Как ИП самостоятельно заполнить и сдать декларацию по УСН за 2025 год

Самое главное:
С 2026 года ФНС ввела новый бланк декларации по УСН.
КУДиР, банковские выписки и кассовая книга — основа для декларации по УСН.
ИП на УСН «Доходы» могут уменьшать налог за счет вычетов, главное — правильно рассчитать.
При формировании декларации и налоговой базы по УСН «Доходы минус расходы» учитывайте только разрешенные налоговым кодексом расходы.
Не хотите рисковать деньгами, временем и нервами, доверьте отчетность бухгалтеру.
Что изменилось в 2026 году: новые сложности
С 2025 года вступили в силу изменения, которые усложняют отчетность:
Новая форма декларации. С 1 января 2026 года отчитываться нужно на бланке, который утвержден приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. В нем появились дополнительные строки для детализации страховых взносов ИП за себя.
Изменения в учете взносов. С 2025 года ИП вправе учитывать страховые взносы за себя в расходах даже без их фактической уплаты.
Новые ставки и лимиты. С 2025 года действуют обновленные лимиты доходов для применения УСН и новые пониженные ставки в отдельных регионах. Повышенные ставки УСН отменены.
НДС для крупных упрощенцев. Предприниматели с доходами свыше 60 млн рублей в 2025 году стали плательщиками НДС и обязаны сдавать дополнительную отчетность. Это создает двойную нагрузку: УСН + НДС.
Что подготовить для самостоятельного заполнения декларации
Данные для заполнения декларации по УСН нужно брать из следующих документов:
Книга учета доходов и расходов. ИП могут не вести бухгалтерский учет, но обязаны записывать в журнал все поступления и траты. Фактически КУДиР — заготовка к декларации вне зависимости от объекта налогообложения. Проверьте, чтобы в ней были отражены все операции, так вы сможете избежать расхождений с декларацией и ошибок.
Банковская выписка. Если пользуетесь услугами нескольких банков, получите выписку в каждом. Обратите внимание, чтобы период выписки соответствовал отчетному с 01 января по 31 декабря 2025 года.
Кассовая книга и журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, если в 2025 году принимали деньги наличными. В декларацию нужно вписать доходы и расходы по всем источникам.
Налоговый кодекс. Он нужен, чтобы проверить, что фиксированные и дополнительные страховые взносы учтены в правильном размере, а в расходы включены только разрешенные.
Как самостоятельно заполнить декларацию по УСН
Шаг 1. Проверьте актуальность используемой формы декларации
Если заполняете отчет на бумаге, бланк можно скачать с сайта ФНС. Если заполняете в учетной программе, убедитесь, что последний установленный релиз уже содержит новую форму.
Шаг 2. Внесите данные о доходах
Доходы для декларации по УСН — это все поступления на расчетный счет и в кассу за вычетом возвратов и сумм полученных кредитов. ИП на УСН «доходы» записывают их в раздел 2.1.1. ИП на УСН «доходы минус расходы» — в раздел 2.2. Вносить доходы нужно поквартально с нарастающим итогом.
Шаг 3. Внесите данные о расходах
Это делают только ИП на УСН «доходы минус расходы». При этом в декларацию можно включить только те расходы, которые перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК. Все остальное учесть нельзя, даже если деньги реально потрачены. Например, нельзя учесть в расходах:
представительские траты;
рекламные расходы свыше 1% от выручки;
штраф и пени контрагентам;
личные покупки.
Шаг 4. Заполните вычеты
Это делают только ИП на УСН «доходы» в строках 140–162. Вычеты уменьшают сумму налога к уплате. В вычеты можно включить:
Фиксированные страховые взносы за 2025 год.
Дополнительные взносы в размере 1% с суммы свыше 300 000 рублей за 2025 год, если ИП уплатил их в 2025 году.
Дополнительные взносы в размере 1% с суммы свыше 300 000 рублей за 2024 год, если они не были учтены в декларации за 2024 год.
Взносы за работников.
При этом нужно соблюсти несколько правил:
Личные фиксированные взносы можно учесть просто потому, что они должны быть уплачены в 2025 году.
Взносы за работников можно включить в вычеты только, если они уплачены в 2025 году.
Сумма вычетов ИП с работниками не должна быть больше 50% суммы исчисленного налога.
ИП на УСН «доходы» кроме страховых взносов вправе уменьшать налог на суммы выплаченных больничных за первые три дня болезни и расходы на ДМС работников в пределах 6% от ФОТ.
Шаг 5. Рассчитайте сумму налога
ИП на УСН «доходы» делают это в строках 130–133 декларации. Налог считайте так:
Суммы доходов в строках 110–113 умножьте соответственно на ставку налога в строках 120–123.
Из полученных поквартально результатов нужно вычесть соответственно суммы взносов и социальных расходов, которые записали в строки 140–143, а также личные взносы из строк 150–162.
Полученные суммы авансовых платежей и годового налога запишите в строки 130–133 и соответственно перенесите в сроки раздела 1.1.
ИП на УСН «доходы минус расходы» рассчитывают налог иначе:
Из сумм доходов строках 210–213 нужно вычесть соответственно суммы расходов в сроках 220–223, получится налоговая база (строки 240–243).
Налоговую базу умножьте на ставку налога в строках 260–263 соответственно.
