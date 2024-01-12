ОneТwoТrip для бизнеса
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику

Работодатель возмещает сотруднику расходы, которые связаны с выполнением служебных обязательств в командировке. Командировочные расходы включают оплату транспорта, аренды жилья, суточные. Кроме того, на основании ст. 167 ТК работнику нужно выплатить средний заработок за то время, когда он находился в деловой поездке.
40 13
Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Аванс

Перед тем как сотрудник отправится в деловую поездку, бухгалтер должен выплатить ему аванс на проживание в отеле, суточные и проезд. Его сумма рассчитывается на основании приказа о командировке, в котором указывают Ф. И. О. сотрудника, срок и назначение.

Закон не устанавливает четких сроков перечисления аванса. Главное — выплатить его до начала поездки. Точный период работодатель может указать в Положении о командировках.

Суточные

Суточные покрывают траты сотрудника на питание, передвижение и другие необходимые для работы покупки, которые он совершает во время поездки. Заранее согласовывать с работодателем траты и отчитываться о них не нужно.

Суточные выдают на все дни пребывания сотрудника в поездке, включая время проезда, выходные, праздники, вынужденные простои и даже больничный, если такой случился в командировке. Начислить суточные необходимо до начала поездки. 

Размер суточных компания устанавливает локальными нормативными актами. Если у командированного есть возможность ежедневно возвращаться домой, суточные не выплачивают. 

Лимита по суточным нет, но компании часто стремятся ограничить их суммой 700 рублей для внутренних командировок. Именно такая сумма не облагается НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК). Если суточные больше 700 рублей, то с суммы превышения нужно удержать НДФЛ. Для зарубежных поездок необлагаемый лимит суточных — 2 500 рублей. 

10 способов сократить расходы на командировку

Используйте при организации деловых поездок

Расходы на проезд

Компания компенсирует стоимость билетов на такие виды транспорта:

  • Самолет. К авиабилету нужно прикрепить посадочный талон, так как именно он подтверждает факт того, что работник действительно летел этим рейсом.

  • Поезд. К расходам на проезд относят также стоимость постельного белья. При этом нужно приложить подтверждающие документы — оформить постельное белье можно сразу при покупке билета на поезд.

  • Автомобиль. При отправке служебным автомобилем нужно оформить путевой лист. Если работник отправляется в поездку на своем авто, это нужно отразить в приказе о направлении в командировку и оформить путевой лист в обычном порядке. С работником нужно заключить соглашение об использовании автомобиля в служебных целях или договор аренды автомобиля с экипажем. К авансовому отчету сотрудник прилагает путевой лист, чеки на ГСМ, копию свидетельства о регистрации авто и служебную записку с датами выезда в командировку и возвращения.

  • Водный транспорт. Расходы на проезд нужно будет подтвердить билетами.

  • Общественный транспорт до станции, пристани или аэропорта и обратно, если они располагаются за чертой города, и по городу в самой командировке. Работодатель может предусмотреть и оплату такси.

Оплата жилья в поездке

Бронировать отель сотрудник может самостоятельно, но проживание в гостинице оплачивает ему компания

Затраты на жилье бухгалтер может учесть в расходах на основании подтверждающих документов, например, договора на оказание гостиничных услуг, кассового чека, договора аренды жилого помещения и т. д.

Самостоятельно выбирайте билеты и отели на сайте или в мобильном приложении OneTwoTrip. В сервисе доступны билеты более чем 800 авиакомпаний, ж/д билеты по России, номера в 2 млн отелей по всему миру, а также билеты на Аэроэкспресс и заказ трансфера. 

Авансовый отчет и оплата перерасхода средств

После того как сотрудник вернулся из командировки, он в течение трех дней предоставляет авансовый отчет. Этот документ подтверждает факт поездки и расходы в ней. 

К отчету нужно приложить подтверждающие документы из командировки: накладные, чеки, проездные, договоры, счета и т. д. Конкретного списка таких документов Налоговый кодекс не устанавливает, но вместе с тем и не ограничивает работодателя в их выборе.

Если сотрудник потратил больше денег и смог подтвердить это документально, то работодатель должен возместить такие расходы. А если потратил меньше, излишние средства ему надо вернуть. Если командированный не возвращает деньги добровольно, эту сумму можно вычесть из его зарплаты.

Нередко сбор подтверждающих документов становится проблемой, особенно если их оформляют в бумажном виде. Сервис «OneTwoTrip для бизнеса» автоматизирует этот процесс: на платформе можно забронировать билеты, отели, заказать трансфер и получить все документы в электронном виде. Документы не потеряются, а вы к тому же сможете быстро и удобно создавать отчёты по сотрудникам, отделам или компаниям.

Заработная плата в командировке

За время, которое работник провел в командировке, ему выплачивают средний заработок (ст. 167 ТК). Он считается по формуле:

средний заработок = средний дневной заработок × число рабочих дней в командировке

Средний дневной заработок зависит от того:

  • сколько проработал сотрудник до командировки — число отработанных дней в расчетный период;

  • какова была фактически начисленная зарплата за это время.

Расчетный период определяется по-разному в зависимости от того, сколько времени в компании уже работает сотрудник.

По общему правилу, это последние 12 календарных месяцев до месяца поездки. Если командированный трудится в компании меньше года, расчетный период начинается со дня выхода на работу по последнее число месяца, предшествующего месяцу поездки. 

Если сотрудник работает меньше месяца, то период считается со дня его выхода на работу по день перед командировкой. Если он отправляется в поездку в первый же день работы, то средний дневной заработок рассчитывают по окладу.

Согласно ст. 139 ТК, работодатель вправе установить свой расчетный период, но при этом расчет по нему не должен ухудшать положение сотрудника. То есть сумма заработка не должна быть меньше, чем та, что установлена постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

При почасовой оплате

Если выплата заработной платы осуществляется за фактически отработанное время, то средний заработок необходимо рассчитать за один час. Для этого нужно фактически начисленную заработную плату разделить на количество отработанных часов.

При работе в выходные и праздники

Дни поездки, которые выпали на выходные или праздники, нужно оплатить в двойном размере (если в это время сотрудник работал). Если же работник выбрал дополнительный выходной — в однократном.

При сверхурочной работе

В письме Минтруда от 9 июля 2019 года № 14-2/В-527 сказано, что сверхурочная работа во время деловой поездки должна оплачиваться так же, как и на постоянном рабочем месте:

  • в первые два часа — в полуторакратном размере; 

  • в последующие — в двукратном размере.

Также можно предоставить дополнительное время для отдыха вместо повышенной оплаты.

Если пришлось продлить служебную поездку

Дополнительные дни оплачиваются так же: исходя из среднего заработка, пропорционально количеству дней, которые сотрудник провел в поездке. Если поездка продолжается, не забудьте выпустить об этом соответствующий приказ.

Когда приходит зарплата за дни в командировке

Обычно деньги перечисляют вместе с очередной выплатой, например, с первой частью заработной платы за месяц.

Оформите командировку в один клик на «OneTwoTrip для бизнеса». Оптимизируйте расходы на корпоративные перелеты, бронирование отелей и ж/д билеты, настройте тревел-политику и управляйте размером трат.

10 способов сократить расходы на командировку

Используйте при организации деловых поездок

Реклама: ООО «ВАЙТ ТРЕВЕЛ», ИНН 7707770166, erid: LjN8K3QuS

Начать дискуссию

Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику

Работодатель возмещает сотруднику расходы, которые связаны с выполнением служебных обязательств в командировке. Командировочные расходы включают оплату транспорта, аренды жилья, суточные. Кроме того, на основании ст. 167 ТК работнику нужно выплатить средний заработок за то время, когда он находился в деловой поездке.

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику
40
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам

С 1 марта 2024 года увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). По новому закону минимальная зарплата для ВКС составит не менее 750 000 рублей до вычета налога за один квартал (то есть минимум 250 000 рублей в месяц вместо нынешних 167 000 рублей в месяц).

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам
6
Трудовые проверки

Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок

Работодателей будут проверять, если средний размер оплаты труда сотрудника ниже МРОТ и если компания сокращает взносы в СФР на 50% без кадровых изменений.

9
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов

Разбираем на примерах из практики, с какими последствиями могут столкнуться компании, которые нарушили закон о персональных данных. Также рассказали, какие действия следует предпринять при утечке персональных данных: когда сообщать в Роскомнадзор, а когда — в ФСБ.

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов
10
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Налоги, взносы, пошлины

Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?

С 1 января 2024 года действуют новые правила перечисления налогов и страховых взносов в ИФНС.

13
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

Узнайте какие есть варианты последствий налоговой проверки и как подготовиться самому и компании к последствиям.

12
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Учет расходов

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 25 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»
19

Записи вебинаров

713
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
НДФЛ

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года

Пройдемся по значимым изменениям в зарплатных налогах, которые нужно учитывать еще вчера)))

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года
50
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?

Как думаете, стоит ли биться за любой контракт? Стоит ли прогибаться по цене относительно суммы зарплаты дворника, который работает целый день? Как вести дальнейшие переговоры?

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?
4
102
Инвестиции

Минфин собирается привлечь частные инвестиции на 40 трлн рублей

Чтобы инвестиции стали популярными у населения, государство упростит покупку ценных бумаг и освободит от налогов долгосрочные финансовые вложения.

44
Логотип Астрал
Астрал
Ведение документооборота

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной

Документ, называемый товарно-транспортной накладной (ТТН), оформляется в процессе грузоперевозок и включает в себя всю информацию о грузе и его транспортировке. Расскажем, кто и при каких обстоятельствах должен работать с данным документом, как выглядит стандартный бланк ТТН и как правильно заполнить все необходимые реквизиты.

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной
70
Логотип Астрал
Астрал
6-НДФЛ

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

С отчетности за первый квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме. Разберем, что изменилось в этом отчете и как это отразится на порядке его заполнения.

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
105
Отпуска

Роструд: мобилизованных в график отпусков включать не нужно

Роструд порекомендовал не включать мобилизованных сотрудников в график отпусков, так как на время мобилизации трудовой договор с ними приостанавливается.

33
Малый и средний бизнес

Власти хотят создать нацпроект, который будет заниматься проблемами предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда. И создать нацпроект, который бы комплексно решал проблемы бизнеса.

3
93
Курсы валют

Евро опустился ниже 97 рублей, доллар 89 рублей

Во время утренних торгов курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 руб. впервые с 13 декабря 2023 года.

40
Трудовое право

🙇🙇 Роструд: два бухгалтера не могут делить одну должность на двоих

Если в штатном расписании есть одна единица бухгалтера, то работать на этом месте может только 1 человек, и неважно – на полную ставку или половину.

2
239
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Налоги, взносы, пошлины

Налоговые риски из договора. На какие моменты обратить внимание?

При заключении договора предпринимателям важно обратить внимание на налоговые риски. Условия договора могут притянуть неблагоприятные налоговые последствия. Многие думают, что условия договора не влияют на расчет налогов и порядок их уплаты. Но это не так.

38
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему налоговая уменьшила патент на ИП менее, чем на 50%?

Здравствуйте! ИП на патенте. Подавали уведомление на уменьшение патента на 50%. Стоимость патента 35 160.00. Налоговая уведомление приняла. А в ЛК ИП уменьшила патент на сумму 11 720.00. При этом в 1 квартале уже была уплачена и зачётная налоговой 1/3 патента в сумме 11 720,00. Получается первая часть патента не уменьшилась.

40
УСН

Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника

Право требования по договору займа можно переуступить. Тогда должник будет выплачивать как сам заем, так и проценты по нему новому кредитору. У нового кредитора на УСН (цессионария) это будет налогооблагаемый доход.

76
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Бухгалтеры

Слово бухгалтера. Пятница — время развлечься!

Дорогие бухгалтеры! Как у вас с чувством юмора?

Слово бухгалтера. Пятница — время развлечься!
1
119