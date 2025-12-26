8085 КПК БСН Моб
Топ вопросов и ответов про аутсорсинг бухгалтерии: что волнует бизнес в 2026 году

В бухгалтерском и налоговом учете постоянно происходят изменения. Найти квалифицированного бухгалтера в штат может быть сложной задачей, поэтому бизнес все чаще обращается к аутсорсерам. Отвечаем на самые частые вопросы о бухгалтерском аутсорсинге: что можно передать внешнему подрядчику, как контролировать работу, как минимизировать риски и т. д.

Самое главное:

  • Какие риски возникают при передаче учета и как их минимизировать.

  • Как контролировать работу аутсорсинговой бухгалтерии.

  • Как происходит переход на аутсорсинг и чего ожидать в первый месяц.

  • Нужен ли бухгалтер в штате при работе с аутсорсером.

  • Помогает ли аутсорсинг законно оптимизировать налоговую нагрузку.

  • Сопровождает ли аутсорсинговая бухгалтерия требования и проверки.

  • От чего зависит стоимость аутсорсинга бухгалтерии.

Как выбрать аутсорсинговую бухгалтерию и на что обратить внимание перед подписанием договора

Обычно компании обращают внимание на цену, но передача учета на аутсорсинг — это еще и вопрос надежности. До заключения договора важно оценить подрядчика по нескольким ключевым критериям.

1. Опыт и репутация. Стоит посмотреть, как давно компания работает на рынке, с какими клиентами и в каких отраслях. Полезно изучить сайт, кейсы и отзывы, а также проверить, что клиенты и проекты реально существуют.

2. Отраслевой опыт. Важно, чтобы аутсорсинговая бухгалтерия уже работала с бизнесом из вашей сферы. Учет в строительстве, услугах или у продавцов на маркетплейсах различается, поэтому лучше, если у компании есть экспертиза в вашей деятельности.

3. Юридическая чистота. Имеет смысл проверить компанию в сервисах проверки контрагентов: обратить внимание на виды деятельности, участие в судебных спорах и характер претензий.

4. Технологии и безопасность. До начала работы стоит уточнить:

  • в каких программах и сервисах ведется учет;

  • как защищены данные и организовано резервное копирование;

  • как передаются документы;

  • будет ли у клиента доступ к учетной базе;

  • как передаются данные и база при завершении сотрудничества.

5.Прозрачность ценообразования. Надежные аутсорсеры подробно описывают тарифы: что входит в базовый пакет, какие услуги оплачиваются отдельно и при каких условиях цена может пересматриваться.

6. Коммуникация и поддержка. Важно заранее понять, как вы будете общаться: кто отвечает за ваш учет, как быстро обрабатываются запросы, через какие каналы решаются оперативные вопросы.

Какие риски возникают при передаче бухгалтерии на аутсорсинг и как их минимизировать

Иногда бизнес опасается обращаться к аутсорсеру, считая, что это рискованно. Компании чаще всего сталкиваются с четырьмя группами рисков:

Вид рисков

В чем выражаются

Налоговые

Ошибки в расчетах налогов и взносов, некорректное применение ставок и льгот, пропуск сроков сдачи отчетности и уплаты налогов

Операционные

Задержки в обработке первичных документов, отсутствие регулярных сверок с ФНС, технические ошибки

Финансовые

Штрафы и пени из-за ошибок в расчетах или нарушения сроков

Репутационные

Блокировки счетов, рост количества требований, повышенное внимание со стороны налоговых органов

Даже при выстроенных процессах полностью исключить человеческий фактор невозможно — ошибки могут возникать как в штатной бухгалтерии, так и при аутсорсинге. Но при работе с внешним подрядчиком риски можно заранее определить и закрепить порядок их устранения.

В договоре с бухгалтерией нужно прописать критически важные моменты:

  • перечень услуг и границы ответственности сторон;

  • материальную ответственность исполнителя за допущенные ошибки;

  • порядок возмещения штрафов и убытков;

  • регламенты взаимодействия и контрольные сроки выполнения задач.

Как контролировать работу аутсорсинговой бухгалтерии и понимать, что все идет правильно

Один из главных страхов бизнеса — потерять контроль над бухгалтерией после передачи ее на аутсорсинг. На практике контроль можно выстроить не через постоянные проверки, а с помощью определенных правил работы. К таким правилам относятся:

  • Регулярная отчетность для руководителя. Аутсорсинговая бухгалтерия предоставляет клиенту отчеты: какие налоги начислены и уплачены, есть ли риски или требования от ФНС, какие сроки ближайших обязательств.

  • Прозрачность доступа к данным. Бизнес сохраняет доступ к учетным системам, электронному документообороту и личным кабинетам ФНС. Можно в любой момент проверить состояние расчетов и отчетности.

