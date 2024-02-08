Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Что такое суточные

Суточными называют дополнительные расходы, возникающие в командировке. Это все связанные с работой траты помимо оплаты билетов на самолет, поезд или другой транспорт, на котором сотрудник отправляется в поездку, и гостиницу (эти расходы называются командировочными).

Дополнительные траты заранее с работодателем не согласовываются. К ним могут относиться, например, оплата ужина в ресторане или расходы на такси от отеля до рабочего места.

Согласно статье 168 ТК, работодатель обязан выплатить сотруднику суточные за все дни, которые тот находится в деловой поездке. Причем в этот срок входят также нерабочие дни, то есть выходные и праздники, если их сотрудник тоже провел в командировке.

Так, если специалист улетел в субботу, прибыл на место в воскресенье, а назад вернулся во вторник, деньги нужно выплатить за два рабочих дня плюс за субботу и воскресенье, даже если по графику это выходные дни.

За время в пути к месту командировки или домой суточные также начисляются, в том числе и в случае вынужденной остановки — например, если авиакомпания переносит или отменяет рейс.

Конечно, из любого правила есть исключения. Суточные можно не начислять, если сотрудник живет недалеко от места, где проходит командировка, и может ежедневно возвращаться домой. Кроме того, по закону выплаты не положены, когда деловая поездка длится всего один день (при условии, что сотрудник не выезжает за границу).

Как определяется размер суточных

В законодательстве точные нормы не установлены, существуют только лимиты для обложения НДФЛ. Для поездок по России это 700 рублей в день, за границу — 2 500 рублей. Если выплаты выше этих сумм, придется удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Однако каждый работодатель вправе установить собственные лимиты и закрепить их в положении о командировках или другом локальном акте.

Например, в компании решают, что суточные по России составляют 1 500 рублей — в этом случае с 800 рублей (1 500 – 700) необходимо удержать НДФЛ и начислить страховые взносы. Если сумма принимается менее 700 рублей, этого не требуется.

Кто определяет срок выплаты суточных

Согласно п. 10 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749, расходы в командировке нужно возмещать авансом, то есть до ее начала. Но вот точные сроки выплат нигде не указаны, и работодатель может самостоятельно их установить, а после отразить в положении о командировках или другом локальном акте. Главное, чтобы сотрудник уехал в командировку с деньгами. Обычно их начисляют вместе с авансом.

Если суточные выплачиваются после возвращения сотрудника из деловой поездки, то возникает ситуация как при задержке зарплаты: компании приходится начислить компенсацию за это.

Что считается днем начала деловой поездки?

Это дата, в которую из населенного пункта, где работает сотрудник, отправляется транспорт (поезд, самолет, автобус, автомобиль) к месту деловой поездки. Даже если самолет вылетает 10 февраля в 23:55, этот день считается днем командировки, и за него положены суточные.

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