, Ависто обязуется их компенсировать. Еще одно преимущество работы с Ависто — широкий спектр услуг, включая:
постановку, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета;
составление отчетности;
организацию кадрового учета;
восстановление бухгалтерского и налогового учета;
учет и бухгалтерию продавцов маркетплейсов;
сопровождение налоговых проверок;
минимизацию и оптимизацию налогообложения;
юридические услуги.
А для комфортного взаимодействия и быстрого решения всех вопросов за каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер — высококвалифицированный специалист, который полностью погрузится в решение задач вашего бизнеса.
Как контролировать бухгалтерию на аутсорсе
Правильный подход к организации контроля качества бухгалтерских услуг защищает бизнес от возможных ошибок и недопонимания. Причем выстраивать систему контроля рекомендуется заранее.
Что нужно сделать перед началом сотрудничества
В первую очередь — установить четкие требования и зафиксировать порядок работы. Обязанности каждой из сторон, порядок доступа, требования к хранению документов, ответственность — все это обязательно прописывается в договоре. Также еще до то, как аутсорсер приступит к работе, определите:
типы услуг, которые предоставляет аутсорсер;
сроки выполнения работ;
методы отчетности;
ключевые показатели, по которым будете оценивать работу (KPI).
Также нужно назначить сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие с аутсорсером. В задачи координатора входит предоставление необходимых для работы бухгалтера сведений, разрешение спорных вопросов и информирование руководства о результатах.
Позаботьтесь о каналах связи. Они должны быть удобными для каждой из сторон — например, сервисы ЭДО, почта и так далее.
Какие аспекты требуют максимального внимания
Финансы вашего бизнеса. Просматривайте перечень расходов, всегда изучайте подписываемые платежки. Это позволит не лишиться денег из-за ошибки или недобросовестности специалиста.
Уплата налогов. Все, что касается налогов, требует повышенного внимания: недочеты в этой сфере оборачиваются штрафами, пенями и претензиями со стороны налоговиков. Рекомендуется включать в договор с аутсорсером пункт, согласно которому он обязан предупреждать об уплате налога или авансового платежа за 2 недели до наступления срока.
Отчетность. Следите за календарем отчетности — удобнее всего это делать в бухгалтерском сервисе. Если же доступа у вас нет, обратитесь к бухгалтеру с просьбой подготовить такой календарь (на год или хотя бы на квартал). Чтобы избежать проблем, проверяйте, соблюдаются ли сроки и принимаются ли отчеты с первого раза.
При возникновении вопросов обязательно задавайте их аутсорсеру. Это касается сумм в платежках, сроков подготовки документов, нюансов их оформления и любых других моментов, если что-то показалось непонятным или подозрительным.
Как не ошибиться в выборе компании: чек-лист
Ознакомьтесь с предлагаемым пакетом услуг
✅
Изучите отзывы и рекомендации клиентов
✅
Убедитесь, что компания имеет опыт ведения бухучета для вашей отрасли
✅
Узнайте о возможности расширения спектра услуг в будущем
✅
Выясните, какие условия прописаны в договоре на удаленное бухгалтерское обслуживание
✅
Уточните, будет ли у вас доступ к базам, ПО и аналитике для контроля
✅
Узнайте о методах хранения и обработки конфиденциальной информации
✅
Убедитесь, что компания предоставляет понятный регламент оказания услуг
✅
При выборе бухгалтерского аутсорсинга в Ависто вы можете быть уверены в высоком качестве услуг. Компания работает с коммерческими и некоммерческими организациями и ИП, поэтому организационно-правовая форма вашего бизнеса не имеет значения: Ависто одинаково ответственно подходит к решению задач всех клиентов.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFK8ZLRv
