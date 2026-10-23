Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: что изменилось и как не получить отказ

Самое главное
С 1 сентября 2026 года действуют новые правила получения налоговой отсрочки и рассрочки.
Банковские справки к заявлению больше не прилагаются — ФНС запрашивает сведения об оборотах и остатках у банков самостоятельно.
Для рассрочки по доначислениям в результате налоговой проверки вместо банковской гарантии теперь можно предложить залог имущества или поручительство.
Незавершенный налоговый или административный спор влечет отказ не во всех случаях.
Пени начисляются до дня вступления решения в силу, а не до дня его принятия.
Заявление о рассрочке по доначислениям можно подавать раньше — со дня, следующего за днем вынесения решения, и не позднее 10 дней после его вступления в силу.
Что нужно знать бизнесу про сентябрьские поправки
На первый взгляд реформа выглядит двойственно. С одной стороны, налогоплательщикам обещают избавление от бумажной волокиты (исчезли требования о предоставлении банковских справок, расширился перечень допустимых способов обеспечения обязательств). С другой — налоговые органы получили дополнительные рычаги для отказа, расширился круг лиц, чьи правовые проблемы автоматически закрывают доступ к льготному режиму уплаты.
Что такое отсрочка и рассрочка по налогам
Отсрочка и рассрочка — это возможность заплатить налог позже, не опасаясь штрафов и блокировки счетов.
Разница между ними количественная — отсрочка предполагает единовременную уплату всей суммы, но позже установленного срока (максимум на один год), тогда как рассрочка разбивает обязательство на части по графику (до трех лет включительно).
Обе меры применяются как к текущим налоговым обязательствам, так и к задолженности, уже отраженной на едином налоговом счете. При этом рассрочка по суммам, доначисленным по итогам выездной или камеральной налоговой проверки, регулируется отдельным порядком — с более жесткими требованиями к обеспечению и срокам подачи заявления.
Что упростили в отсрочке и рассрочке по налогам с 1 сентября 2026 года
Какие документы больше не нужны для отсрочки по налогам
Ранее налогоплательщик обязан был запросить в обслуживающем банке и приложить к пакету справки о ежемесячных оборотах денежных средств, об остатках на счетах, о неоплаченных расчетных документах, а также данные об электронных деньгах и драгоценных металлах. Сбор этих бумаг занимал дни, а иногда недели, особенно если речь шла о нескольких банках или сложной группе компаний.
С сентября 2026 года это в прошлом. Теперь налоговая сама запросит все данные у ваших банков и оператора цифрового рубля напрямую (ст. 86 НК). Вам больше не нужно тратить время на сбор документов и бояться отказа из-за банковских справок.
Расширили способы обеспечения для рассрочки по доначислениям проверки
Получить рассрочку по доначисленным налогам стало проще. Раньше для этого нужна была только банковская гарантия. Но не каждая компания могла оперативно оформить такую гарантию — банки требовали залога, поручительства собственников, а для проблемных заемщиков отказывали в принципе.
Теперь у вас есть выбор: вместо гарантии банка можно предоставить в залог имущество или найти поручителя.
Сокращенный перечень документов для отсрочки и рассрочки
Вместе с отменой банковских справок формируется и уточненный перечень документов, необходимых для подачи заявления. Теперь к заявлению по форме КНД 1150086 прилагайте только три документа:
Перечень контрагентов-дебиторов с указанием цен по договорам и сроков исполнения обязательств (для организаций и индивидуальных предпринимателей).
Документы, подтверждающие выбранное основание для отсрочки или рассрочки — например, акт оценки ущерба при стихийном бедствии, документы о задержке бюджетного финансирования и прочее.
Документы об обеспечении — договор залога, поручительства или банковская гарантия.
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Что ужесточили в отсрочке и рассрочке по налогам с 1 сентября 2026 года
Кому откажут в отсрочке и рассрочке по налогам
Раньше рассрочку не давали, если на руководителя (даже бывшего) было заведено уголовное дело о налоговом преступлении. С сентября 2026 года причин для автоматического отказа стало больше.
