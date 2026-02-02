Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

Самое важное:
Основание для удержания алиментов — оригиналы исполнительных документов (исполнительный лист или судебное решение), нотариальное соглашение между супругами или личное заявление работника.
Расчет алиментов производится с суммы дохода, относящегося к системе оплаты труда за минусом НДФЛ и отдельных выплат, приведенных в ст. 101 закона № 229-ФЗ от 02.10.2007.
Алименты нужно перечислить взыскателю в течение трех календарных дней на банковский счет или отправить почтовым.
За неполный месяц алименты рассчитываются пропорционально отработанному в этом периоде времени.
С каких доходов можно удерживать алименты
Алименты удерживаются практически со всех выплат работнику:
зарплаты — включая аванс за первую половину месяца;
любых видов премий — единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и прочих;
отпускных и больничных;
материальной помощи — за некоторым исключением;
выходного пособия;
комиссионного вознаграждения;
надбавок и доплат — доплата за совмещение должностей, работу сверхурочно и т. д.;
выплаты за труд в сложных климатических условиях, на опасных и вредных работах;
НДФЛ, возвращенного в рамках налогового вычета, предоставленного работодателем;
других выплат, предусмотренных системой оплаты труда, установленной в компании, и перечисленных в п. 1 постановления Правительства от 02.11.2021 № 1908.
Из натурального дохода алименты не удерживаются, но он учитывается при расчете алиментов, размер которых установлен в процентах к заработку (ст. 81 СК).
Алименты нужно удержать также и с дохода, выплачиваемого самозанятому или ИП в рамках заключенного с ним договора ГПХ.
С каких выплат не удерживаются алименты
Перечень таких доходов приведен в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. К ним относятся:
Командировочные — суточные, расходы на проезд и оплату жилья, другие затраты.
Различные виды компенсаций — за использование личного имущества, аренду жилья и обустройство на новом месте жительства при переезде работника в другую местность и т. п.
Надбавки за вахтовый метод работы.
Материальная помощь, выплаченная в связи с рождением ребенка, смертью члена семьи, или с других сумм, прямо указанных в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
Что служит основанием для удержания алиментов
Работодатель обязан удерживать алименты на содержание несовершеннолетних детей с доходов сотрудника на основании исполнительного листа, судебного приказа, нотариального соглашения или заявления работника. Эта обязанность не зависит от согласия или размера дохода сотрудника (ст. 12, 98 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).
О поступлении указанного документа в организацию сотрудника нужно уведомить под роспись. Приказ о начале удержания алиментов издавать не обязательно.
Узнать об обязанности сотрудника уплачивать алименты работодатель может не только из указанных выше документов, но и в специальном сервисе, расположенном на сайте ФССП — Реестре должников по алиментным обязательствам. Данные в указанный реестр попадают при наличии судебного акта о привлечении к ответственности. Добросовестные плательщики алиментов без долга по ним и судебного решения в этом реестре числиться не будут. Поэтому, если работодатель обнаружил в нем своего сотрудника, а исполнительного листа или судебного решения в организации на удержание алиментов нет, он вправе направить в ФССП запрос на предоставление указанного документа.
Пока обязанности проверки сотрудников на нахождение в указанном реестре нет, но сам реестр был сформирован относительно недавно — в мае 2025 года. Возможно, в будущем такая обязанность появится.
Порядок удержания алиментов с дохода работника
В 2026 году порядок расчета и удержания алиментов остается прежним без каких-либо кардинальных изменений.
1 шаг. Рассчитайте алименты
Алименты в процентах (25% на одного ребенка, 33% на двоих, 50% на троих и более) рассчитываются от дохода после удержания НДФЛ.
Например, оклад сотрудника составляет 65 000 руб. НДФЛ — 8 450 руб. Доход после удержания налога – 56 550 руб. Алименты на двоих детей (1/3 дохода) составят 18 850 руб. (56 550 : 3).
Алименты в твердой сумме подлежат обязательной индексации пропорционально росту прожиточного минимума для детей в регионе проживания получателя алиментов. Если в регионе данный минимум не установлен, то индексировать нужно на федеральный МРОТ. В 2026 году его размер на детей составляет 18 371 руб. (закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ).
После расчета алиментов проверьте, не превышает ли общий размер удержаний из з/п сотрудника 70% от суммы дохода за минусом НДФЛ.
2 шаг. Перечислите алименты сотруднику
Переведите деньги получателю алиментов в течение трех календарных дней с даты выплаты дохода работнику.
Средства можно перечислить на банковский счет или отправить почтовым переводом по реквизитам, указанным в исполнительном листе, нотариальном соглашении или заявлении работника.
Расходы по перечислению алиментов несет работник, с чьего дохода они удерживаются.
3 шаг. Отразите расходы на выплату алиментов в бухучете
Для этого используйте следующие проводки
Операция
Дебет
Кредит
Алименты удержаны из дохода
70 (73)
76
Алименты перечислены взыскателю
76
51
Примеры расчета алиментов в нестандартных случаях
Рассмотрим на примерах, как рассчитываются алименты за неполный месяц и за период, в котором ребенок сотрудника достиг совершеннолетия.
Расчет алиментов за неполный месяц
Если обязанность платить алименты возникла или прекратилась в середине месяца, их сумма рассчитывается пропорционально числу дней отработанных в этом месяце.
Иванов В. А. предоставил в организацию исполнительный лист на уплату алиментов с 24 августа, в размере 25% от суммы дохода. В августе он отработал 29 дней, а за период, в котором возникла обязанность уплаты алиментов, — 6 дней (с 24 по 31 августа).
Доход за август составил 115 560 руб., НДФЛ — 15 023 руб.
Размер алиментов за август — 5 200 руб. (115 560 — 15 023 : 29) х 6 х 25%.
Расчет алиментов при достижении ребенком совершеннолетия
Алименты в данном случае удерживаются только за период с начала месяца до даты достижения ребенком возраста 18 лет. При этом датой совершеннолетия будет не день рождения, а следующие за ним сутки. То есть, если ребенок родился 10 февраля, алименты нужно рассчитывать с 1 по 10 февраля включительно.
Ребенку Иванова В. А. исполнилось 18 лет 15 сентября 2026 года. Алименты за этот месяц нужно будет рассчитать за период с 1 по 15 сентября включительно. В указанном месяце Иванов отработал 22 дня, 11 из которых пришлись на период с 1 по 15 сентября.
Сумма выплат за сентябрь за минусом НДФЛ составила 95 820 руб.
Алименты за указанный период — 11 977 руб. (95 820 : 22 х 11) х 25%).
Подведем итоги
Удержание алиментов начинается после получения от сотрудника или службы судебных приставов соответствующего документа — исполнительного листа, судебного решения, нотариального соглашения или соответствующего заявления.
Алименты рассчитываются с дохода сотрудника за минусом НДФЛ.
При достижении ребенком возраста 18 лет алименты следует рассчитать до дня совершеннолетия включительно.
Алименты не удерживаются с материальном помощи, командировочных, различных видов компенсаций и надбавок, указанных в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
