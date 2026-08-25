Новые формы уведомлений в МВД при приеме и увольнении иностранцев: изменения с 1 сентября 2026 года

Самое главное:
С 1 сентября уведомления о заключении и прекращении договоров с иностранцами оформляют по приказу МВД № 290.
В форме о заключении договора потребуется указать срок его действия, а среди сведений об иностранце — пол.
Согласие на обработку персданных больше не будет частью уведомления: его оформляют отдельным документом.
На сообщение в МВД по-прежнему отводится три рабочих дня после заключения или прекращения договора.
За отсутствие уведомления, просрочку, нарушение порядка подачи или использование ненадлежащей формы предусмотрена административная ответственность.
Какие правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года
До конца августа работодатели оформляют уведомления по формам, утвержденным приказом МВД от 30.07.2020 № 536. С 1 сентября 2026 года этот документ утратит силу, а вместо него начнет применяться приказ МВД от 12.05.2026 № 290.
Для работодателей и заказчиков работ в новом приказе предусмотрены:
форма для сообщения о заключении трудового договора или договора ГПХ — приложение № 7;
форма для сообщения о прекращении или расторжении договора — приложение № 8;
правила заполнения и направления таких документов — приложение № 9.
Приказ № 290 рассчитан на период до 1 сентября 2032 года.
Большая часть привычных сведений сохранится. Как и раньше, в МВД потребуется передавать:
данные работодателя и иностранца;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения о патенте или разрешении на работу, когда они необходимы;
информацию о заключенном или прекращенном договоре.
При этом несколько полей и порядок оформления документов изменятся.
Для договора нужно будет указывать период действия
В действующей форме достаточно отметить вид договора и привести дату его заключения. С сентября в п. 3.3 уведомления появится дополнительная информация о продолжительности договора.
Для срочного договора указывают даты начала и окончания действия. Если срок не установлен, в форме проставляют отметку «Бессрочный».
Согласие на обработку персданных станет отдельным документом
Пока отметка о согласии на обработку, передачу и хранение персданных включена в само уведомление. Новый порядок предусматривает другой вариант оформления — согласие иностранца нужно прикладывать к документам, которые направляют в МВД.
Требование установлено п. 5 приложения № 9 к приказу МВД № 290. Для случаев заключения и прекращения договора предусмотрены отдельные рекомендуемые образцы согласий — в приложениях № 2 и 3 к Порядку.
В документ вносят сведения об иностранном гражданине и его удостоверении личности, а также данные органа или организации, куда либо через которую передается уведомление. Согласие начинает действовать после подписания и не ограничено определенным сроком. Иностранец вправе отозвать его письменным заявлением.
В формах появится поле для указания пола иностранца
Изменится раздел 2 со сведениями об иностранном гражданине. Сейчас дата рождения указывается в п. 2.6, отдельного поля для пола в формах уведомлений о заключении и прекращении договора нет.
С 1 сентября дата рождения будет указываться в п. 2.5, а рядом появится поле «Пол», где нужно отметить «М» или «Ж». Такое поле предусмотрено и в уведомлении о заключении договора, и в уведомлении о его прекращении.
Изменится поле с ИНН работодателя
ИНН работодателя или заказчика работ указывается в п. 1.2 формы вместе с другими сведениями о нем. Сейчас поле обозначено как «ИНН (при наличии)».
В новых формах оговорку «при наличии» убрали — поле будет называться просто «ИНН». Изменение касается как уведомления о заключении, так и уведомления о прекращении договора. При этом приказ № 290 отдельно не устанавливает, что ИНН становится обязательным во всех без исключения случаях, поэтому корректнее говорить именно об изменении формы.
При работе с иностранными сотрудниками важно вовремя обновлять кадровые документы и соблюдать сроки уведомлений. Чтобы снизить риск ошибок и не следить за изменениями самостоятельно, передайте кадровый учет вместе с бухгалтерским сопровождением специалистам «Ависто». С вашей компанией будет работать персональный бухгалтер, учет и отчетность возьмут на себя квалифицированные специалисты.
Кого нужно уведомлять о приеме и увольнении иностранца
Работодатель или заказчик уведомляет МВД как о заключении договора с иностранцем, так и о его прекращении. Требование распространяется на трудовые договоры и договоры ГПХ.
Обязанность не зависит от того, нужны иностранцу патент или разрешение на работу. Например, уведомляют МВД в том числе при приеме и увольнении граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана, которые вправе работать в России без этих документов по правилам ЕАЭС.
При этом для граждан Беларуси ситуация неоднозначная. Верховный суд приходил к выводу, что положения ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ на граждан Беларуси и их работодателей не распространяются, и отменял штрафы за неподачу уведомлений (постановления от 30.05.2017 № 78-АД17-19 и от 07.06.2018 № 83-АД18-6).
