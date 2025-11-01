Какие бухгалтерские задачи можно отдать на аутсорсинг в 2025 / 2026 году

Самое главное:
При полном аутсорсинге внешние специалисты берут на себя весь бухгалтерский учет — от первички до отчетности и налогов.
Выборочный аутсорсинг позволяет разгрузить штатных бухгалтеров, передать им часть задач, например расчет зарплаты или работу с контрагентами.
Бухгалтерское консультирование — удобный формат для тех, кому нужна точечная помощь профессионалов без передачи учета.
Если бизнес сталкивается с ошибками, растущими затратами и нехваткой экспертизы, передача бухгалтерии на аутсорсинг поможет повысить эффективность.
Почему бизнес выбирает бухгалтерский аутсорсинг
Аутсорсинг бухгалтерии становится все более востребованным по нескольким причинам.
Во-первых, бизнес стремится максимально сократить все затраты, и передача непрофильных функций сторонним исполнителям — один из эффективных способов экономии бюджета.
Во-вторых, объем работы постоянно увеличивается, поэтому вести учет собственными силами или с привлечением одного штатного бухгалтера становится невозможно.
В-третьих, бухгалтерский учет усложняется. Аутсорсинговые компании гарантируют высокое качество услуг: в их штате работают профессионалы с опытом и экспертизой в конкретных направлениях.
Также передача бухгалтерии на аутсорсинг позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса и не отвлекаться на решение рутинных задач. А еще при этом формате работы бизнес не столкнется с проблемами, даже если придется адаптировать перечень услуг под изменившиеся потребности или масштабироваться.
Какие задачи можно передать на аутсорсинг
Начнем с главного: бизнес самостоятельно решает, какие задачи передать на аутсорсинг — все (полный аутсорсинг) или только часть (выборочный аутсорсинг). Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Полный аутсорсинг бухгалтерии
Как понятно из названия, полный аутсорсинг предполагает, что сторонним специалистам передают все бухгалтерские задачи. Раньше было распространено мнение, что полный аутсорсинг нужен бизнесу на старте, пока в найме собственного бухгалтера нет смысла. Сейчас этот вариант все чаще выбирают компании, которые стабильно работают на рынке не один год. Причем не только небольшие организации и ИП, но и средний (а иногда и крупный) бизнес.
И дело не только в экономии, но и в качестве бухгалтерского обслуживания. При найме штатного специалиста уверенность в уровне его профессионализма есть не всегда. Если же вы выбираете сотрудничество с проверенной аутсорсинговой компанией, в качестве услуг можно не сомневаться. Как правило, все операции отработаны, а у специалистов есть опыт решения разных задач. Поэтому даже при возникновении сложных вопросов бизнес не останется один на один со своими проблемами.
Многие аутсорсинговые компании предлагают «смежные» услуги, например юридическое сопровождение и налоговый консалтинг. По сути, с бизнесом будет работать сразу команда специалистов, которую сложно и дорого собирать самостоятельно.
Стандартный перечень бухгалтерских задач, которые компании и ИП передают на аутсорсинг, включает:
составление и обработку первичной документации;
формирование регистров бухгалтерского учета;
расчет заработной платы, начисление налогов, других обязательных платежей;
подготовку платежных поручений к оплате или предоставление данных для уплаты налогов;
работу с контрагентами;
учет основных средств и материалов;
формирование и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности;
оспаривание решений налоговых органов по результатам налоговых проверок;
консультирование клиента.
Помимо этого, бизнес может воспользоваться услугой комплексной постановки бухучета. Что сделает аутсорсер:
проанализирует деятельность клиента;
оценит подлежащие уплате налоги;
разработает законные схемы налоговой оптимизации, основные принципы и методы бухгалтерского и налогового учета;
подготовит инструкции по документальному оформлению всех участков.
Еще одна услуга, которую предоставляют компании-аутсорсеры, — аудит. Даже если по закону вы не обязаны проводить его ежегодно, аудит поможет убедиться, что с бизнесом все в порядке.
Аутсорсинг от Ависто — это не только оптимизация затрат на содержание бухгалтерии, но и уверенность в качестве бухгалтерского обслуживания. Передача бухгалтерских задач Ависто снижает риск ошибок в учете и отчетности, а также гарантирует, что все отчеты будут сданы вовремя.
В своей работе компания Ависто использует отработанную методологию, учитывающую особенности и потребности бизнеса. Благодаря этому аутсорсинг бухгалтерии становится максимально эффективным, выгодным и удобным для клиента.
Выборочный аутсорсинг бухгалтерии
Второй вариант бухгалтерского аутсорсинга — выборочный. В этом случае сторонним специалистам передают конкретные задачи. Выборочный аутсорсинг подойдет компаниям, у которых есть своя бухгалтерская служба или даже один собственный бухгалтер. Чаще всего к этому варианту прибегают, когда нужно разгрузить сотрудников, делегировать трудоемкие задачи. Например, на аутсорсинг компания может передать отдельные функции:
расчет заработной платы;
обработку первичных документов;
учет кассовых операций;
взаиморасчеты с контрагентами и так далее.
Еще одна причина, по которой компании передают конкретную функцию — отсутствие у штатного специалиста необходимых знаний, навыков и опыта. В такой ситуации штатный бухгалтер продолжит выполнять свои обязанности, а сторонний специалист возьмет на себя сложные и нестандартные задачи.
Бухгалтерское консультирование на аутсорсинге
Есть еще один вариант взаимодействия с компанией-аутсорсером — бухгалтерское консультирование. В этом случае компания-аутсорсер не ведет учет клиента полностью или частично, а только отвечает на возникающие вопросы или помогает разобраться с узкоспециализированной темой.
Бухгалтерское консультирование будет эффективным, если в компании есть собственный бухгалтер (или даже небольшой отдел), но иногда возникают вопросы, в которых им требуется помощь квалифицированного специалиста. Также бухгалтерским консультированием пользуются некоторые индивидуальные предприниматели, которые ведут учет самостоятельно, но периодически нуждаются в консультационной поддержке профессионалов.
Компания Ависто не ограничивается только бухгалтерским обслуживанием бизнеса: также среди направлений ее работы — налоговый консалтинг, организация кадрового учета и юридические услуги. Сделав выбор в пользу сотрудничества с компанией, вы сможете сфокусироваться на развитии своего бизнеса, а Ависто займется ведением учета, поможет законно сэкономить на налогах и при необходимости защитит ваши права.
Чек-лист «Как понять, что вашему бизнесу нужен аутсорсинг бухгалтерии»
Критерий
Да / Нет
Штрафы и пени постоянно увеличиваются из-за ошибок в отчетности
✅
Бизнес активно развивается, появляются новые направления деятельности, растет количество операций
✅
Независимая оценка деятельности показала, что учет ведется некачественно
✅
Часто возникают проблемы с кадрами, не получается найти квалифицированного штатного бухгалтера
✅
Штатные специалисты не успевают разобраться с изменениями
✅
Нет возможности контролировать деятельность бухгалтерской службы
✅
Растут расходы на содержание собственной бухгалтерии
✅
Нужно сосредоточиться на стратегических задачах развития бизнеса, а не заниматься рутиной
✅
У бизнеса ограниченный доступ к технологиям и инструментам
✅
Даже пара положительных ответов — сигнал, что пора задуматься о передаче бухгалтерских задач на аутсорсинг. А чтобы сделать бизнес еще более эффективным, поддержка профессионалов должна быть комплексной.
