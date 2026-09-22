Лизинг или кредит на транспорт: что выгоднее для бизнеса в 2026 году

В статье разбираем оба инструмента по критериям: стоимость владения, налоговая экономия, требования к документам и старт сделки. Показываем расчет на примере коммерческого транспорта стоимостью 6 млн рублей и объясняем, когда выгоднее каждый вариант.
В чем разница между лизингом и кредитом
При кредите банк выдает деньги, вы покупаете технику и сразу становитесь ее собственником. Транспорт остается в залоге у банка до полного погашения долга. Вы платите ежемесячный взнос — основной долг плюс проценты.
При лизинге лизинговая компания покупает технику и передает ее вам в пользование на срок договора. Собственником до выкупа остается лизингодатель, вы вносите лизинговые платежи и эксплуатируете транспорт. В конце срока техника переходит в вашу собственность по остаточной стоимости (обычно символической).
Главное отличие — в структуре сделки. Кредит финансирует покупку, лизинг финансирует пользование с правом выкупа. Это влияет на требования, документы, налоговый учет и итоговую стоимость.
Сравнительная таблица: лизинг vs кредит
Критерий
Лизинг
Кредит
Собственник до выкупа
Лизинговая компания
Вы (техника в залоге у банка)
Первоначальный взнос
От 0% до 49%, гибко настраивается
От 10% до 30%, зависит от банка
Требования к документам
Минимальный пакет, решение за 1–3 дня при сумме до 50 млн ₽
Полный пакет: обороты, справки, залог
Учет расходов (ОСН)
Платежи в полном объеме относятся на расходы
Только проценты в расходах, основной долг — нет
Амортизация
Ускоренная амортизация с коэффициентом до 3
Стандартная амортизация
НДС
Вычет частями из каждого платежа
Вычет единовременно при покупке (если техника с НДС)
Для УСН без НДС
Может быть дороже из-за удорожания
Часто выгоднее
Сохранение кредитного лимита
Да, лизинг не всегда учитывается как кредитная нагрузка
Нет, лимит занят
Возвратный вариант
Да (продать свою технику и взять в лизинг обратно)
Нет
Налоговые преимущества лизинга
Лизинг устроен так, чтобы расходы на технику учитывались в налоговой базе.
Лизинговые платежи в расходах. Ежемесячный платеж в полном объеме уменьшает базу по налогу на прибыль. Это не только возврат стоимости техники, но и полноценный расход текущего периода.
Ускоренная амортизация. К предмету лизинга применяют повышающий коэффициент — до 3. Стоимость списывается быстрее, чем при прямой покупке. Транспорт, работающий в несколько смен или в агрессивной среде, амортизируется еще интенсивнее.
НДС к вычету частями. Компания на общей системе налогообложения возвращает НДС не единой суммой при покупке, а частями по мере внесения платежей. Это мягче для денежного потока.
Для бизнеса на УСН эти преимущества работают не в полной мере, поэтому лизинг может оказаться дороже кредита.
Лизинг для бизнеса
Гибкость графика платежей
График лизинга настраивается под денежные потоки бизнеса.
Аннуитетный график — равные суммы на весь срок, подходит для стабильной выручки.
Убывающий график — первые платежи больше, к концу срока уменьшаются. Позволяет быстрее рассчитаться с частью стоимости.
Сезонный график — платеж привязан к пику выручки. Удобно для перевозок, сельского хозяйства, строительства и торговли, где доходы распределены неравномерно.
Аванс влияет на структуру сделки: чем он выше, тем ниже итоговая сумма выплат, чем ниже — тем меньше нагрузка на старте. Аванс от 0% дает возможность обновить технику, не изымая значительные суммы из текущей деятельности.
Расчет на примере: коммерческий транспорт за 6 млн рублей
Возьмем компанию на общей системе налогообложения (ОСН), которая покупает легкий коммерческий транспорт за 6 млн рублей.
Вариант 1. Лизинг
Стоимость техники: 6 000 000 ₽.
Аванс: 10% (600 000 ₽).
Срок: 5 лет (60 месяцев).
Удорожание: 25% (~1 500 000 ₽).
Итого к выплате: 7 500 000 ₽.
