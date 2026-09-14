Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году

Самое главное:
Основная сумма кредита не учитывается ни в доходах, ни в расходах по УСН.
В расходы можно включить уплаченные проценты, банковские комиссии и стоимость услуг банка, связанных с кредитом. Погашение основного долга налоговую базу не уменьшает.
При переходе с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» учитываются проценты, уплаченные после перехода.
Если долг прощен или задолженность списана по другому законному основанию, ее сумму в общем случае включают во внереализационные доходы.
В каких случаях возникают доходы и расходы, связанные с кредитом
Порядок учета кредита, полученного при применении УСН, имеет свои особенности. В ряде случаев он отражается в доходах и не всегда платежи по нему можно учесть в затратах.
Когда кредит учитывается в доходах по УСН
Полученный на развитие бизнеса и другие предпринимательские цели кредит не учитывается в составе доходов бизнеса на УСН. Дело в том, что у заемщика не возникает экономической выгоды при получении кредитных средств (пп. 10 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК).
Доход, связанный с кредитом, возникает в следующих случаях:
При прощении долга, невозможности его возврата кредитором и иных причинах, при которых тело кредита остается у заемщика.
При этом у упрощенца возникает внереализационный доход, который он должен отразить в базе по УСН (п. 18 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК, письмо Минфина от 25.12.2008 № 03-11-05/314).
При возврате кредита в виде отступного в неденежной форме.
В этом случае у заемщика возникает доход от реализации имущества, так как фактически он продает свое имущество и возвращает долг. Полученный доход необходимо отразить в базе по УСН на дату передачи отступного в счет погашения кредита (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 28.06.2016 № 03-11-11/37751).
На практике такие случаи встречаются редко и не являются целью получения кредита.
Комиссии и другие расходы на услуги банка
В составе затрат бизнес на УСН «доходы минус расходы» может учесть:
Проценты по кредиту.
Проценты начисляются в соответствии с условиями кредитного договора и признаются в расходах на день их фактической уплаты: на дату списания денег с расчетного счета, выплаты из кассы или платежа иным способом (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).
В общем случае проценты учитываются в расходах исходя из фактической ставки по кредитному договору. Специальные правила статьи 269 НК применяются к процентам по контролируемым сделкам, а у организаций — также по контролируемой задолженности.
Расходы на выдачу кредита.
Сюда включают оплату банковских услуг, в том числе по выдаче кредита и его расчетно-кассовому обслуживанию. Такие расходы признаются на дату списания денег с расчетного счета (пп. 9 п. 1 ст. 346.16, пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК).
Комиссию за досрочное погашение кредита.
При досрочном погашении задолженности по кредиту банк может предусматривать взимание фиксированной комиссии. Ее можно учесть во внереализационных расходах (пп. 20 п. 1 ст. 265, пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 27.11.2009 № 03-03-06/1/776).
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Как учитываются платежи по кредиту на УСН
Учесть в расходах по УСН можно уплаченные проценты и связанные с кредитом банковские расходы, если они отвечают следующим условиям:
Проценты и банковские расходы оплачены в период применения объекта «доходы минус расходы». Если кредит получен при объекте «доходы», после перехода можно учесть проценты, фактически уплаченные уже при объекте «доходы минус расходы» (письма Минфина от 29.01.2019 № 03-11-11/4867, ФНС от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14218).
Расходы документально подтверждены, экономически обоснованы и направлены на получение дохода. Поэтому проценты и другие расходы по кредиту, полученному на личные нужды, налоговую базу не уменьшают.
Кредит получен в денежной форме. Если он был выдан, например, имуществом, учесть в упрощенных расходах платежи по такому кредиту не получится.
Какие затраты по кредиту нельзя учесть в налоговой базе по УСН
Погашение основной суммы кредита не уменьшает налоговую базу по УСН. Получение кредита не признается доходом, а возврат заемных средств — расходом (подп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270, подп. 45 п. 1 ст. 346.16).
