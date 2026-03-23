Подборка 4 моб
Ависто
Ведение бизнеса
Как сменить руководителя ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Смена директора в ООО требует соблюдения установленной законом процедуры. Сейчас принятие решения о назначении руководителя подлежит нотариальному удостоверению — это дополнительно снижает риск корпоративных споров и отказов в регистрации. Разберем, как правильно оформить смену руководителя и какие шаги нужно выполнить.

Самое главное:

  • Смена директора в ООО происходит на основании решения уполномоченного органа — общего собрания участников или единственного участника.

  • Перед назначением нового руководителя рекомендуется проверить кандидата в реестре дисквалифицированных лиц.

  • Решение о смене директора оформляется протоколом собрания участников или решением единственного участника.

  • После регистрации изменений важно уведомить банк и обновить доступы к системам и внутренним документам компании.

Кто вправе заменить руководителя

Основание для замены руководителя организации (директора) — это решение уполномоченного корпоративного органа. Как правило, общего собрания участников или единственного учредителя

Обязательно предварительно нужно проверить учредительные документы, так как решение этого вопроса может быть в компетенции совета директоров. Это закреплено в ст. 33, 39, 40 закона от 08.02.98 № 14-ФЗ (далее — Закон об ООО).

Что нужно сделать перед заседанием о смене директора

Прежде всего нужно проверить будущего директора через реестр дисквалифицированных лиц. Наличие действующей дисквалификации (неснятой) — безусловное препятствие для занятия руководящих постов.

Есть два варианта проверки:

Проверку нужно проводить до заседания и после того, как определен конкретный круг кандидатов. Помните: назначение на должность дисквалифицированного лица — это штраф до 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.23 КоАП).

Теперь рассмотрим по шагам процесс принятия решения о смене директора.

Узнать подробнее

Смена директора: пошаговая инструкция

Если в ООО один участник, то решение он принимает единолично и оформляет письменно — этого достаточно (ст. 39 закона об ООО).

Шаг 1. Организация заседания

Это обязательный этап — если в ООО не единственный участник (п. 1, 3.1 ст. 32 закона об ООО). Можно ли провести заочное заседание — формально да, можно, но лучше возможность удостоверения такого решения следует уточнять у нотариуса. Дело в том, что ст. 103.10 Основ законодательства РФ о нотариате (утв. ВС 11.02.1993 № 4462-1) детально регулирует удостоверение решения именно очного заседания.

На повестке дня должно стоять минимум два вопроса:

  • О прекращении полномочий действующего директора.

  • Об избрании (назначении) нового директора.

Также целесообразно определить, кто будет подписывать трудовой договор с новым руководителем.

Шаг 2. Проведение собрания

Нужно соблюдать требования к кворуму и к тому, при каком проценте проголосовавших «за» решение считается принятым. По умолчанию решение считается принятым, если «за» проголосовало более 50% от общего числа голосов участников, но уставом может быть установлено более строгое требование — большее количество голосов (п. 7 ст. 37 закона об ООО)

Применительно к решению совета директоров необходимое количество голосов определяется уставом общества. Если в уставе ничего не сказано, решение принимается большинством голосов присутствующих при кворуме не менее 50% от общего числа членов совета директоров. Иное количество голосов может быть предусмотрено уставом (п. 2, 3.1 ст. 32 закона об ООО, п. 1 ст. 181.2 ГК).

Шаг 3. Оформление документов

Итоги голосования фиксируются в протоколе компетентного органа (п. 3.2 ст. 32, п. 1 ст. 38.2 закона об ООО).

Сведения о новом директоре в ЕГРЮЛ вносятся на основании заявления, которое подается нотариусом. Такой порядок закреплен:

Заявление составляют по унифицированной форме № Р13014 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617), при этом заполняют:

  • Титульный лист;

  • Лист П;

  • Лист И, причем как в отношении прежнего директора, так и в отношении нового.

Уведомление об изменениях подается не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения (п. 5 ст. 5, 9 закона о госрегистрации). Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ не уплачивается.

В ФНС его переправляет нотариус (в электронном виде, завизированное УКЭП), причем он должен сделать это не позднее рабочего дня, следующего за днем: 

Срок регистрации — пять рабочих дней с момента подачи документов (п. 1 ст. 8 закона о госрегистрации).

Подтверждение успешной регистрации — Лист записи ЕГРЮЛ по ф. № Р50007 (п. 3 ст. 11 закона о госрегистрации, п. 1 приказа ФНС от 06.11.20 № ЕД-7-14/794).

Когда и как уведомлять банк

Так как директор обладает правом первой подписи, банк должен быть уведомлен о том, что директор теперь новый. Законодательно закрепленного срока уведомления нет, но в оперативности заинтересован сам бизнес. Объясняется это просто: до момента предоставления в банк новой карточки юридическую силу сохраняет подпись предыдущего руководителя.

Вместе с новой карточкой образцов подписей предоставляют документы, подтверждающие личность и полномочия нового директора и иных лиц, наделенных правом подписи.

Если подлинность подписей в карточке засвидетельствована нотариусом, достаточно предоставить в банк копии или сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личности уполномоченных лиц (п. 4.4, 5.8 инструкции ЦБ от 30.06.21 № 204-И). При использовании систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-банкинга — потребуется перевыпуск электронных ключей доступа.

Нужно ли информировать контрагентов

Уведомлять контрагентов необходимо только в том случае, если такая обязанность предусмотрена договорами. При отсутствии соответствующих договоренностей такой обязанности не возникает. 

Нормативно установленной формы уведомления нет, но в письме должны быть Ф.И.О. нового руководителя, указание на дату вступления в силу его полномочий, реквизиты документа-основания (протокола или решения) о назначении. Если контрагент потребует, то можно представить ему и копию этого документа.

На первый взгляд процедура выглядит достаточно понятной: достаточно следовать установленному алгоритму, чтобы обеспечить «бесшовную» передачу полномочий. На самом деле внесения записи в ЕГРЮЛ недостаточно, необходимо выполнить целый ряд дополнительных действий. Нужно правильно оформить трудовые отношения, провести инвентаризацию, оформить прием-передачу дел, документов, печатей, даже ключей, обновить доступы к ЭДО, проверить, на чье имя приходят уведомления от ФНС, пересмотр внутренних полномочий и доверенностей и проч. Эксперты «Ависто» готовы взять на себя всю рутинную, но важную сторону дела.

Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг

Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Что в итоге

Смена директора в ООО — это не только регистрационная процедура, но и комплекс организационных и юридических действий. Важно правильно оформить решение участников, своевременно подать документы в налоговую через нотариуса и внести изменения в ЕГРЮЛ.

После регистрации нужно обеспечить фактическую передачу полномочий новому руководителю: оформить трудовые отношения, обновить банковские карточки с образцами подписей, доступы к системам и внутренние документы компании. Соблюдение всех этапов процедуры помогает избежать корпоративных споров, а также проблем с контрагентами и контролирующими органами.

Информации об авторе

Ависто

Ависто

Мы ведем бухгалтерский учет, считаем налоги, сдаем отчетность и оказываем юридические услуги, а вы занимаетесь бизнесом!

1 243 подписчика30 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим