НДФЛ в 2026 году: правила расчета и вычеты

Самое главное:
НДФЛ рассчитывается отдельно по каждой налоговой базе.
К основной налоговой базе (зарплате и прочим выплатам в рамках системы оплаты труда) применяются прогрессивные ставки 13–22%.
Дивиденды, доходы от выигрыша в лотерею, призов, считаются отдельно от основной базы.
К доходам основной налоговой базы можно применить налоговые вычеты.
С дохода, выплачиваемого сотрудникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, налог считается отдельно по доходам от зарплаты и отдельно по РК и СН.
Правила и порядок расчета НДФЛ налоговым агентом
Выступая в роли налогового агента, работодатель самостоятельно удерживает с доходов сотрудников НДФЛ. Облагаются им:
денежные выплаты в рублях и иностранной валюте;
доходы, полученные в натуральной форме — например, передача сотруднику безвозмездно или со скидкой товара, оказание для него услуги или выполнение работы;
материальная выгода.
Компании и ИП, применяющие АУСН, могут не заниматься этим лично, а делегировать обязанность банку, в котором открыт расчетный счет.
Но не все выплаты, перечисляемые физлицам в рамках трудовых или гражданско-правовых договоров, облагаются НДФЛ. К необлагаемым относятся:
Доходы, перечисленные в ст. 217 НК. Например, алименты, компенсационные выплаты.
Выплаты, с которых налог в бюджет сотрудник должен перечислить самостоятельно. Например, доходы от продажи или получения в дар личного имущества.
Доходы частнопрактикующих лиц — нотариусов, медиаторов, адвокатов.
Порядок расчета налога на доходы физлиц включает в себя следующие шаги:
Определение налоговой базы и ставки по НДФЛ.
Применение к полученному доходу налоговых вычетов.
Расчет НДФЛ.
Шаг № 1. Определение налоговой базы и ставки по НДФЛ
Размер ставки по НДФЛ зависит от вида и размера выплаченного сотруднику дохода, а также от статуса его налогового резидентства.
С 2026 года ставка НДФЛ также зависит от того, признан ли получатель дохода иностранным агентом. Если хотя бы один день в год сотрудник имел такой статус, то налог весь год нужно будет рассчитывать по повышенной ставке 30% — со всех выплат. Статус резидентства при этом никакого значения иметь не будет.
Всего по НДФЛ установлено несколько налоговых ставок:
Основные прогрессивные — от 13% до 22%. Эти ставки применяются к основной налоговой базы, к которой относятся доходы, выплачиваемые в рамках трудового и гражданско-правового договора (п. 2.1 ст. 210 НК).
Специальные прогрессивные — 13% и 15%. По ним рассчитывается налог от дивидендов, подарков (за исключением подарка, являющегося частью системы оплаты труда), от инвестиционной деятельности и от продажи долей в уставном капитале российских компаний, а также акций, облигаций и инвестиционных паев, перечисленных в п. 17.2 и 17.2-1 ст. 217 НК.
Также в рамках данных ставок облагаются доходы участников СВО, работников Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
Специальные ставки — 9%, 15%, 30% и 35%. Данные ставки применяются к доходам нерезидентов (за некоторым исключением), иноагентов, с выигрышей в лотерею и призов, материальной выгоды и т. д. Ставка налога зависит от вида получаемого сотрудником дохода.
Шаг № 2. Применение к полученному доходу налоговых вычетов
В основном все налоговые вычеты применяются к основной налоговой базе. Некоторые можно применять к другим базам, например, доход от продажи ценных бумаг, которые не учитываются на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), можно уменьшить на инвестиционный налоговый вычет.
Работодатель, как налоговый агент, может предоставить сотруднику следующие виды вычетов:
Имущественный вычет — на приобретение жилья и уплату процентов по ипотечному кредиту. Предоставляется на основании полученного от ИФНС подтверждения права на вычет и заявления сотрудника (в свободной форме). Размер вычета работодатель берет из полученного от ИФНС уведомления. Предоставление вычета начинается с месяца, в котором работодатель получил все необходимые документы от ИФНС и работника.
Социальные вычеты — на оплату лечения, обучения (своего или детей), а также на занятия спортом (фитнес). Для предоставления вычета у работодателя должно быть уведомление из ИФНС о подтверждении права на вычет и письменное заявление работника.
Вычет на долгосрочные сбережения — на взносы по программам долгосрочных сбережений. Работодатель предоставляет вычет в том случае, если взносы уплачивались им самостоятельно из выплат сотруднику. Размер вычета равен сумме взносов по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений с НПФ, но не более 400 000 руб. в год.
