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БСПБ
Лизинг
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Лизинг или кредит на транспорт: что выгоднее для бизнеса в 2026 году

Лизинг или кредит на транспорт: что выгоднее для бизнеса в 2026 году

Транспорт теряет ресурс быстрее, чем бизнес успевает сформировать финансовый резерв на новый. Парк нужно обновлять или расширять, а выбор между лизингом и кредитом многие предприниматели до сих пор принимают интуитивно.

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В статье разбираем оба инструмента по критериям: стоимость владения, налоговая экономия, требования к документам и старт сделки. Показываем расчет на примере коммерческого транспорта стоимостью 6 млн рублей и объясняем, когда выгоднее каждый вариант.

В чем разница между лизингом и кредитом

При кредите банк выдает деньги, вы покупаете технику и сразу становитесь ее собственником. Транспорт остается в залоге у банка до полного погашения долга. Вы платите ежемесячный взнос — основной долг плюс проценты.

При лизинге лизинговая компания покупает технику и передает ее вам в пользование на срок договора. Собственником до выкупа остается лизингодатель, вы вносите лизинговые платежи и эксплуатируете транспорт. В конце срока техника переходит в вашу собственность по остаточной стоимости (обычно символической).

Главное отличиев структуре сделки. Кредит финансирует покупку, лизинг финансирует пользование с правом выкупа. Это влияет на требования, документы, налоговый учет и итоговую стоимость.

Сравнительная таблица: лизинг vs кредит

Критерий

Лизинг

Кредит

Собственник до выкупа

Лизинговая компания

Вы (техника в залоге у банка)

Первоначальный взнос

От 0% до 49%, гибко настраивается

От 10% до 30%, зависит от банка

Требования к документам

Минимальный пакет, решение за 1–3 дня при сумме до 50 млн ₽

Полный пакет: обороты, справки, залог

Учет расходов (ОСН)

Платежи в полном объеме относятся на расходы

Только проценты в расходах, основной долг — нет

Амортизация

Ускоренная амортизация с коэффициентом до 3

Стандартная амортизация

НДС

Вычет частями из каждого платежа

Вычет единовременно при покупке (если техника с НДС)

Для УСН без НДС

Может быть дороже из-за удорожания

Часто выгоднее

Сохранение кредитного лимита

Да, лизинг не всегда учитывается как кредитная нагрузка

Нет, лимит занят

Возвратный вариант

Да (продать свою технику и взять в лизинг обратно)

Нет

Налоговые преимущества лизинга

Лизинг устроен так, чтобы расходы на технику учитывались в налоговой базе.

  • Лизинговые платежи в расходах. Ежемесячный платеж в полном объеме уменьшает базу по налогу на прибыль. Это не только возврат стоимости техники, но и полноценный расход текущего периода.

  • Ускоренная амортизация. К предмету лизинга применяют повышающий коэффициент — до 3. Стоимость списывается быстрее, чем при прямой покупке. Транспорт, работающий в несколько смен или в агрессивной среде, амортизируется еще интенсивнее.

  • НДС к вычету частями. Компания на общей системе налогообложения возвращает НДС не единой суммой при покупке, а частями по мере внесения платежей. Это мягче для денежного потока.

Для бизнеса на УСН эти преимущества работают не в полной мере, поэтому лизинг может оказаться дороже кредита.

Лизинг для бизнеса

Гибкость графика платежей

График лизинга настраивается под денежные потоки бизнеса.

  • Аннуитетный график — равные суммы на весь срок, подходит для стабильной выручки.

  • Убывающий график — первые платежи больше, к концу срока уменьшаются. Позволяет быстрее рассчитаться с частью стоимости.

  • Сезонный график — платеж привязан к пику выручки. Удобно для перевозок, сельского хозяйства, строительства и торговли, где доходы распределены неравномерно.

  • Аванс влияет на структуру сделки: чем он выше, тем ниже итоговая сумма выплат, чем ниже — тем меньше нагрузка на старте. Аванс от 0% дает возможность обновить технику, не изымая значительные суммы из текущей деятельности.

Расчет на примере: коммерческий транспорт за 6 млн рублей

Возьмем компанию на общей системе налогообложения (ОСН), которая покупает легкий коммерческий транспорт за 6 млн рублей.

Вариант 1. Лизинг

  • Стоимость техники: 6 000 000 ₽.

  • Аванс: 10% (600 000 ₽).

  • Срок: 5 лет (60 месяцев).

  • Удорожание: 25% (~1 500 000 ₽).