Теперь под запрет попадают лица, отвечающие или отвечавшие за финансово-экономическую деятельность, а также за бухгалтерский и налоговый учет. Практически это означает, что уголовное дело в отношении главного бухгалтера, финансового директора или другого сотрудника, чьи функции связаны с учетом и отчетностью, становится препятствием для всей организации. Причем это касается не только действующих, но и бывших сотрудников.
Для бизнеса это создает дополнительные риски. Компаниям придется более внимательно подходить к кадровой политике, проверять юридический статус ключевых сотрудников и учитывать возможные последствия при смене руководства.
Ввели суммовые пороги для отказа в отсрочке и рассрочке
До вступления в силу поправок наличие незавершенного налогового дела (по статьям 100.1, 101 или 101.4 НК) или административного дела в сфере налогообложения автоматически закрывало путь к отсрочке или рассрочке. С 1 сентября 2026 года вводятся количественные критерии.
Отказ наступает, если сумма недоимки и / или штрафа по налоговому делу превышает 10 процентов от суммы, указанной в заявлении на отсрочку (рассрочку), либо 100 000 рублей.
Аналогичный порог установлен для административных дел: штраф должен превышать 10 процентов от суммы заявления либо 100 000 рублей.
Слово «либо» в данном контексте играет ключевую роль: достаточно превысить любой из двух порогов, чтобы получить отказ. То есть даже незначительная по отношению к заявлению, но превышающая 100 000 рублей задолженность по другому налоговому делу станет основанием для отклонения ходатайства.
Важное исключение: для рассрочки по доначислениям, выявленным в ходе налоговой проверки, наличие административного производства по связанным нарушениям не препятствует предоставлению рассрочки. Это логично, так как доначисления и административное дело часто являются следствием одних и тех же нарушений.
Основания для получения отсрочки и рассрочки
Статья 64 НК содержит перечень обстоятельств, при наличии которых налоговый орган вправе удовлетворить заявление налогоплательщика. Рассмотрим каждое из них с учетом новых правил.
Ущерб от стихийного бедствия или технологической катастрофы
Это основание применяется при документально подтвержденном ущербе, причиненном пожаром, наводнением, землетрясением или иным стихийным бедствием, а также аварией на производстве.
Ключевое преимущество: при данном основании проценты за пользование бюджетными средствами не начисляются вовсе. Налогоплательщик уплачивает только саму сумму налога в перенесенные сроки.
Задержка бюджетного финансирования
Актуально для государственных и муниципальных учреждений, а также для организаций, исполняющих государственные контракты. Если финансирование из бюджета задерживается по не зависящим от получателя причинам, и это подтверждается документально, налоговый орган может предоставить отсрочку или рассрочку. Проценты также не начисляются.
Угроза банкротства при единовременной уплате
Одно из наиболее востребованных оснований для коммерческих организаций. Для его применения необходимо представить расчет, подтверждающий, что единовременная уплата налога приведет к невозможности исполнения обязательств перед кредиторами и, как следствие, к банкротству.
Практика показывает, что налоговые органы требуют здесь детализированный анализ ликвидности, включая прогноз движения денежных средств, структуру кредиторской задолженности и сроки ее погашения.
Неблагоприятное имущественное положение физического лица
Применяется в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уплачивающих налоги самостоятельно (например, по итогам декларации 3-НДФЛ). При данном основании проценты начисляются, но по пониженной ставке — половина ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды.
Сезонный характер производства или реализации
Доступно организациям и индивидуальным предпринимателям, доля доходов от сезонных видов деятельности в которых составляет не менее 50%. Проценты исчисляются по ставке, равной половине ключевой ставки ЦБ РФ.
Документальное подтверждение сезонности обычно строится на анализе выручки по кварталам или месяцам за несколько предыдущих периодов.
Таможенные платежи
Отдельное основание, связанное с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. Применяется при наличии объективных препятствий для своевременной уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.
Рассрочка по доначислениям по результатам проверки
Специальный случай, когда рассрочка предоставляется по суммам, доначисленным по результатам налогового контроля. Здесь действуют особые правила: доступна исключительно рассрочка (отсрочка не предоставляется), при этом налогоплательщик не вправе одновременно обжаловать в вышестоящем налоговом органе или в суде обязанность по уплате доначисленных сумм. Выбор между рассрочкой и судебной защитой взаимоисключающий.
