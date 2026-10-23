Отсрочка и рассрочка по налогам с 1 сентября 2026 года: что изменилось и как не получить отказ

Заявление о рассрочке по доначислениям можно подавать раньше — со дня, следующего за днем вынесения решения, и не позднее 10 дней после его вступления в силу.

Пени начисляются до дня вступления решения в силу, а не до дня его принятия.

Незавершенный налоговый или административный спор влечет отказ не во всех случаях.

Для рассрочки по доначислениям в результате налоговой проверки вместо банковской гарантии теперь можно предложить залог имущества или поручительство.

Банковские справки к заявлению больше не прилагаются — ФНС запрашивает сведения об оборотах и остатках у банков самостоятельно.

С 1 сентября 2026 года действуют новые правила получения налоговой отсрочки и рассрочки.

На первый взгляд реформа выглядит двойственно. С одной стороны, налогоплательщикам обещают избавление от бумажной волокиты (исчезли требования о предоставлении банковских справок, расширился перечень допустимых способов обеспечения обязательств). С другой — налоговые органы получили дополнительные рычаги для отказа, расширился круг лиц, чьи правовые проблемы автоматически закрывают доступ к льготному режиму уплаты.

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Обе меры применяются как к текущим налоговым обязательствам, так и к задолженности, уже отраженной на едином налоговом счете. При этом рассрочка по суммам, доначисленным по итогам выездной или камеральной налоговой проверки, регулируется отдельным порядком — с более жесткими требованиями к обеспечению и срокам подачи заявления.

Разница между ними количественная — отсрочка предполагает единовременную уплату всей суммы, но позже установленного срока (максимум на один год), тогда как рассрочка разбивает обязательство на части по графику (до трех лет включительно).

Отсрочка и рассрочка — это возможность заплатить налог позже, не опасаясь штрафов и блокировки счетов.

Что такое отсрочка и рассрочка по налогам

Чтобы не разбираться во всех правилах самостоятельно, передайте учет специалистам. «Ависто» берет бухгалтерию на себя. Персональный бухгалтер ведет документы, рассчитывает налоги, готовит отчетность и помогает разобраться со сложными вопросами учета.

Документы, подтверждающие выбранное основание для отсрочки или рассрочки — например, акт оценки ущерба при стихийном бедствии, документы о задержке бюджетного финансирования и прочее.

Перечень контрагентов-дебиторов с указанием цен по договорам и сроков исполнения обязательств (для организаций и индивидуальных предпринимателей).

Вместе с отменой банковских справок формируется и уточненный перечень документов, необходимых для подачи заявления. Теперь к заявлению по форме КНД 1150086 прилагайте только три документа:

Теперь у вас есть выбор: вместо гарантии банка можно предоставить в залог имущество или найти поручителя.

Получить рассрочку по доначисленным налогам стало проще. Раньше для этого нужна была только банковская гарантия. Но не каждая компания могла оперативно оформить такую гарантию — банки требовали залога, поручительства собственников, а для проблемных заемщиков отказывали в принципе.

С сентября 2026 года это в прошлом. Теперь налоговая сама запросит все данные у ваших банков и оператора цифрового рубля напрямую ( ст. 86 НК ). Вам больше не нужно тратить время на сбор документов и бояться отказа из-за банковских справок.

Ранее налогоплательщик обязан был запросить в обслуживающем банке и приложить к пакету справки о ежемесячных оборотах денежных средств, об остатках на счетах, о неоплаченных расчетных документах, а также данные об электронных деньгах и драгоценных металлах. Сбор этих бумаг занимал дни, а иногда недели, особенно если речь шла о нескольких банках или сложной группе компаний.

Какие документы больше не нужны для отсрочки по налогам

Что упростили в отсрочке и рассрочке по налогам с 1 сентября 2026 года

Что ужесточили в отсрочке и рассрочке по налогам с 1 сентября 2026 года

Кому откажут в отсрочке и рассрочке по налогам

Раньше рассрочку не давали, если на руководителя (даже бывшего) было заведено уголовное дело о налоговом преступлении. С сентября 2026 года причин для автоматического отказа стало больше. Теперь под запрет попадают лица, отвечающие или отвечавшие за финансово-экономическую деятельность, а также за бухгалтерский и налоговый учет. Практически это означает, что уголовное дело в отношении главного бухгалтера, финансового директора или другого сотрудника, чьи функции связаны с учетом и отчетностью, становится препятствием для всей организации. Причем это касается не только действующих, но и бывших сотрудников. Для бизнеса это создает дополнительные риски. Компаниям придется более внимательно подходить к кадровой политике, проверять юридический статус ключевых сотрудников и учитывать возможные последствия при смене руководства.

Ввели суммовые пороги для отказа в отсрочке и рассрочке