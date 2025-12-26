Как и кому поможет АУСН

Суть АУСН
АУСН — это экспериментальный налоговый режим, внедренный для малого бизнеса и ИП, он заменяет сразу несколько налогов: НДФЛ, налог на прибыль, НДС, а также страховые взносы. Вместо этого предприниматель платит один единый налог по фиксированной ставке:
8% — если выбран объект налогообложения «доходы»;
20% — если объект «доходы минус расходы».
Итак, АУСН — это автоматизированная версия УСН (упрощенной системы налогообложения). Расчеты налога к уплате осуществляет Федеральная налоговая служба на основе данных из банков, где у организации открыты счета. Все управление происходит через дистанционные каналы обслуживания банков, аккредитованных ФНС.
Кому подойдет АУСН
ИП и ООО с годовым доходом до 60 млн рублей;
компаниям с численностью сотрудников до 5 человек;
тем, кто не нуждается в применении НДС в расчетах с контрагентами.
Есть также ограничения по сфере деятельности. На режим АУСН не могут перейти банки, НКО, МФО, страховщики, ломбарды, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, крестьянские фермерские хозяйства. Также при работе на АУСН у компании есть запрет на открытие филиалов и ведение внешнеэкономической деятельности.
Для применения режима АУСН компании должны иметь расчетные счета в уполномоченных ФНС банках.
Нарушение условий автоматически ведет к утрате права на применение АУСН.
Сравнение АУСН и УСН
Хотя системы родственны, АУСН предлагает полную автоматизацию. Но ключевые отличия не только в удобстве, но и в условиях применения, ставках и степени контроля.
Параметры
УСН
АУСН
Годовой лимит доходов
До 450 млн руб.
До 60 млн руб.
Лимит по сотрудникам
До 130 человек
До 5 человек
Расчеты по налогам
Расчет формируется вручную
Полностью автоматический расчет
НДС
Возникает обязанность при доходе > 20 млн руб. (с 2026)
Отсутствует
Налоговая ставка
6% или 15%
8% или 20%
Банковское обслуживание
Любой банк
Только банк, аккредитованный ФНС
Получается, УСН — для гибкости и роста, АУСН — для автоматизации и минимального администрирования.
Преимущества АУСН
Главный плюс — значительная экономия времени и ресурсов за счет отсутствия рутинной отчетности. ФНС через интернет-банк уполномоченного банка сама считает налог и указывает сумму налога для оплаты.
Ключевые выгоды:
Отсутствие деклараций и необходимости работать с налогами;
Автоматический расчет налога;
Минимизация рисков ошибок в расчетах;
Удобная отправка заявления на переход на АУСН.
АУСН — выбор для тех ИП, ООО и юридических лиц, кто хочет делегировать налоговое администрирование банку и готов работать в установленных рамках.
Дополнительные преимущества
1. Страховые взносы. За счет повышенной налоговой ставки на режиме АУСН не нужно платить страховые взносы за сотрудников по единому тарифу. Платить нужно только взносы на травматизм по фиксированному тарифу, независимо от количества сотрудников. А ИП на АУСН не платят фиксированные страховые взносы за себя, независимо от суммы дохода.
При этом, ни сами предприниматели, ни их сотрудники, несмотря на освобождение от взносов, право на пенсию не теряют, если на АУСН есть доходы, а налоги уплачиваются.
2. Отчетность. Компаниям и предпринимателям, работающим в режиме АУСН, не нужно сдавать:
налоговые декларации;
отчет 6-НДФЛ;
Статус налогового агента при этом останется, но обязанность по исчислению НДФЛ можно передать банку. Достаточно сообщить информацию по сотрудникам и выплатам в установленном законом порядке.
Исключения: но какие-то сведения все же придется сдавать. Например, нужно сдавать в Социальный фонд России сведения по некоторым разделам отчета ЕФС-1:
сведения о трудовой (иной) деятельности при приеме или увольнении сотрудника, заключении или расторжении договора ГПХ, приостановлении или возобновлении трудового договора с мобилизованным сотрудником.
сведения о страховом стаже, если сотрудник оформляет пенсию.
сведения, если работодатель по заявлению сотрудника удерживает дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
3. Налоги. В режиме АУСН не придется платить ряд налогов, правда, с некоторыми ограничениями.
Так, ИП и ООО освобождены от уплаты:
НДС, кроме агентского, согласно статье 161 НК.
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, кроме доходов от дивидендов, выигрышей, по ипотечным ценным бумагам.
Налога на имущество физлиц, которое используется для предпринимательской деятельности. Исключение — налог, рассчитанный по кадастровой стоимости. Налог платят на личную недвижимость и бизнес-недвижимость, если объект есть в региональном перечне административно-деловых и торговых центров.
А компании освобождены от уплаты:
НДС, кроме агентского;
налога на прибыль, рассчитанного по стандартной ставке;
налога на имущество организаций, кроме рассчитанного по кадастровой стоимости.
Как перейти на АУСН
Переход осуществляется быстро и полностью в онлайн-формате.
Пошаговая инструкция:
Убедиться, что ваш бизнес соответствует всем критериям АУСН.
Выбрать банк из списка партнеров ФНС и открыть в нем расчетный счет (если его нет).
Подать заявление на переход через онлайн-банк или личный кабинет на сайте ФНС до 31 декабря 2025 года.
Комментирует Дмитрий Туманский, Директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург».
Справочно: Банк «Санкт-Петербург» включен в перечень уполномоченных ФНС кредитных организаций по АУСН. БСПБ предоставляет своим клиентам — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам возможность подключиться прямо сейчас к специальному налоговому режиму.
