Новогодние подарки партнерам и сотрудникам 2026: как отражать в налоговом и бухгалтерском учете

Как оформить новогодние подарки

Социальная политика многих компаний предусматривает поздравление работников с праздниками и памятными датами, в том числе и в преддверии нового года. Наиболее распространены подарочные сертификаты и продуктовые корзины для самих работников, а также сладкие подарки и билеты на елки для их детей. Но на этом ассортимент не заканчивается, все зависит от фантазии и финансовых возможностей работодателя.

Также компании стремятся поздравить своих бизнес-партнеров, так как подарки деловым партнерам и клиентам — это способ укрепить отношения.

Но вне зависимости от того, кому что и какой стоимостью компания будет дарить, подарки нужно оформить документально:

1. Приобрести подарки и сохранить первичные документы на их покупку.

2. Издать приказ руководителя о выдаче подарков с указанием цели, списка получателей, наименования подарков и их стоимости.

3. Подготовить ведомость выдачи подарков, в которой сотрудники-получатели распишутся при получении подарка. Эта ведомость служит основанием для списания подарков с учета. Если речь идет о дорогих подарках, то оформить договор дарения.

Подарки партнерам можно списать по служебной записке работника, ответственного за их вручение.

Важно: Дарение ценностей дороже 3 000 рублей между коммерческими организациями запрещено (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК).

4. Составить счет-фактуру в одном экземпляре. Строки 6 — 6б заполнять не нужно.