Стандартный вычет — на детей и льготные категории сотрудников (инвалиды 1 и 2 группы, участники боевых действий, чернобыльцы, другие категории лиц, указанные в пп.1, 2 ст. 218 НК). Размер вычета на детей зависит от их количества: 1 400 руб. — на первого ребенка, 2 800 руб. — на второго, 6 000 руб. — на третьего и последующих детей. На ребенка-инвалида и студента-инвалида 1 или 2 группы предоставляется дополнительный вычет в размере 12 000 руб.
Вычет инвалидам, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям, предоставляется в размере 500 руб. в месяц. Для предоставления вычета от сотрудника необходимо получить заявление и документ, подтверждающий право на льготу. Для получения вычета на детей от сотрудника больше не требуется получать заявление. Данная льгота предоставляется на основании свидетельства о рождении ребенка.
Стандартный вычет по ГТО. Для предоставления данной льготы потребуется удостоверение о награждении значком ГТО и справка о прохождении диспансеризации или профосмотра, а также заявление работника. Размер вычета — 18 000 руб. в год.
С 2026 года порядок получения вычета по ГТО значительно упрощен. Прохождение диспансеризации больше не обязательно, ее может заменить обычный профосмотр. Вычет можно предоставить единовременно, в любом месяце, но не раньше месяца, в котором сотрудник подтвердил свое право на него.
Через работодателя не оформляются:
Инвестиционные вычеты (например, по ИИС или от продажи ценных бумаг).
Вычет на благотворительность.
Вычет за прохождение независимой оценки квалификации.
Вычеты на долгосрочные сбережения граждан в виде пополнения ИИС и освобождения от НДФЛ доходов от инвестиционной деятельности при закрытии счета.
Для получения этих видов вычетов сотруднику необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию по итогам года, подав декларацию 3-НДФЛ.
Организации и ИП на АУСН через свой расчетный счет могут предоставить работникам только профессиональные и стандартные налоговые вычеты (например, на детей). Все остальные вычеты (социальные, имущественные, инвестиционные) сотрудники компаний на АУСН также получают исключительно через налоговую инспекцию.
Рассмотрим более подробно, как рассчитывается налог на доходы физлиц с каждой из указанных выше налоговых баз.
Для бизнеса, который ценит точность и хочет минимизировать риски, передача учета на аутсорсинг — практичное и надежное решение. Компания «Ависто» предлагает полный спектр бухгалтерских и кадровых услуг, включая сложные вопросы расчета заработной платы и НДФЛ:
Полное бухгалтерское и налоговое сопровождение, включая безошибочный расчет зарплаты, налогов и страховых взносов с учетом всех изменений законодательства.
Ведение кадрового учета, в том числе оформление иностранных сотрудников — подготовка документов и своевременная подача уведомлений в МВД.
Подготовка и сдача всей отчетности — в ФНС, СФР, Росстат.
За каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер, который глубоко погружается в специфику бизнеса и остается на связи для оперативного решения любых вопросов.
Шаг № 3. Расчет НДФЛ
Расчет налога производится на дату получения дохода — отдельно по каждой налоговой базе. К основной и некоторым другим базам применяют налоговые вычеты (если у сотрудника есть право на них).
НДФЛ рассчитывается по следующей формуле:
(Доход – налоговый вычет) х ставку по налогу – НДФЛ, удержанный с начала года
Полученный результат округляется до полных рублей.
С доходов в денежной форме налог удерживается при его фактической выплате, с доходов в натуральной форме — из ближайших выплат, а с материальной выгоды — из последующих выплат.
Исчисленный налог должен быть удержан не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. А перечислить его в бюджет необходимо в следующие сроки:
Период получения дохода
Срок уплаты НДФЛ
1–22 число месяца
до 28 числа этого же месяца
23–31 число месяца
до 5 числа следующего месяца
23–31 декабря
до последнего рабочего дня года
Налог перечисляется в бюджет платежкой на ЕНП.
Далее, на примерах рассмотрим, как рассчитывается НДФЛ с разных налоговых баз
Как рассчитывается НДФЛ с основной налоговой базы
Само понятие «основная налоговая база» в НК не прописано. К ней относятся доходы, не включенные в другие налоговые базы (облагаемые по ставке, указанной в п.1 ст. 224 НК и не перечисленные в пп. 2, 6, 8, 8.3 п. 2.1 ст. 210 НК):
Выплаты в рамках трудового договора — зарплата, премии и другие стимулирующие выплаты, надбавки и доплаты (за стаж, квалификацию, работу в ночное время и т. д.), оплата сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни, отпускные и компенсация за неиспользованный отпуск.
