Налоговая реформа 2026: топ изменений для малого бизнеса

Что с НДС

Общую ставку НДС хотят повысить до 22% вместо уже привычных 20% (подп. «б» п. 7 ст. 2 законопроекта).

Перечень льготных товаров, работ, услуг, облагаемых по ставке 10%, останется. Список необлагаемых операций сократится, из него исключат:

передачу исключительных прав на российские программы для ЭВМ и БД (п. 26 ст. 149 НК предлагается исключить);

услуги по обслуживанию банковских карт (подп. 3.1 утратит силу).

Список необлагаемых операций пополнится услугами операторов инвестиционных платформ.

Предельный размер дохода, при превышении которого упрощенцу придется платить НДС, будет снижен до 10 млн руб. в год (сейчас — 60 млн руб.). Это положение содержит п. 1 ст. 2 законопроекта.

Формы счетов-фактур и книг покупок и продаж будут утверждаться на менее высоком уровне — не правительством, а ФНС (подп. «б» п. 9 ст. 2 законопроекта).

Льгота для туроператоров будет действовать до конца 2030 года, а не по 30 июня 2027 года (ст. 6 законопроекта).