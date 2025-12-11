8031 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Ависто
Переход на обслуживание на аутсорсинге
Аутсорсинг бухгалтерских услуг 2026: почему бизнесу не нужно бояться доверить свою бухгалтерию

Аутсорсинг бухгалтерских услуг 2026: почему бизнесу не нужно бояться доверить свою бухгалтерию

Передача бухгалтерии на аутсорсинг, особенно в условиях налоговой реформы 2026 — наиболее предпочтительный формат работы для малого и среднего бизнеса. Но некоторые предприниматели опасаются доверить свою бухгалтерию сторонним специалистам. Развеиваем популярные заблуждения и рассказываем, почему бухгалтерский аутсорсинг — это удобно, выгодно и безопасно. 

Коротко о главном:

  • Аутсорсинг бухгалтерских услуг — востребованное решение для малого и среднего бизнеса. 

  • Передача бухгалтерских задач на аутсорсинг позволяет снизить затраты, обеспечить высокое качество учета и минимизировать риски.

  • Вокруг аутсорсинга бухгалтерии существует множество мифов, которые не имеют реальных оснований. При сотрудничестве с проверенной компанией бизнес может быть уверен в безопасности такого формата работы.

  • Ответственность за ошибки, возникшие по вине аутсорсинговой компании, аутсорсеры, как правило, берут на себя. 

Что нужно знать об аутсорсинге бухгалтерии в 2026 году

Аутсорсинг бухгалтерии — это передача бухгалтерских функций сторонней компании. Передать можно как все бухгалтерские задачи (в этом случае говорят о полном аутсорсинге), так и определенные направления работы (частичный или выборочный аутсорсинг). 

Если у вас нет штатного бухгалтера или бухгалтерской службы, подойдет полный аутсорсинг. Этот вариант позволяет полностью освободить себя от решения бухгалтерских задач и сосредоточиться на развитии бизнеса. Выборочный аутсорсинг подходит, если у компании есть свой бухгалтер (или собственная бухгалтерская служба), но его нужно освободить от части функций. Также к выборочному аутсорсингу прибегают, когда нужен специалист с глубокими знаниями в определенной сфере.

В 2026 году передача бухгалтерии на аутсорсинг становится особенно актуальной: налоговая реформа усложнит учет, объем нагрузки на бухгалтеров увеличится, риски возрастут. Тем более что опыт работы с налогом на добавленную стоимость есть далеко не у всех специалистов, а ошибки при учете и вычетах НДС приводят к серьезным доначислениям и штрафам. 

Для бизнеса, который хочет обезопасить себя от убытков и претензий со стороны контролирующих органов, передача бухгалтерии на аутсорсинг становится оптимальным решением. Компания Ависто готова взять на себя бухгалтерское обслуживание бизнеса, включая постановку, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, организацию кадрового учета, нулевую отчетность, а также учет и бухгалтерию продавцов Wildberries.

Особенность сотрудничества с Ависто в том, что компания использует отработанную методологию, которая учитывает специфику бизнеса клиента. Такой подход гарантирует, что аутсорсинг бухгалтерии будет эффективным, выгодным и безопасным. 

Бесплатная консультация

5 распространенных, но ошибочных мифов о бухгалтерском аутсорсинге

Миф 1. Аутсорсинг = потеря контроля над бизнесом

Одно из главных заблуждений, из-за которого компании отказываются от аутсорсинга — это опасение потерять контроль над бизнесом. 

В действительности же, ситуация прямо противоположная: аутсорсинг, наоборот, делает все процессы прозрачными, а компании и ИП могут эффективнее контролировать операции. При работе с аутсорсером собственник бизнеса получает доступ к актуальной и достоверной информации о его финансовом состоянии, но не тратит время на рутину.

Миф 2. Аутсорсинг — это дорого

Передача бухгалтерии на аутсорсинг нередко воспринимается как слишком затратное решение. На самом деле, в отличие от ведения учета штатным специалистом, аутсорсинг помогает экономить. Во-первых, бизнес платит за те услуги, которые ему реально нужны. Во-вторых, аутсорсинг позволяет избавиться от расходов, которые неизбежно возникают при найме штатного специалиста. 

Не нужно забывать, что если вы принимаете бухгалтера в штат, вам придется не только платить ему зарплату, но и организовывать рабочее место, оплачивать обучение, приобретать лицензии на программу и так далее. Все эти расходы при работе с аутсорсером отсутствуют.