Также нельзя учесть:
начисленные, но не уплаченные проценты;
проценты и банковские расходы, не подтвержденные документами;
расходы по кредитам, полученным на личные цели и не связанным с предпринимательской деятельностью.
Штрафы и пени за нарушение кредитного договора можно учесть в расходах после признания должником или вступления в силу решения суда, если санкции уплачены и отвечают общим требованиям к расходам (подп. 13 п. 1 ст. 265, подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК).
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Бухгалтерский учет платежей по кредиту при УСН
Основные документы, регламентирующие порядок бухучета поступлений и затрат по полученным кредитам: ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В бухучете полученные кредитные средства не признаются доходом — основная часть кредита отражается в учете как кредиторская задолженность. Суммы, направленные на ее погашение, — это не расход, а погашение кредиторской задолженности (п. 3 ПБУ 9/99, п. 2 ПБУ 15/2008, п. 3 ПБУ 10/99).
По общему правилу проценты по кредиту учитывают в составе прочих расходов. Проценты, непосредственно связанные с приобретением или созданием инвестиционного актива, включают в стоимость этого актива (п. 7 ПБУ 15/2008).
Проценты относят на расходы равномерно в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от даты реальной уплаты (п. 3, 6–8 ПБУ 15/2008, п. 11, 14.1, 16, 18 ПБУ 10/99).
Полученные кредиты отражают на счетах:
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», если кредит получен на срок не более 12 месяцев;
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», если срок кредита превышает 12 месяцев.
Для учета основной части кредита и начисленных по нему процентов на счете 66 или 67 открываются отдельные субсчета. Аналитика ведется в разрезе каждого кредитного договора.
Основные бухгалтерские проводки для отражения платежей по кредитам:
Дебет
Кредит
Содержание
Первичный документ
51 (50)
66 (67) / кредит
Заемщиком получен кредит
Банковская выписка по расчетному счету, при получении кредита наличными — приходный кассовый ордер
66 (67) / кредит
51 (50)
Возврат суммы кредита
Банковская выписка по расчетному счету, при уплате наличными — расходный кассовый ордер
91.2
66 (67) / проценты
Начислены и отнесены на прочие расходы проценты по кредиту за соответствующий месяц
Кредитный договор
Бухгалтерская справка-расчет
66 (67) / проценты
51 (50)
Уплачены проценты по кредиту
Банковская выписка по расчетному счету, при уплате наличными — расходный кассовый ордер
В бухгалтерском балансе компании отражают проценты по кредиту, начисленные, но не уплаченные на отчетную дату, так:
Как краткосрочное обязательство по строке 1510 раздела V — если на уплату указанных процентов после отчетной даты отводится 12 месяцев.
Как долгосрочное обязательство по строке 1410 раздела IV — если проценты могут быть уплачены по завершении 12 месяцев после отчетной даты.
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Подведем итоги
Суммы погашения основного долга по кредиту в расходах при УСН не учитываются. Помимо процентов, в расходах можно учесть связанные с кредитом банковские комиссии, услуги банка и другие разрешенные затраты. Основной долг налоговую базу не уменьшает.
Проценты по кредиту можно учесть, если кредит взят на бизнес-цели, есть документальное подтверждение и экономическая обоснованность.
При погашении долга отступным сумму полученного от реализации имущества дохода нужно учесть при УСН.
Проценты по кредиту учитываются в расходах на дату списания их с расчетного счета.
По общему правилу проценты равномерно признаются прочими расходами независимо от даты уплаты.
Эффективное использование заемных денег для расширения производства, закупки оборудования или пополнения оборотных средств позволяет бизнесу расти, увеличивать выручку и прибыль. Хотя сам по себе кредит с точки зрения налогового и бухгалтерского учета не считается доходом компании, его своевременное получение и грамотное направление на цели развития бизнеса позволяют увеличить доходы от основной деятельности. При разумном управлении кредит становится катализатором роста доходов компании за счет инвестиций в развитие.
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