  • Закрепленный специалист. За клиентом обычно закрепляют конкретного бухгалтера или менеджера, который отвечает на вопросы, объясняет спорные моменты и предупреждает о возможных рисках заранее, а не постфактум.

Ависто уделяет особое внимание выстраиванию долгосрочных и понятных отношений с клиентами. При абонентском бухгалтерском обслуживании за компанией закрепляется отдельный специалист, который ведет учет и координирует все вопросы, связанные с бухгалтерией и налогами.

Как происходит переход на аутсорсинг и чего ожидать в первый месяц

Переход на аутсорсинг бухгалтерии заранее планирует аутсорсинговая компания, поэтому для бизнеса он редко становится стрессом. В первый месяц основное внимание уделяют проверке учета и настройке рабочих процессов.

Сначала специалисты аутсорсера проверяют текущий учет и налоги: смотрят, как отражены операции, корректно ли рассчитаны налоги и есть ли потенциальные риски.

Далее команда аутсорсинга настраивает обмен документами и доступы. Совместно с клиентом определяют порядок передачи первички, согласования платежей и коммуникации по рабочим вопросам. Если учет раньше вел другой бухгалтер или компания, аутсорсер переносит учетные базы и остатки либо принимает существующую базу в работу.

После этого бухгалтерия начинает работать в обычном режиме в соответствии с согласованными регламентами и сроками.

Нужен ли бухгалтер в штате, если учет ведет аутсорсинговая компания

Не всегда. Во многих случаях компании достаточно ответственного сотрудника со своей стороны — например, офис-менеджера или финансиста. Он передает документы, согласует платежи и решает организационные вопросы.

Если объем первичных документов большой или в деятельности много нестандартных операций, внутри компании может понадобиться отдельный координатор. Его задача — быть связующим звеном между бизнесом и аутсорсинговой бухгалтерией.

Если компания работает на УСН, чем поможет аутсорсер в 2026 году

В 2026 году еще больше компаний на УСН становятся плательщиками НДС. Это усложняет администрирование: появляется дополнительная отчетность по НДС, требуется правильно выбрать ставку и корректно учитывать операции.

Аутсорсинговая бухгалтерия помогает пройти переходный период без сбоев: отслеживает изменения в правилах, настраивает учет, контролирует сроки отчетности и платежей. Грамотный аутсорсер помогает адаптировать процессы к новым требованиям и избежать проблем при налоговом администрировании.

Можно ли передать расчет зарплаты и зарплатных налогов на аутсорсинг

Да, можно. При этом важно заранее определить, какие задачи передаются на аутсорсинг: расчет зарплаты, кадровые документы, табели и графики работы, больничные и отпускные, уведомления, а также контроль сроков уплаты НДФЛ и взносов и сдачи расчетов.

Помогает ли аутсорсинговая бухгалтерия законно снизить налоговую нагрузку

Любая компания обязана платить налоги в соответствии с законом. Но действующее законодательство дает бизнесу возможности снижать налоговую нагрузку легальными способами — за счет правильных решений в учете.

Аутсорсинговая бухгалтерия помогает использовать эти возможности на практике. Специалисты подбирают подходящую систему налогообложения, участвуют в формировании учетной политики и следят за корректным применением налоговых льгот и вычетов, предусмотренных НК.

Кроме того, аутсорсер оценивает операции компании с точки зрения налоговых последствий и заранее предупреждает о рисках.

Сопровождает ли аутсорсинговая бухгалтерия требования и проверки

В рамках аутсорсинга бухгалтерия может готовить ответы, собирать подтверждающие документы, проводить сверки и вести переписку через ТКС. Отдельно может быть предусмотрено сопровождение камеральных и выездных проверок по доверенности — в том объеме, который зафиксирован в договоре. Это позволяет бизнесу не отвлекаться на коммуникацию с контролирующими органами и снижает риск ошибок при подготовке пояснений.

Для компаний, которым важно снизить риски и выстроить стабильную работу с бухгалтерией и налогами, аутсорсинг — практичное решение. Ависто берет на себя бухгалтерское обслуживание бизнеса: постановку, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, подготовку отчетности, кадровый учет, нулевую отчетность, а также сопровождение продавцов на Wildberries.

За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который ведет учет, знает специфику бизнеса и остается на связи по текущим вопросам. Это упрощает взаимодействие и позволяет учитывать все нюансы работы компании.

Сколько стоит аутсорсинг бухгалтерии и почему цена может меняться

Стоимость аутсорсинга зависит не от абстрактного объема работ, а от конкретных факторов: системы налогообложения, количества операций и сотрудников, наличия внешнеэкономической деятельности, маркировки, агентских схем, числа банков и касс, объема первичных документов и частоты консультаций.

Обычно цена формируется как базовый пакет услуг с дополнительными опциями. Так можно прозрачно учитывать рост нагрузки и избегать споров, если объем работы со временем меняется.