Но ранее ВС занимал противоположную позицию. Например, в определении от 10.03.2017 № 308-АД17-333 суд указывал, что закон не предусматривает исключений из обязанности уведомлять МВД для отдельных категорий иностранцев.
Чтобы избежать споров, работодателю безопаснее сообщать МВД и о приеме и увольнении граждан Беларуси.
Уведомление оформляют на каждого иностранного гражданина отдельно и направляют в территориальный орган МВД в том субъекте РФ, где иностранец работает.
В какой срок подавать уведомление в МВД
С 1 сентября срок подачи не меняется. Работодатель или заказчик уведомляет МВД в течение трех рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового договора (договора ГПХ).
Например, если договор оформили в понедельник, уведомление нужно подать не позднее четверга, если это не выходной праздничный день.
Особые правила действуют для иностранцев с патентом, которые работают в Москве и Московской области. Между этими регионами заключено соглашение от 12.08.2025 № 77-1754. Патент, выданный в одном из них, позволяет работать и в другом при соблюдении условий.
Если иностранец работает в двух таких субъектах, уведомление подают в территориальный орган МВД в каждом регионе. Если сначала он работал только в одном субъекте, а затем начал работать и во втором, работодатель уведомляет МВД второго региона в течение трех рабочих дней с момента начала работы там.
Как заполнить новые уведомления
Бланк можно оформить вручную разборчивым почерком или заполнить на компьютере. Исправлять внесенные сведения, зачеркивать текст, а также использовать неофициальные сокращения и аббревиатуры нельзя.
Если для сведений не хватает места, продолжите их заполнение на дополнительном листе. Его рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Порядку. При необходимости таких листов может быть несколько.
Уведомление вместе с дополнительными листами прошейте и пронумеруйте, если комплект занимает два листа и более. На оборотной стороне последнего листа укажите их общее количество, фамилию и инициалы лица, которое подает документы, и заверьте запись подписью.
Как направить уведомление в МВД
Передать сведения в МВД можно несколькими способами:
принести бумажное уведомление в территориальный орган МВД;
подать документы через уполномоченное МВД ФГУП;
отправить их заказным письмом с уведомлением о вручении;
воспользоваться Госуслугами.
Для электронной отправки через Госуслуги потребуется ПЭП или УНЭП.
При обращении непосредственно в МВД уведомление регистрируют, а работодателю или его представителю выдают справку о приеме. При подаче через Госуслуги подтверждение поступает в электронном виде. МВД направляет его не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления — это предусмотрено пп. 10–11 Порядка.
Что будет, если использовать старую форму
С 1 сентября 2026 года приказ МВД от 30.07.2020 № 536 прекращает действовать, а формы уведомлений устанавливает приказ № 290. Поэтому о заключении или прекращении договора после этой даты нужно применять новые формы.
Ответственность предусмотрена, если работодатель не подал уведомление, нарушил трехдневный срок, установленный порядок подачи или использовал ненадлежащую форму. За эти нарушения по ч. 3 ст. 18.15 КоАП предусмотрены санкции:
Кто нарушил
В большинстве регионов, тыс. руб.
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, тыс. руб.
Гражданин
2–5
5–7
Должностное лицо
35–50
35–70
Организация или ИП
400–800 или приостановление работы на 14–90 суток
400–1 000 или приостановление работы на 14–90 суток
Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей повышенные санкции установлены ч. 4 ст. 18.15 КоАП. ИП за нарушения по этой главе КоАП отвечают как юрлица.
С 3 ноября 2026 года штрафы для граждан увеличатся: в большинстве регионов — до 4 000–7 000 руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 7 000–9 000 руб.
Если нарушение допущено в отношении нескольких иностранных работников, ответственность наступает по каждому из них отдельно.
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Что сделать работодателю до 1 сентября
Перед переходом на новые правила:
Замените старые шаблоны уведомлений формами из приложений № 7 и 8 к приказу МВД № 290.
Подготовьте отдельные согласия иностранцев на обработку персональных данных — с 1 сентября их нужно прикладывать к уведомлениям.
Обновите шаблон уведомления о заключении договора с учетом новых полей, в том числе срока действия договора.
Если уведомления формируются в кадровой программе или сервисе, проверьте, что к 1 сентября в них появились актуальные формы.
Сохраняйте подтверждения подачи уведомлений в МВД.
Срок подачи не изменится, то есть сообщить о заключении или прекращении договора нужно в течение трех рабочих дней. Поэтому основная задача перед 1 сентября — перейти на новые формы и учесть изменившийся порядок оформления документов.
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