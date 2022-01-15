Может ли бухгалтер быть самозанятым?

Кажется очевиден ответ — да, может, ведь никаких ограничений для оказания таких услуг самозанятым нет. Главное работать самостоятельно, не привлекая сотрудников, и не превышать установленный лимит дохода. Но на практике оказывается не все так просто.

Например, закон требует в определенных случаях сообщать информацию о клиентах в Росфинмониторинг, а некоторые заказчики требуют не только чек, но и полный пакет документов на услуги — что именно нужно тогда оформить? Попробуем разобраться.

Плюсы и минусы самозанятости для бухгалтера

Плюсы для самозанятых-бухгалтеров:

Официальный доход с низкой ставкой (4% с дохода от клиентов-физлиц и 6% при работе с организациями и ИП).

Отсутствие отчетности.

Не нужно покупать онлайн-кассу для наличных расчетов.

Можно принимать оплату любым способом — на карту, переводом на счет в банке, наличными, на электронные кошельки и т.д. и в любой валюте.

Можно работать с клиентами по всему миру, например, заполнять накладные поставщику из Белоруссии или помочь с регистрацией бизнеса в России предпринимателю из Германии. Главное, конечно, разбираться в этих вопросах.

Но есть и минусы:

Регулярную работу с клиентами могут рассматривать как замену трудовых отношений . Особенно, если бухгалтер оказывает услуги только одному или преимущественно одному заказчику.

Если объем работы большой, его все равно придется выполнять самостоятельно. Можно привлечь помощников по договорам ГПХ, например нанять исполнителя для работы с первичкой , но и тут есть риски переквалификации такого договора в трудовой и потери статуса самозанятого.

Ограничение дохода до 2,4 млн в год не позволяет развивать бизнес и увеличивать тариф. Например бухгалтер ведет 6 организаций — составляет первичку, ведет учет и готовит отчетность. Стоимость обслуживания каждой — 30 000 в месяц, т.е. всего 2 млн 160 тысяч в год. Получается, что дополнительно за год бухгалтер сможет заработать не более 240 000 рублей, а если решит взять еще одну организацию на тех же условиях, то доход превысит лимит.

Заказчики часто требуют от бухгалтера гарантий — возмещения штрафов или пени, если они возникли по вине бухгалтера, что несет финансовые риски для самозанятого.

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Чтобы официально представлять интересы организации или ИП в налоговой и фондах нужны доверенности . Сейчас механизм работы с ними совершенствуется, есть возможность передавать такие доверенности в электронном виде, что естественно требует наличия электронной подписи, доступа к различным системам и сервисам.

Самозанятому бухгалтеру трудно подключиться к системам сдачи отчетности . Самостоятельно приобрести доступ к ним частнопрактикующему специалисту, как правило, невозможно, операторы работают только с ИП или юрлицами. Поэтому самозанятому придется или зарегистрироваться ИП или искать другой способ. «Другим» чаще всего оказывается доступ к системам с помощью электронной подписи (или логина и пароля) руководителя (предпринимателя), что по сути незаконно.

Росфинмониторинг в некоторых случаях обязывает аутсорсеров (которыми являются самозанятые бухгалтеры) сообщать информацию о клиентах в ведомство.

Остановимся подробнее на последнем пункте. Требование это следует из статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ, причем в нем не делается различие между юридическими лицами, ИП и самозанятыми — все, кто осуществляющие предпринимательскую деятельность по оказанию бухгалтерских услуг обязаны его соблюдать.

Согласно статье 7.1 сообщать данные о заказчиках и сделках нужно, если бухгалтер готовит или осуществляет от имени или по поручению клиента следующие операции:

сделки с недвижимостью;

управление деньгами, имуществом клиента или его ценными бумагами;

управление счетами в банке;

привлечение средств для создания, работы и управления организациями;

создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица (а также управление ими и обеспечение их деятельности);

купля-продажа организаций и иностранных структур без образования юрлица.

Проблема в том что понятия «готовит» и «осуществляет» не расшифрованы. Выходит, что даже консультацию об открытии бизнеса гражданину из Германии, как в примере выше, могут посчитать такой вот «подготовкой». Или составление платежки на оплату за покупку недвижимости (склада, офиса, производственных помещений и т. п.). Не говоря уже о ситуации, когда бухгалтеру выдана доверенность на право действовать в сделке от имени организации, к примеру, подавать документы на регистрацию или уплачивать пошлины.

В соответствии со 115-ФЗ выходит, что бухгалтеру-самозанятому придется регистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверять всех своих клиентов, передавать по ним информацию, сообщать о сделках, а также о фактах возможного нарушения закона.

К примеру, если компания приобретает недвижимость у собственника-иностранца и хочет обойти валютный контроль и «обелить» наличку, перечислив оплату переводом от физлица (им может быть один из учредителей), а затем выкупив объект у нового владельца за рубли, с завышением стоимости.

Сообщил бы о подобной схеме обычный штатный бухгалтер? Нет, хотя мог с ней не согласиться и потребовать письменного распоряжения от руководителя (сняв с себя риски ответственности). А вот самозанятому по закону положено доложить о сделке в Росфинмониторинг.

Особенности работы с самозанятым бухгалтером: советы заказчикам

Мы уже рассказали, что есть финансовые риски, есть риск переквалификации договора в трудовой. Но есть и еще нюансы.

Если менее, чем 2 года назад бухгалтер работал в компании — потенциальном клиенте, он не сможет оказывать ей услуги самозанятого. То же касается и ИП-работодателя.

Т. е. если ваш штатный бухгалтер уволился и решил работать сам на себя, вы не сможете в течение двух лет обращаться к нему за услугами, как бы не хотелось этого ни вам, ни вашему экс-бухгалтеру.

В договоре с самозанятым необходимо не только сослаться на его статус, но и уточнить, что в случае его утраты (например, при превышении лимита дохода) исполнитель должен немедленно сообщить об этом заказчику, а заказчик имеет право досрочно расторгнуть контракт с таким исполнителем. Ведь, если самозанятый теряет статус, то с выплат ему нужно удерживать НДФЛ и платить страховые взносы, что может быть очень невыгодно заказчику.

Расходы на услуги самозанятых привлекают внимание налоговиков, поэтому кроме чека из приложения «Мой налог», бухгалтеру стоит предоставлять вам и другие документы, допустим акты об оказанных услугах. Выглядеть они могут примерно так:

Работа с самозанятыми для заказчика может быть комфортной. С YouDo Бизнес вы быстро получите нужные документы, сервис сам проверит статус самозанятого при передаче ему заказа и перед оплатой, чек к вам поступит своевременно, а оплату можно произвести в любой банк, по любым реквизитам и даже по номеру телефона. Большая часть операций на платформе проходит в автоматизированном режиме, а управлять заказами и выплатами можно через простой и понятный личный кабинет.

Совет самозанятым исполнителям: работая с автоматизированным сервисом, вы освобождаете свое время. Используйте его для поиска дополнительных заказов или для отдыха. Перестаньте волноваться — выставил ли я документы, не забыл ли отправить чек, заплатил ли налог? Все это YouDo сделает за вас.