Вознаграждения по гражданско-правовым договорам. За исключением вознаграждения, получаемого самозанятым или ИП. С него налог платится в рамках применяемой системы налогообложения.
Пособия по временной нетрудоспособности — больничные, выплаты по беременности и родам.
Основная налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года. При ее определении можно учесть налоговые вычеты, на которые работник имеет право — стандартные, социальные, имущественные.
В основную налоговую базу не входят следующие доходы:
дивиденды;
доходы от продажи имущества — недвижимости, транспортных средств, акций и т. п.;
материальная выгода от экономии на процентах;
выигрыши и призы.
Размер ставки зависит от размера полученного дохода:
Сумма дохода
Ставка
Формула расчета
до 2,4 млн включительно
13%
2,4 млн руб. х 13%
от 2,4 млн руб. до 5 млн руб.
15%
312 000 руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб., но не более 5 млн руб.
от 5 млн руб. до 20 млн руб.
18%
702 000 руб. + 18% с дохода свыше 5 млн руб., но не более 20 млн руб.
от 20 млн руб. до 50 млн руб.
20%
3 402 000 руб. + 20% с дохода свыше 20 млн руб., но не более 50 млн руб.
свыше 50 млн руб.
22%
9 402 000 руб. + 22% с дохода свыше 50 млн руб.
Пример расчета НДФЛ с доходов основной налоговой базы
Доход Степанова В.С. в месяц 300 000 руб. (3 600 000 руб. в год).
НДФЛ с дохода до 2,4 млн руб. включительно — 312 000 руб. (2 400 000 × 13%).
НДФЛ с дохода свыше 2,4 млн руб. — 180 000 руб. (1 200 000 руб. × 15%).
Сумма налога, удержанная с дохода сотрудника за год — 492 000 руб. (312 000 + 180 000).
Как рассчитывается НДФЛ с дивидендов и других доходов, облагаемых по специальной ставке 13% 15%
Доходы от основной налоговой базы и дивиденды считайте отдельно, также не нужно суммировать с ними доходы от других налоговых баз.
С доходов до 2,4 млн руб. налог рассчитывайте по ставке 13%, а свыше указанной величины — по ставке 15%.
Когда вопросы НДФЛ, страховых взносов и кадрового учета отнимают слишком много времени и несут риски, оптимальное решение — профессиональный аутсорсинг.
Бухгалтерская компания «Ависто» обеспечивает своим клиентам полное сопровождение: от расчета «сложной» зарплаты с северными надбавками до оформления иностранных работников и сдачи отчетности по ним. Ваш персональный бухгалтер всегда в курсе специфики вашего бизнеса и новых требований закона.
Пример расчета НДФЛ с доходов от зарплаты и дивидендов
Сергеев А.С. (сотрудник и акционер компании) получил от компании в 2026 году следующие доходы:
Зарплата — 2 000 000 млн руб.
Дивиденды — 600 000 руб.
Расчет налога:
НДФЛ с основной налоговой базы (зарплаты) — 260 000 руб. (2 000 000 × 13%).
В данном примере сумма налоговой базы не превышает 2,4 млн руб., поэтому для расчета применяется ставка 13%.
НДФЛ с дивидендов (отдельная налоговая база) — 78 000 руб. (600 000 × 13%).
Общая сумма НДФЛ с доходов от зарплаты и дивидендов составит 338 000 руб. (260 000 + 78 000).
Хоть общий доход сотрудника составил 2,6 млн рублей, он облагается по разным ставкам (основной и отдельной для дивидендов). Порог в 2,4 млн рублей для применения повышенной ставки 15% проверяется для каждой базы по отдельности. В данном примере ни одна база порог не превысила, поэтому ко всем выплатам применялась ставка 13%.
Как рассчитывается НДФЛ с выплат работникам Крайнего Севера
Расчет налога сотрудникам, трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных территорий, имеет свои особенности. К зарплате таких сотрудников дополнительно начисляется районных коэффициент и северная надбавка.
Районный коэффициент — множитель, на который увеличивается заработная плата сотрудника за работу в сложных климатических условий. Эта величина зависит от местности (региона), в котором трудится «северянин».
Северная надбавка — доплата за стаж в сложных климатических условиях. Ее размер зависит от стажа, местности и срока проживания в ней сотрудника.
