Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как заполнить и подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года

Что такое скидка по взносам на травматизм

Скидка к страховому тарифу — это льгота, предоставляемая СФР низкорисковым работодателям, за счет которой можно уменьшить платеж по взносам на травматизм почти вдвое. Максимальный размер скидки составляет 40% от базовой ставки и применяется к любому тарифу, даже самому низкому.

СФР рассчитывает скидку самостоятельно на основании показателей деятельности организации (ИП), результатов СОУТ и обязательных медосмотров. Если работодатель не согласен с ее размером, он может обжаловать решение СФР в суде.

Претендовать на скидку по взносам в 2027 году могут организации и индивидуальные предприниматели, которые отвечают одновременно пяти условиям (п. 3, 6, 6(1) правил установления скидок и надбавок, утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2012 № 524, далее Правила):

1. Ведут деятельность в течение трех лет. Отсчет трехлетнего срока ведется с даты регистрации до года, в котором СФР рассчитывает скидку. Соответственно, для получения льготы на 2027 год, страхователь должен быть зарегистрирован не позднее 01.01.2023 года. Это условие не применяется при реорганизации организации в форме присоединения.

2. Не имеют задолженности по взносам, выявленной по результатам камеральной или выездной проверки (в том числе по пеням и штрафам). Данному условию нужно отвечать на дату подачи заявления на льготу. Если долг погашен до момента обращения за скидкой, страхователь вправе претендовать на льготу.

3. Имеют показатели по травматизму ниже среднеотраслевых (по основному виды деятельности) в течение трех последних лет. К таким показателям относится соотношение страхового обеспечения к уплаченным взносам, количество страховых случаев на 1 000 работников и средняя длительность одного больничного из-за травмы.

Показатели на 2027 год утверждены приказом СФР от 25.05.2026 № 633.

4. Не имеют смертельных несчастных случаев на производстве в году, предшествующем году обращения за скидкой. Для получения льготы на 2027 год проверяется 2025 год. Если в этот период в организации или у ИП был зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом, в предоставлении скидки будет отказано. Исключение составляют случаи, произошедшие по вине третьих лиц (п. 4 Правил).

5. Провели СОУТ и медосмотры. В организации проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), а все сотрудники, подлежащие обязательным медосмотрам, их прошли.

При соблюдении указанных выше условий страхователь вправе обратиться за скидкой. Чтобы ее получить, работодателю нужно заполнить и направить в СФР соответствующее заявление.

Плательщики АУСН не могут получить скидку к тарифу. Для них предусмотрен особый порядок уплаты взносов на травматизм. Они перечисляют их в фиксированном размере, который не зависит от количества работников и их дохода (п. 2.2 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В 2026 году фиксированный взнос составляет 2 959 рублей в год. Скидки и надбавки к тарифу для таких страхователей не устанавливаются.