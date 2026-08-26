Постановление о взыскании исполнительского сбора: почему пристав начислил еще 12% и можно ли их не платить

Кредит или микрозаем уже закрыт через приставов, и кажется, что все обязательства исполнены. Но на Госуслугах может появиться еще одно начисление — постановление о взыскании исполнительского сбора. Эта сумма поступает в бюджет государства. Расскажем, почему возникает, как рассчитывается в 2026 году и в каких случаях начисление можно уменьшить или отменить.

Что такое исполнительский сбор и откуда он берется

Исполнительский сбор — это дополнительный платеж, появляется, если должник не погасил долг в срок, который пристав дал для добровольной оплаты. Его начисляют уже на этапе принудительного взыскания задолженности. Например, речь может идти о долге по кредиту, микрозайму, алиментам, штрафу или другой сумме, которую уже взыскивают приставы. Эти деньги перечисляют не кредитору — банку, МФО или коллекторам, — а в федеральный бюджет.

Название платежа связано с процедурой взыскания через приставов. После суда исполнением решения занимается ФССП, и именно на этом этапе может возникнуть дополнительная сумма. Это отдельная санкция за то, что должник не выполнил требование вовремя.

Например, суд обязал заемщика вернуть банку 80 000 рублей. Пристав начал взыскание и уведомил должника. Если тот не перечислил деньги в отведенный срок, к основной задолженности может добавиться исполнительский сбор.

Поэтому для заемщика важна не только дата решения суда. Нужно смотреть, когда пристав начал взыскание и когда должник получил уведомление об этом.

Не стоит откладывать проверку постановления. Если есть основания полагать, что исполнительский сбор начислен неправомерно, важно своевременно разобраться в ситуации. Юрист может помочь изучить документы исполнительного производства, определить возможный порядок обжалования и обратить внимание на обстоятельства, которые должник мог не учесть.

Когда начисляют исполнительский сбор

После начала взыскания у должника обычно есть пять дней, чтобы выполнить требование добровольно. Отсчет начинается после получения постановления о возбуждении исполнительного производства или предусмотренного законом электронного уведомления, например через Госуслуги.

Допустим, по решению суда вы должны банку 150 000 рублей. Уведомление от пристава пришло в личный кабинет, и с этого момента начинается срок для добровольной оплаты. Если за пять дней долг не погасить, появляется основание для начисления сбора.

Если вы заплатите позднее, например на шестой день, само погашение задолженности не отменит дополнительное начисление автоматически. Для решений, которые должны исполняться немедленно, срок еще меньше — сутки после получения постановления пристава.

При этом сбор не возникает сам по себе. Сначала пристав должен проверить, что срок закончился, а требование осталось неисполненным. После этого оформляется отдельное постановление, которое утверждает старший судебный пристав.

Есть исключения. Если должник объективно не мог исполнить требование из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, оснований для сбора может не быть. Но такую ситуацию придется подтверждать документами.

Какой размер исполнительского сбора действует в 2026 году

До 2026 года сбор рассчитывали по ставке 7%. С 9 января 2026 года правила изменились: теперь размер составляет 12% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества. Для граждан и индивидуальных предпринимателей установлен минимум — 2 000 рублей.

Считается сумма достаточно просто. Если долг составляет 20 000 рублей, 12% — это 2 400 рублей. При задолженности 100 000 рублей сбор составит 12 000 рублей.

Если взыскивается 10 000 рублей, по обычному расчету получилось бы 1 200 рублей. Но эта сумма ниже установленного минимума, поэтому гражданину начислят 2 000 рублей.

Если требование нельзя оценить в рублях, применяется фиксированная сумма. Для граждан она составляет 10 000 рублей, для организаций — 100 000 рублей. Например, суд обязал человека освободить квартиру, передать документы или выполнить другое действие, которое не связано с выплатой определенной суммы. Если требование не выполнить вовремя, пристав может начислить фиксированный сбор.