Пример расчета НДФЛ для работника Крайнего Севера
Оклад сотрудника, трудящегося в г. Норильске, составляет 100 000 руб. Районный коэффициент в указанном регионе — 1,8%, северная надбавка исходя из стажа — 30%.
За год доход сотрудника составит 1 200 000 руб. (100 000 руб. х 12).
Доплата к зарплате (РК) — 960 000 руб. (100 000 х 0,8 х 12).
Северная надбавка — 360 000 руб. (100 000 х 30% х 12).
Расчет НДФЛ:
Сначала отдельно считаем налог с зарплаты — 156 000 руб. (1 200 000 х 13%).
Потом считаем налог с РК и СН — 171 600 руб. (960 000 + 360 000) х 13%
Доход сотрудника за минусом исчисленного и удержанного налога составит 1 832 400 руб. (1 200 000 + 960 000 – 156 000 – 171 600).
Так как зарплата не превысила 2,4 млн руб., а РК и СН составили менее 5 млн руб., налог с выплат был рассчитан по ставке 13%.
До 2025 года налог с «северных» выплат считался со всей зарплаты, включая районный коэффициент и северную надбавку. С введением в 2025 году прогрессивной шкалы порядок расчета налога изменился:
С зарплатных доходов налог следует рассчитывать по основным прогрессивным ставкам: 13–22%.
С северных и районных выплат НДФЛ — по ставкам 13% (до 5 млн руб. включительно) и 15% (с выплат свыше 5 млн руб.)
До 2026 года нерешенным оставался вопрос, по какой ставке считать НДФЛ с выплат, рассчитанных по среднему заработку. Согласно разъяснениям Минфина, такие выплаты полностью включались в основную базу, налог по которой рассчитывался по ставкам 13–22% (письмо Минфина от 17.06.2025 № 03-04-07/58993).
С 2026 года все изменилось. Теперь при расчете НДФЛ с выплат по среднему заработку нужно выделить часть, которая соответствует районному коэффициенту и северной надбавке (РК и СН). С полученной суммы налог нужно считать по льготным ставкам: 13% и 15%. Несмотря на новые правила расчета НДФЛ, официальных разъяснений как именно это делать, пока нет. Логичным считается пропорциональный способ. Для этого:
Определите расчетный период — 12 месяцев, предшествующих событию (например, началу отпуска).
Посчитайте общую сумму начисленного дохода и отдельно — общую сумму РК и СН за этот же период.
Вычислите долю (процент), которую «северные» доплаты составляют в общем доходе за расчетный период по формуле: Сумма РК и СН за расчетный период : Общий доход за расчетный период.
Примените этот процент к сумме начисленного среднего заработка (отпускных).
Рассмотрим на примере:
За 12 месяцев до отпуска общий доход сотрудника составил 1 200 000 руб.
Сумма РК и СН за этот же период — 300 000 руб.
Доля РК и СН: 300 000 : 1 200 000 = 0.25 или 25%.
Сотруднику начислены отпускные в размере 100 000 руб.
Выделяемая часть (РК и СН): 100 000 руб. × 25% = 25 000 руб. С этой суммы НДФЛ рассчитывается по ставке 13%.
Получите готовый шаблон акта к договору оказания услуг
Документ подготовлен юристами. Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Подведем итоги
НДФЛ рассчитывается отдельно по каждой выплате и налоговой базе.
С выплат в денежной форме НДФЛ удерживается при выплате, с доходов в натуральной форме — из ближайших выплат, а с материальной выгоды — из последующих выплат.
К доходам основной налоговой базы можно применить налоговые вычеты — имущественные, социальные, стандартные, профессиональные, а также на долгосрочные сбережения граждан.
С 2026 года упрощен порядок получения стандартного вычета на ГТО, изменен порядок расчета НДФЛ с «северных» выплат, рассчитываемым по среднему заработку.
Компания «Ависто» обеспечивает комплексное бухгалтерское, налоговое и кадровое сопровождение бизнеса. Мы работаем с любой системой налогообложения, возьмем на себя подготовку необходимых внутренних документов (локальных актов) и окажем профессиональную поддержку при проверках со стороны государственных органов.
Читайте также:
Как удержать алименты у сотрудника в 2026 году: чек-лист для бухгалтера.
Раздельный учет НДС на УСН в 2026 году: шпаргалка для бухгалтера.
Реклама: ООО «Ависто», ИНН 7727621074, erid: 2W5zFJ7KmXw
Начать дискуссию