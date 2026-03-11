Как ИП самостоятельно заполнить и сдать декларацию по УСН за 2025 год

Как самостоятельно заполнить декларацию по УСН

Шаг 1. Проверьте актуальность используемой формы декларации

Если заполняете отчет на бумаге, бланк можно скачать с сайта ФНС. Если заполняете в учетной программе, убедитесь, что последний установленный релиз уже содержит новую форму.

Шаг 2. Внесите данные о доходах

Доходы для декларации по УСН — это все поступления на расчетный счет и в кассу за вычетом возвратов и сумм полученных кредитов. ИП на УСН «доходы» записывают их в раздел 2.1.1. ИП на УСН «доходы минус расходы» — в раздел 2.2. Вносить доходы нужно поквартально с нарастающим итогом.

Шаг 3. Внесите данные о расходах

Это делают только ИП на УСН «доходы минус расходы». При этом в декларацию можно включить только те расходы, которые перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК . Все остальное учесть нельзя, даже если деньги реально потрачены. Например, нельзя учесть в расходах:

Шаг 4. Заполните вычеты

Это делают только ИП на УСН «доходы» в строках 140–162. Вычеты уменьшают сумму налога к уплате. В вычеты можно включить:

Фиксированные страховые взносы за 2025 год.

Дополнительные взносы в размере 1% с суммы свыше 300 000 рублей за 2025 год, если ИП уплатил их в 2025 году.

Дополнительные взносы в размере 1% с суммы свыше 300 000 рублей за 2024 год, если они не были учтены в декларации за 2024 год.

Взносы за работников.

При этом нужно соблюсти несколько правил: