Как нанять иностранца в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

В ряде отраслей на 2026 год действуют квоты на долю иностранных работников, а в отдельных регионах — дополнительные ограничения или полный запрет.
Перечень документов для приема иностранного гражданина на работу зависит от его миграционного статуса.
О приеме и увольнении иностранного работника работодатель обязан уведомить МВД в течение трех рабочих дней.
Если работодатель предоставляет жилье, иностранца нужно поставить на миграционный учет, иначе возможны крупные штрафы.
Общие условия найма иностранных работников
Иностранный работник — это гражданин зарубежного государства, временно пребывающий в РФ и осуществляющий трудовую деятельность в установленном порядке (закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).
Работодатель вправе принимать на работу иностранных граждан при условии, что на дату заключения трудового или гражданско-правового договора у организации или ИП отсутствуют неуплаченные штрафы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.
В общем случае иностранного гражданина можно принять на работу, если он достиг совершеннолетия. Исключение составляют иностранцы с видом на жительство, разрешением на временное проживание или получившие временное убежище. Они вправе работать с 16 лет, а при соблюдении требований трудового законодательства — с 15 и в отдельных случаях с 14 лет, с применением всех ограничений, установленных ТК для несовершеннолетних.
В отдельных отраслях экономики Правительство ежегодно устанавливает предельную долю иностранных работников в общей численности персонала. Эти ограничения не распространяются на граждан государств — членов ЕАЭС, которых работодатели вправе принимать на работу без учета квот.
Допустимая доля иностранных работников для российских работодателей на 2026 год утверждена постановлением Правительства от 05.12.2025 № 1995. Документ определяет перечень видов экономической деятельности и максимальный процент иностранных работников, а также содержит исключения по отдельным регионам.
Ниже — таблица с основными квотами по видам деятельности, установленными на 2026 год.
Вид экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014, ред. 2)
Размер квоты, %
Примечания
Выращивание овощей (01.13.1)
40%
Применяется на территории РФ, за исключением Удмуртской Республики, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Тульской областей и г. Москвы
Лесоводство и лесозаготовки (02)
40%
Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Новосибирской области и г. Москвы
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения (16)
40%
Применяется на территории РФ, за исключением Республики Бурятия, Республики Дагестан, ДНР, ЛНР, Камчатского края, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Омской, Херсонской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, ХМАО — Югры и ЯНАО
Строительство (раздел F)
50%
Применяется на территории РФ, за исключением Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Татарстан, Камчатского и Краснодарского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Новосибирской областей и г. Москвы
Оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (46.73.1)
40%
Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Новосибирской и Тверской областей, г. Москвы
Оптовая торговля пиломатериалами (46.73.2)
40%
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (47.25.1)
0%
Применяется на территории РФ, за исключением г. Москвы
Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах (47.26)
0%
Розничная торговля лекарственными средствами в аптеках (47.73)
0%
Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках (47.8)
0%
Розничная торговля прочая вне магазинов, палаток и рынков (47.99)
0%
Прочий сухопутный пассажирский транспорт (49.3)
24%
Не применяется в Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Калужской, Новосибирской, Тверской и Тульской областях; также установлены отдельные исключения по видам перевозок и регионам (городские и пригородные перевозки, такси, трамваи, троллейбусы)
Автомобильный грузовой транспорт (49.41)
24%
Применяется на территории РФ, за исключением Удмуртской Республики, Краснодарского и Красноярского краев, Новосибирской и Тверской областей
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56)
50%
Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Калужской и Челябинской областей, г. Москвы
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
70%
Применяется на территории РФ, за исключением Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа
Обслуживание зданий и территорий (81)
70%
Применяется на территории РФ, за исключением Астраханской, Волгоградской и Тульской областей
Прочая деятельность в области спорта (93.19)
25%
Применяется на территории РФ, за исключением Красноярского и Приморского краев, Новосибирской области
Кроме общих квот по видам деятельности, на 2026 год установлены дополнительные ограничения для отдельных регионов. В некоторых субъектах РФ для конкретных отраслей действуют пониженные квоты или полный запрет на привлечение иностранных работников.
Например:
В Республике Дагестан для деятельности в сфере строительства (раздел F) квота снижена до 30%.
В Удмуртской Республике установленную квоту могут не соблюдать работодатели в сфере перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31), деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32). Также отменена квота на привлечение иностранных работников в сфере автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41).
В Краснодарском крае отменена квота для работодателей, которые занимаются выращиванием овощей (код ОКВЭД 01.13.1), оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код ОКВЭД 46.73.1), а также пиломатериалами (код ОКВЭД 46.73.2), в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 49.3) и сфере автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41).
В Красноярском крае в сфере спорта действуют ограничения на уровне 15%.
В Новосибирской области для работодателей установлены квоты на привлечение иностранных работников в сфере лесоводства и лесозаготовки (код 02) — 10 %, а также для обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, производства из соломки и материалов для плетения (код 16) — 10 %.
