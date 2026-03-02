НДФЛ в 2026 году: правила расчета и вычеты

С дохода, выплачиваемого сотрудникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, налог считается отдельно по доходам от зарплаты и отдельно по РК и СН.

Дивиденды, доходы от выигрыша в лотерею, призов, считаются отдельно от основной базы.

К основной налоговой базе (зарплате и прочим выплатам в рамках системы оплаты труда) применяются прогрессивные ставки 13–22%.

Правила и порядок расчета НДФЛ налоговым агентом

Выступая в роли налогового агента, работодатель самостоятельно удерживает с доходов сотрудников НДФЛ. Облагаются им: денежные выплаты в рублях и иностранной валюте;

доходы, полученные в натуральной форме — например, передача сотруднику безвозмездно или со скидкой товара, оказание для него услуги или выполнение работы;

материальная выгода. Компании и ИП, применяющие АУСН, могут не заниматься этим лично, а делегировать обязанность банку, в котором открыт расчетный счет. Но не все выплаты, перечисляемые физлицам в рамках трудовых или гражданско-правовых договоров, облагаются НДФЛ. К необлагаемым относятся: Доходы, перечисленные в ст. 217 НК . Например, алименты, компенсационные выплаты.

Выплаты, с которых налог в бюджет сотрудник должен перечислить самостоятельно. Например, доходы от продажи или получения в дар личного имущества.

Доходы частнопрактикующих лиц — нотариусов, медиаторов, адвокатов. Порядок расчета налога на доходы физлиц включает в себя следующие шаги: Определение налоговой базы и ставки по НДФЛ.

Применение к полученному доходу налоговых вычетов.

Расчет НДФЛ.

Шаг № 1. Определение налоговой базы и ставки по НДФЛ

Размер ставки по НДФЛ зависит от вида и размера выплаченного сотруднику дохода, а также от статуса его налогового резидентства. С 2026 года ставка НДФЛ также зависит от того, признан ли получатель дохода иностранным агентом. Если хотя бы один день в год сотрудник имел такой статус, то налог весь год нужно будет рассчитывать по повышенной ставке 30% — со всех выплат. Статус резидентства при этом никакого значения иметь не будет. Всего по НДФЛ установлено несколько налоговых ставок: Основные прогрессивные — от 13% до 22%. Эти ставки применяются к основной налоговой базы, к которой относятся доходы, выплачиваемые в рамках трудового и гражданско-правового договора (п. 2.1 ст. 210 НК).

Специальные прогрессивные — 13% и 15%. По ним рассчитывается налог от дивидендов, подарков (за исключением подарка, являющегося частью системы оплаты труда), от инвестиционной деятельности и от продажи долей в уставном капитале российских компаний, а также акций, облигаций и инвестиционных паев, перечисленных в п. 17.2 и 17.2-1 ст. 217 НК. Также в рамках данных ставок облагаются доходы участников СВО, работников Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Специальные ставки — 9%, 15%, 30% и 35%. Данные ставки применяются к доходам нерезидентов (за некоторым исключением), иноагентов, с выигрышей в лотерею и призов, материальной выгоды и т. д. Ставка налога зависит от вида получаемого сотрудником дохода.

Шаг № 2. Применение к полученному доходу налоговых вычетов

В основном все налоговые вычеты применяются к основной налоговой базе. Некоторые можно применять к другим базам, например, доход от продажи ценных бумаг, которые не учитываются на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), можно уменьшить на инвестиционный налоговый вычет. Работодатель, как налоговый агент, может предоставить сотруднику следующие виды вычетов: Имущественный вычет — на приобретение жилья и уплату процентов по ипотечному кредиту. Предоставляется на основании полученного от ИФНС подтверждения права на вычет и заявления сотрудника (в свободной форме). Размер вычета работодатель берет из полученного от ИФНС уведомления. Предоставление вычета начинается с месяца, в котором работодатель получил все необходимые документы от ИФНС и работника.

Социальные вычеты — на оплату лечения, обучения (своего или детей), а также на занятия спортом (фитнес). Для предоставления вычета у работодателя должно быть уведомление из ИФНС о подтверждении права на вычет и письменное заявление работника.

Вычет на долгосрочные сбережения — на взносы по программам долгосрочных сбережений. Работодатель предоставляет вычет в том случае, если взносы уплачивались им самостоятельно из выплат сотруднику. Размер вычета равен сумме взносов по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений с НПФ, но не более 400 000 руб. в год.

Стандартный вычет — на детей и льготные категории сотрудников (инвалиды 1 и 2 группы, участники боевых действий, чернобыльцы, другие категории лиц, указанные в пп.1, 2 ст. 218 НК). Размер вычета на детей зависит от их количества: 1 400 руб. — на первого ребенка, 2 800 руб. — на второго, 6 000 руб. — на третьего и последующих детей. На ребенка-инвалида и студента-инвалида 1 или 2 группы предоставляется дополнительный вычет в размере 12 000 руб. Вычет инвалидам, ветеранам боевых действий и другим льготным категориям, предоставляется в размере 500 руб. в месяц. Для предоставления вычета от сотрудника необходимо получить заявление и документ, подтверждающий право на льготу. Для получения вычета на детей от сотрудника больше не требуется получать заявление. Данная льгота предоставляется на основании свидетельства о рождении ребенка. Стандартный вычет по ГТО. Для предоставления данной льготы потребуется удостоверение о награждении значком ГТО и справка о прохождении диспансеризации или профосмотра, а также заявление работника. Размер вычета — 18 000 руб. в год. С 2026 года порядок получения вычета по ГТО значительно упрощен. Прохождение диспансеризации больше не обязательно, ее может заменить обычный профосмотр. Вычет можно предоставить единовременно, в любом месяце, но не раньше месяца, в котором сотрудник подтвердил свое право на него. Через работодателя не оформляются: Инвестиционные вычеты (например, по ИИС или от продажи ценных бумаг).

Вычет на благотворительность.

Вычет за прохождение независимой оценки квалификации.

Вычет за прохождение независимой оценки квалификации.

Вычеты на долгосрочные сбережения граждан в виде пополнения ИИС и освобождения от НДФЛ доходов от инвестиционной деятельности при закрытии счета. Для получения этих видов вычетов сотруднику необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию по итогам года, подав декларацию 3-НДФЛ. Организации и ИП на АУСН через свой расчетный счет могут предоставить работникам только профессиональные и стандартные налоговые вычеты (например, на детей). Все остальные вычеты (социальные, имущественные, инвестиционные) сотрудники компаний на АУСН также получают исключительно через налоговую инспекцию. Рассмотрим более подробно, как рассчитывается налог на доходы физлиц с каждой из указанных выше налоговых баз.

Шаг № 3. Расчет НДФЛ