Полученные суммы авансовых платежей и годового налога запишите в строки 270–273.
Рассчитайте минимальный налог — 1% от базы за год (строка 280).
Если рассчитанный фактический налог больше минимального, полученные суммы авансовых платежей и годового налога соответственно перенесите в строки раздела 1.2.
Если минимальный налог больше — перенесите его в раздел 1.2
Запутались в листах и строках декларации? Доверьте отчетности Ависто. Мы восстановим учет, посчитаем налоги, подготовим отчетные формы, проведем анализ деятельности и дадим рекомендации. Ависто — это команда профессионалов, которые в курсе всех изменений в законодательстве, регулярно повышают свою квалификацию, знают нюансы налогообложения и учета, могут консультировать по спорным вопросам и помогают оптимизировать налоги в рамках закона.
Когда самостоятельное заполнение декларации по УСН допустимо
Можно попробовать заполнить декларацию самостоятельно, если:
У вас простая деятельность без наемных работников.
Доходы стабильны, не превышают освобождающий от НДС порог, но не носят потоковый ежедневный характер. Иначе есть риск запутаться в поступлениях из-за большого количества операций и что-нибудь пропустить, например, возврат авансового платежа от поставщика, который в доходы попадать не должен.
Вы ведете идеальный учет всех операций в течение года и ведете КУДиР.
Вы готовы потратить 8–10 часов на изучение инструкций и заполнение декларации.
Почему самостоятельное заполнение декларации — рискованная идея
Вот несколько причин, почему экономия на услугах профессионалов может привести к негативным последствиям:
1. Декларация по УСН состоит из титульного листа и семи разделов. Но подавать нужно не все разделы сразу, их выбор зависит от объекта налогообложения, наличия торгового сбора. Ошибка в выборе разделов автоматически делает декларацию недействительной.
2. Строки декларации взаимосвязаны:
Ошибка в разделе 2.1.1 повлияет на расчет налога в разделе 1.1.
Неправильное заполнение строки 143 исказит итоговую сумму к уплате.
Одна опечатка в КПП или ИНН на титульном листе приведет к возврату декларации налоговой инспекцией.
3. Декларации разных лет взаимосвязаны:
Нужно следить, чтобы дополнительные страховые взносы в размере 1% за один и тот же год не были учтены в двух разных годах.
Если бизнес работал в убыток, это тоже нужно учесть, чтобы не переплатить налог.
4. Последствия ошибок могут стоить бизнесу дорого:
Если ошибка привела к занижению налога, ФНС выпишет штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей. Максимальный размер штрафа — 30% от суммы налога.
Блокировка расчетного счета при опоздании более чем на 20 календарных дней после наступления срока не даст расплатиться с поставщиком и сорвет поставку товара и, как следствие, приведет к недополучению доходов и репутационным потерям.
Переплата налога, например, из-за неправильного учета вычетов, уменьшает оборотный капитал, который ИП мог пустить на закупку товаров.
5. Налоговое законодательство обновляется ежегодно. То, что было верно при заполнении декларации за 2024 год, может оказаться ошибкой для отчетности за 2025 год. Отслеживать все изменения в режиме реального времени — задача для профессионалов, а разовое погружение займет много времени.
Почему декларацию по УСН лучше доверить профессионалам
Обращение к бухгалтеру или налоговому консультанту — это не расход, а инвестиция в спокойствие и финансовую безопасность:
Профессионал заполнит декларацию за 1–2 часа вместо ваших 8–10 часов изучения инструкций.
Опытный бухгалтер знает все нюансы форм деклараций, понимает изменения и учтет региональные особенности.
Специалист найдет законные способы уменьшить налог за счет правильного учета расходов и вычетов, например, проверит были ли убытки в прошлых периодах или подскажет, как изменить условия договора на ДМС работников, чтобы его можно было принять к вычету.
В случае запроса от ФНС бухгалтер подготовит пояснения и документы, готов будет ответить за свою работу.
Профессионал не только заполнит декларацию, но и проверит правильность ведения учета в течение года, подскажет, что исправить, и предупредит ошибки на будущее.
В случае обнаружения ошибок владеющий принципом работы ЕНС бухгалтер подскажет, как минимизировать или избежать штрафных санкций вовсе.
Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг
Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Что в итоге
ИП может заполнить декларацию самостоятельно, если ранее у него был такой опыт, в течение года он исправно вел КУДиР и работает без НДС.
Отчетность даже небольшого бизнеса лучше доверить профессионалам, так как экономия 5 000–10 000 рублей на бухгалтере может обернуться штрафами и доначислениями.
Чем крупнее бизнес, тем серьезнее могут быть последствия ошибок.
Привлечение профессионала к отчетности — это не признак слабости, а проявление финансовой грамотности.
Не хотите заполнять КУДиР по ночам, гуглить «как заполнить строку 143» и бояться уведомления от ФНС? Доверьте учет и отчетность профессионалам. Ависто — это команда сертифицированных бухгалтеров, налоговых экспертов и юристов. Мы своевременно сдадим вашу отчетность на актуальных бланках, рассчитаем налоги, взносы, НДС, проконсультируем на понятном языке.
Читайте также:
Как перевести сотрудника на полставки в 2026 году: порядок и правила.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFJAC3DT
Начать дискуссию