Раздельный учет НДС на УСН в 2026 году: шпаргалка для бухгалтера

Ассортимент ставок НДС на УСН шире, чем на общей системе. Соответственно, раздельный учет возникает чаще. Рассмотрим такие ситуации.

Порядок раздельного учета нужно разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике. Если методика раздельного учета применяется организацией фактически, но не отражена в учетной политике, возможны споры с налоговыми органами.

Ошибки в раздельном учете приводят к потере вычетов и претензиям со стороны налоговых органов.

Правило 5% позволяет не вести раздельный учет, но работает только при соблюдении конкретных условий.

На УСН раздельный учет возникает чаще, чем на ОСНО, из-за расширенного набора ставок НДС и переходов между ними.

Налоговый кодекс не устанавливает готовый порядок раздельного учета, поэтому его нужно разработать и закрепить в учетной политике.

Важно учитывать и обратную ситуацию. Если доля операций, облагаемых НДС, составляет не более 5% от общего объема деятельности, правило 5% не применяется. В таком случае входной НДС необходимо распределять ( письмо Минфина от 19.08.2016 № 03-07-11/48590 ).

Если по итогам квартала доля расходов, относящихся к деятельности, не облагаемой НДС, не превышает 5% от общей суммы расходов, раздельный учет можно не вести. В этом случае весь входной НДС принимается к вычету.

Нужно корректно заполнить декларацию по НДС. Раздельный учет требуется для правильного отражения операций в разных разделах декларации, в том числе по разным ставкам и необлагаемым операциям.

Заявляется вычет входного НДС. Раздельный учет обязателен, если компания или ИП заявляет налоговые вычеты. При этом упрощенцы, которые начисляют НДС по пониженным ставкам 5% или 7%, вычет не применяют и могут не вести раздельный учет по входному НДС ( письмо Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055 ).

Совмещаются облагаемые и не облагаемые НДС операции. Если налогоплательщик применяет общие ставки НДС и одновременно осуществляет операции, освобожденные от налогообложения, такие операции нужно учитывать обособленно ( п. 4 ст. 149 НК ).

Применяются разные ставки НДС. Закон напрямую не обязывает вести раздельный учет при использовании нескольких ставок. Но НК требует правильно определять налоговую базу по каждой ставке ( п. 1 ст. 153 НК ). На практике это возможно только при раздельном учете операций.

Раздельный учет НДС нужен компаниям и ИП в тех случаях, когда без него невозможно корректно рассчитать налог или заполнить декларацию. Чаще всего он требуется в следующих ситуациях.

Когда вести раздельный учет НДС в 2026 году

Для чего нужен раздельный учет в разных ситуациях

Разные ставки

Описание. Применяются разные ставки НДС, например, 0% и 5%, или компания переходит от ставки 5% к ставке 7%. Для чего нужен раздельный учет. Чтобы корректно заполнить декларацию НДС в части отражения реализации.

Наличие необлагаемых операций для ставок 5 (7)%

Описание. Налогоплательщик-упрощенец платит НДС по пониженным ставкам 5 или 7%, но при этом есть операции, не облагаемые НДС. Для чего нужен раздельный учет. Чтобы заполнить раздел 7 декларации НДС. В этом разделе указывают данные по различным операциям, в том числе не облагаемым НДС. Как вести раздельный учет в двух вышеописанных случаях. Здесь речь идет о раздельном НДС с реализации. Достаточно отражать выручку на отдельных субсчетах, а также заполнять с соответствующими ставками Книгу продаж и декларацию по НДС.

Право на вычет в разных кварталах

Описание. Налогоплательщик применяет как обычную 22 (10)%, так и нулевую ставку НДС и право на вычет у него возникает в разных налоговых периодах. Например, такое бывает при продаже сырьевых товаров. Что относится к сырьевым товарам, описано в п. 10 ст. 165 НК. Входной НДС при покупке таких товаров, продаваемых на экспорт, возникает после подтверждения ставки 0%, о чем говорится в п. 1 ст. 165 НК. Если товары реализуются также и внутри страны, то входной НДС с покупок принимают к вычету в разных кварталах. Для чего нужен раздельный учет. Чтобы правильно заполнить раздел 4 декларации НДС, указав корректную сумму входного НДС по товарам, реализуемым на экспорт.

Наличие необлагаемых операций для общих ставок 22 (10)%