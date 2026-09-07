Розничная торговля в 2026 году: что выбрать — патент или УСН

Самое главное:
Патент выгоден ИП с небольшими оборотами. Он освобождает от уплаты торгового сбора, НДС, сдачи налоговой отчетности.
Упрощенка подходит ИП с оборотами более 10–20 млн руб. и для розничной торговли маркированными товарами.
ИП может совмещать ПСН, например, для торговли немаркированными товарами и УСН — для торговли маркируемой продукцией. Главное — соблюдать лимит по доходам на обоих режимах и вести раздельный учет.
ИП на УСН «доходы» могут уменьшить сумму налога на уплаченный торговый сбор, но только при условии регистрации ИП в Москве и постановки торгового объекта на налоговый учет.
ИП на ПСН и на УСН «доходы» не могут учесть расходы на эквайринг, а ИП на УСН «доходы минус расходы» — могут.
ПСН для розничной торговли: лимиты, порядок применения и особенности
ПСН — популярный режим налогообложения для небольших торговых точек.
Лимиты для применения ПСН в 2026 году
Доход — не более 20 млн руб. за 2025 год или в течение 2026 года. Далее он будет снижаться:
Для работы на ПСН в 2027 году доход за 2026 год не должен превышать 15 млн руб.
Для применения патента в 2028 и последующих годах — не более 10 млн руб.
Доход учитывают по всем патентам, выданным в течение года, даже если ИП закрывался. Для лимита берут фактически полученные доходы по двум режимам.
Численность сотрудников — не более 15 человек. Учитывают общее количество сотрудников по всем патентам. Если ИП совмещает ПСН с упрощенкой, то общее количество сотрудников в 2026 году может быть 145 человек. Но только при условии, что персонал четко разделен по режимам. Нужно вести раздельный учет, а расчет делать по правилам из приказа Росстата от 17.11.2025 № 638.
Площадь зала обслуживания клиентов — не более 150 кв. м. Площадь определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам. В нее входит часть магазина или павильона, занятая оборудованием для выкладки товаров, зона касс, рабочие места продавцов и проходы для покупателей. Подсобные, административные и складские помещения в расчет площади не включают.
Власти регионов могут устанавливать свои ограничения на применение ПСН. Например, в Москве работать на патенте может розница с площадью торгового зала не более 50 кв. м.
Порядок применения ПСН в рознице
Перед началом работы на ПСН нужно учесть следующие нюансы.
Для розничной торговли предусмотрены два вида патентов (пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК):
Первый — на торговлю через стационарные торговые точки с залом обслуживания (магазины, павильоны).
Второй — на продажу товаров на рынках, в киосках, палатках, с рук или тележек, с использованием авто, прицепа, тонара и прочих торговых точек без зала обслуживания покупателей.
Развозная и разносная торговля относятся к торговле через нестационарные торговые точки, но в некоторых регионах на них нужно получать отдельный патент. Дополнительное разделение может быть и по виду реализуемого товара. Так, например, в Москве предусмотрено четыре вида патента на розничную торговлю:
через магазины и павильоны;
через объекты нестационарной сети;
через вендинговые аппараты;
развозную и разносную.
В Санкт-Петербурге отдельный патент предусмотрен для розничной торговли книгами, журналами и газетами через объекты стационарной торговой сети без торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети.
Стоимость патента зависит от места ведения деятельности и физического показателя. Таким показателем может быть площадь торгового зала, количество обособленных объектов, численность сотрудников.
Стоимость патента рассчитывают как произведение потенциально возможного годового дохода (указанного в самом патенте) на ставку 6%. Если патент взяли менее чем на год, то его стоимость определяют пропорционально сроку действия.
Узнать стоимость патента ИП может на сайте ФНС в сервисе «Расчет стоимости патента».
Особенности применения ПСН в рознице
Среди основных особенностей применения ПСН:
1. Освобождение от уплаты торгового сбора в Москве.
Если ИП перешел на патент с УСН или ОСНО, нужно направить в налоговую инспекцию уведомление по форме (письмо Минфина от 20.11.2015 № 03-11-09/67622):
ТС-1 — если на патент перевели отдельные торговые точки.
ТС-2 — если патент купили на единственный объект или на все имеющиеся торговые точки.
2. Освобождение от уплаты НДС.
Предприниматели на патенте не платят НДС независимо от полученных за год доходов. Освобождение действует только в отношении деятельности на ПСН.
