Как уволить сотрудника за прогул 2026–2027: образцы документов, запись в трудовую книжку, отчетность в СФР

Увольнение оформляйте приказом и не забудьте подать в СФР сведения по форме ЕФС-1 .

При отсутствии уважительных причин неявки работника можно уволить за прогул.

Сотрудник должен письменно объяснить, почему его не было на работе и представить документальные доказательства, если причина отсутствия была уважительной.

Факт отсутствия необходимо зафиксировать в акте и табеле учета рабочего времени.

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд без уважительных причин или в течение всего рабочего дня.

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сотрудников в отпуске или на больничном.

несовершеннолетних, если нет согласия Госинспекции по труду и комиссии по делам несовершеннолетних;

беременных женщин (даже если работодатель не знал о беременности сотрудницы);

Если прогул длительный , один месяц с даты его обнаружения исчисляйте не от первого, а от последнего дня прогула, когда сотрудник появился и смог объяснить, почему он отсутствовал ( письмо Минтруда от 12.02.2021 № 14-2/ООГ-1238 ).

Увольнение из-за с прогула возможно не позднее одного месяца с даты обнаружения проступка, то есть — с даты, когда об этом узнал непосредственный руководитель сотрудника. В этот срок не засчитываются дни, когда работник находился в отпуске, был на больничном, а также время, которое требуется для учета мнения профсоюзного органа. Если сотрудник в этот период отсутствовал по другим основаниям, например, использовал накопленные отгулы, течение срока не прерывается. По истечении шести месяцев со дня совершения прогула уволить работника будет нельзя ( ст. 193 ТК , п. 34 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2 в ред. от 09.12.2025 ).

Главное условие для признания прогула — отсутствие у сотрудника уважительных причин для невыхода на работу.

в течение полного рабочего дня или смены, независимо от их продолжительности.

более 4-х часов подряд в течение своего рабочего дня или смены;

Как оформить увольнение за прогул

Увольнение за прогул — это дисциплинарное взыскание, которое требует тщательной подготовки и соблюдения всех требований законодательства. При нарушении установленного порядка сотрудник сможет обжаловать свое увольнение и восстановиться на работе. Работодателю нужно пройти несколько обязательных этапов:

Этап 1. Документально зафиксируйте отсутствие сотрудника на рабочем месте

Составьте акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте. Унифицированного шаблона такого акта нет, составляйте его в свободной форме, указав: данные сотрудника — ФИО, должность;

период его отсутствия на работе — точная дата и время отсутствия с указанием времени начала и окончания работы по графику;

дату и время составления акта;

данные свидетелей, подписавших акт (ФИО, должности), причем желательно, чтобы свидетелей было не менее трех. При длительном прогуле такие акты придется составлять регулярно — ежедневно в первые дни неявки, а затем можно реже, например, раз в неделю. Когда будете обосновывать дисциплинарный проступок сотрудника, используйте все акты, составленные в период его неявки. Рисунок 1. Пример акта об отсутствии сотрудника на работе Составьте докладную записку об отсутствии сотрудника на имя руководителя компании. Обычно ее в свободной форме составляет непосредственный руководитель сотрудника. Что отразить в записке: факт отсутствия на работе более четырех часов;

точную дату и время в часах и минутах, когда работник отсутствовал;

пункт трудового договора или другого внутреннего документа, регулирующего рабочее время, который нарушил сотрудник;

ФИО, должность и подпись лица, составившего докладную записку. Докладную записку приложите к акту. В документах можно дополнительно указать, как прогул отразился на работе предприятия, например, сорвалась важная сделка, не был выполнен в срок планируемый объем работ. Рисунок 2. Образец докладной записки об отсутствии работника Отсутствие сотрудника зафиксируйте в табеле учета рабочего времени. Пока не выяснены все причины и обстоятельства, обозначьте это как неявку по невыясненным причинам (например, кодом «НН» или «30»), а когда точно станет известно, что имело место нарушение — исправьте обозначение на прогул (код «ПР» или «24»). Если же факт прогула не подтвердится, укажите соответствующий код отсутствия (например «Б» — заболевание, если будет предоставлен больничный лист). Перед фиксацией прогула убедитесь, что сотрудник ознакомлен под роспись с документами, регулирующими режим его работы — правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. Если рабочее время сотрудника не регламентировано документально, нет отметки об ознакомлении с документами, применить увольнение за прогул будет проблематично.

