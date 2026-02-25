Как перевести сотрудника на полставки в 2026 году: порядок и правила

Самое главное:
Перевод на полставки возможен по соглашению сторон либо по инициативе работодателя при соблюдении требований ст. 74 ТК.
При одностороннем изменении условий труда нужно обосновать основания, соблюсти двухмесячный срок уведомления и предложить вакансии при отказе работника.
Отдельным категориям работников (беременные, родители малолетних детей и др.) в установлении неполного рабочего времени отказать нельзя.
Изменения оформляются письменно: заявление (если инициатор — работник), дополнительное соглашение, при необходимости — приказ.
Перевод на полставки по инициативе работодателя
Глобально возможно два сценария:
работодатель предлагает — работник соглашается;
есть объективные основания для перевода на полставки в одностороннем порядке.
Первый вариант предполагает, что работодатель выдвигает предложение работать на полставки и сотрудник не против. В этом случае все относительно просто, главное — все договоренности прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК). Нужно зафиксировать:
новый режим рабочего времени;
порядок оплаты.
Так как изменения вводятся по взаимному согласию, нет необходимости уведомлять службу занятости или контролирующие органы (с этим не спорит и Роструд — письмо от 17.05.2011 № 1329-6-1).
Второй вариант предполагает, что у работодателя изменились организационные или технологические условия труда. Это требует изменения условий, согласованных сторонами (ст. 74 ТК). Сама по себе ст. 74 ТК порождает много споров, проблем и как минимум два подхода:
Подход № 1: в силу ч. 1 ст. 74 ТК перевод на полставки по инициативе работодателя допускается, если не изменяется трудовая функция и структурное подразделение, указанное в трудовом договоре (см. позицию КС, выраженную в постановлении от 20.01.2022 № 3-П). То есть достаточно, чтобы изменились организационные или технологические условия труда (ч. 1 ст. 74 ТК, п. 21 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Если руководствоваться подходом № 1, то алгоритм действий следующий:
Письменно уведомите работника о предстоящих изменениях и причинах «урезания» ставки. Срок — не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК).
Если сотрудник согласен, оформите допсоглашение.
Если сотрудник не согласен, письменно предложите другую подходящую работу. Нет вакансий или работник отказался — возможно увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (ч. 3, 4 ст. 74 ТК).
Подход № 2: перевод на полставки — установление режима неполного времени по инициативе работодателя. Это требует совокупного применения положений ч. 1 и ч. 5 ст. 74. Нужно одновременно обосновать не просто изменение организационных или технологических условий труда, но и то, что эти перемены могут создать угрозу массового увольнения.
Этой позиции придерживается Роструд (Руководство, утв. приказом Роструда от 11.11.2022 № 253, письмо ведомства от 25.12.2024 № ПГ/27122-6-1).
Алгоритм действий будет подразумевать еще запрос и учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если есть). Сам перевод на полставки не может быть совершен больше, чем на шесть месяцев. (ч. 5 ст. 74 ТК).
При переводе на полставки в подр. 1.1 подр. 1 разд. 1 формы ЕФС-1 в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» укажите «ПЕРЕВОД», в графе 6 «Код выполняемой функции» — одно из значений (п. 46 порядка, утв. приказом Соцфонда от 17.11.2025 № 1462):
«НЕПД» — при установлении неполного рабочего дня;
«НЕПН» — при введении неполной рабочей недели.
Если одновременно устанавливаются и неполный рабочий день, и неполная рабочая неделя, официальных разъяснений нет. В такой ситуации лучше уточнить порядок заполнения графы 6 в своем органе Соцфонда.
Ошибки при переводе на полставки часто возникают на стыке кадрового и бухгалтерского учета. Например, режим оформлен верно, но оплату посчитали некорректно. Чтобы избежать претензий со стороны инспекции и Соцфонда, важно выстроить процесс комплексно. Компания «Ависто» сопровождает работодателей в вопросах кадрового и бухгалтерского учета, помогает корректно оформить изменения условий труда и минимизировать риски.