Для регулярных платежей действует отдельное правило: сбор могут рассчитывать по каждой новой просроченной задолженности. Например, если несколько месяцев подряд не выплачиваются алименты, дополнительную сумму определяют по образовавшемуся долгу за соответствующие периоды.

Исполнительский сбор может быть только частью общей долговой нагрузки. Если одновременно имеются кредиты, микрозаймы и несколько исполнительных производств, имеет смысл оценить ситуацию комплексно. Консультация юриста поможет разобраться в составе задолженности и возможных законных способах решения проблемы, прежде чем принимать решение об оплате или обращении в суд.

Как пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора

Если срок добровольного исполнения закончился, пристав проверяет, выполнено ли требование. Если задолженность остается и подтвержденных оснований для освобождения нет, он оформляет постановление о взыскании исполнительского сбора. После этого дополнительную сумму начинают взыскивать в рамках работы приставов.

С января 2026 года изменился не только размер сбора, но и порядок его получения. По большинству имущественных требований часть суммы может удерживаться одновременно с основным долгом: закон предусматривает удержание 11% от взыскиваемых сумм, а оставшуюся часть получают после полного удовлетворения требований взыскателя. Для отдельных требований первой очереди действует исключение.

На практике это означает, что приставу не обязательно ждать, пока банк или МФО полностью получит основной долг. Часть денег в бюджет может удерживаться уже во время взыскания задолженности.

Сам долг перед банком при этом не увеличивается. Если суд постановил вернуть кредитору 100 000 рублей, именно эту сумму ему и должны перечислить. Еще 12 000 рублей сбора взыскиваются отдельно в пользу государства.

Как проверить постановление о взыскании исполнительского сбора

Получив постановление, не стоит сразу исходить из того, что расчет обязательно верный. Сначала проверьте несколько обстоятельств.

Посмотрите, когда началось взыскание и когда вам направили уведомление. Именно от этого зависит, когда закончился срок добровольной оплаты.

Затем сверьте дату погашения долга. Если вы успели перечислить деньги в установленный срок, но платеж не был учтен, начисление можно оспаривать.

Проверьте и сам расчет. В постановлении должна быть понятна сумма, от которой пристав посчитал проценты.

Стоит обратить внимание и на то, не взыскивался ли сбор ранее по тому же документу. Повторно начислить его при действующем предыдущем постановлении нельзя.

Почему важно проверить постановление с юристом

На первый взгляд исполнительский сбор — это просто 12% от суммы долга. Но для проверки законности начисления нужно учитывать не только размер задолженности. Важно установить дату возбуждения исполнительного производства, момент получения постановления, срок добровольного исполнения, дату фактической оплаты и правильность расчета сбора.

Юрист может сопоставить эти документы и определить, есть ли основания для отмены постановления, уменьшения суммы или обращения в суд. Это особенно важно, если срок на обжалование уже идет.

Когда исполнительский сбор можно не платить

Закон предусматривает случаи, когда такой платеж вообще не взыскивают. Например, пристав не может повторно назначить сбор по одному и тому же документу, если прежнее постановление продолжает действовать. Также новый сбор не начисляют за то, что должник не оплатил уже назначенный сбор.

Еще одна ситуация — долг был погашен вовремя, но пристав этого не увидел. Допустим, вы получили постановление и на четвертый день перечислили всю сумму. Позже в личном кабинете появилось дополнительное начисление. В таком случае не спешите его оплачивать. Подтвердите дату платежа банковской выпиской или квитанцией и требуйте отмены ошибочного постановления.

Важно и уведомление. Если должника не известили о начале взыскания в порядке, предусмотренном законом, может возникнуть спор о том, когда вообще начался пятидневный срок.

Отдельно суд может полностью освободить человека от уплаты при наличии предусмотренных законом оснований. Но обычная нехватка денег сама по себе для этого недостаточна.

Форс-мажор также нужно отличать от финансовых трудностей. Потеря работы, большое количество кредитов или отсутствие свободных денег могут быть важны для рассрочки, отсрочки или уменьшения суммы, но автоматически непреодолимой силой не считаются.

