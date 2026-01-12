Раздельный учет НДС на УСН в 2026 году: шпаргалка для бухгалтера

Самое главное:
Налоговый кодекс не устанавливает готовый порядок раздельного учета, поэтому его нужно разработать и закрепить в учетной политике.
На УСН раздельный учет возникает чаще, чем на ОСНО, из-за расширенного набора ставок НДС и переходов между ними.
Правило 5% позволяет не вести раздельный учет, но работает только при соблюдении конкретных условий.
Ошибки в раздельном учете приводят к потере вычетов и претензиям со стороны налоговых органов.
Порядок раздельного учета нужно разработать самостоятельно и закрепить в учетной политике. Если методика раздельного учета применяется организацией фактически, но не отражена в учетной политике, возможны споры с налоговыми органами.
Ассортимент ставок НДС на УСН шире, чем на общей системе. Соответственно, раздельный учет возникает чаще. Рассмотрим такие ситуации.
Когда вести раздельный учет НДС в 2026 году
Раздельный учет НДС нужен компаниям и ИП в тех случаях, когда без него невозможно корректно рассчитать налог или заполнить декларацию. Чаще всего он требуется в следующих ситуациях.
Применяются разные ставки НДС. Закон напрямую не обязывает вести раздельный учет при использовании нескольких ставок. Но НК требует правильно определять налоговую базу по каждой ставке (п. 1 ст. 153 НК). На практике это возможно только при раздельном учете операций.
Совмещаются облагаемые и не облагаемые НДС операции. Если налогоплательщик применяет общие ставки НДС и одновременно осуществляет операции, освобожденные от налогообложения, такие операции нужно учитывать обособленно (п. 4 ст. 149 НК).
Заявляется вычет входного НДС. Раздельный учет обязателен, если компания или ИП заявляет налоговые вычеты. При этом упрощенцы, которые начисляют НДС по пониженным ставкам 5% или 7%, вычет не применяют и могут не вести раздельный учет по входному НДС (письмо Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055).
Нужно корректно заполнить декларацию по НДС. Раздельный учет требуется для правильного отражения операций в разных разделах декларации, в том числе по разным ставкам и необлагаемым операциям.
Компания расплачивается с контрагентом векселем третьего лица.
Предприниматель совмещает патент и общую систему налогообложения.
Если по итогам квартала доля расходов, относящихся к деятельности, не облагаемой НДС, не превышает 5% от общей суммы расходов, раздельный учет можно не вести. В этом случае весь входной НДС принимается к вычету.
Важно учитывать и обратную ситуацию. Если доля операций, облагаемых НДС, составляет не более 5% от общего объема деятельности, правило 5% не применяется. В таком случае входной НДС необходимо распределять (письмо Минфина от 19.08.2016 № 03-07-11/48590).
Для чего нужен раздельный учет в разных ситуациях
Разные ставки
Описание. Применяются разные ставки НДС, например, 0% и 5%, или компания переходит от ставки 5% к ставке 7%.
Для чего нужен раздельный учет. Чтобы корректно заполнить декларацию НДС в части отражения реализации.
Наличие необлагаемых операций для ставок 5 (7)%
Описание. Налогоплательщик-упрощенец платит НДС по пониженным ставкам 5 или 7%, но при этом есть операции, не облагаемые НДС.
Для чего нужен раздельный учет. Чтобы заполнить раздел 7 декларации НДС. В этом разделе указывают данные по различным операциям, в том числе не облагаемым НДС.
Как вести раздельный учет в двух вышеописанных случаях. Здесь речь идет о раздельном НДС с реализации. Достаточно отражать выручку на отдельных субсчетах, а также заполнять с соответствующими ставками Книгу продаж и декларацию по НДС.
Право на вычет в разных кварталах
Описание. Налогоплательщик применяет как обычную 22 (10)%, так и нулевую ставку НДС и право на вычет у него возникает в разных налоговых периодах. Например, такое бывает при продаже сырьевых товаров.
Что относится к сырьевым товарам, описано в п. 10 ст. 165 НК.
Входной НДС при покупке таких товаров, продаваемых на экспорт, возникает после подтверждения ставки 0%, о чем говорится в п. 1 ст. 165 НК.
Если товары реализуются также и внутри страны, то входной НДС с покупок принимают к вычету в разных кварталах.
Для чего нужен раздельный учет. Чтобы правильно заполнить раздел 4 декларации НДС, указав корректную сумму входного НДС по товарам, реализуемым на экспорт.
Наличие необлагаемых операций для общих ставок 22 (10)%
Описание. Налогоплательщик платит НДС по обычным ставкам 22 (10)%, но при этом есть операции, не облагаемые НДС.
Для чего нужен раздельный учет. Для вычета входного НДС.
Для облагаемых операций входной НДС принимают к вычету в общем порядке на основании п. 2 ст. 171 НК.
Входной НДС по необлагаемым операциям включают в стоимость приобретенных товаров или услуг (пп. 2 п. 1 ст.170 НК).
Как вести. Есть покупки, которые в дальнейшем участвуют в облагаемой и не облагаемой НДС деятельности. Входной НДС по таким покупкам нужно распределять. Как это сделать — рассмотрим чуть позже. При этом в Книгу покупок по полученному счету-фактуре вносится запись только в части, подлежащей вычету.
Отсутствие раздельного учета ведет к негативным последствиям: теряется право на вычет НДС и на расходы по налогу на прибыль.
Пропорция для распределения входного НДС
Входной НДС по покупкам, участвующим в облагаемой и необлагаемой деятельности, распределяется на основании пропорции. Она определяется путем расчетов на основании п. 4.1 ст. 170 НК. Нужно посчитать:
ДоляНДС = ПродажиНДС / ПродажиОбщие,
где:
ДоляНДС — доля от общих продаж;
ПродажиНДС — выручка, облагаемая НДС;
ПродажиОбщие — суммарная выручка.
Здесь используют суммы выручки без учета НДС (письмо ФНС от 21.03.2011 №КЕ-4-3/4414). В расчете пропорции не участвует выручка, которая не может быть признана выручкой от продажи товаров. Например, дивиденды по акциям, дисконты по векселям и др.
Далее:
ВычетНДС = ВходнойНДС × ДоляНДС,
где:
ВычетНДС — искомая величина входного НДС, который можно взять к вычету;
ВходнойНДС — распределяемый НДС с покупок, используемых в облагаемой и необлагаемой НДС деятельности.
Определять такую пропорцию нужно по данным налогового периода — квартала.
Бухгалтерский учет раздельного НДС
Для ведения раздельного учета нужно открыть субсчета к счету 19 для отражения входного НДС:
19обл — по облагаемым НДС операциям;
19необл — не облагаемым НДС операциям;
19распр — распределяемого входного НДС.
Кроме того, можно завести отдельные субсчета к счетам учета ТМЦ и затрат: 10, 41, 20, 25, 26, 44.