Этап 2. Потребуйте у сотрудника письменное объяснение его отсутствия

Составьте уведомление о необходимости дачи объяснений причин невыхода на работу и передайте его сотруднику под подпись. Форма документа — произвольная, при этом в нее нужно включить: просьбу к сотруднику письменно объяснить, почему он отсутствовал на рабочем месте, и предоставить документы, которые подтверждают, что причина отсутствия была уважительной;

сведения о нарушении — укажите, когда и сколько по времени сотрудник отсутствовал согласно акту;

пункт локального документа, которым установлен режим работы сотрудника — например, трудовой договор;

срок, в течение которого сотрудник должен предоставить объяснение работодателю — два рабочих дня после получения уведомления (ч. 1 ст. 193 ТК). Рисунок 3. Образец уведомления о представлении объяснения причин отсутствия на работе Вручив уведомление, попросите сотрудника расписаться на вашем экземпляре или в соответствующем журнале — так вы сможете подтвердить, что действительно запрашивали у него объяснение, прежде чем применить дисциплинарное взыскание. Если сотрудник в двухдневный срок не предоставит объяснение, увольнению это не помешает, но нужно подготовить соответствующий акт об отсутствии объяснений причин прогула. В акте укажите способ, которым затребовали объяснения (передали уведомление лично, направили почтой), а также даты передачи уведомления и его получения сотрудником. Если сотрудник долго не появляется на работе, не отвечает на звонки и не выходит на связь, старайтесь зафиксировать документально все попытки контактов с ним. Сохраняйте журналы звонков, сообщения в мессенджерах, письма, направленные по e-mail, и экземпляры направленных на домашний адрес бумажных заказных писем с описью, уведомлением и почтовыми квитанциями об отправке. Так вы сможете подтвердить, что действительно пытались связаться с сотрудником, чтобы выяснить все обстоятельства его отсутствия.

Этап 3. Определите, можно ли считать причину прогула уважительной и оцените степень тяжести проступка

Законодательно утвержденного перечня уважительных причин не существует, поэтому оценить, считается причина отсутствия уважительной или нет, должен сам работодатель на основе объяснительной, полученной от сотрудника, и других подтверждающих документов с учетом конкретных обстоятельств (письмо Роструда от 04.12.2024 № ПГ/23896-6-1). Например, причина отсутствия уважительная, если: Сотрудник болел, что подтверждается больничным листом. Если больничный он не открывал, подтвердить недомогание или травму можно выпиской из медкарты, справкой от врача, документом об отказе от госпитализации при вызове скорой помощи.

Сотрудник по пути на работу попал в ДТП и долго ждал прибытия инспекторов ГИБДД, о чем предоставлена справка госинспекции с указанием времени происшествия.

Сотрудника задержали и заключили под стражу, об этом есть справка из правоохранительного органа.

Сотрудник сдавал кровь и предоставил донорскую справку. К прогулам без уважительной причины можно отнести: Неявку сотрудника на работу без каких-либо объяснений с его стороны.

Уход в ежегодный отпуск или в отпуск без содержания самовольно без должного оформления. Исключение — когда работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет, например, в связи со смертью близкого родственника, но отказывает в этом.

Использование ранее заработанных отгулов без согласования с работодателем. Необходимо учитывать, повлиял ли прогул на работу компании, и является ли этот прогул первым, или ранее сотрудник уже допускал подобные нарушения. Если прогул у сотрудника оказался первым и единственным, и при этом не отразился на деятельности работодателя отрицательно, увольнение может оказаться наказанием, которое несоразмерно проступку. В таком случае стоит применить более мягкую меру и ограничиться выговором.

Этап 4. Издайте приказ об увольнении работника

Приказ можно составить по унифицированной форме № Т-8 или на собственном бланке. Укажите основание увольнения: однократное грубое нарушение сотрудником трудовых обязанностей — прогул, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Отразите документы, на основании которых издан приказ — акт и докладная записка об отсутствии на рабочем месте, уведомление сотрудника о предоставлении письменных объяснений об отсутствии на работе. Рисунок 4. Образец приказа на увольнение за прогул В течение трех рабочих дней с даты издания ознакомьте сотрудника с приказом под роспись. Работник может отказаться от подписания, тогда составьте акт об отказе, который должны подписать минимум два свидетеля, а на приказе сделайте соответствующую отметку. Такую же отметку сделайте при невозможности ознакомления сотрудника с приказом. Если ведете личные карточки работников по форме № Т-2, внесите запись об увольнении за прогул в раздел XII «Основание прекращения трудового договора (увольнения)», указав причину и дату расторжения трудовых отношений, реквизиты приказа об увольнении. Сотрудник должен ознакомиться с записью и поставить об этом в карточке свою подпись.

Этап 5. Произведите расчет с уволенным работником

Несмотря на причину увольнения, сотрудник должен получить все причитающиеся ему выплаты, в том числе (ст. 121, 127, 153 ТК): зарплату за отработанное время (время прогула не оплачивайте);

компенсацию за дни неиспользованного отпуска (время прогула исключите из стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск);

компенсацию за дни отдыха в связи с работой в выходные и нерабочие праздники, неиспользованные сотрудником на дату увольнения.

Этап 6. Внесите запись об увольнении в трудовую книжку

Если трудовая книжка ведется на бумажном бланке, внесите в нее дату и основание увольнения, а также дату и номер приказа об увольнении. Пример записи об увольнении за прогул: № записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 5 11 09 2026 Трудовой договор расторгнут в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей – прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации Специалист по кадрам Зуева И. В. Зуева Приказ от 11.09.2026 № 56-к Трудовую книжку выдайте на руки сотруднику в день увольнения. Если бумажная трудовая не ведется, выдайте работнику сведения о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК.

Этап 7. Подайте сведения в СФР