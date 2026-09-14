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Налоговый учет при УСН
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Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году

Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году

При УСН «Доходы минус расходы» возврат основного долга не уменьшает налоговую базу, а проценты и некоторые банковские комиссии можно учесть в расходах. Разберем, как учитывать получение и погашение кредита, в каких случаях задолженность признается доходом и как организациям отражать кредитные операции в бухучете.

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Самое главное:

  • Основная сумма кредита не учитывается ни в доходах, ни в расходах по УСН.

  • В расходы можно включить уплаченные проценты, банковские комиссии и стоимость услуг банка, связанных с кредитом. Погашение основного долга налоговую базу не уменьшает.

  • При переходе с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» учитываются проценты, уплаченные после перехода. 

  • Если долг прощен или задолженность списана по другому законному основанию, ее сумму в общем случае включают во внереализационные доходы.

В каких случаях возникают доходы и расходы, связанные с кредитом

Порядок учета кредита, полученного при применении УСН, имеет свои особенности. В ряде случаев он отражается в доходах и не всегда платежи по нему можно учесть в затратах.

Когда кредит учитывается в доходах по УСН

Полученный на развитие бизнеса и другие предпринимательские цели кредит не учитывается в составе доходов бизнеса на УСН. Дело в том, что у заемщика не возникает экономической выгоды при получении кредитных средств (пп. 10 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК). 

Доход, связанный с кредитом, возникает в следующих случаях: 

  • При прощении долга, невозможности его возврата кредитором и иных причинах, при которых тело кредита остается у заемщика. 

При этом у упрощенца возникает внереализационный доход, который он должен отразить в базе по УСН (п. 18 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК, письмо Минфина от 25.12.2008 № 03-11-05/314).

  • При возврате кредита в виде отступного в неденежной форме.

В этом случае у заемщика возникает доход от реализации имущества, так как фактически он продает свое имущество и возвращает долг. Полученный доход необходимо отразить в базе по УСН на дату передачи отступного в счет погашения кредита (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 28.06.2016 № 03-11-11/37751).

На практике такие случаи встречаются редко и не являются целью получения кредита.

Комиссии и другие расходы на услуги банка

В составе затрат бизнес на УСН «доходы минус расходы» может учесть:

  • Проценты по кредиту.

Проценты начисляются в соответствии с условиями кредитного договора и признаются в расходах на день их фактической уплаты: на дату списания денег с расчетного счета, выплаты из кассы или платежа иным способом (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).

В общем случае проценты учитываются в расходах исходя из фактической ставки по кредитному договору. Специальные правила статьи 269 НК применяются к процентам по контролируемым сделкам, а у организаций — также по контролируемой задолженности. 

  • Расходы на выдачу кредита. 

Сюда включают оплату банковских услуг, в том числе по выдаче кредита и его расчетно-кассовому обслуживанию. Такие расходы признаются на дату списания денег с расчетного счета (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).

  • Комиссию за досрочное погашение кредита.

При досрочном погашении задолженности по кредиту банк может предусматривать взимание фиксированной комиссии. Ее можно учесть во внереализационных расходах (пп. 20 п. 1 ст. 265, пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 27.11.2009 № 03-03-06/1/776).

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Как учитываются платежи по кредиту на УСН 

Учесть в расходах по УСН можно уплаченные проценты и связанные с кредитом банковские расходы, если они отвечают следующим условиям:

  • Проценты и банковские расходы оплачены в период применения объекта «доходы минус расходы». Если кредит получен при объекте «доходы», после перехода можно учесть проценты, фактически уплаченные уже при объекте «доходы минус расходы» (письма Минфина от 29.01.2019 № 03-11-11/4867, ФНС от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14218).

  • Расходы документально подтверждены, экономически обоснованы и направлены на получение дохода. Поэтому проценты и другие расходы по кредиту, полученному на личные нужды, налоговую базу не уменьшают.

  • Кредит получен в денежной форме. Если он был выдан, например, имуществом, учесть в упрощенных расходах платежи по такому кредиту не получится.

Какие затраты по кредиту нельзя учесть в налоговой базе по УСН

Погашение основной суммы кредита не уменьшает налоговую базу по УСН. Получение кредита не признается доходом, а возврат заемных средств — расходом (подп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270, подп. 45 п. 1 ст. 346.16).