3. Обязанность применения ККТ.
ИП на ПСН обычно должны применять онлайн-кассу. Но есть исключения, когда кассу использовать не нужно (п. 2, 2.4 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). К этим случаям относятся:
торговля на регулярно проводимых только в выходные и нерабочие праздничные дни ярмарках, если общее количество торговых мест не превышает 50;
разносная торговля, кроме продажи технически сложных и маркированных товаров, а также продуктов, требующих специальных условий хранения и продажи;
продажа газет и журналов при соблюдении установленных законом условий;
торговля в киосках мороженым, а также продажа в розлив безалкогольных напитков, молока и питьевой воды;
продажа из автоцистерн кваса, молока, растительного масла, живой рыбы и керосина;
сезонная торговля вразвал овощами, картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.
Торговый эквайринг от Банка «Санкт-Петербург». Ставка от 1,19% без аренды терминала. Зачисление выручки до 5 раз в день. Поддержка 24/7.
Подходит для любого бизнеса — от небольшого магазина до сети. Оборудование Банка или ваше — выбирайте удобный вариант.
4. Быстрый и простой порядок перехода на ПСН.
Для получения патента по розничной торговле в ИФНС направляют заявление по форме 26.5-1 — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ведения деятельности на ПСН.
Заявление подают в налоговую по месту учета ИП, если он ведет деятельность в том же регионе, где зарегистрирован. Если он ведет деятельность в другом субъекте — в любую инспекцию этого региона.
5. Отсутствие налоговой отчетности.
ИП на ПСН не сдают декларации и уведомления об исчисленных суммах налога. Также они освобождены от бухучета при условии, что заполняют книгу учета доходов (КУД).
Торговый эквайринг для стабильного бизнеса
Подключите прием карт и откройте новые возможности для роста
УСН для розничной торговли: лимиты, особенности и порядок применения
Упрощенная система остается универсальным режимом для розничной торговли. На нее, в большинстве случаев, переходят ИП, которые не могут применять ПСН из-за превышения лимитов. В плане ограничений упрощенка дает предпринимателям больше свободы и выбора.
Лимиты для применения УСН в 2026 году
В 2026 году доход для применения УСН не должен превышать 490,5 млн рублей. Лимит рассчитан с учетом коэффициента-дефлятора 1,090: 450 млн рублей × 1,090.
Средняя численность работников — не более 130 человек. При совмещении УСН и ПСН у предпринимателя может быть до 145 работников: до 130 человек в деятельности на УСН и до 15 — на ПСН.
Остаточная стоимость основных средств — не более 218 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора.
Кроме указанных условий, УСН не могут применять отдельные категории налогоплательщиков, например, компании с филиалами. Полный перечень таких организаций — в п. 3 ст. 346.12 НК.
Сама по себе розничная торговля применению УСН не препятствует. Но ограничения действуют для отдельных направлений, например для торговли ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов (кроме серебра).
Особенности применения УСН в рознице
При выборе УСН для розничной торговли нужно учитывать следующие особенности:
1. Обязанность уплаты НДС.
С 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. При этом налогоплательщики с доходами в пределах установленного лимита получают автоматическое освобождение от налога.
В 2025 году лимит составлял 60 млн рублей, а в 2026 году — 20 млн рублей. Первоначально его планировали снизить до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей в 2028 году. Но закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ изменил график. Лимит в размере 20 млн рублей сохранен на 2026–2028 годы. За 2029 год он составит 15 млн рублей, а за 2030 год и последующие годы — 10 млн рублей.
2. Ставка по налогу на УСН зависит от объекта налогообложения и региона регистрации упрощенца.
Общие ставки на УСН составляют 6% на объекте «доходы» и 15% на объекте «доходы минус расходы». Но в некоторых регионах они могут быть снижены решением региональных властей. Например, в Дагестане ставка по УСН для всех налогоплательщиков составляет 1% на объекте «доходы» и 5% – на объекте «доходы минус расходы».
3. Отсутствие освобождения от уплаты торгового сбора.
УСН не освобождает организации и ИП от торгового сбора, но уплаченный сбор можно учесть при расчете налога.
При объекте «доходы» торговый сбор уменьшает налог или авансовый платеж, рассчитанный с доходов от деятельности, облагаемой этим сбором. Если налогоплательщик ведет и другие виды деятельности, доходы учитывают раздельно.
