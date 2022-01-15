Может ли бухгалтер быть самозанятым?

Кажется очевиден ответ — да, может, ведь никаких ограничений для оказания таких услуг самозанятым нет. Главное работать самостоятельно, не привлекая сотрудников, и не превышать установленный лимит дохода. Но на практике оказывается не все так просто.
Например, закон требует в определенных случаях сообщать информацию о клиентах в Росфинмониторинг, а некоторые заказчики требуют не только чек, но и полный пакет документов на услуги — что именно нужно тогда оформить? Попробуем разобраться.
Плюсы и минусы самозанятости для бухгалтера
Плюсы для самозанятых-бухгалтеров:
- Официальный доход с низкой ставкой (4% с дохода от клиентов-физлиц и 6% при работе с организациями и ИП).
- Отсутствие отчетности.
- Не нужно покупать онлайн-кассу для наличных расчетов.
- Можно принимать оплату любым способом — на карту, переводом на счет в банке, наличными, на электронные кошельки и т.д. и в любой валюте.
- Можно работать с клиентами по всему миру, например, заполнять накладные поставщику из Белоруссии или помочь с регистрацией бизнеса в России предпринимателю из Германии. Главное, конечно, разбираться в этих вопросах.
Но есть и минусы:
- Регулярную работу с клиентами могут рассматривать как замену трудовых отношений. Особенно, если бухгалтер оказывает услуги только одному или преимущественно одному заказчику.
- Если объем работы большой, его все равно придется выполнять самостоятельно. Можно привлечь помощников по договорам ГПХ, например нанять исполнителя для работы с первичкой, но и тут есть риски переквалификации такого договора в трудовой и потери статуса самозанятого.
- Ограничение дохода до 2,4 млн в год не позволяет развивать бизнес и увеличивать тариф. Например бухгалтер ведет 6 организаций — составляет первичку, ведет учет и готовит отчетность. Стоимость обслуживания каждой — 30 000 в месяц, т.е. всего 2 млн 160 тысяч в год. Получается, что дополнительно за год бухгалтер сможет заработать не более 240 000 рублей, а если решит взять еще одну организацию на тех же условиях, то доход превысит лимит.
- Заказчики часто требуют от бухгалтера гарантий — возмещения штрафов или пени, если они возникли по вине бухгалтера, что несет финансовые риски для самозанятого.
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- Чтобы официально представлять интересы организации или ИП в налоговой и фондах нужны доверенности. Сейчас механизм работы с ними совершенствуется, есть возможность передавать такие доверенности в электронном виде, что естественно требует наличия электронной подписи, доступа к различным системам и сервисам.
- Самозанятому бухгалтеру трудно подключитьсяк системам сдачи отчетности. Самостоятельно приобрести доступ к ним частнопрактикующему специалисту, как правило, невозможно, операторы работают только с ИП или юрлицами. Поэтому самозанятому придется или зарегистрироваться ИП или искать другой способ. «Другим» чаще всего оказывается доступ к системам с помощью электронной подписи (или логина и пароля) руководителя (предпринимателя), что по сути незаконно.
- Росфинмониторинг в некоторых случаях обязывает аутсорсеров (которыми являются самозанятые бухгалтеры) сообщать информацию о клиентах в ведомство.
Остановимся подробнее на последнем пункте. Требование это следует из статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ, причем в нем не делается различие между юридическими лицами, ИП и самозанятыми — все, кто осуществляющие предпринимательскую деятельность по оказанию бухгалтерских услуг обязаны его соблюдать.
Согласно статье 7.1 сообщать данные о заказчиках и сделках нужно, если бухгалтер готовит или осуществляет от имени или по поручению клиента следующие операции:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, имуществом клиента или его ценными бумагами;
- управление счетами в банке;
- привлечение средств для создания, работы и управления организациями;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица (а также управление ими и обеспечение их деятельности);
- купля-продажа организаций и иностранных структур без образования юрлица.
В соответствии со 115-ФЗ выходит, что бухгалтеру-самозанятому придется регистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверять всех своих клиентов, передавать по ним информацию, сообщать о сделках, а также о фактах возможного нарушения закона.
К примеру, если компания приобретает недвижимость у собственника-иностранца и хочет обойти валютный контроль и «обелить» наличку, перечислив оплату переводом от физлица (им может быть один из учредителей), а затем выкупив объект у нового владельца за рубли, с завышением стоимости.
Сообщил бы о подобной схеме обычный штатный бухгалтер? Нет, хотя мог с ней не согласиться и потребовать письменного распоряжения от руководителя (сняв с себя риски ответственности). А вот самозанятому по закону положено доложить о сделке в Росфинмониторинг.
Особенности работы с самозанятым бухгалтером: советы заказчикам
Мы уже рассказали, что есть финансовые риски, есть риск переквалификации договора в трудовой. Но есть и еще нюансы.
Если менее, чем 2 года назад бухгалтер работал в компании — потенциальном клиенте, он не сможет оказывать ей услуги самозанятого. То же касается и ИП-работодателя.
В договоре с самозанятым необходимо не только сослаться на его статус, но и уточнить, что в случае его утраты (например, при превышении лимита дохода) исполнитель должен немедленно сообщить об этом заказчику, а заказчик имеет право досрочно расторгнуть контракт с таким исполнителем. Ведь, если самозанятый теряет статус, то с выплат ему нужно удерживать НДФЛ и платить страховые взносы, что может быть очень невыгодно заказчику.
Расходы на услуги самозанятых привлекают внимание налоговиков, поэтому кроме чека из приложения «Мой налог», бухгалтеру стоит предоставлять вам и другие документы, допустим акты об оказанных услугах. Выглядеть они могут примерно так:
Работа с самозанятыми для заказчика может быть комфортной. С YouDo Бизнес вы быстро получите нужные документы, сервис сам проверит статус самозанятого при передаче ему заказа и перед оплатой, чек к вам поступит своевременно, а оплату можно произвести в любой банк, по любым реквизитам и даже по номеру телефона. Большая часть операций на платформе проходит в автоматизированном режиме, а управлять заказами и выплатами можно через простой и понятный личный кабинет.
Совет самозанятым исполнителям: работая с автоматизированным сервисом, вы освобождаете свое время. Используйте его для поиска дополнительных заказов или для отдыха. Перестаньте волноваться — выставил ли я документы, не забыл ли отправить чек, заплатил ли налог? Все это YouDo сделает за вас.