Как обжаловать постановление о взыскании исполнительского сбора

Если вы считаете, что пристав начислил сумму без оснований, речь уже идет не о скидке, а об отмене незаконного постановления.

Причины могут быть разными:

долг был погашен в срок;

сбор начислили повторно;

неправильно определили дату окончания добровольного срока;

ошиблись в сумме, от которой посчитали 12%;

должника ненадлежащим образом уведомили о начале взыскания.

Постановление пристава можно обжаловать. По общему правилу на это дается 10 дней. Если человек не знал о вынесенном постановлении, срок считают с момента, когда он узнал или должен был узнать о нем.

Перед обращением важно правильно сформулировать требование. Если пристав допустил ошибку, нужно добиваться отмены постановления. Если же начисление законно, но есть основания снизить сумму или изменить порядок оплаты, потребуется другой способ защиты.

Если сложно определить, чего именно добиваться — отмены постановления, уменьшения суммы или освобождения от нее, можно разобрать документы с юристом и выбрать подходящий вариант до обращения в суд.

В каких случаях без юриста сложно обойтись

Самостоятельно обжаловать постановление можно, но важно правильно определить основание для требований и подтвердить его документами. Ошибка в формулировке заявления или пропуск процессуального срока может осложнить защиту своих интересов.

Юрист поможет проверить материалы исполнительного производства, определить, есть ли основания для отмены постановления, подготовить жалобу или заявление в суд и собрать документы, подтверждающие позицию должника.

Как уменьшить исполнительский сбор

Даже законно начисленный сбор иногда можно уменьшить. Пристав снизить его по просьбе должника не может. Для этого нужно обращаться в суд.

Суд оценивает, почему возникла просрочка, насколько виноват должник, какое у него материальное положение, и какие еще обстоятельства заслуживают внимания. Максимально сумму можно уменьшить на четверть — то есть на 25%.

Предположим, задолженность составляла 200 000 рублей. Сбор в 2026 году равен 24 000 рублей. Если суд уменьшит его максимально возможным образом, сумма снизится на 6 000 рублей — до 18 000 рублей.

Но трудное финансовое положение само по себе еще не гарантирует снижение. Весомее выглядит ситуация, когда должник не скрывался, пытался рассчитаться, допустил небольшую просрочку по объективной причине и может подтвердить свое финансовое положение документами. Если же человек долго игнорировал требования пристава и ничем не объясняет свое поведение, добиться снижения сложнее. При наличии более серьезных оснований суд может не только уменьшить сумму, но и полностью освободить должника от взыскания.

Если неясно, достаточно ли ваших обстоятельств для снижения суммы, лучше заранее обсудить ситуацию с юристом, чтобы оценить перспективы обращения в суд и собрать нужные подтверждения.

Чем может помочь юрист при уменьшении исполнительского сбора

Для суда недостаточно просто указать, что платить сбор сложно. Нужно обосновать обстоятельства, из-за которых возникла просрочка, и подтвердить их документами.

Специалист поможет оценить перспективы обращения в суд, определить, какие обстоятельства имеют значение именно в вашей ситуации, подготовить заявление и сформировать доказательную базу. Это позволяет не ограничиваться общей просьбой «уменьшить сумму», а обосновать конкретные причины для ее снижения.

Что делать, если нет денег на исполнительский сбор

Игнорировать начисление в надежде, что после закрытия кредита оно исчезнет, не стоит. Если сразу заплатить всю сумму не получается, можно обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой. Суд учтет доходы, наличие имущества, причины финансовых трудностей и другие обстоятельства.

Важно не просто сообщить, что денег нет, а показать, как именно вы сможете рассчитаться позже. Например, вы потеряли работу и какое-то время оставались без дохода, но уже устроились на новое место. Если теперь можете перечислять по 3 000 рублей в месяц, укажите это в заявлении и подтвердите новый доход. Конкретный график выглядит убедительнее просьбы о рассрочке без каких-либо расчетов.