Миф 3. При передаче бухгалтерии на аутсорсинг данные окажутся под угрозой

Сотрудничество с проверенной компанией, которая работает на рынке не один год, исключает этот риск. Как правило, такие компании оказывают услуги исключительно по договору и несут ответственность за свои действия. Поэтому опасаться, что информация (или деньги) окажутся под угрозой, точно не стоит: аутсорсинговые компании дорожат своей репутацией. 

Миф 4. Качество работы штатного бухгалтера всегда выше

Найти квалифицированного бухгалтера в штат — это всегда задача со звездочкой. Тем более что даже опытный специалист не может разбираться во всем. На практике же многим предпринимателям приходилось сталкиваться с непрофессионализмом штатных специалистов, в результате чего у бизнеса возникали серьезные финансовые проблемы. 

При сотрудничестве с аутсорсинговой компаний вероятность такого сценария практически исключена. Оказанием услуг в таких компаниях занимаются квалифицированные специалисты, которые имеют обширный опыт работы (в том числе со сложными и нестандартными задачами), необходимые знания и навыки, а также постоянно повышают свою квалификацию. 

Миф 5. Аутсорсинг не учитывает специфику бизнеса

Аутсорсинговые компании изначально ориентированы на глубокое изучение потребностей своего клиента. Кроме того, у аутсорсеров есть значительный опыт сотрудничества с бизнесом, работающим в самых различных сферах, и это также помогает не допускать ошибок и учитывать все риски.

Как правило, схема работы с каждым клиентом разрабатывается исходя из особенностей бизнеса и с учетом требований законодательства. 

Какие преимущества получает бизнес при передаче бухгалтерских услуг на аутсорсинг

  • Доступ к команде экспертов. Обращение в проверенную компанию гарантирует высокий уровень качества услуг. При необходимости к решению задач будут подключаться профильные специалисты, благодаря чему даже сложные вопросы не превратятся в проблему для бизнеса.

  • Непрерывность работы. Сотрудничество с аутсорсинговой компанией устраняет зависимость от человеческого фактора. В отличие от штатного бухгалтера, который может уволиться, уйти на больничный или в отпуск, аутсорсер всегда предоставит замену.

  • Масштабируемость. При росте бизнеса или появлении новых задач предоставляемые услуги можно легко адаптировать под изменившиеся потребности.  

  • Минимизация рисков. Даже если аутсорсер допустит ошибку, его ответственность, как правило, застрахована. Если же ошибка возникает по вине штатного бухгалтера, убытки приходится оплачивать самому предпринимателю.

  • Возможность сосредоточиться на основной деятельности. Освобождение от обязанности управлять собственной бухгалтерией (или даже одним штатным бухгалтером) позволяет сконцентрироваться на профильных задачах.

Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг

Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Чек-лист «Как понять, что аутсорсинговой компании можно доверять»

Критерий

Выполнение

На старте сотрудничества компания заключает договор с клиентом

У компании есть четкий регламент оказания услуг

Компания работает на рынке не первый год

Прозрачное ценообразование

Компания может рассказать об успешных кейсах

Ответственность закреплена за компанией-аутсорсером

У компании есть постоянные клиенты

В компании существует система контроля качества услуг

Аутсорсер использует в работе современные технологии и гарантирует безопасность данных

Ависто уделяет особое внимание выстраиванию доверительных отношений с клиентами. При выборе абонентского бухгалтерского обслуживания за клиентом закрепляется персональный бухгалтер: это гарантирует, что не будет упущена ни одна значимая деталь, а специалист по максимуму учтет все пожелания и потребности. 

И, конечно, работа ведется на основании договора, по которому за компанией закрепляется ответственность: Ависто обязуется компенсировать штрафы и пени, если они возникнут по ее вине.

Читайте также:

Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFHaSwLc

Информации об авторе

Ависто

Ависто

Мы ведем бухгалтерский учет, считаем налоги, сдаем отчетность и оказываем юридические услуги, а вы занимаетесь бизнесом!

1 048 подписчиков20 постов

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отличная рекламная статья. Одно маленькое уточнение, штатный бухгалтер (особенно в единственном числе) очень часто не только осуществляет учет, но и сам создает первичные документы, не входящих в перечень его обязанностей.

ГлавнаяБух.Совет