Ежемесячный платеж: ~115 000 ₽.
Налоговая экономия:
Лизинговые платежи в расходах: 7 500 000 ₽.
Экономия на налоге на прибыль (25%): 1 875 000 ₽.
НДС к вычету из платежей (22%): ~1 430 000 ₽.
Реальная стоимость владения: ~4 195 000 ₽.
Вариант 2. Кредит
Стоимость техники: 6 000 000 ₽.
Первоначальный взнос: 20% (1 200 000 ₽).
Сумма кредита: 4 800 000 ₽.
Срок: 5 лет (60 месяцев).
Ставка: 18% годовых.
Переплата по процентам: ~2 300 000 ₽.
Итого к выплате: 8 300 000 ₽.
Ежемесячный платеж: ~135 000 ₽.
Налоговая экономия:
Проценты в расходах: 2 300 000 ₽.
Экономия на налоге на прибыль (25%): 575 000 ₽.
НДС к вычету при покупке (22%): ~1 080 000 ₽.
Стандартная амортизация техники.
Реальная стоимость владения: ~5 645 000 ₽.
Итог: в данном примере лизинг экономит компании на ОСН ~1 450 000 ₽ за 5 лет по сравнению с кредитом.
Возвратный лизинг: деньги под имеющийся транспорт
Возвратный лизинг — инструмент для ситуации, когда техника уже есть, а деньги нужны на другие цели. Вы продаете банку собственный транспорт и сразу получаете его обратно в лизинг. Техника остается в работе, останавливать ее не требуется.
Решает две задачи:
Пополнить средства на текущую деятельность под уже имеющееся имущество (обычно до 80% рыночной стоимости).
Сохранить кредитный лимит, который можно оставить под другие проекты.
Когда кредит предпочтительнее
Лизинг подходит не всем. Есть ситуации, где прямая покупка в кредит выгоднее.
Бизнес на УСН без НДС. Вы не возвращаете налог из платежей и реже получаете выгоду от снижения базы. Удорожание в лизинге может перекрыть экономию.
Есть ликвидное обеспечение и сильная кредитная история. Ставка по кредиту может оказаться ниже.
Деньги нужны не под конкретную технику, а на несколько задач — ремонт, расширение, закупку материалов.
Срок службы техники невелик и менять ее вы не планируете. Прямая покупка может быть понятнее.
Лизинг для бизнеса
Условия лизинга в БСПБ
Банк «Санкт-Петербург» предоставляет лизинг через собственную компанию БСПБ.Лизинг. Сделка оформляется по принципу одного окна: вы работаете со знакомым банком, без цепочки посредников.
Что можно взять в лизинг:
легковые автомобили (новые и с пробегом)
легкий и грузовой коммерческий транспорт
прицепы и полуприцепы
колесная и гусеничная спецтехника
автобусы
оборудование
Условия:
аванс от 0%
срок до 5 лет
сумма от 500 тыс. до 50 млн ₽
без подтверждения оборотов при покупке транспорта
без жестких требований к предмету лизинга при сумме до 20 млн ₽
решение по заявке до 50 млн ₽ на основе автоматизированного скоринга
гибкие типы платежей: аннуитетный, убывающий, сезонный
возвратный лизинг
БСПБ работает 35 лет, рейтинг АКРА AA+(RU). Условия фиксируются в договоре и не меняются без предупреждения.
Чек-лист: как выбрать между лизингом и кредитом
Определите налоговый режим. На ОСН с НДС лизинг, как правило, выгоднее. На УСН без НДС — считайте оба варианта.
Посчитайте реальную стоимость владения. Не ставку, а полную сумму выплат минус налоговая экономия.
Оцените стартовую нагрузку. Если нужен минимальный аванс — лизинг дает больше гибкости.
Проверьте кредитный лимит. Если планируете другие займы — лизинг часто не занимает лимит.
Учтите график денежных потоков. Сезонный бизнес выиграет от гибкого графика лизинга.
Как получить лизинг в БСПБ
Оставьте заявку на сайте банка. Персональный менеджер свяжется с вами, поможет рассчитать условия и подготовить документы. Решение по заявке до 50 млн рублей принимается в кратчайшие сроки.
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