Если о переводе на полставки просит работник
В такой ситуации необходимо получить письменное заявление работника, предпочтительно — составленное им собственноручно. Это особенно важно, если речь идет о сотрудниках, которым нельзя отказать в установлении неполного рабочего времени (ч. 1, 2 ст. 93 ТК, абз. 3 п. 13 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1). К таким сотрудникам относятся:
беременные женщины;
один из родителей (опекун, попечитель) ребенка до 14 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет;
лицо, воспитывающее без матери ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);
работник, осуществляющий уход за больным членом семьи при наличии медицинского заключения.
Вышеуказанным сотрудникам в переводе отказать нельзя. В остальных случаях нужно ваше согласие, то есть вы вправе отказать или предложить график, который устроит обе стороны (ч. 1 ст. 93 ТК).
Залог безопасности работодателя — корректно составленное заявление. Формально оно не обязательно, но крайне желательно. Общеустановленной формы нет, поэтому проследите, чтобы в заявлении были указаны:
Ф.И.О., должность, структурное подразделение (при наличии);
прямая просьба установить неполное рабочее время и желаемый режим;
причина перевода (если есть). Если работник — из «льготной» категории, попросите указать в заявлении реквизиты подтверждающих документов и приложить сами документы;
срок перевода;
дата начала работы в новом режиме;
подпись и дата создания заявления.
Заявление станет основанием для составления дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение нужно, так как у работника меняется режим работы и отдыха. В допсоглашении пропишите:
режим работы;
срок перевода (если это временное явление);
порядок оплаты труда;
дату вступления изменений в силу.
Оформляется соглашение в том же порядке, что и трудовой договор, так как это его неотъемлемая часть. Прописывая режим работы, укажите:
продолжительность рабочей недели и ежедневной работы;
чередование рабочих и выходных дней;
время начала и окончания работы;
перерывы (в том числе обеденный, для кормления ребенка).
Если работник трудится не более четырех часов в день, то обеденный перерыв можно не предоставлять (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 108 ТК).
На 0,5 ставки продолжительность работы составляет не более 20 часов в неделю (половина от 40-часовой нормы при обычном режиме). Распределить часы можно гибко:
неполная рабочая неделя (меньше рабочих дней);
неполный рабочий день (меньше часов в день);
комбинация обоих вариантов (например, 4 дня по 5 часов).
Нужно ли оформлять приказ о переводе
Необязательно, но это привычно и удобно для кадрового и бухгалтерского учета. В приказ нужно включить:
Ф.И.О., должность, подразделение работника;
новый режим работы;
дату введения режима;
срок (если перевод временный);
поручения ответственным лицам (например, бухгалтеру — рассчитывать оплату пропорционально отработанному времени, ч. 3 ст. 93 ТК);
основание: заявление работника, допсоглашение.
С приказом ознакомьте работника и других указанных лиц под подпись.
Форма ЕФС-1 заполняется так же, как при переводе по инициативе работодателя. В бумажную трудовую книжку запись о переводе на 0,5 ставки не вносится — это не те сведения, которые нужно отражать (ч. 4 ст. 66 ТК, п. 4 порядка ведения и хранения трудовых книжек, утв. приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).
При неправомерном уведомлении придется не просто восстановить сотрудника, но и выплатить ему немалые суммы. Если у вас уже возникли проблемы или вы столкнулись с ситуацией, которая может их породить — посоветуйтесь с экспертами «Ависто». Компания «Ависто» предлагает не разовые консультации, а комплексный аутсорсинг. За вашей организацией закрепляется персональный специалист, который обеспечивает корректный бухгалтерский и кадровый учет, а при необходимости подключает коллег по налоговым и юридическим вопросам. Это позволяет выстроить систему контроля и снизить вероятность претензий со стороны проверяющих органов.
Что в итоге
Итак, перевод на полставки в 2026 году — это процедура, в которой каждая ошибка может стоить дорого. Нужно учитывать статус работников, оформлять договоренности письменно, соблюдать сроки уведомлений. Помните об ответственности за нарушение трудового законодательства по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП, за неотражение нового режима работы (ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП).
На практике проблемы чаще всего возникают из-за формальных неточностей: неоформленного согласия, пропущенных сроков или ошибок в документах. Поэтому важно внимательно подойти к процедуре и обеспечить согласованную работу кадровой и бухгалтерской служб.
