Как и кому поможет АУСН

Дополнительные преимущества

1. Страховые взносы. За счет повышенной налоговой ставки на режиме АУСН не нужно платить страховые взносы за сотрудников по единому тарифу. Платить нужно только взносы на травматизм по фиксированному тарифу, независимо от количества сотрудников. А ИП на АУСН не платят фиксированные страховые взносы за себя, независимо от суммы дохода.

При этом, ни сами предприниматели, ни их сотрудники, несмотря на освобождение от взносов, право на пенсию не теряют, если на АУСН есть доходы, а налоги уплачиваются.

2. Отчетность. Компаниям и предпринимателям, работающим в режиме АУСН, не нужно сдавать:

Статус налогового агента при этом останется, но обязанность по исчислению НДФЛ можно передать банку. Достаточно сообщить информацию по сотрудникам и выплатам в установленном законом порядке.

Исключения: но какие-то сведения все же придется сдавать. Например, нужно сдавать в Социальный фонд России сведения по некоторым разделам отчета ЕФС-1:

сведения о трудовой (иной) деятельности при приеме или увольнении сотрудника, заключении или расторжении договора ГПХ, приостановлении или возобновлении трудового договора с мобилизованным сотрудником.

сведения о страховом стаже, если сотрудник оформляет пенсию.

сведения, если работодатель по заявлению сотрудника удерживает дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

3. Налоги. В режиме АУСН не придется платить ряд налогов, правда, с некоторыми ограничениями.

Так, ИП и ООО освобождены от уплаты:

НДС, кроме агентского, согласно статье 161 НК.

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, кроме доходов от дивидендов, выигрышей, по ипотечным ценным бумагам.

Налога на имущество физлиц, которое используется для предпринимательской деятельности. Исключение — налог, рассчитанный по кадастровой стоимости. Налог платят на личную недвижимость и бизнес-недвижимость, если объект есть в региональном перечне административно-деловых и торговых центров.

А компании освобождены от уплаты:

НДС, кроме агентского;

налога на прибыль, рассчитанного по стандартной ставке;

налога на имущество организаций, кроме рассчитанного по кадастровой стоимости.