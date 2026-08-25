Новые формы уведомлений в МВД при приеме и увольнении иностранцев: изменения с 1 сентября 2026 года

На сообщение в МВД по-прежнему отводится три рабочих дня после заключения или прекращения договора.

Согласие на обработку персданных больше не будет частью уведомления: его оформляют отдельным документом.

В форме о заключении договора потребуется указать срок его действия, а среди сведений об иностранце — пол.

С 1 сентября уведомления о заключении и прекращении договоров с иностранцами оформляют по приказу МВД № 290.

Какие правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года

До конца августа работодатели оформляют уведомления по формам, утвержденным приказом МВД от 30.07.2020 № 536. С 1 сентября 2026 года этот документ утратит силу, а вместо него начнет применяться приказ МВД от 12.05.2026 № 290. Для работодателей и заказчиков работ в новом приказе предусмотрены: форма для сообщения о заключении трудового договора или договора ГПХ — приложение № 7;

форма для сообщения о прекращении или расторжении договора — приложение № 8;

правила заполнения и направления таких документов — приложение № 9. Приказ № 290 рассчитан на период до 1 сентября 2032 года. Большая часть привычных сведений сохранится. Как и раньше, в МВД потребуется передавать: данные работодателя и иностранца;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

сведения о патенте или разрешении на работу, когда они необходимы;

информацию о заключенном или прекращенном договоре. При этом несколько полей и порядок оформления документов изменятся.

Для договора нужно будет указывать период действия

В действующей форме достаточно отметить вид договора и привести дату его заключения. С сентября в п. 3.3 уведомления появится дополнительная информация о продолжительности договора. Для срочного договора указывают даты начала и окончания действия. Если срок не установлен, в форме проставляют отметку «Бессрочный».

Согласие на обработку персданных станет отдельным документом

Пока отметка о согласии на обработку, передачу и хранение персданных включена в само уведомление. Новый порядок предусматривает другой вариант оформления — согласие иностранца нужно прикладывать к документам, которые направляют в МВД. Требование установлено п. 5 приложения № 9 к приказу МВД № 290. Для случаев заключения и прекращения договора предусмотрены отдельные рекомендуемые образцы согласий — в приложениях № 2 и 3 к Порядку. В документ вносят сведения об иностранном гражданине и его удостоверении личности, а также данные органа или организации, куда либо через которую передается уведомление. Согласие начинает действовать после подписания и не ограничено определенным сроком. Иностранец вправе отозвать его письменным заявлением.

В формах появится поле для указания пола иностранца

Изменится раздел 2 со сведениями об иностранном гражданине. Сейчас дата рождения указывается в п. 2.6, отдельного поля для пола в формах уведомлений о заключении и прекращении договора нет. С 1 сентября дата рождения будет указываться в п. 2.5, а рядом появится поле «Пол», где нужно отметить «М» или «Ж». Такое поле предусмотрено и в уведомлении о заключении договора, и в уведомлении о его прекращении.