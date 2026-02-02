8135 Общая моб
Алименты
Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

Удержание алиментов — не право, а прямая обязанность каждого работодателя. Порядок расчета и удержания этих выплат имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выплате дохода сотруднику. Разобрали, с каких выплат можно и нельзя удерживать алименты и как правильно рассчитать их с зарплаты.

Самое важное:

  • Основание для удержания алиментов — оригиналы исполнительных документов (исполнительный лист или судебное решение), нотариальное соглашение между супругами или личное заявление работника. 

  • Расчет алиментов производится с суммы дохода, относящегося к системе оплаты труда за минусом НДФЛ и отдельных выплат, приведенных в ст. 101 закона № 229-ФЗ от 02.10.2007.

  • Алименты нужно перечислить взыскателю в течение трех календарных дней на банковский счет или отправить почтовым.

  • За неполный месяц алименты рассчитываются пропорционально отработанному в этом периоде времени.

С каких доходов можно удерживать алименты

Алименты удерживаются практически со всех выплат работнику:

  • зарплаты — включая аванс за первую половину месяца;

  • любых видов премий — единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и прочих;

  • отпускных и больничных;

  • материальной помощи — за некоторым исключением;

  • выходного пособия;

  • комиссионного вознаграждения;

  • надбавок и доплат — доплата за совмещение должностей, работу сверхурочно и т. д.;

  • выплаты за труд в сложных климатических условиях, на опасных и вредных работах;

  • НДФЛ, возвращенного в рамках налогового вычета, предоставленного работодателем;

  • других выплат, предусмотренных системой оплаты труда, установленной в компании, и перечисленных в п. 1 постановления Правительства от 02.11.2021 № 1908.

Из натурального дохода алименты не удерживаются, но он учитывается при расчете алиментов, размер которых установлен в процентах к заработку (ст. 81 СК). 

Алименты нужно удержать также и с дохода, выплачиваемого самозанятому или ИП в рамках заключенного с ним договора ГПХ.

С каких выплат не удерживаются алименты

Перечень таких доходов приведен в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. К ним относятся:

  • Командировочные — суточные, расходы на проезд и оплату жилья, другие затраты.

  • Различные виды компенсаций — за использование личного имущества, аренду жилья и обустройство на новом месте жительства при переезде работника в другую местность и т. п.

  • Надбавки за вахтовый метод работы.

  • Материальная помощь, выплаченная в связи с рождением ребенка, смертью члена семьи, или с других сумм, прямо указанных в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Что служит основанием для удержания алиментов

Работодатель обязан удерживать алименты на содержание несовершеннолетних детей с доходов сотрудника на основании исполнительного листа, судебного приказа, нотариального соглашения или заявления работника. Эта обязанность не зависит от согласия или размера дохода сотрудника (ст. 12, 98 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

О поступлении указанного документа в организацию сотрудника нужно уведомить под роспись. Приказ о начале удержания алиментов издавать не обязательно.

Узнать об обязанности сотрудника уплачивать алименты работодатель может не только из указанных выше документов, но и в специальном сервисе, расположенном на сайте ФССП — Реестре должников по алиментным обязательствам. Данные в указанный реестр попадают при наличии судебного акта о привлечении к ответственности. Добросовестные плательщики алиментов без долга по ним и судебного решения в этом реестре числиться не будут. Поэтому, если работодатель обнаружил в нем своего сотрудника, а исполнительного листа или судебного решения в организации на удержание алиментов нет, он вправе направить в ФССП запрос на предоставление указанного документа. 

Пока обязанности проверки сотрудников на нахождение в указанном реестре нет, но сам реестр был сформирован относительно недавно — в мае 2025 года. Возможно, в будущем такая обязанность появится.

Порядок удержания алиментов с дохода работника

В 2026 году порядок расчета и удержания алиментов остается прежним без каких-либо кардинальных изменений. 

1 шаг. Рассчитайте алименты

Алименты в процентах (25% на одного ребенка, 33% на двоих, 50% на троих и более) рассчитываются от дохода после удержания НДФЛ.

Например, оклад сотрудника составляет 65 000 руб. НДФЛ — 8 450 руб. Доход после удержания налога – 56 550 руб. Алименты на двоих детей (1/3 дохода) составят 18 850 руб. (56 550 : 3).

Алименты в твердой сумме подлежат обязательной индексации пропорционально росту прожиточного минимума для детей в регионе проживания получателя алиментов. Если в регионе данный минимум не установлен, то индексировать нужно на федеральный МРОТ. В 2026 году его размер на детей составляет 18 371 руб. (закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ).

После расчета алиментов проверьте, не превышает ли общий размер удержаний из з/п сотрудника 70% от суммы дохода за минусом НДФЛ. 

2 шаг. Перечислите алименты сотруднику

Переведите деньги получателю алиментов в течение трех календарных дней с даты выплаты дохода работнику. 

Средства можно перечислить на банковский счет или отправить почтовым переводом по реквизитам, указанным в исполнительном листе, нотариальном соглашении или заявлении работника.

Расходы по перечислению алиментов несет работник, с чьего дохода они удерживаются. 

3 шаг. Отразите расходы на выплату алиментов в бухучете 

Для этого используйте следующие проводки

Операция

Дебет

Кредит

Алименты удержаны из дохода

70 (73)

76

Алименты перечислены взыскателю

76

51

Примеры расчета алиментов в нестандартных случаях

Рассмотрим на примерах, как рассчитываются алименты за неполный месяц и за период, в котором ребенок сотрудника достиг совершеннолетия.

Расчет алиментов за неполный месяц

Если обязанность платить алименты возникла или прекратилась в середине месяца, их сумма рассчитывается пропорционально числу дней отработанных в этом месяце.

Иванов В. А. предоставил в организацию исполнительный лист на уплату алиментов с 24 августа, в размере 25% от суммы дохода. В августе он отработал 29 дней, а за период, в котором возникла обязанность уплаты алиментов, — 6 дней (с 24 по 31 августа). 

Доход за август составил 115 560 руб., НДФЛ — 15 023 руб. 

Размер алиментов за август — 5 200 руб. (115 560 — 15 023 : 29) х 6 х 25%.

Расчет алиментов при достижении ребенком совершеннолетия

Алименты в данном случае удерживаются только за период с начала месяца до даты достижения ребенком возраста 18 лет. При этом датой совершеннолетия будет не день рождения, а следующие за ним сутки. То есть, если ребенок родился 10 февраля, алименты нужно рассчитывать с 1 по 10 февраля включительно.

Ребенку Иванова В. А. исполнилось 18 лет 15 сентября 2026 года. Алименты за этот месяц нужно будет рассчитать за период с 1 по 15 сентября включительно. В указанном месяце Иванов отработал 22 дня, 11 из которых пришлись на период с 1 по 15 сентября. 

Сумма выплат за сентябрь за минусом НДФЛ составила 95 820 руб.

Алименты за указанный период — 11 977 руб. (95 820 : 22 х 11) х 25%).

Подведем итоги

  • Удержание алиментов начинается после получения от сотрудника или службы судебных приставов соответствующего документа — исполнительного листа, судебного решения, нотариального соглашения или соответствующего заявления.

  • Алименты рассчитываются с дохода сотрудника за минусом НДФЛ.

  • При достижении ребенком возраста 18 лет алименты следует рассчитать до дня совершеннолетия включительно.

  • Алименты не удерживаются с материальном помощи, командировочных, различных видов компенсаций и надбавок, указанных в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Читайте также:

