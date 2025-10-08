Как изменится максимальная и минимальная сумма больничного в 2026 году

Что изменится в расчете больничного в 2026 году
Минимальная выплата по больничному привязана к МРОТ, который устанавливает Правительство. С 1 января 2026 году он вырастет до 27 093 рублей.
Максимальный размер дневного пособия ограничен определенной суммой. Она получается в результате деления на 730 дней максимальных сумм заработка в двух предшествующих годах, после достижения которых работодатель начинает отчислять в СФР меньше страховых взносов. Это происходит, в том числе за счет полного прекращения уплаты взносов на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, которые и формируют фонд больничных пособий.
Динамика максимальных заработков в расчетном периоде за 2025 и 2026 год выглядит так:
Год, в котором наступил страховой случай
Годы и лимит заработка в расчетном периоде
Максимальный заработок в расчетном периоде
2025
2023 — 1 917 000 рублей;
2024 — 2 225 000 рублей
4 142 000 рублей
2026
2024 — 2 225 000 рублей;
2025 — 2 759 000 рублей
4 984 000 рублей
Из таблицы видим, что максимальный заработок для расчета пособий в 2026 году выше. Это значит, что вслед за ним вырастут и максимальные выплаты по временной нетрудоспособности.
Какой будет минимальная сумма выплаты за больничный 2026 году
Больничный лист будет рассчитан по минималке в следующих случаях:
Два календарных года перед годом нетрудоспособности у работника не было зарплаты или она была ниже МРОТ.
Общий страховой стаж работника менее шести месяцев.
Рассчитанная сумма пособия оказалась ниже МРОТ на дату начала болезни.
Работник нарушил предписания врача, например, не соблюдал режим, пропустил прием у врача или в МСЭ.
Болезнь или травма вызваны употреблением алкоголя или наркотиков.
Пособие из МРОТ считают так:
СДЗ из МРОТ * количество дней нетрудоспособности
СДЗ из МРОТ = МРОТ года начала нетрудоспособности * 24 мес. / 730 дней
Далее разберем нюансы для больничных в общем случае и для декретного.
Больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи
В 2026 году среднедневной заработок из МРОТ будет равен 890,73 рубля (27 093 * 24 / 730).
Важно. После расчета нужно выполнить проверку. Для этого полученную расчетным путем минимальную стоимость одного дня по листу нетрудоспособности нужно умножить на количество календарных дней в месяце, когда эта нетрудоспособность была зафиксирована. Если сумма в пересчете на месяц окажется ниже МРОТ 2026 года, ее нужно скорректировать так, чтобы требование не платить меньше МРОТ выполнялось.
Таким образом поднять стоимость одного больничного дня придется в следующих месяцах:
Апрель, июнь, сентябрь, ноябрь — до 903,10 рублей (27 093 руб. / 31 день).
Февраль — до 967,61 рублей (27 093 руб. / 28 дней).
Пособие по нетрудоспособности, вызванное болезнью или травмой работника или необходимостью ухаживать за больным членом семьи привязано к стажу:
8 лет и больше — 100% СДЗ;
5 — 8 лет — 80% СДЗ;
меньше 5 лет — 60% СДЗ.
Поэтому, после определения верной суммы дневного пособия ее нужно скорректировать на коэффициент по стажу. Таким образом минимальная стоимость одного дня нетрудоспособности работника со стажем более 8 лет в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2026 года будет равна 890,73 рублей, для тех, кто отработал от 5 до 8 лет — 712,58 рублей, для работников со стажем до 5 лет — 534,44 рубля.
Из суммы начисленного пособия по временной нетрудоспособности работодатель или СФР удержат НДФЛ.
Больничный по беременности и родам
Больничный по БиР не зависит от стажа работницы и всегда оплачивается в размере 100% среднедневного заработка за каждый день листа нетрудоспособности.
СДЗ для пособия по БиР определяют также как и для обычного больничного. Это значит, что в 2026 году при расчете по минималке он будет 890,73 рублей.
Пособие по БиР освобождено от удержания НДФЛ, поэтому в 2026 году выплаты будут следующими:
Длительность листа нетрудоспособности
Размер пособия по МРОТ
140 дней (стандартные 70 дней до и 70 дней после предполагаемой даты родов)
124 702,20 рубля
16 дней (продолжение листа нетрудоспособности, если роды были сложными)
14 251,68 рубль
194 дня (84 дня до и 110 дней после родов, когда женщина вынашивает двое и больше детей)
172 801,62 рубль
Какой будет максимальная выплата по больничному в 2026 году
Получать максимальное пособие в 2026 году смогут только те, кто в 2024 году в среднем в месяц зарабатывал больше 185 тыс. рублей, а в 2025 — более 230 тыс. рублей.
Итак в 2026 году максимальный СДЗ будет равен 6 827,40 рублей = (2 225 000 рублей + 2 759 000 рублей) / 730 дней.
То есть, даже если доход работника в 2024 и 2025 году составил 10 млн рублей, среднедневной заработок для больничного в 2026 году все равно будет 6 827,40 рублей.
Больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи
При расчете по максималке так же как и при минималке дневную сумму пособия корректируют на коэффициент стажа.
Стаж
Коэффициент
СДЗ с учетом стажа
Максимальное пособие за месяц продолжительностью 31 день
Более 8 лет
1 (100%)
6 827,40 рублей
211 649,4 рублей
5 — 8 лет
0,8 (80%)
5 461,92 рубль
169 319,52 рублей
До 5 лет
0,6 (60%)
4 096,44 рублей
126 989,64 рублей.
На руки работник получит пособие за вычетом НДФЛ.
Больничный по беременности и родам
Длительность листа нетрудоспособности
Размер пособия по МРОТ в 2026 году
140 дней (стандартные 70 дней до и 70 дней после предполагаемой даты родов)
955 836 рублей
16 дней (продолжение листа нетрудоспособности, если роды были сложными)
109 238,40 рублей
194 дня (84 дня до и 110 дней после родов, когда женщина вынашивает двое и больше детей)
1 324 515,6 рублей
