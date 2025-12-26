Самое главное:
Какие риски возникают при передаче учета и как их минимизировать.
Как контролировать работу аутсорсинговой бухгалтерии.
Как происходит переход на аутсорсинг и чего ожидать в первый месяц.
Нужен ли бухгалтер в штате при работе с аутсорсером.
Помогает ли аутсорсинг законно оптимизировать налоговую нагрузку.
Сопровождает ли аутсорсинговая бухгалтерия требования и проверки.
От чего зависит стоимость аутсорсинга бухгалтерии.
Как выбрать аутсорсинговую бухгалтерию и на что обратить внимание перед подписанием договора
Обычно компании обращают внимание на цену, но передача учета на аутсорсинг — это еще и вопрос надежности. До заключения договора важно оценить подрядчика по нескольким ключевым критериям.
1. Опыт и репутация. Стоит посмотреть, как давно компания работает на рынке, с какими клиентами и в каких отраслях. Полезно изучить сайт, кейсы и отзывы, а также проверить, что клиенты и проекты реально существуют.
2. Отраслевой опыт. Важно, чтобы аутсорсинговая бухгалтерия уже работала с бизнесом из вашей сферы. Учет в строительстве, услугах или у продавцов на маркетплейсах различается, поэтому лучше, если у компании есть экспертиза в вашей деятельности.
3. Юридическая чистота. Имеет смысл проверить компанию в сервисах проверки контрагентов: обратить внимание на виды деятельности, участие в судебных спорах и характер претензий.
4. Технологии и безопасность. До начала работы стоит уточнить:
в каких программах и сервисах ведется учет;
как защищены данные и организовано резервное копирование;
как передаются документы;
будет ли у клиента доступ к учетной базе;
как передаются данные и база при завершении сотрудничества.
5.Прозрачность ценообразования. Надежные аутсорсеры подробно описывают тарифы: что входит в базовый пакет, какие услуги оплачиваются отдельно и при каких условиях цена может пересматриваться.
6. Коммуникация и поддержка. Важно заранее понять, как вы будете общаться: кто отвечает за ваш учет, как быстро обрабатываются запросы, через какие каналы решаются оперативные вопросы.
Какие риски возникают при передаче бухгалтерии на аутсорсинг и как их минимизировать
Иногда бизнес опасается обращаться к аутсорсеру, считая, что это рискованно. Компании чаще всего сталкиваются с четырьмя группами рисков:
Вид рисков
В чем выражаются
Налоговые
Ошибки в расчетах налогов и взносов, некорректное применение ставок и льгот, пропуск сроков сдачи отчетности и уплаты налогов
Операционные
Задержки в обработке первичных документов, отсутствие регулярных сверок с ФНС, технические ошибки
Финансовые
Штрафы и пени из-за ошибок в расчетах или нарушения сроков
Репутационные
Блокировки счетов, рост количества требований, повышенное внимание со стороны налоговых органов
Даже при выстроенных процессах полностью исключить человеческий фактор невозможно — ошибки могут возникать как в штатной бухгалтерии, так и при аутсорсинге. Но при работе с внешним подрядчиком риски можно заранее определить и закрепить порядок их устранения.
В договоре с бухгалтерией нужно прописать критически важные моменты:
перечень услуг и границы ответственности сторон;
материальную ответственность исполнителя за допущенные ошибки;
порядок возмещения штрафов и убытков;
регламенты взаимодействия и контрольные сроки выполнения задач.
Как контролировать работу аутсорсинговой бухгалтерии и понимать, что все идет правильно
Один из главных страхов бизнеса — потерять контроль над бухгалтерией после передачи ее на аутсорсинг. На практике контроль можно выстроить не через постоянные проверки, а с помощью определенных правил работы. К таким правилам относятся:
Регулярная отчетность для руководителя. Аутсорсинговая бухгалтерия предоставляет клиенту отчеты: какие налоги начислены и уплачены, есть ли риски или требования от ФНС, какие сроки ближайших обязательств.
Прозрачность доступа к данным. Бизнес сохраняет доступ к учетным системам, электронному документообороту и личным кабинетам ФНС. Можно в любой момент проверить состояние расчетов и отчетности.
Закрепленный специалист. За клиентом обычно закрепляют конкретного бухгалтера или менеджера, который отвечает на вопросы, объясняет спорные моменты и предупреждает о возможных рисках заранее, а не постфактум.
Ависто уделяет особое внимание выстраиванию долгосрочных и понятных отношений с клиентами. При абонентском бухгалтерском обслуживании за компанией закрепляется отдельный специалист, который ведет учет и координирует все вопросы, связанные с бухгалтерией и налогами.