Уменьшить налог можно только в том случае, если налог по УСН и торговый сбор поступают в бюджет Москвы. Поэтому ИП, зарегистрированный по месту жительства в другом регионе, не сможет уменьшить налог на торговый сбор.
При объекте «доходы минус расходы» уплаченный торговый сбор включают в расходы. Для этого организация или ИП должны состоять на учете в качестве плательщика торгового сбора.
4. Применение ККТ.
На УСН нет специального освобождения от ККТ для торговли на ярмарках выходного дня, предусмотренного для отдельных предпринимателей на ПСН. Но есть общие случаи, когда кассу применять не нужно (п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ от 22.05.2003):
при разносной торговле, кроме продажи технически сложных и маркированных товаров, а также продуктов, требующих специальных условий хранения и продажи;
при продаже газет и журналов с соблюдением установленных законом условий;
при торговле в киосках мороженым, а также при продаже в розлив безалкогольных напитков, молока и питьевой воды;
при продаже из автоцистерн кваса, молока, растительного масла, живой рыбы и керосина;
при сезонной торговле вразвал овощами, картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.
5. Учет расходов на эквайринг.
При оплате через эквайринг в доходах по УСН учитывают стоимость продажи до вычета банковской комиссии, даже если банк перечислил на счет меньшую сумму (пп. 1 п. 1 ст. 248, ст. 249 НК).
При объекте «доходы минус расходы» комиссию за эквайринг можно учесть в расходах (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК). При объекте «доходы» комиссия налоговую базу не уменьшает.
При выборе режима налогообложения для розницы важно учитывать не только налоговую ставку, но и сопутствующие расходы. Один из них – комиссия за эквайринг.
Банк «Санкт-Петербург» предлагает торговый эквайринг на выгодных условиях:
ставка от 1,19%;
оперативная установка — от 1 рабочего дня;
быстрое зачисление выручки — до 5 раз в день;
техническая поддержка 24/7;
удобный интернет-банк для мониторинга операций.
Оборудование Банка предоставляется без арендной платы. Возможна установка терминалов на вашем оборудовании со сниженной комиссией.
6. Более сложный и долгий порядок перехода на УСН.
Действующий ИП или ООО не могут перейти на УСН в середине года – только с начала следующего года при условии подачи до конца текущего года уведомления по форме 26.2-1.
Вновь зарегистрированные предприниматели и организации могут перейти на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет.
7. Сдача отчетности и ведение учета.
Налоговую декларацию по УСН сдают один раз в год. Уведомления об исчисленных авансовых платежах подают по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, если есть сумма к уплате. Отдельное уведомление за четвертый квартал не требуется, так как годовую сумму налога отражают в декларации.
Доходы и расходы учитывают в КУДиР.
Торговый эквайринг для стабильного бизнеса
Подключите прием карт и откройте новые возможности для роста
ПСН или УСН для розницы в 2026 году: сравниваем налоговую нагрузку на примере магазина
Исходные данные:
Магазин расположен в районе Западное Дегунино в САО Москвы. Торговая площадь — 50 кв. м.
Доход ИП за год — 15 млн рублей.
Расходы ИП за год — 7 млн рублей с учетом торгового сбора, но без учета страховых взносов.
Страховые взносы за работников — 274 000 рублей.
Ставка торгового сбора для магазина с торговым залом площадью до 50 кв. м в 2026 году — 61 845 рублей за квартал.
Расчет налога по ПСН
Потенциально возможный годовой доход для магазина площадью до 50 кв. м, расположенного в Западном Дегунине, составляет 5 400 000 рублей на один объект торговли.
В 2026 году этот показатель индексируется на коэффициент-дефлятор 1,253.
5 400 000 руб. × 1,253 = 6 766 200 руб.
Проиндексированный потенциально возможный доход составляет 6 766 200 рублей.
6 766 200 руб. × 6% = 405 972 руб.
Стоимость патента на 2026 год составляет 405 972 рубля.
Дополнительный страховой взнос ИП рассчитывается с потенциально возможного дохода, превышающего 300 000 рублей.
6 766 200 руб. − 300 000 руб. = 6 466 200 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП составляет: 6 466 200 руб. × 1% = 64 662 руб.
Общая сумма страховых взносов ИП за себя и работников составляет: 57 390 руб. + 64 662 руб. + 274 000 руб. = 396 052 руб.
Так как у ИП есть работники, уменьшить стоимость патента на страховые взносы можно не более чем на 50%.
405 972 руб. × 50% = 202 986 руб.
