Новогодние подарки партнерам и сотрудникам 2026: как отражать в налоговом и бухгалтерском учете

Самое главное:
Необходимо документальное оформление подарков.
Для целей налогообложения прибыли и расчета налога на УСН «Доходы минус расходы» подарки партнерам, работникам и их детям не учитываются.
Дарение подарка — это реализация, значит нужно начислить НДС.
Проводки по приобретению и выдаче подарков.
Как оформить новогодние подарки
Социальная политика многих компаний предусматривает поздравление работников с праздниками и памятными датами, в том числе и в преддверии нового года. Наиболее распространены подарочные сертификаты и продуктовые корзины для самих работников, а также сладкие подарки и билеты на елки для их детей. Но на этом ассортимент не заканчивается, все зависит от фантазии и финансовых возможностей работодателя.
Также компании стремятся поздравить своих бизнес-партнеров, так как подарки деловым партнерам и клиентам — это способ укрепить отношения.
Но вне зависимости от того, кому что и какой стоимостью компания будет дарить, подарки нужно оформить документально:
1. Приобрести подарки и сохранить первичные документы на их покупку.
2. Издать приказ руководителя о выдаче подарков с указанием цели, списка получателей, наименования подарков и их стоимости.
3. Подготовить ведомость выдачи подарков, в которой сотрудники-получатели распишутся при получении подарка. Эта ведомость служит основанием для списания подарков с учета. Если речь идет о дорогих подарках, то оформить договор дарения.
Подарки партнерам можно списать по служебной записке работника, ответственного за их вручение.
Важно: Дарение ценностей дороже 3 000 рублей между коммерческими организациями запрещено (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК).
4. Составить счет-фактуру в одном экземпляре. Строки 6 — 6б заполнять не нужно.
Хотите поздравить работников с Новым годом, но не знаете как оформить выдачу подарков? Сомневаетесь в том, что брендированный календарь — это реклама? Обращайтесь в компанию Ависто. Мы организуем бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, поможем с подготовкой локальных актов и поддержим при прохождении проверок контролирующими органами.
Налоговый учет новогодних подарков
В целях налогообложения прибыли и расчета налога на УСН «Доходы минус расходы» подарки партнерам, работникам и их детям не учитываются, так как:
безвозмездная передача не увеличивает расход (п. 16 ст. 270 НК, ст. 346.16 НК);
подарки персоналу к празднику не обоснованы экономически, а значит не выполняется требование п. 1 ст. 252 НК.
Зато выдача подарка расценивается как реализация, а значит компании или ИП, которые являются плательщиками НДС, обязаны начислить его (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК), оформить счет-фактуру и зарегистрировать ее в журнале.
Если подарки — сувенирная продукция с логотипом компании, и они раздаются не адресно, а неопределенному кругу лиц, их можно отнести к рекламным и включить в состав расходов. Но важно, чтобы раздача сопровождалась приказом о проведении рекламной кампании с указанием места раздачи, а также стоимость подарков суммарно с другими рекламными расходами в течение года укладывалась в лимит в 1% от выручки.
Когда речь идет о подарках партнерам или персоналу, то принцип неограниченного и заранее не известного круга лиц-получателей, не соблюдается, поэтому включать в расходы фирменные новогодние подарки партнерам стоит только, если вы готовы отстаивать свою позицию в суде.
Так что самый безопасный вариант — это учет новогодних подарков контрагентам за счет прибыли (письма Минфина от 18.09.2017 № 03-03-06/1/59819, от 08.10.2012 № 03-03-06/1/523).
Точность формулировок в локальных актах и четкое следование им в дальнейшем — залог исключения разночтений норм и прозрачности отнесения расходов к рекламным, представительским и прочим. Доверьте разработку локальных актов Ависто. Мы организуем бухгалтерский и налоговый учет, а также поддержим в спорах с ФНС и СФР.
Для работника подарок от работодателя — натуральный доход, а значит подлежит обложению НДФЛ по ставке по пятиступенчатой шкале. Исключение — подарки стоимостью до 4 000 рублей в течение года, с них исчислять и удерживать НДФЛ не нужно (п. 28 ст. 217 НК, письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-04-06/2650).
Важно: если подарок подпадает под НДФЛ и выдан после завершения всех расчетов по оплате труда с работником в текущем году, то работодатель обязан отразить в расчете 6-НДФЛ сумму налога с подарка, которую он удержать не смог. Для отражения стоимости подарка используйте код дохода 2720, а для отражения необлагаемой суммы 4 000 рублей — 501. ФНС пришлет этому работнику уведомление о необходимости уплатить налог самостоятельно.
Страховые взносы при выдаче новогодних подарков физлицам не начисляют, так как это подарки к празднику, а не вознаграждение за работу (решение от 29.04.2019 по делу № А56-146838/2018).
Если получатель подарка — работник компании-партнера, то компания-даритель выступает налоговым агентом, а значит обязана исчислить НДФЛ и отразить натуральный доход получателя подарка в расчете 6-НДФЛ. Здесь также действует необлагаемый лимит 4 000 рублей. Поэтому стремитесь уложиться в эту сумму, чтобы избежать обязанности включать этого человека в сведения о невозможности удержать налог в 6-НДФЛ. Тем более, что для этого вам понадобиться разузнать его паспортные данные и ИНН.
Бухгалтерский учет новогодних подарков
В бухгалтерском учете новогодние подарки — это прочие расходы (п. 4, 11 ПБУ 10/99). Проводки по приобретению и выдаче подарков выглядят так:
Дебет
Кредит
Описание
60
51
Работодатель перечислил деньги поставщику за подарки
10 (41)
60
Подарки приняты к учету
91
60
Подарочные сертификаты приняты к учету
19
60
Выделен входной НДС от поставщика подарков
68
19
Входной НДС принят к вычету
73
10 (41)
Работодатель выдал подарки работникам
91
73
Стоимость подарков отнесена на прочие расходы
91
68
Начислен НДС на стоимость выданных подарков
70
68
Удержан НДФЛ со стоимости выданных подарков
Запутались с проводками? Передайте ведение учета Ависто. Мы восстановим учет, сведем дебет с кредитом, посчитаем налоги и сдадим отчетность. Ависто — это команда профессионалов, которые постоянно мониторят изменения в законодательстве, регулярно повышают свою квалификацию, знают нюансы налогообложения и учета, могут консультировать по спорным вопросам и помогать оптимизировать налоги в рамках закона.
Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг
Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Заключение
Выдачу подарков нужно правильно оформить. В большинстве случае достаточно приказа руководителя, но для дорогостоящих подарков безопаснее оформить договор дарения.
Подарки не учитываются при налогообложении прибыли, но у компаний и ИП могут возникать обязанности плательщиков НДС и налогового агента по НДФЛ.
Включение подарков в состав рекламных расходов — рискованная идея. Одного логотипа недостаточно, нужно доказать адресованность их неопределенному кругу лиц.
Читайте также:
Депремирование сотрудников по новым правилам: что меняется с 1 сентября 2025 года.
Зарплата работников — иностранных граждан: НДФЛ, страховые взносы и больничные.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFGXnVSY
Начать дискуссию