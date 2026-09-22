Лизинг или кредит на транспорт: что выгоднее для бизнеса в 2026 году

В чем разница между лизингом и кредитом

При кредите банк выдает деньги, вы покупаете технику и сразу становитесь ее собственником. Транспорт остается в залоге у банка до полного погашения долга. Вы платите ежемесячный взнос — основной долг плюс проценты.

При лизинге лизинговая компания покупает технику и передает ее вам в пользование на срок договора. Собственником до выкупа остается лизингодатель, вы вносите лизинговые платежи и эксплуатируете транспорт. В конце срока техника переходит в вашу собственность по остаточной стоимости (обычно символической).

Главное отличие — в структуре сделки. Кредит финансирует покупку, лизинг финансирует пользование с правом выкупа. Это влияет на требования, документы, налоговый учет и итоговую стоимость.