Максимальная сумма уменьшения составляет 202 986 рублей.
405 972 руб. − 202 986 руб. = 202 986 руб.
Налог по ПСН к уплате за год составляет 202 986 рублей. Торговый сбор при применении ПСН платить не нужно.
Общая налоговая нагрузка вместе со взносами: 202 986 руб. + 396 052 руб. = 599 038 руб.
Расчет налога по УСН «доходы»
Если ИП не вправе применять пониженную ставку, налог по УСН рассчитывается по ставке 6%.
Налог за год до уменьшения составляет 15 000 000 руб. × 6% = 900 000 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП составляет: (15 000 000 руб. − 300 000 руб.) × 1% = 147 000 руб.
Общая сумма страховых взносов ИП за себя и работников: 147 000 руб. + 57 390 руб. + 274 000 руб. = 478 390 руб.
У ИП есть работники, значит, уменьшить налог на страховые взносы можно не более чем на 50%: 900 000 руб. × 50% = 450 000 руб.
После уменьшения на страховые взносы остается 450 000 руб. налога.
Торговый сбор за год составляет: 61 845 руб. × 4 = 247 380 руб. На эту сумму можно дополнительно уменьшить налог по УСН.
Налог по УСН к уплате за год: 450 000 руб. − 247 380 руб. = 202 620 руб.
Общая нагрузка вместе со взносами и торговым сбором: 202 620 руб. + 478 390 руб. + 247 380 руб. = 928 390 руб.
Расчет налога по УСН «доходы минус расходы»
В Москве для объекта «доходы минус расходы» ставка УСН — 15%.
При расчете дополнительного страхового взноса доходы уменьшают на расходы, включая страховые взносы за работников. Взносы ИП за себя при определении этой базы не учитывают.
(15 000 000 руб. − 7 000 000 руб. − 274 000 руб. − 300 000 руб.) × 1% = 74 260 руб.
Общая сумма страховых взносов ИП за себя и работников: 74 260 руб. + 57 390 руб. + 274 000 руб. = 405 650 руб. Эти взносы можно учесть при расчете налога по УСН.
Общая сумма расходов составляет 7 405 650 рублей. Торговый сбор уже включен в первоначальную сумму расходов.
Налог по УСН: (15 000 000 руб. − 7 405 650 руб.) × 15% = 1 139 152,50 руб.
Налоговая нагрузка с учетом взносов и торгового сбора составит:
1 139 153 руб. + 405 650 руб. + 247 380 руб. = 1 792 183 руб.
Вывод: наиболее выгодным режимом для ИП будет ПСН. Патент удобен предпринимателям с небольшим штатом и доходами в пределах установленного лимита. На ПСН не нужно сдавать налоговую декларацию, перечислять ежеквартальные авансовые платежи и платить торговый сбор.
УСН подойдет предпринимателям, которые не вправе применять патент из-за превышения лимита доходов, площади торгового зала или численности работников.
Объект «доходы минус расходы» выгоден бизнесу с высокой долей документально подтвержденных затрат. При применении общей ставки НДС 22% предприниматель также получает право на вычет «входного» налога. Дополнительную экономию получат ИП, чья деятельность и регистрация находятся в льготных регионах.
Подключите торговый эквайринг для стабильного бизнеса.
Банк «Санкт-Петербург» предлагает торговый эквайринг для бизнеса любого масштаба:
ставка от 1,19%;
установка от 1 рабочего дня;
зачисление выручки до 5 раз в день;
поддержка 24/7;
мониторинг операций в интернет-банке.
Выберите подходящий вариант: оборудование Банка без арендной платы или работа на вашем терминале со сниженной комиссией.
Подведем итоги
ПСН часто оказывается выгоднее УСН из-за фиксированной стоимости патента и освобождению от торгового сбора. Также стоимость патента уменьшается на страховые взносы.
УСН выгоднее применять рознице с большими оборотами, численностью сотрудников и торговлей маркированными товарами.
УСН «доходы» обычно выгоднее, если расходы составляют менее 60% полученных доходов. Если доля расходов выше 60%, более выгодным будет режим УСН «доходы минус расходы». 60% — это приблизительный ориентир. Порог зависит от региональных ставок, страховых взносов, торгового сбора.
В 2026–2029 годах организации и ИП на УСН освобождены от НДС, пока их доход не превышает 20 млн рублей в год. В 2030 году лимит снизится до 15 млн рублей, а с 2031 года — до 10 млн рублей.
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFK41LJD