  • Итого к выплате: 7 500 000 ₽.

  • Ежемесячный платеж: ~115 000 ₽.

Налоговая экономия:

  • Лизинговые платежи в расходах: 7 500 000 ₽.

  • Экономия на налоге на прибыль (25%): 1 875 000 ₽.

  • НДС к вычету из платежей (22%): ~1 430 000 ₽.

  • Реальная стоимость владения: ~4 195 000 ₽.

Вариант 2. Кредит

  • Стоимость техники: 6 000 000 ₽.

  • Первоначальный взнос: 20% (1 200 000 ₽).

  • Сумма кредита: 4 800 000 ₽.

  • Срок: 5 лет (60 месяцев).

  • Ставка: 18% годовых.

  • Переплата по процентам: ~2 300 000 ₽.

  • Итого к выплате: 8 300 000 ₽.

  • Ежемесячный платеж: ~135 000 ₽.

Налоговая экономия:

  • Проценты в расходах: 2 300 000 ₽.

  • Экономия на налоге на прибыль (25%): 575 000 ₽.

  • НДС к вычету при покупке (22%): ~1 080 000 ₽.

  • Стандартная амортизация техники.

  • Реальная стоимость владения: ~5 645 000 ₽.

Итог: в данном примере лизинг экономит компании на ОСН ~1 450 000 ₽ за 5 лет по сравнению с кредитом.

Возвратный лизинг: деньги под имеющийся транспорт

Возвратный лизинг — инструмент для ситуации, когда техника уже есть, а деньги нужны на другие цели. Вы продаете банку собственный транспорт и сразу получаете его обратно в лизинг. Техника остается в работе, останавливать ее не требуется.

Решает две задачи:

  1. Пополнить средства на текущую деятельность под уже имеющееся имущество (обычно до 80% рыночной стоимости).

  2. Сохранить кредитный лимит, который можно оставить под другие проекты.

Когда кредит предпочтительнее

Лизинг подходит не всем. Есть ситуации, где прямая покупка в кредит выгоднее.

  • Бизнес на УСН без НДС. Вы не возвращаете налог из платежей и реже получаете выгоду от снижения базы. Удорожание в лизинге может перекрыть экономию.

  • Есть ликвидное обеспечение и сильная кредитная история. Ставка по кредиту может оказаться ниже.

  • Деньги нужны не под конкретную технику, а на несколько задач — ремонт, расширение, закупку материалов.

  • Срок службы техники невелик и менять ее вы не планируете. Прямая покупка может быть понятнее.

Лизинг для бизнеса

Условия лизинга в БСПБ

Банк «Санкт-Петербург» предоставляет лизинг через собственную компанию БСПБ.Лизинг. Сделка оформляется по принципу одного окна: вы работаете со знакомым банком, без цепочки посредников.

Что можно взять в лизинг:

  • легковые автомобили (новые и с пробегом)

  • легкий и грузовой коммерческий транспорт

  • прицепы и полуприцепы

  • колесная и гусеничная спецтехника

  • автобусы

  • оборудование

Условия:

  • аванс от 0%

  • срок до 5 лет

  • сумма от 500 тыс. до 50 млн ₽

  • без подтверждения оборотов при покупке транспорта

  • без жестких требований к предмету лизинга при сумме до 20 млн ₽

  • решение по заявке до 50 млн ₽ на основе автоматизированного скоринга

  • гибкие типы платежей: аннуитетный, убывающий, сезонный

  • возвратный лизинг

БСПБ работает 35 лет, рейтинг АКРА AA+(RU). Условия фиксируются в договоре и не меняются без предупреждения.

Чек-лист: как выбрать между лизингом и кредитом

  1. Определите налоговый режим. На ОСН с НДС лизинг, как правило, выгоднее. На УСН без НДС — считайте оба варианта.

  2. Посчитайте реальную стоимость владения. Не ставку, а полную сумму выплат минус налоговая экономия.

  3. Оцените стартовую нагрузку. Если нужен минимальный аванс — лизинг дает больше гибкости.

  4. Проверьте кредитный лимит. Если планируете другие займы — лизинг часто не занимает лимит.

  5. Учтите график денежных потоков. Сезонный бизнес выиграет от гибкого графика лизинга.

Как получить лизинг в БСПБ

Оставьте заявку на сайте банка. Персональный менеджер свяжется с вами, поможет рассчитать условия и подготовить документы. Решение по заявке до 50 млн рублей принимается в кратчайшие сроки.

Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFGrY6Tb

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