Также нельзя учесть:

  • начисленные, но не уплаченные проценты;

  • проценты и банковские расходы, не подтвержденные документами;

  • расходы по кредитам, полученным на личные цели и не связанным с предпринимательской деятельностью.

Штрафы и пени за нарушение кредитного договора можно учесть в расходах после признания должником или вступления в силу решения суда, если санкции уплачены и отвечают общим требованиям к расходам (подп. 13 п. 1 ст. 265, подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК).

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Бухгалтерский учет платежей по кредиту при УСН

Основные документы, регламентирующие порядок бухучета поступлений и затрат по полученным кредитам: ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В бухучете полученные кредитные средства не признаются доходом — основная часть кредита отражается в учете как кредиторская задолженность. Суммы, направленные на ее погашение, — это не расход, а погашение кредиторской задолженности (п. 3 ПБУ 9/99, п. 2 ПБУ 15/2008, п. 3 ПБУ 10/99).

По общему правилу проценты по кредиту учитывают в составе прочих расходов. Проценты, непосредственно связанные с приобретением или созданием инвестиционного актива, включают в стоимость этого актива (п. 7 ПБУ 15/2008)

Проценты относят на расходы равномерно в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от даты реальной уплаты (п. 3, 68 ПБУ 15/2008, п. 11, 14.1, 16, 18 ПБУ 10/99).

Полученные кредиты отражают на счетах:

  • 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», если кредит получен на срок не более 12 месяцев;

  • 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», если срок кредита превышает 12 месяцев.

Для учета основной части кредита и начисленных по нему процентов на счете 66 или 67 открываются отдельные субсчета. Аналитика ведется в разрезе каждого кредитного договора.

Основные бухгалтерские проводки для отражения платежей по кредитам:

Дебет

Кредит

Содержание

Первичный документ

51 (50)

66 (67) / кредит

Заемщиком получен кредит 

Банковская выписка по расчетному счету, при получении кредита наличными — приходный кассовый ордер

66 (67) / кредит

51 (50)

Возврат суммы кредита 

Банковская выписка по расчетному счету, при уплате наличными — расходный кассовый ордер

91.2

66 (67) / проценты

Начислены и отнесены на прочие расходы проценты по кредиту за соответствующий месяц

Кредитный договор

Бухгалтерская справка-расчет

66 (67) / проценты

51 (50)

Уплачены проценты по кредиту 

Банковская выписка по расчетному счету, при уплате наличными — расходный кассовый ордер

В бухгалтерском балансе компании отражают проценты по кредиту, начисленные, но не уплаченные на отчетную дату, так:

  • Как краткосрочное обязательство по строке 1510 раздела V — если на уплату указанных процентов после отчетной даты отводится 12 месяцев.

  • Как долгосрочное обязательство по строке 1410 раздела IV — если проценты могут быть уплачены по завершении 12 месяцев после отчетной даты.

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Подведем итоги

  • Суммы погашения основного долга по кредиту в расходах при УСН не учитываются. Помимо процентов, в расходах можно учесть связанные с кредитом банковские комиссии, услуги банка и другие разрешенные затраты. Основной долг налоговую базу не уменьшает. 

  • Проценты по кредиту можно учесть, если кредит взят на бизнес-цели, есть документальное подтверждение и экономическая обоснованность. 

  • При погашении долга отступным сумму полученного от реализации имущества дохода нужно учесть при УСН.

  • Проценты по кредиту учитываются в расходах на дату списания их с расчетного счета.

  • По общему правилу проценты равномерно признаются прочими расходами независимо от даты уплаты.

Эффективное использование заемных денег для расширения производства, закупки оборудования или пополнения оборотных средств позволяет бизнесу расти, увеличивать выручку и прибыль. Хотя сам по себе кредит с точки зрения налогового и бухгалтерского учета не считается доходом компании, его своевременное получение и грамотное направление на цели развития бизнеса позволяют увеличить доходы от основной деятельности. При разумном управлении кредит становится катализатором роста доходов компании за счет инвестиций в развитие.

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