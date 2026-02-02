Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

Что служит основанием для удержания алиментов

Работодатель обязан удерживать алименты на содержание несовершеннолетних детей с доходов сотрудника на основании исполнительного листа, судебного приказа, нотариального соглашения или заявления работника. Эта обязанность не зависит от согласия или размера дохода сотрудника (ст. 12, 98 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

О поступлении указанного документа в организацию сотрудника нужно уведомить под роспись. Приказ о начале удержания алиментов издавать не обязательно.

Узнать об обязанности сотрудника уплачивать алименты работодатель может не только из указанных выше документов, но и в специальном сервисе, расположенном на сайте ФССП — Реестре должников по алиментным обязательствам. Данные в указанный реестр попадают при наличии судебного акта о привлечении к ответственности. Добросовестные плательщики алиментов без долга по ним и судебного решения в этом реестре числиться не будут. Поэтому, если работодатель обнаружил в нем своего сотрудника, а исполнительного листа или судебного решения в организации на удержание алиментов нет, он вправе направить в ФССП запрос на предоставление указанного документа.

Пока обязанности проверки сотрудников на нахождение в указанном реестре нет, но сам реестр был сформирован относительно недавно — в мае 2025 года. Возможно, в будущем такая обязанность появится.