Как перевести сотрудника на полставки в 2026 году: порядок и правила

Глобально возможно два сценария:

работодатель предлагает — работник соглашается;

есть объективные основания для перевода на полставки в одностороннем порядке.

Первый вариант предполагает, что работодатель выдвигает предложение работать на полставки и сотрудник не против. В этом случае все относительно просто, главное — все договоренности прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК). Нужно зафиксировать:

новый режим рабочего времени;

порядок оплаты.

Так как изменения вводятся по взаимному согласию, нет необходимости уведомлять службу занятости или контролирующие органы (с этим не спорит и Роструд — письмо от 17.05.2011 № 1329-6-1).

Второй вариант предполагает, что у работодателя изменились организационные или технологические условия труда. Это требует изменения условий, согласованных сторонами (ст. 74 ТК). Сама по себе ст. 74 ТК порождает много споров, проблем и как минимум два подхода:

Подход № 1: в силу ч. 1 ст. 74 ТК перевод на полставки по инициативе работодателя допускается, если не изменяется трудовая функция и структурное подразделение, указанное в трудовом договоре (см. позицию КС, выраженную в постановлении от 20.01.2022 № 3-П). То есть достаточно, чтобы изменились организационные или технологические условия труда (ч. 1 ст. 74 ТК, п. 21 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Если руководствоваться подходом № 1, то алгоритм действий следующий:

Подход № 2: перевод на полставки — установление режима неполного времени по инициативе работодателя. Это требует совокупного применения положений ч. 1 и ч. 5 ст. 74. Нужно одновременно обосновать не просто изменение организационных или технологических условий труда, но и то, что эти перемены могут создать угрозу массового увольнения.

Этой позиции придерживается Роструд (Руководство, утв. приказом Роструда от 11.11.2022 № 253, письмо ведомства от 25.12.2024 № ПГ/27122-6-1).

Алгоритм действий будет подразумевать еще запрос и учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если есть). Сам перевод на полставки не может быть совершен больше, чем на шесть месяцев. (ч. 5 ст. 74 ТК).

При переводе на полставки в подр. 1.1 подр. 1 разд. 1 формы ЕФС-1 в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» укажите «ПЕРЕВОД», в графе 6 «Код выполняемой функции» — одно из значений (п. 46 порядка, утв. приказом Соцфонда от 17.11.2025 № 1462):

«НЕПД» — при установлении неполного рабочего дня;

«НЕПН» — при введении неполной рабочей недели.

Если одновременно устанавливаются и неполный рабочий день, и неполная рабочая неделя, официальных разъяснений нет. В такой ситуации лучше уточнить порядок заполнения графы 6 в своем органе Соцфонда.