Как учитывать скидки и баллы при продажах на маркетплейсах 2026–2027: налог на прибыль, УСН, НДС

Почему ФНС пришлось разъяснять порядок учета баллов

Маркетплейсы работают с продавцами по посреднической схеме — площадка продает товар от имени и за счет продавца (агентский договор) или от своего имени, но за счет продавца (договор комиссии), удерживает свое вознаграждение из выручки и перечисляет остаток.

Доход продавца — вся выручка от покупателей. Чтобы стимулировать спрос, продавец дает поручение снизить цену, а маркетплейс компенсирует эту скидку не деньгами, а баллами — как правило, из расчета один балл за один рубль.

Распорядиться баллами продавец не может. Они автоматически списываются в оплату комиссии, логистики, хранения и рекламы площадки. Вывести деньгами разрешено только неиспользованный остаток и только после того, как он образовался.

Инспекции на местах рассуждали так — баллы равны размеру скидки в рублях, значит, полностью покрывают разницу в цене и должны попадать в налоговую базу. В итоге продавцам доначисляли налог с сумм, которых они в руках не держали, а завышенная выручка тянула селлера к порогам по УСН и НДС.

Один из таких споров дошел до суда. В деле № А40-740/2026 предпринимателю на УСН, который торговал через Ozon, инспекция доначислила 149 472 рубля налога и 29 894 рубля штрафа (в доход включили 2 989 434 балла за IV квартал 2023 года. В ходе спора требования выросли до 2 119 109 рублей налога и 527 755 рублей пеней). Управление ФНС по Москве сначала поддержало инспекцию. Затем ФНС решением от 20.07.2026 № БВ-36-9/6205@ отменила решение инспекции от 31.07.2025 № 18-15/2997 в порядке п. 3 ст. 31. Инспекция уменьшила на ЕНС заявителя суммы налога и штрафа, и 30 июля 2026 года суд прекратил производство, так как оспариваемое решение утратило силу и предмет спора исчез. Дела по существу суд не рассматривал, поэтому судебной позиции по природе баллов нет — работает именно разъяснение ФНС.

Точку в споре поставило письмо ФНС от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@.