Если пристав удерживает часть зарплаты, пенсии или другого регулярного дохода, можно сохранить прожиточный минимум. Для этого должник подает отдельное заявление. Тогда при взыскании на счете ежемесячно оставляют защищенную законом сумму. Долг и исполнительский сбор от этого не исчезают, но у человека остается часть денег на повседневные расходы.

Если долгов несколько и дохода не хватает одновременно на кредиты, микрозаймы и взыскания приставов, юрист поможет оценить ситуацию комплексно: какие обязательства можно реструктурировать, где есть основания для рассрочки или отсрочки, а какие требования имеет смысл оспаривать. Такой анализ позволяет выбрать способ решения проблемы с учетом всей долговой нагрузки.

Что будет, если не платить исполнительский сбор

Даже если кредит или микрозаем уже полностью погашен, начисленный государством сбор автоматически не исчезает. Пока постановление действует, задолженность сохраняется.

Если взыскать эту сумму одновременно с основным долгом не удалось, пристав может продолжить взыскание отдельно. Деньги могут списывать со счетов, удерживать из зарплаты, пенсии и других доходов, а в предусмотренных законом случаях — взыскивать за счет имущества. Поэтому после полного расчета с банком или МФО работа приставов еще может продолжаться из-за задолженности перед государством.

При этом новый исполнительский сбор на уже начисленный сбор не добавляют. Долг не растет по принципу «сбор на сбор». Но первоначальная сумма остается к оплате, пока ее не взыщут, постановление не отменят или не появится другое предусмотренное законом основание для прекращения взыскания.

Что делать после получения постановления: пошаговый план

Откройте постановление. Проверьте номер исполнительного производства, дату документа и размер сбора. Посмотрите, когда вас уведомили о начале взыскания. От этой даты зависит срок для добровольного исполнения. Сверьте платежи. Если долг был погашен вовремя, найдите банковскую квитанцию, выписку или другой документ с датой операции. Пересчитайте сумму. Если основание для начисления возникло с 9 января 2026 года, сбор рассчитывают по ставке 12%, а для граждан действует минимум 2 000 рублей. Проверьте, не было ли сбора раньше. По одному и тому же документу его нельзя начислять повторно, если прежнее постановление продолжает действовать. Определите, чего хотите добиться. Ошибочное постановление нужно оспаривать. При законном начислении можно обращаться в суд за уменьшением суммы, отсрочкой, рассрочкой или освобождением от взыскания при наличии оснований. Не затягивайте. На обжалование постановлений и действий пристава по общему правилу отводится 10 дней.

Когда может потребоваться помощь юриста

В ряде ситуаций самостоятельная проверка исполнительного сбора может быть затруднительной. Имеет смысл рассмотреть консультацию специалиста, если:

сбор начислен, несмотря на своевременное погашение задолженности;

непонятно, с какой даты исчислялся срок для добровольного исполнения;

есть сомнения в правильности расчета суммы;

по одному исполнительному документу сбор уже взыскивался;

необходимо обжаловать постановление или действия судебного пристава;

есть обстоятельства, которые могут иметь значение для уменьшения суммы или освобождения от ее взыскания;

единовременная оплата сбора затруднительна и требуется рассмотреть возможность отсрочки или рассрочки;

одновременно исполняется несколько исполнительных производств.

Специалист может изучить постановление и документы по исполнительному производству, после чего разъяснить возможные варианты действий и связанные с ними правовые последствия.

Коротко о главном

Исполнительский сбор возникает, если должник не выполнил требование вовремя уже после того, как взысканием занялись приставы. С 9 января 2026 года его размер вырос с 7 до 12%, а минимальная сумма для граждан — с 1 000 до 2 000 рублей.

Получив постановление, сначала проверьте дату уведомления, срок добровольной оплаты, свои платежи и расчет пристава. Если долг был погашен вовремя, сбор начислили повторно или допущена другая ошибка, постановление можно оспаривать.

Если начисление законно, отсутствие денег само по себе не освобождает от обязанности платить. Но через суд можно попытаться уменьшить сумму, получить отсрочку или рассрочку, а при наличии специальных оснований — полностью освободиться от взыскания.

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