Что нужно знать об аутсорсинге бухгалтерии в 2026 году

Аутсорсинг бухгалтерии — это передача бухгалтерских функций сторонней компании. Передать можно как все бухгалтерские задачи (в этом случае говорят о полном аутсорсинге), так и определенные направления работы (частичный или выборочный аутсорсинг).

Если у вас нет штатного бухгалтера или бухгалтерской службы, подойдет полный аутсорсинг. Этот вариант позволяет полностью освободить себя от решения бухгалтерских задач и сосредоточиться на развитии бизнеса. Выборочный аутсорсинг подходит, если у компании есть свой бухгалтер (или собственная бухгалтерская служба), но его нужно освободить от части функций. Также к выборочному аутсорсингу прибегают, когда нужен специалист с глубокими знаниями в определенной сфере.

В 2026 году передача бухгалтерии на аутсорсинг становится особенно актуальной: налоговая реформа усложнит учет, объем нагрузки на бухгалтеров увеличится, риски возрастут. Тем более что опыт работы с налогом на добавленную стоимость есть далеко не у всех специалистов, а ошибки при учете и вычетах НДС приводят к серьезным доначислениям и штрафам.