Коротко о главном:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг — востребованное решение для малого и среднего бизнеса.
Передача бухгалтерских задач на аутсорсинг позволяет снизить затраты, обеспечить высокое качество учета и минимизировать риски.
Вокруг аутсорсинга бухгалтерии существует множество мифов, которые не имеют реальных оснований. При сотрудничестве с проверенной компанией бизнес может быть уверен в безопасности такого формата работы.
Ответственность за ошибки, возникшие по вине аутсорсинговой компании, аутсорсеры, как правило, берут на себя.
Что нужно знать об аутсорсинге бухгалтерии в 2026 году
Аутсорсинг бухгалтерии — это передача бухгалтерских функций сторонней компании. Передать можно как все бухгалтерские задачи (в этом случае говорят о полном аутсорсинге), так и определенные направления работы (частичный или выборочный аутсорсинг).
Если у вас нет штатного бухгалтера или бухгалтерской службы, подойдет полный аутсорсинг. Этот вариант позволяет полностью освободить себя от решения бухгалтерских задач и сосредоточиться на развитии бизнеса. Выборочный аутсорсинг подходит, если у компании есть свой бухгалтер (или собственная бухгалтерская служба), но его нужно освободить от части функций. Также к выборочному аутсорсингу прибегают, когда нужен специалист с глубокими знаниями в определенной сфере.
В 2026 году передача бухгалтерии на аутсорсинг становится особенно актуальной: налоговая реформа усложнит учет, объем нагрузки на бухгалтеров увеличится, риски возрастут. Тем более что опыт работы с налогом на добавленную стоимость есть далеко не у всех специалистов, а ошибки при учете и вычетах НДС приводят к серьезным доначислениям и штрафам.
Для бизнеса, который хочет обезопасить себя от убытков и претензий со стороны контролирующих органов, передача бухгалтерии на аутсорсинг становится оптимальным решением. Компания Ависто готова взять на себя бухгалтерское обслуживание бизнеса, включая постановку, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, организацию кадрового учета, нулевую отчетность, а также учет и бухгалтерию продавцов Wildberries.
Особенность сотрудничества с Ависто в том, что компания использует отработанную методологию, которая учитывает специфику бизнеса клиента. Такой подход гарантирует, что аутсорсинг бухгалтерии будет эффективным, выгодным и безопасным.
5 распространенных, но ошибочных мифов о бухгалтерском аутсорсинге
Миф 1. Аутсорсинг = потеря контроля над бизнесом
Одно из главных заблуждений, из-за которого компании отказываются от аутсорсинга — это опасение потерять контроль над бизнесом.
В действительности же, ситуация прямо противоположная: аутсорсинг, наоборот, делает все процессы прозрачными, а компании и ИП могут эффективнее контролировать операции. При работе с аутсорсером собственник бизнеса получает доступ к актуальной и достоверной информации о его финансовом состоянии, но не тратит время на рутину.
Миф 2. Аутсорсинг — это дорого
Передача бухгалтерии на аутсорсинг нередко воспринимается как слишком затратное решение. На самом деле, в отличие от ведения учета штатным специалистом, аутсорсинг помогает экономить. Во-первых, бизнес платит за те услуги, которые ему реально нужны. Во-вторых, аутсорсинг позволяет избавиться от расходов, которые неизбежно возникают при найме штатного специалиста.
Не нужно забывать, что если вы принимаете бухгалтера в штат, вам придется не только платить ему зарплату, но и организовывать рабочее место, оплачивать обучение, приобретать лицензии на программу и так далее. Все эти расходы при работе с аутсорсером отсутствуют.
Миф 3. При передаче бухгалтерии на аутсорсинг данные окажутся под угрозой
Сотрудничество с проверенной компанией, которая работает на рынке не один год, исключает этот риск. Как правило, такие компании оказывают услуги исключительно по договору и несут ответственность за свои действия. Поэтому опасаться, что информация (или деньги) окажутся под угрозой, точно не стоит: аутсорсинговые компании дорожат своей репутацией.
Миф 4. Качество работы штатного бухгалтера всегда выше
Найти квалифицированного бухгалтера в штат — это всегда задача со звездочкой. Тем более что даже опытный специалист не может разбираться во всем. На практике же многим предпринимателям приходилось сталкиваться с непрофессионализмом штатных специалистов, в результате чего у бизнеса возникали серьезные финансовые проблемы.
При сотрудничестве с аутсорсинговой компаний вероятность такого сценария практически исключена. Оказанием услуг в таких компаниях занимаются квалифицированные специалисты, которые имеют обширный опыт работы (в том числе со сложными и нестандартными задачами), необходимые знания и навыки, а также постоянно повышают свою квалификацию.
Миф 5. Аутсорсинг не учитывает специфику бизнеса
Аутсорсинговые компании изначально ориентированы на глубокое изучение потребностей своего клиента. Кроме того, у аутсорсеров есть значительный опыт сотрудничества с бизнесом, работающим в самых различных сферах, и это также помогает не допускать ошибок и учитывать все риски.
Как правило, схема работы с каждым клиентом разрабатывается исходя из особенностей бизнеса и с учетом требований законодательства.
Какие преимущества получает бизнес при передаче бухгалтерских услуг на аутсорсинг
Доступ к команде экспертов. Обращение в проверенную компанию гарантирует высокий уровень качества услуг. При необходимости к решению задач будут подключаться профильные специалисты, благодаря чему даже сложные вопросы не превратятся в проблему для бизнеса.
Непрерывность работы. Сотрудничество с аутсорсинговой компанией устраняет зависимость от человеческого фактора. В отличие от штатного бухгалтера, который может уволиться, уйти на больничный или в отпуск, аутсорсер всегда предоставит замену.
Масштабируемость. При росте бизнеса или появлении новых задач предоставляемые услуги можно легко адаптировать под изменившиеся потребности.
Минимизация рисков. Даже если аутсорсер допустит ошибку, его ответственность, как правило, застрахована. Если же ошибка возникает по вине штатного бухгалтера, убытки приходится оплачивать самому предпринимателю.
Возможность сосредоточиться на основной деятельности. Освобождение от обязанности управлять собственной бухгалтерией (или даже одним штатным бухгалтером) позволяет сконцентрироваться на профильных задачах.
Чек-лист «Как понять, что аутсорсинговой компании можно доверять»
Критерий
Выполнение
На старте сотрудничества компания заключает договор с клиентом
✅
У компании есть четкий регламент оказания услуг
✅
Компания работает на рынке не первый год
✅
Прозрачное ценообразование
✅
Компания может рассказать об успешных кейсах
✅
Ответственность закреплена за компанией-аутсорсером
✅
У компании есть постоянные клиенты
✅
В компании существует система контроля качества услуг
✅
Аутсорсер использует в работе современные технологии и гарантирует безопасность данных
✅
Ависто уделяет особое внимание выстраиванию доверительных отношений с клиентами. При выборе абонентского бухгалтерского обслуживания за клиентом закрепляется персональный бухгалтер: это гарантирует, что не будет упущена ни одна значимая деталь, а специалист по максимуму учтет все пожелания и потребности.
И, конечно, работа ведется на основании договора, по которому за компанией закрепляется ответственность: Ависто обязуется компенсировать штрафы и пени, если они возникнут по ее вине.
отличная рекламная статья. Одно маленькое уточнение, штатный бухгалтер (особенно в единственном числе) очень часто не только осуществляет учет, но и сам создает первичные документы, не входящих в перечень его обязанностей.