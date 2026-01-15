Как нанять иностранца в 2026 году: чек-лист для бухгалтера

Общие условия найма иностранных работников

Иностранный работник — это гражданин зарубежного государства, временно пребывающий в РФ и осуществляющий трудовую деятельность в установленном порядке (закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

Работодатель вправе принимать на работу иностранных граждан при условии, что на дату заключения трудового или гражданско-правового договора у организации или ИП отсутствуют неуплаченные штрафы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

В общем случае иностранного гражданина можно принять на работу, если он достиг совершеннолетия. Исключение составляют иностранцы с видом на жительство, разрешением на временное проживание или получившие временное убежище. Они вправе работать с 16 лет, а при соблюдении требований трудового законодательства — с 15 и в отдельных случаях с 14 лет, с применением всех ограничений, установленных ТК для несовершеннолетних.

В отдельных отраслях экономики Правительство ежегодно устанавливает предельную долю иностранных работников в общей численности персонала. Эти ограничения не распространяются на граждан государств — членов ЕАЭС, которых работодатели вправе принимать на работу без учета квот.

Допустимая доля иностранных работников для российских работодателей на 2026 год утверждена постановлением Правительства от 05.12.2025 № 1995. Документ определяет перечень видов экономической деятельности и максимальный процент иностранных работников, а также содержит исключения по отдельным регионам.

Ниже — таблица с основными квотами по видам деятельности, установленными на 2026 год.

Вид экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014, ред. 2) Размер квоты, % Примечания Выращивание овощей (01.13.1) 40% Применяется на территории РФ, за исключением Удмуртской Республики, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Тульской областей и г. Москвы Лесоводство и лесозаготовки (02) 40% Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Новосибирской области и г. Москвы Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения (16) 40% Применяется на территории РФ, за исключением Республики Бурятия, Республики Дагестан, ДНР, ЛНР, Камчатского края, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Омской, Херсонской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, ХМАО — Югры и ЯНАО Строительство (раздел F) 50% Применяется на территории РФ, за исключением Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Татарстан, Камчатского и Краснодарского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Новосибирской областей и г. Москвы Оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (46.73.1) 40% Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Новосибирской и Тверской областей, г. Москвы Оптовая торговля пиломатериалами (46.73.2) 40% Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (47.25.1) 0% Применяется на территории РФ, за исключением г. Москвы Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах (47.26) 0% Розничная торговля лекарственными средствами в аптеках (47.73) 0% Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках (47.8) 0% Розничная торговля прочая вне магазинов, палаток и рынков (47.99) 0% Прочий сухопутный пассажирский транспорт (49.3) 24% Не применяется в Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Калужской, Новосибирской, Тверской и Тульской областях; также установлены отдельные исключения по видам перевозок и регионам (городские и пригородные перевозки, такси, трамваи, троллейбусы) Автомобильный грузовой транспорт (49.41) 24% Применяется на территории РФ, за исключением Удмуртской Республики, Краснодарского и Красноярского краев, Новосибирской и Тверской областей Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56) 50% Применяется на территории РФ, за исключением Краснодарского края, Калужской и Челябинской областей, г. Москвы Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) 70% Применяется на территории РФ, за исключением Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа Обслуживание зданий и территорий (81) 70% Применяется на территории РФ, за исключением Астраханской, Волгоградской и Тульской областей Прочая деятельность в области спорта (93.19) 25% Применяется на территории РФ, за исключением Красноярского и Приморского краев, Новосибирской области

Кроме общих квот по видам деятельности, на 2026 год установлены дополнительные ограничения для отдельных регионов. В некоторых субъектах РФ для конкретных отраслей действуют пониженные квоты или полный запрет на привлечение иностранных работников.

Например:

В Республике Дагестан для деятельности в сфере строительства (раздел F) квота снижена до 30%.

В Удмуртской Республике установленную квоту могут не соблюдать работодатели в сфере перевозок пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31), деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32). Также отменена квота на привлечение иностранных работников в сфере автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41).

В Краснодарском крае отменена квота для работодателей, которые занимаются выращиванием овощей (код ОКВЭД 01.13.1), оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код ОКВЭД 46.73.1), а также пиломатериалами (код ОКВЭД 46.73.2), в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 49.3) и сфере автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41).

В Красноярском крае в сфере спорта действуют ограничения на уровне 15%.

В Новосибирской области для работодателей установлены квоты на привлечение иностранных работников в сфере лесоводства и лесозаготовки (код 02) — 10 %, а также для обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, производства из соломки и материалов для плетения (код 16) — 10 %.

В Москве для отдельных видов деятельности, включая лесоводство, лесозаготовки и деревообработку, установлена квота 50%. А в розничной торговле алкоголем и табачной продукцией не действует установленная квота 0% на привлечение иностранных работников.

Это означает, что при планировании привлечения иностранных работников работодателю важно учитывать не только федеральные ограничения по ОКВЭД, но и региональные особенности — в отдельных субъектах РФ они могут быть строже или, наоборот, мягче общих правил.