Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как заполнить и подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года

Самое главное
За счет скидки тариф по взносам на травматизм можно уменьшить до 40%. Точный размер скидки СФР определяет самостоятельно.
Соцфонд рассчитывает скидку на основании данных деятельности компании, результатов СОУТ и обязательных медосмотров.
Для получения скидки в СФР нужно направить заявление по форме, утвержденной приказом СФР от 27.11.2024 № 2250.
Заявление направляют в фонд до 1 ноября года, предшествующего году, на который запрашивается скидка.
Что такое скидка по взносам на травматизм
Скидка к страховому тарифу — это льгота, предоставляемая СФР низкорисковым работодателям, за счет которой можно уменьшить платеж по взносам на травматизм почти вдвое. Максимальный размер скидки составляет 40% от базовой ставки и применяется к любому тарифу, даже самому низкому.
СФР рассчитывает скидку самостоятельно на основании показателей деятельности организации (ИП), результатов СОУТ и обязательных медосмотров. Если работодатель не согласен с ее размером, он может обжаловать решение СФР в суде.
Претендовать на скидку по взносам в 2027 году могут организации и индивидуальные предприниматели, которые отвечают одновременно пяти условиям (п. 3, 6, 6(1) правил установления скидок и надбавок, утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2012 № 524, далее Правила):
1. Ведут деятельность в течение трех лет. Отсчет трехлетнего срока ведется с даты регистрации до года, в котором СФР рассчитывает скидку. Соответственно, для получения льготы на 2027 год, страхователь должен быть зарегистрирован не позднее 01.01.2023 года. Это условие не применяется при реорганизации организации в форме присоединения.
2. Не имеют задолженности по взносам, выявленной по результатам камеральной или выездной проверки (в том числе по пеням и штрафам). Данному условию нужно отвечать на дату подачи заявления на льготу. Если долг погашен до момента обращения за скидкой, страхователь вправе претендовать на льготу.
3. Имеют показатели по травматизму ниже среднеотраслевых (по основному виды деятельности) в течение трех последних лет. К таким показателям относится соотношение страхового обеспечения к уплаченным взносам, количество страховых случаев на 1 000 работников и средняя длительность одного больничного из-за травмы.
Показатели на 2027 год утверждены приказом СФР от 25.05.2026 № 633.
4. Не имеют смертельных несчастных случаев на производстве в году, предшествующем году обращения за скидкой. Для получения льготы на 2027 год проверяется 2025 год. Если в этот период в организации или у ИП был зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом, в предоставлении скидки будет отказано. Исключение составляют случаи, произошедшие по вине третьих лиц (п. 4 Правил).
5. Провели СОУТ и медосмотры. В организации проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), а все сотрудники, подлежащие обязательным медосмотрам, их прошли.
При соблюдении указанных выше условий страхователь вправе обратиться за скидкой. Чтобы ее получить, работодателю нужно заполнить и направить в СФР соответствующее заявление.
Плательщики АУСН не могут получить скидку к тарифу. Для них предусмотрен особый порядок уплаты взносов на травматизм. Они перечисляют их в фиксированном размере, который не зависит от количества работников и их дохода (п. 2.2 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В 2026 году фиксированный взнос составляет 2 959 рублей в год. Скидки и надбавки к тарифу для таких страхователей не устанавливаются.
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Как заполнить заявление на скидку по взносам на травматизм на 2027 год
Форма заявления утверждена приказом СФР от 27.11.2024 № 2250 и действует с 6 января 2025 года.
В заявлении необходимо указать основные данные о страхователе и сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам.
Исходные данные:
Страхователь: ООО «Север»
Год на который устанавливается скидка: 2027
Сумма начисленных и уплаченных взносов за предыдущие отчетные периоды (за три года — 2023, 2024 и 2025 годы): 86 040 руб.
Сумма «травматичных» взносов, начисленных за три последних месяца: (июль, август, сентябрь 2026 года): 28 680 руб.
Блок «Сведения о страхователе». Он включает данные об организации или ИП, претендующем на скидку. В нем укажите:
Название организации или ФИО ИП.
ИНН/КПП страхователя. ИП заполняют только строку с ИНН.
Регистрационный номер страхователя в СФР. Он состоит из 10 цифр и узнать его можно непосредственно на сайте СФР.
Дату регистрации страхователя и дату начала ведения деятельности. Как уже было сказано выше, для получения льготы компания или ИП должны вести деятельности в течение трех лет, предшествующих году подачи заявления на скидку.
Основной ОКВЭД. Узнать его можно из регистрационных документов или из выписки ЕГРИП, которую формируют на сайте ФНС.
Блок «Сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам».
Внесите данные по начисленным и уплаченным взносам:
Взносы на травматизм, начисленные за три последние года — 2023, 2024, 2025.
Взносы на травматизм, начисленные за последние три месяца текущего отчетного периода — общую сумму и за каждый месяц. Если подаете заявление в октябре, внесите сведения за июль, август и сентябрь 2026 года.
Взносы на травматизм, уплаченные за последние три года — 2023, 2024, 2025.
Взносы на травматизм, уплаченные за последние три месяца текущего отчетного периода — общую сумму и за каждый месяц.
После заполнения основной информации нужно указать способ получения решения СФР: по почте, на личном приеме, на Госуслугах или в МФЦ.
В какой срок нужно направить заявление на скидку по взносам в СФР
Заполненное заявление нужно направить в СФР до 1 ноября года, предшествующего году, на который запрашивается скидка. Для получения льготы на 2027 год заявление нужно представить до 1 ноября 2026 года.
Ограничений по сроку, с которого можно направлять заявление в фонд, нет. Но раньше, чем будут опубликованы показатели по травматизму на следующий год, направлять его не нужно.
Данные сведения СФР обязано опубликовать до 1 июня года, в котором подается заявление на скидку.
Как направить заявление на скидку по взносам в СФР
Заявление можно подать несколькими способами:
На бумаге лично или через представителя непосредственно в СФР.
По почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Через МФЦ.
В электронной форме через Госуслуги.
По результатам направленного заявления СФР принимает решение:
в течение 10 рабочих дней — если сумма начисленных страхователем за предшествующий год взносов на травматизм составила 15 млн руб. и менее;
в течение 18 рабочих дней — если сумма взносов составила более 15 млн руб.
Решение направляют страхователю в течение пяти календарных дней с даты его принятия.
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Подведем итоги
Суть льготы. Скидка к тарифу взносов на травматизм позволяет работодателям снизить платеж до 40% от базовой ставки. Размер скидки СФР определяет самостоятельно на основе показателей деятельности компании, результатов СОУТ и медосмотров.
Для получения скидки на 2027 год работодатель должен одновременно соответствовать пяти требованиям.
Сроки подачи. Заявление на скидку на 2027 год необходимо направить в СФР строго до 1 ноября 2026 года.
Форма и содержание заявления. Используется бланк, утвержденный приказом СФР от 27.11.2024 № 2250. В документе указывают регистрационные данные (ИНН, ОКВЭД, номер в СФР), суммы начисленных и уплаченных взносов за 2023–2025 годы, а также данные за последние три месяца 2026 года (июль, август, сентябрь).
Способы подачи. Заявление можно направить лично в СФР, через МФЦ, почтой (заказным письмом с описью) или в электронном виде через Госуслуги.
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