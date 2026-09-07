Розничная торговля в 2026 году: что выбрать — патент или УСН

УСН для розничной торговли: лимиты, особенности и порядок применения

Упрощенная система остается универсальным режимом для розничной торговли. На нее, в большинстве случаев, переходят ИП, которые не могут применять ПСН из-за превышения лимитов. В плане ограничений упрощенка дает предпринимателям больше свободы и выбора.

Лимиты для применения УСН в 2026 году

Сама по себе розничная торговля применению УСН не препятствует. Но ограничения действуют для отдельных направлений, например для торговли ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов (кроме серебра).

Кроме указанных условий, УСН не могут применять отдельные категории налогоплательщиков, например, компании с филиалами. Полный перечень таких организаций — в п. 3 ст. 346.12 НК .

Остаточная стоимость основных средств — не более 218 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора.

Средняя численность работников — не более 130 человек. При совмещении УСН и ПСН у предпринимателя может быть до 145 работников: до 130 человек в деятельности на УСН и до 15 — на ПСН.

В 2026 году доход для применения УСН не должен превышать 490,5 млн рублей . Лимит рассчитан с учетом коэффициента-дефлятора 1,090: 450 млн рублей × 1,090.

Особенности применения УСН в рознице

При выборе УСН для розничной торговли нужно учитывать следующие особенности:

1. Обязанность уплаты НДС.

С 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. При этом налогоплательщики с доходами в пределах установленного лимита получают автоматическое освобождение от налога.

В 2025 году лимит составлял 60 млн рублей, а в 2026 году — 20 млн рублей. Первоначально его планировали снизить до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году. Но закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ изменил график. Лимит в размере 20 млн рублей сохранен на 2026–2028 годы. За 2029 год он составит 15 млн рублей, а за 2030 год и последующие годы — 10 млн рублей.

2. Ставка по налогу на УСН зависит от объекта налогообложения и региона регистрации упрощенца.

Общие ставки на УСН составляют 6% на объекте «доходы» и 15% на объекте «доходы минус расходы». Но в некоторых регионах они могут быть снижены решением региональных властей. Например, в Дагестане ставка по УСН для всех налогоплательщиков составляет 1% на объекте «доходы» и 5% – на объекте «доходы минус расходы».

3. Отсутствие освобождения от уплаты торгового сбора.

УСН не освобождает организации и ИП от торгового сбора, но уплаченный сбор можно учесть при расчете налога.

При объекте «доходы» торговый сбор уменьшает налог или авансовый платеж, рассчитанный с доходов от деятельности, облагаемой этим сбором. Если налогоплательщик ведет и другие виды деятельности, доходы учитывают раздельно.

Уменьшить налог можно только в том случае, если налог по УСН и торговый сбор поступают в бюджет Москвы. Поэтому ИП, зарегистрированный по месту жительства в другом регионе, не сможет уменьшить налог на торговый сбор.

При объекте «доходы минус расходы» уплаченный торговый сбор включают в расходы. Для этого организация или ИП должны состоять на учете в качестве плательщика торгового сбора.

4. Применение ККТ.

На УСН нет специального освобождения от ККТ для торговли на ярмарках выходного дня, предусмотренного для отдельных предпринимателей на ПСН. Но есть общие случаи, когда кассу применять не нужно (п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ от 22.05.2003):

при разносной торговле, кроме продажи технически сложных и маркированных товаров, а также продуктов, требующих специальных условий хранения и продажи;

при продаже газет и журналов с соблюдением установленных законом условий;

при торговле в киосках мороженым, а также при продаже в розлив безалкогольных напитков, молока и питьевой воды;

при продаже из автоцистерн кваса, молока, растительного масла, живой рыбы и керосина;

при сезонной торговле вразвал овощами, картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.

5. Учет расходов на эквайринг.

При оплате через эквайринг в доходах по УСН учитывают стоимость продажи до вычета банковской комиссии, даже если банк перечислил на счет меньшую сумму (пп. 1 п. 1 ст. 248, ст. 249 НК).

При объекте «доходы минус расходы» комиссию за эквайринг можно учесть в расходах (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК). При объекте «доходы» комиссия налоговую базу не уменьшает.

При выборе режима налогообложения для розницы важно учитывать не только налоговую ставку, но и сопутствующие расходы. Один из них – комиссия за эквайринг.

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6. Более сложный и долгий порядок перехода на УСН.

Действующий ИП или ООО не могут перейти на УСН в середине года – только с начала следующего года при условии подачи до конца текущего года уведомления по форме 26.2-1.

Вновь зарегистрированные предприниматели и организации могут перейти на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет.

7. Сдача отчетности и ведение учета.

Налоговую декларацию по УСН сдают один раз в год. Уведомления об исчисленных авансовых платежах подают по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, если есть сумма к уплате. Отдельное уведомление за четвертый квартал не требуется, так как годовую сумму налога отражают в декларации.

Доходы и расходы учитывают в КУДиР.