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Процедурные нюансы, которые нельзя упускать
Срок подачи заявления по доначислениям проверки
Изменения коснулись и временных рамок. Ранее заявление на рассрочку по результатам проверки можно было подать не позднее 10 дней с даты вступления решения по проверке в законную силу.
Новая редакция расширяет это окно: заявление принимают со дня, следующего за днем вынесения решения по проверке, и не позднее 10 дней после его вступления в силу. Это дает налогоплательщику дополнительное время на принятие решения и подготовку документов.
Срок рассмотрения
Налоговый орган обязан рассмотреть заявление и принять решение в течение 10 дней со дня его получения. Этот срок остался неизменным.
Вступление решения в силу
Момент, с которого начинает действовать отсрочка или рассрочка, зависит от обстоятельств:
если обеспечение уже представлено вместе с заявлением — решение вступает в силу в день его принятия;
если обеспечение оформляется после принятия положительного решения — в день заключения договора залога, поручительства или получения банковской гарантии (обычно на это отводится до 30 дней);
если требуется согласование с финансовыми органами — в день такого согласования.
Критически важно: если обеспечение не представлено в установленные сроки или финансовые органы отказали в согласовании, решение об отсрочке или рассрочке не вступает в силу. В этом случае налог подлежит уплате в полном объеме и в первоначальные сроки, а начисленные к этому моменту пени остаются в силе.
Новая точка отсчета для пеней
Одно из технических, но важных изменений касается начисления пеней. Ранее пени прекращали начисляться со дня, следующего за днем принятия решения об отсрочке или рассрочке.
С сентября 2026 года точкой отсчета становится день вступления решения в силу. До этого момента пени продолжают начисляться. Это создает дополнительный финансовый риск для компаний, которые не смогли оперативно оформить обеспечение.
При нарушении установленного графика рассрочки налоговый орган вправе прекратить ее досрочно, обязав уплатить оставшуюся задолженность в течение месяца.
Антикризисные меры поддержки для пострадавшего бизнеса
Для компаний и ИП, чей товар пострадал на складах группы «РВБ», Правительство ввело дополнительные меры (постановление от 25.08.2026 № 1074, от 30.09.2026 № 1277).
Важно подчеркнуть — речь идет не об отсрочке в смысле статьи 64 НК. В самом постановлении прямо указано, что решения о предоставлении отсрочки и рассрочки по налогам налоговыми органами не выносятся. Это другой правовой механизм, который не требует заявления в ФНС, обеспечения в виде залога или поручительства и ожидания решения инспекции
Для практики важно не путать антикризисные меры с классическим институтом отсрочки и рассрочки. Если компания пострадала и попадает под критерии постановления № 1074, ей не нужно собирать пакет документов по форме КНД 1150086, не нужно доказывать угрозу банкротства или сезонность производства, не нужно оформлять залог имущества или искать поручителей. Достаточно проверить факт включения в перечень РВБ и отслеживать сроки автоматического продления.
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Практические рекомендации для бизнеса
Проведите аудит кадрового состава. Убедитесь, что в отношении действующих и бывших ключевых сотрудников (директор, главный бухгалтер, финансовый директор) не возбуждены уголовные дела по налоговым статьям. При наличии таких рисков отсрочка или рассрочка будет недоступна.
Оцените портфель налоговых и административных дел. Проверьте, не превышает ли сумма недоимок и штрафов по незавершенным делам порог в 100 000 рублей или 10 процентов от планируемой суммы заявления. При необходимости погасите мелкие задолженности до подачи заявления.
Подготовьте обеспечение заранее. Если рассчитываете на рассрочку по доначислениям проверки, заранее обсудите с банком возможность получения гарантии или подготовьте имущество для залога. Помните, что решение вступает в силу только после оформления обеспечения.
Используйте новые сроки подачи заявления по проверке. Не ждите вступления решения в силу — подавайте заявление уже на следующий день после вынесения решения, чтобы максимально сократить период начисления пеней.
Следите за графиком рассрочки. Досрочное прекращение рассрочки и требование уплатить все оставшееся в течение месяца может создать новый финансовый кризис. Заложите платежи по рассрочке в кассовый разрыв заранее.
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