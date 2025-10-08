Как изменится максимальная и минимальная сумма больничного в 2026 году

Что изменится в расчете больничного в 2026 году

Минимальная выплата по больничному привязана к МРОТ, который устанавливает Правительство. С 1 января 2026 году он вырастет до 27 093 рублей.

Максимальный размер дневного пособия ограничен определенной суммой. Она получается в результате деления на 730 дней максимальных сумм заработка в двух предшествующих годах, после достижения которых работодатель начинает отчислять в СФР меньше страховых взносов. Это происходит, в том числе за счет полного прекращения уплаты взносов на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, которые и формируют фонд больничных пособий.

Динамика максимальных заработков в расчетном периоде за 2025 и 2026 год выглядит так:

Год, в котором наступил страховой случай Годы и лимит заработка в расчетном периоде Максимальный заработок в расчетном периоде 2025 2023 — 1 917 000 рублей; 2024 — 2 225 000 рублей 4 142 000 рублей 2026 2024 — 2 225 000 рублей; 2025 — 2 759 000 рублей 4 984 000 рублей

Из таблицы видим, что максимальный заработок для расчета пособий в 2026 году выше. Это значит, что вслед за ним вырастут и максимальные выплаты по временной нетрудоспособности.