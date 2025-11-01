Какие бухгалтерские задачи можно отдать на аутсорсинг в 2025 / 2026 году

Какие задачи можно передать на аутсорсинг

Начнем с главного : бизнес самостоятельно решает, какие задачи передать на аутсорсинг — все (полный аутсорсинг) или только часть (выборочный аутсорсинг). Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Полный аутсорсинг бухгалтерии

Как понятно из названия, полный аутсорсинг предполагает, что сторонним специалистам передают все бухгалтерские задачи. Раньше было распространено мнение, что полный аутсорсинг нужен бизнесу на старте, пока в найме собственного бухгалтера нет смысла. Сейчас этот вариант все чаще выбирают компании, которые стабильно работают на рынке не один год. Причем не только небольшие организации и ИП, но и средний (а иногда и крупный) бизнес.

И дело не только в экономии, но и в качестве бухгалтерского обслуживания. При найме штатного специалиста уверенность в уровне его профессионализма есть не всегда. Если же вы выбираете сотрудничество с проверенной аутсорсинговой компанией, в качестве услуг можно не сомневаться. Как правило, все операции отработаны, а у специалистов есть опыт решения разных задач. Поэтому даже при возникновении сложных вопросов бизнес не останется один на один со своими проблемами.

Многие аутсорсинговые компании предлагают «смежные» услуги, например юридическое сопровождение и налоговый консалтинг. По сути, с бизнесом будет работать сразу команда специалистов, которую сложно и дорого собирать самостоятельно.

Стандартный перечень бухгалтерских задач, которые компании и ИП передают на аутсорсинг, включает:

составление и обработку первичной документации;

формирование регистров бухгалтерского учета;

расчет заработной платы, начисление налогов, других обязательных платежей;

подготовку платежных поручений к оплате или предоставление данных для уплаты налогов;

работу с контрагентами;

учет основных средств и материалов;

формирование и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности;

оспаривание решений налоговых органов по результатам налоговых проверок;

консультирование клиента.

Помимо этого, бизнес может воспользоваться услугой комплексной постановки бухучета. Что сделает аутсорсер:

проанализирует деятельность клиента;

оценит подлежащие уплате налоги;

разработает законные схемы налоговой оптимизации, основные принципы и методы бухгалтерского и налогового учета;

подготовит инструкции по документальному оформлению всех участков.

Еще одна услуга, которую предоставляют компании-аутсорсеры, — аудит. Даже если по закону вы не обязаны проводить его ежегодно, аудит поможет убедиться, что с бизнесом все в порядке.