В Москве для отдельных видов деятельности, включая лесоводство, лесозаготовки и деревообработку, установлена квота 50%. А в розничной торговле алкоголем и табачной продукцией не действует установленная квота 0% на привлечение иностранных работников.
Это означает, что при планировании привлечения иностранных работников работодателю важно учитывать не только федеральные ограничения по ОКВЭД, но и региональные особенности — в отдельных субъектах РФ они могут быть строже или, наоборот, мягче общих правил.
Если в компании работают иностранные сотрудники, важно не только правильно оформить документы, но и вовремя уведомить МВД и вести кадровый учет без нарушений. Компания «Ависто» сопровождает работодателей по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета, включая оформление иностранных работников. Специалисты компании готовят трудовые договоры, дополнительные соглашения и подают уведомления о приеме мигрантов в госорганы.
Документы для трудоустройства иностранного гражданина
Документы, которые иностранный сотрудник предоставляет при трудоустройстве, зависят от его статуса. Основные статусы — в таблице.
Статус иностранного гражданина
Кто относится к категории
Документы для заключения договора
Временно пребывающие безвизовые (кроме граждан стран ЕАЭС)
Иностранные граждане, въехавшие в РФ без визы и не имеющие РВП или ВНЖ. Работают в стране на основании патента
Временно пребывающие визовые
Иностранцы, въехавшие в РФ по рабочей визе
Граждане государств — членов ЕАЭС
Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, а также члены их семей
Временно проживающие
Иностранцы, получившие разрешение на временное проживание (РВП) сроком на три года
Постоянно проживающие
Иностранцы, имеющие вид на жительство (как правило, бессрочный)
Еще одну категорию иностранных работников составляют лица, получившие в России временное убежище. При приеме на работу такие граждане подтверждают свой статус свидетельством о предоставлении временного убежища.
Для оформления временного убежища иностранный гражданин передает свой национальный паспорт на хранение в территориальный орган МВД. На период действия убежища именно свидетельство выступает основным документом, подтверждающим законность пребывания и право на труд в РФ.
Отдельно отметим, что для привлечения к работе визовых иностранных граждан работодатель должен предварительно оформить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы (п. 2 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Для этого подают заявление по форме, утвержденной приказом МВД от 19.06.2017 № 392, — на бумаге или через портал госуслуг. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не требуется, если к работе привлекаются следующие категории:
граждане государств — членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия);
иностранцы с видом на жительство или разрешением на временное проживание;
беженцы и лица, получившие временное убежище в РФ;
участники программы переселения соотечественников и члены их семей;
отдельные категории специалистов, включая аккредитованных журналистов, сотрудников дипломатических представительств, педагогов, ученых и работников международного медицинского кластера.
Полный перечень таких лиц приведен в п. 4 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Документы воинского учета иностранцы предъявлять не обязаны. Они не относятся к числу военнообязанных в России и не подлежат призыву на военную службу, поэтому требования законодательства о воинском учете на них не распространяются.
Право на получение медпомощи в рамках системы ОМС имеют временно пребывающие иностранные граждане, за которых работодатели перечисляли страховые взносы на ОМС не менее трех лет подряд. В остальных случаях медицинское обслуживание иностранцев происходит в порядке и на условиях, которые предусматривает миграционное законодательство и договоры ДМС.
Гражданам государств — членов ЕАЭС обычно не требуется подтверждать документы об образовании при приеме на работу в России. Исключение — случаи, когда деятельность связана с педагогикой, медициной, фармацевтикой или юриспруденцией. При этом если диплом или другой документ об образовании оформлен на национальном языке, работодатель может запросить его нотариально заверенный перевод на русский язык.
Оформление трудового договора с иностранцем
По общему правилу с иностранным работником заключают трудовой договор на неопределенный срок. Срочный трудовой договор можно оформить на срок до пяти лет в тех же случаях, что и при приеме на работу граждан России, например для сезонных работ или на время отсутствия основного сотрудника. Основания для этого перечислены в статье 59 ТК.
Трудовой договор с иностранным работником должен содержать все обязательные условия, установленные для договоров с гражданами РФ, а также сведения, подтверждающие право иностранца на пребывание и трудовую деятельность в стране. В зависимости от статуса работника в договоре указывают реквизиты патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Это правило не применяется к гражданам государств — членов ЕАЭС. Для граждан Украины в договоре дополнительно указывают реквизиты документа о прохождении дактилоскопической регистрации.
Отсутствие обязательных сведений делает трудовой договор с иностранным работником ненадлежаще оформленным. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП. Штраф составляет от 50 000 до 100 000 рублей для средних и крупных организаций, от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц, от 5 000 до 10 000 рублей — для малых предприятий и ИП.