Как происходит переход на аутсорсинг и чего ожидать в первый месяц
Переход на аутсорсинг бухгалтерии заранее планирует аутсорсинговая компания, поэтому для бизнеса он редко становится стрессом. В первый месяц основное внимание уделяют проверке учета и настройке рабочих процессов.
Сначала специалисты аутсорсера проверяют текущий учет и налоги: смотрят, как отражены операции, корректно ли рассчитаны налоги и есть ли потенциальные риски.
Далее команда аутсорсинга настраивает обмен документами и доступы. Совместно с клиентом определяют порядок передачи первички, согласования платежей и коммуникации по рабочим вопросам. Если учет раньше вел другой бухгалтер или компания, аутсорсер переносит учетные базы и остатки либо принимает существующую базу в работу.
После этого бухгалтерия начинает работать в обычном режиме в соответствии с согласованными регламентами и сроками.
Нужен ли бухгалтер в штате, если учет ведет аутсорсинговая компания
Не всегда. Во многих случаях компании достаточно ответственного сотрудника со своей стороны — например, офис-менеджера или финансиста. Он передает документы, согласует платежи и решает организационные вопросы.
Если объем первичных документов большой или в деятельности много нестандартных операций, внутри компании может понадобиться отдельный координатор. Его задача — быть связующим звеном между бизнесом и аутсорсинговой бухгалтерией.
Если компания работает на УСН, чем поможет аутсорсер в 2026 году
В 2026 году еще больше компаний на УСН становятся плательщиками НДС. Это усложняет администрирование: появляется дополнительная отчетность по НДС, требуется правильно выбрать ставку и корректно учитывать операции.
Аутсорсинговая бухгалтерия помогает пройти переходный период без сбоев: отслеживает изменения в правилах, настраивает учет, контролирует сроки отчетности и платежей. Грамотный аутсорсер помогает адаптировать процессы к новым требованиям и избежать проблем при налоговом администрировании.
Можно ли передать расчет зарплаты и зарплатных налогов на аутсорсинг
Да, можно. При этом важно заранее определить, какие задачи передаются на аутсорсинг: расчет зарплаты, кадровые документы, табели и графики работы, больничные и отпускные, уведомления, а также контроль сроков уплаты НДФЛ и взносов и сдачи расчетов.
Помогает ли аутсорсинговая бухгалтерия законно снизить налоговую нагрузку
Любая компания обязана платить налоги в соответствии с законом. Но действующее законодательство дает бизнесу возможности снижать налоговую нагрузку легальными способами — за счет правильных решений в учете.
Аутсорсинговая бухгалтерия помогает использовать эти возможности на практике. Специалисты подбирают подходящую систему налогообложения, участвуют в формировании учетной политики и следят за корректным применением налоговых льгот и вычетов, предусмотренных НК.
Кроме того, аутсорсер оценивает операции компании с точки зрения налоговых последствий и заранее предупреждает о рисках.
Сопровождает ли аутсорсинговая бухгалтерия требования и проверки
В рамках аутсорсинга бухгалтерия может готовить ответы, собирать подтверждающие документы, проводить сверки и вести переписку через ТКС. Отдельно может быть предусмотрено сопровождение камеральных и выездных проверок по доверенности — в том объеме, который зафиксирован в договоре. Это позволяет бизнесу не отвлекаться на коммуникацию с контролирующими органами и снижает риск ошибок при подготовке пояснений.
Для компаний, которым важно снизить риски и выстроить стабильную работу с бухгалтерией и налогами, аутсорсинг — практичное решение. Ависто берет на себя бухгалтерское обслуживание бизнеса: постановку, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, подготовку отчетности, кадровый учет, нулевую отчетность, а также сопровождение продавцов на Wildberries.
За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который ведет учет, знает специфику бизнеса и остается на связи по текущим вопросам. Это упрощает взаимодействие и позволяет учитывать все нюансы работы компании.
Сколько стоит аутсорсинг бухгалтерии и почему цена может меняться
Стоимость аутсорсинга зависит не от абстрактного объема работ, а от конкретных факторов: системы налогообложения, количества операций и сотрудников, наличия внешнеэкономической деятельности, маркировки, агентских схем, числа банков и касс, объема первичных документов и частоты консультаций.
Обычно цена формируется как базовый пакет услуг с дополнительными опциями. Так можно прозрачно учитывать рост нагрузки и избегать споров, если объем работы со временем меняется.
