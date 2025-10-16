Налоговая реформа 2026: топ изменений для малого бизнеса

Самое главное:
Меньше предпринимателей смогут работать на патенте.
Больше компаний и ИП на УСН будут платить НДС.
Налоги платить нужно будет раньше, если дедлайн по уплате попадает на выходной или праздник.
У большинства МСП не будет больше пониженного тарифа по страховым взносам.
Что поменяется в ПСН
До 10 млн руб. снизится предельное значение величины суммы доходов в целях применения ПСН (ст. 346.45 НК). Из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, будут исключены (ст. 346.43 НК):
торговля в стационарных торговых объектах;
грузоперевозки автотранспортом.
Что изменится в налоговом администрировании
Хотят изменить правила переноса дней, если последний день уплаты налога выпадает на нерабочий день. Срок будет переноситься не на первый рабочий, а на предыдущий рабочий день (подп. «б» п. 2 ст. 1 законопроекта).
Что еще хотят изменить в налоговом администрировании:
Если в текущем периоде ставка налога увеличилась, будет запрещено учитывать в текущем периоде ошибки прошлых периодов (п. 17 ст. 1 законопроекта).
Долги несовершеннолетних налогоплательщиков будут взыскивать с законных представителей.
При наличии смягчающих обстоятельств штраф может быть уменьшен не более чем в 10 раз (п. 49 ст. 1 законопроекта). Сейчас установлена нижняя планка — два раза.
Будет расширен перечень причин для отказа в зачете и частичном зачете (подп. «а» п. 30 ст. 1 законопроекта). Будут прописаны правила подачи возражений на акт проверки в цифровом виде (п. 40 законопроекта), участия в рассмотрении материалов по видеоконференцсвязи (подп. «а» п. 41 законопроекта).
За передачу данных в «Честный ЗНАК» будет взиматься госпошлина
За передачу в систему сведений об обороте маркируемых товаров предполагается взимать госпошлину в размере, который определит правительство. Уплачивать ее нужно будет после подачи заявления на получение марок, и до внесения упомянутой информации в систему (подп. «в» п. 64 законопроекта).
Что с НДС
Общую ставку НДС хотят повысить до 22% вместо уже привычных 20% (подп. «б» п. 7 ст. 2 законопроекта).
Перечень льготных товаров, работ, услуг, облагаемых по ставке 10%, останется. Список необлагаемых операций сократится, из него исключат:
передачу исключительных прав на российские программы для ЭВМ и БД (п. 26 ст. 149 НК предлагается исключить);
услуги по обслуживанию банковских карт (подп. 3.1 утратит силу).
Список необлагаемых операций пополнится услугами операторов инвестиционных платформ.
Предельный размер дохода, при превышении которого упрощенцу придется платить НДС, будет снижен до 10 млн руб. в год (сейчас — 60 млн руб.). Это положение содержит п. 1 ст. 2 законопроекта.
Формы счетов-фактур и книг покупок и продаж будут утверждаться на менее высоком уровне — не правительством, а ФНС (подп. «б» п. 9 ст. 2 законопроекта).
Льгота для туроператоров будет действовать до конца 2030 года, а не по 30 июня 2027 года (ст. 6 законопроекта).
Что со страховыми взносами
Количество «льготников» снизится. Заявлено об «оптимизации» льготных тарифов для МСП. Что это означает: на пониженный тариф смогут рассчитывать лишь приоритетные отрасли по перечню, который определит правительство (подп. «и» п. 115 ст. 2 проекта). Прочие МСП будут работать на общих тарифах.
Для айтишников единый пониженный тариф:
возрастет до 15% — с сумм в рамках единой предельной величины базы;
сохранен в размере 7,6% — с сумм сверх единой предельной величины базы (подп. «в» п. 115 ст. 2 законопроекта).
Если единоличный руководитель за календарный месяц расчетного периода получает меньше федерального МРОТ (установленного на начало расчетного периода), то в целях определения базы для исчисления страховых взносов облагаемая сумма выплат будет приниматься равной федеральному МРОТ (п. 113 ст. 2 законопроекта).
Хотят обнулить единый пониженный тариф взносов с выплат работникам сверх единой предельной величины базы для радиоэлектронной промышленности (подп. «а» п. 115 ст. 2 законопроекта).
От обложения страховыми взносами освободят стоимость полиса ДМС для заграничных командировок (подп. «б» п. 114 ст. 2 законопроекта).
Что изменится по имущественным налогам
Если законопроект будет принят, то ИФНС будет передана обязанность организаций исчислять налоги:
транспортный (подп. «а» п. 89 законопроекта);
земельный (подп. «а» п. 103 законопроекта);
на имущество по кадастровой стоимости (п. 93, 96 ст. 2 законопроекта).
Важное новшество: срок уплаты таких налогов и авансов по ним предлагают перенести на месяц позже (подп. «а» п. 90, подп. «а» п. 105, подп. «а» п. 98 ст. 2 законопроекта).
Что изменится в налогообложении прибыли
Действие нормы, которая ограничивает уменьшение базы текущего периода на убытки прошлых лет, продлят до 2030 года (п. 48 ст. 2 законопроекта).
Предлагают признавать сомнительным долгом задолженность по уплате штрафов, пеней и санкций, начисленных решением суда по договорам с сомнительным долгом по реализации товаров, работ, услуг (подп. «а» п. 44 ст. 2 проекта).
Что нового в сфере НДФЛ
Иноагенты утратят права на множество льгот и вычетов. Для них будет установлена ставка 30%.
Предлагают ввести единые условия для освобождения от НДФЛ дохода от реализации акций и долей участия в уставных капиталах российских организаций. Так, минимальный срок владения — пять лет (подп. «в» п. 30 ст. 2 законопроекта).
В целях получения стандартного «детского» вычета будут учитываться доходы исключительно основной базы, исчисленные нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 32 ст. 2 проекта).
Расходы на полис ДМС для загранкомандировки освободят от налогообложения (подп. «а» п. 30 ст. 2 законопроекта).
Хотят освободить от налогообложения НДФЛ доходы в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества на основании:
федерального законодательства;
актов субъектов РФ;
решений местных органов (подп. «а» п. 30 ст. 2 законопроекта).
Важное дополнение: налогоплательщики будут обязаны декларировать доход и уплачивать НДФЛ не только при полном, но и при частичном неудержании налога налоговым агентом с зачетом суммы, которая была удержана (подп. «а» п. 38 ст. 2 законопроекта).