Если в период работы иностранный гражданин приобретает гражданство РФ, переоформлять трудовой договор не требуется. В этом случае допускается заключение дополнительного соглашения к действующему договору с обновлением сведений о работнике.
Уведомление МВД о приеме иностранного работника
Работодатели обязаны уведомлять органы МВД о приеме на работу и увольнении иностранных граждан. Это правило действует для всех категорий мигрантов независимо от их статуса, страны гражданства и порядка въезда в РФ — визового или безвизового. Исключение сделано только для граждан Республики Беларусь.
Уведомление подают в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции по месту осуществления деятельности работодателя. В Москве документы направляют в районные подразделения миграционной службы.
Срок уведомления — три рабочих дня с даты заключения или прекращения трудового либо гражданско-правового договора. На каждого иностранного работника оформляют отдельное уведомление.
Иностранный гражданин, работающий на основании патента, должен самостоятельно уведомить МВД о своем трудоустройстве. Для этого он направляет копию трудового или ГПХ договора в подразделение МВД, которое выдало патент.
Сделать это требуется в течение двух месяцев со дня оформления патента. Если иностранец не выполнит это требование, патент аннулируют, а работа будет считаться незаконной. Чтобы снизить риски, работодателю целесообразно проконтролировать направление документов — на практике многие компании делают это самостоятельно.
Как подать уведомление в МВД
Уведомление о приеме или увольнении иностранного работника подают по утвержденной форме (приложения № 7 и № 8 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536 (в редакции от 06.08.2025)).
Возможны следующие способы подачи:
через сервис «Уведомления по трудовым мигрантам» на портале госуслуг (понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись);
ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
лично в подразделение МВД по вопросам миграции с получением подтверждающей справки.
Ответственность за неподачу уведомления
Если работодатель не уведомит МВД о заключении или расторжении договора, направит уведомление с опозданием или не по установленной форме, предусмотрены административные штрафы:
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — для организаций и ИП от 400 000 до 1 000 000 рублей, для руководителей — от 35 000 до 70 000 рублей.
В других регионах — для организаций и ИП от 400 000 до 800 000 рублей, для руководителей — от 35 000 до 50 000 рублей.
Постановка иностранного работника на миграционный учет
Работодатель обязан поставить иностранного работника на миграционный учет, если предоставляет ему жилье. В этом случае работодатель признается принимающей стороной. Речь идет о ситуациях, когда иностранец фактически проживает:
по адресу компании или ИП;
в помещении, принадлежащем работодателю или арендованном им;
во временном жилье, например в строительном вагончике.
Уведомление о прибытии подают в подразделение МВД в течение семи рабочих дней со дня въезда иностранного гражданина.
К уведомлению прилагают копии:
страниц паспорта иностранца с персональными данными и отметками о пересечении границы РФ;
миграционной карты;
документа, подтверждающего право пользования жилым помещением (договор аренды, выписка из ЕГРН);
трудового или гражданско-правового договора с работодателем.
Если иностранец проживает во временном помещении без адреса, дополнительно прикладывают письмо руководителя организации с подтверждением этого факта.
Для граждан государств — членов ЕАЭС срок постановки на миграционный учет увеличен до 30 суток со дня въезда в РФ, а для граждан Республики Беларусь — до 90 суток.
За непостановку иностранного работника на миграционный учет предусмотрены штрафы:
для руководителя организации — от 40 000 до 50 000 рублей;
для организации или ИП — от 400 000 до 500 000 рублей.
Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг
Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Чек-лист для бухгалтера: что проверить при найме иностранного работника в 2026 году
Определите статус иностранного работника (визовый, безвизовый, ЕАЭС, с РВП, ВНЖ или временным убежищем).
Проверьте, не превышает ли компания допустимую долю иностранных работников по виду деятельности и региону.
Убедитесь, что у компании нет неуплаченных штрафов за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.
Запросите у иностранного работника полный комплект документов в зависимости от его статуса, включая патент, разрешение на работу, РВП или ВНЖ — при необходимости.
Проверьте срок действия патента, разрешительных документов и миграционной карты.
Заключите трудовой договор с учетом обязательных документов, подтверждающих право иностранца на работу в РФ.
Убедитесь, что в договоре указаны все дополнительные сведения, необходимые для иностранного работника, иначе договор могут признать оформленным с нарушениями.
В течение трех рабочих дней уведомьте МВД о приеме иностранного гражданина. Проконтролируйте, что иностранец, работающий по патенту, направил копию договора в МВД.
Поставьте иностранного работника на миграционный учет, если компания предоставляет ему жилье.
Компания «Ависто» оказывает комплексные услуги по бухгалтерскому, налоговому и кадровому сопровождению бизнеса, включая оформление иностранных работников. Мы подготовим трудовые договоры, дополнительные соглашения и локальные кадровые документы, а также подадим уведомления о приеме иностранного гражданина в МВД. С нашими специалистами вы выстроите кадровый учет и снизите риски нарушений миграционного законодательства.
