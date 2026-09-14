Как учитывать платежи по кредитам на УСН «доходы минус расходы» в 2026 году

В каких случаях возникают доходы и расходы, связанные с кредитом

Порядок учета кредита, полученного при применении УСН, имеет свои особенности. В ряде случаев он отражается в доходах и не всегда платежи по нему можно учесть в затратах.

Когда кредит учитывается в доходах по УСН

Полученный на развитие бизнеса и другие предпринимательские цели кредит не учитывается в составе доходов бизнеса на УСН. Дело в том, что у заемщика не возникает экономической выгоды при получении кредитных средств (пп. 10 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК).

Доход, связанный с кредитом, возникает в следующих случаях:

При прощении долга, невозможности его возврата кредитором и иных причинах, при которых тело кредита остается у заемщика.

При этом у упрощенца возникает внереализационный доход, который он должен отразить в базе по УСН (п. 18 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК, письмо Минфина от 25.12.2008 № 03-11-05/314).

При возврате кредита в виде отступного в неденежной форме.

В этом случае у заемщика возникает доход от реализации имущества, так как фактически он продает свое имущество и возвращает долг. Полученный доход необходимо отразить в базе по УСН на дату передачи отступного в счет погашения кредита (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 28.06.2016 № 03-11-11/37751).

На практике такие случаи встречаются редко и не являются целью получения кредита.