Как изменится максимальная и минимальная сумма больничного в 2026 году

Сумма выплаты по листу нетрудоспособности зависит от трудового стажа и доходов работника в двух предыдущих календарных годах. При этом государство установило минимальный и максимальный размер больничного пособия и следит за тем, чтобы эти суммы регулярно пересматривались. В этой статье рассказали о границах стоимости больничного в 2026 году.

Что изменится в расчете больничного в 2026 году

Минимальная выплата по больничному привязана к МРОТ, который устанавливает Правительство. С 1 января 2026 году он вырастет до 27 093 рублей

Максимальный размер дневного пособия ограничен определенной суммой. Она получается в результате деления на 730 дней максимальных сумм заработка в двух предшествующих годах, после достижения которых работодатель начинает отчислять в СФР меньше страховых взносов. Это происходит, в том числе за счет полного прекращения уплаты взносов на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, которые и формируют фонд больничных пособий. 

Динамика максимальных заработков в расчетном периоде за 2025 и 2026 год выглядит так:

Год, в котором наступил страховой случай

Годы и лимит заработка в расчетном периоде 

Максимальный заработок в расчетном периоде

2025

2023 — 1 917 000 рублей;

2024 — 2 225 000 рублей

4 142 000 рублей

2026

2024 — 2 225 000 рублей;

2025 — 2 759 000 рублей

4 984 000 рублей

Из таблицы видим, что максимальный заработок для расчета пособий в 2026 году выше. Это значит, что вслед за ним вырастут и максимальные выплаты по временной нетрудоспособности. 

Какой будет минимальная сумма выплаты за больничный 2026 году

Больничный лист будет рассчитан по минималке в следующих случаях:

  • Два календарных года перед годом нетрудоспособности у работника не было зарплаты или она была ниже МРОТ.

  • Общий страховой стаж работника менее шести месяцев.

  • Рассчитанная сумма пособия оказалась ниже МРОТ на дату начала болезни.

  • Работник нарушил предписания врача, например, не соблюдал режим, пропустил прием у врача или в МСЭ.

  • Болезнь или травма вызваны употреблением алкоголя или наркотиков.

Пособие из МРОТ считают так:

  • СДЗ из МРОТ * количество дней нетрудоспособности

  • СДЗ из МРОТ = МРОТ года начала нетрудоспособности * 24 мес. / 730 дней

Далее разберем нюансы для больничных в общем случае и для декретного.

Больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи

В 2026 году среднедневной заработок из МРОТ будет равен 890,73 рубля (27 093 * 24 / 730).

Важно. После расчета нужно выполнить проверку. Для этого полученную расчетным путем минимальную стоимость одного дня по листу нетрудоспособности нужно умножить на количество календарных дней в месяце, когда эта нетрудоспособность была зафиксирована. Если сумма в пересчете на месяц окажется ниже МРОТ 2026 года, ее нужно скорректировать так, чтобы требование не платить меньше МРОТ выполнялось.

Таким образом поднять стоимость одного больничного дня придется в следующих месяцах:

  • Апрель, июнь, сентябрь, ноябрь — до 903,10 рублей (27 093 руб. / 31 день).

  • Февраль — до 967,61 рублей (27 093 руб. / 28 дней).

Пособие по нетрудоспособности, вызванное болезнью или травмой работника или необходимостью ухаживать за больным членом семьи привязано к стажу:

  • 8 лет и больше — 100% СДЗ;

  • 5 — 8 лет — 80% СДЗ;

  • меньше 5 лет — 60% СДЗ.

Поэтому, после определения верной суммы дневного пособия ее нужно скорректировать на коэффициент по стажу. Таким образом минимальная стоимость одного дня нетрудоспособности работника со стажем более 8 лет в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2026 года будет равна 890,73 рублей, для тех, кто отработал от 5 до 8 лет — 712,58 рублей, для работников со стажем до 5 лет — 534,44 рубля.

Из суммы начисленного пособия по временной нетрудоспособности работодатель или СФР удержат НДФЛ.

Больничный по беременности и родам

Больничный по БиР не зависит от стажа работницы и всегда оплачивается в размере 100% среднедневного заработка за каждый день листа нетрудоспособности.

СДЗ для пособия по БиР определяют также как и для обычного больничного. Это значит, что в 2026 году при расчете по минималке он будет 890,73 рублей.

Пособие по БиР освобождено от удержания НДФЛ, поэтому в 2026 году выплаты будут следующими:

Длительность листа нетрудоспособности

Размер пособия по МРОТ

140 дней (стандартные 70 дней до и 70 дней после предполагаемой даты родов)

124 702,20 рубля

16 дней (продолжение листа нетрудоспособности, если роды были сложными)

14 251,68 рубль

194 дня (84 дня до и 110 дней после родов, когда женщина вынашивает двое и больше детей)

172 801,62 рубль

Какой будет максимальная выплата по больничному в 2026 году

Получать максимальное пособие в 2026 году смогут только те, кто в 2024 году в среднем в месяц зарабатывал больше 185 тыс. рублей, а в 2025 — более 230 тыс. рублей.

Итак в 2026 году максимальный СДЗ будет равен 6 827,40 рублей = (2 225 000 рублей + 2 759 000 рублей) / 730 дней.

То есть, даже если доход работника в 2024 и 2025 году составил 10 млн рублей, среднедневной заработок для больничного в 2026 году все равно будет 6 827,40 рублей.

Больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи

При расчете по максималке так же как и при минималке дневную сумму пособия корректируют на коэффициент стажа.

Стаж

Коэффициент

СДЗ с учетом стажа

Максимальное пособие за месяц продолжительностью 31 день

Более 8 лет

1 (100%)

6 827,40 рублей

211 649,4 рублей

5 — 8 лет

0,8 (80%)

5 461,92 рубль

169 319,52 рублей

До 5 лет

0,6 (60%)

4 096,44 рублей

126 989,64 рублей.

На руки работник получит пособие за вычетом НДФЛ.

Больничный по беременности и родам

Длительность листа нетрудоспособности

Размер пособия по МРОТ в 2026 году

140 дней (стандартные 70 дней до и 70 дней после предполагаемой даты родов)

955 836 рублей

16 дней (продолжение листа нетрудоспособности, если роды были сложными)

109 238,40 рублей

194 дня (84 дня до и 110 дней после родов, когда женщина вынашивает двое и больше детей)

1 324 515,6 рублей

