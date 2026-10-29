Лизинг автомобиля в 2026–2027 годах: налог на прибыль, НДС и транспортный налог 

Амортизацию начисляет лизингодатель. Начисление начинается с 1 числа месяца после месяца передачи автомобиля лизингополучателю (п. 4 ст. 259 НК). В зависимости от амортизационной группы можно применять повышающий коэффициент не выше 3.

В первоначальную стоимость машины входят расходы на покупку, доставку и доведение до состояния, пригодного к использованию. Налоги, которые принимают к вычету или включают в расходы, в первоначальную стоимость не включают (ст. 256, п. 1 ст. 257 НК).

Если по договору лизингодатель отвечает за техобслуживание, ремонт и содержание переданного в лизинг авто, такие затраты можно списать на внереализационные расходы (п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 1 ст. 265 НК).

Договор, заключенный ранее 2022 года, может предусматривать учет лизингового авто на балансе лизингополучателя. Тогда амортизацию начисляет он. Лизингодатель включает затраты на покупку авто в прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК). При методе начисления лизингодатель признает расходы в отчетных (налоговых) периодах, когда договор предусматривает уплату лизинговых платежей, пропорционально этим платежам. В итоге всю сумму затрат лизингодатель признает в расходах в течение срока действия договора.

Лизинговые платежи лизингодатель признает в доходах одним из способов, зафиксированных в учетной политике:

на последний день каждого месяца или иного расчетного периода, который установлен договором;

на последний день отчетного (налогового) периода.

При методе начисления лизинговые платежи включают в доходы, даже если оплата от лизингополучателя еще не поступила (п. 1 ст. 271 НК).

Выкупная цена (п. 3 ст. 271 НК):

Если в составе лизинговых платежей, поступивших до реализации автомобиля, выделена выкупная цена, каждый платеж в ее части для лизингодателя является авансом и в доходы не включается. Выкупную цену признают в доходах при реализации авто на дату перехода права собственности к лизингополучателю.

Если выкупная цена указана в договоре отдельно и в составе лизинговых платежей не выделена, каждый лизинговый платеж учитывают как доход от реализации услуг лизинга. Доход в виде выкупной цены признают в момент перехода права собственности на авто к лизингополучателю.

Остаточную стоимость лизингового автомобиля относят на расходы в момент его выкупа лизингополучателем (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК).

Если договор автолизинга заключен ранее 2022 года и авто учитывалось на балансе лизингополучателя, в момент выкупа он учитывает не признанный ранее в расходах остаток стоимости машины (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК).

Лизинговые платежи лизингополучатель отражает в прочих расходах, связанных с производством и реализацией, на последний день отчетного периода. Если в них входит выкупная цена, в расходах платежи признают за вычетом этой цены. Расходы подтверждают договором, актом о передаче авто лизингополучателю и платежными документами. Ежемесячные акты нужны, только если это предусмотрено договором (пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067).

Выкупную цену лизингополучатель учитывает в расходах только после выкупа авто, независимо от того, на чьем балансе оно числится (п. 14 ст. 270 НК, письмо Минфина от 28.01.2019 № 03-03-06/1/4571).

Если выкупная стоимость машины выделена отдельной суммой в договоре или в сумме лизинговых платежей, лизингополучатель учитывает ее в первоначальной стоимости ОС и списывает через амортизацию. Срок полезного использования по выкупленному авто нужно уменьшить на время его эксплуатации до выкупа.

Если выкупная стоимость авто не выделена в договоре и в лизинговых платежах, на момент перехода права собственности к лизингополучателю расходы на содержание авто и лизинговые платежи у него уже учтены. Формировать первоначальную стоимость авто и начислять амортизацию не нужно.