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Лизинг автомобиля в 2026–2027 годах: налог на прибыль, НДС и транспортный налог 

Лизинг автомобиля в 2026–2027 годах: налог на прибыль, НДС и транспортный налог 

Лизинг автомобиля позволяет получить машину без крупной суммы из оборота. Автолизинг — это долгосрочная аренда транспорта с последующим выкупом. Рассказываем, как вести налоговый учет лизинга авто в 2026–2027 годах.

3 открытия

Самое главное

  • Стороны договора лизинга авто: лизингодатель (владеет автомобилем) и лизингополучатель (берет авто в аренду).

  • Автомобиль переходит в собственность лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей и выкупной стоимости.

  • Если договор лизинга заключен в 2022 году или позже, налоговый учет лизингового автомобиля ведет только лизингодатель.

  • НДС по лизинговым платежам считают в обычном порядке. Лизингополучатель принимает входной налог к вычету, если применяет ставку 22%.

  • Транспортный налог платит сторона, которая зарегистрировала авто в ГИБДД.

Особенности автолизинга: стороны и предмет договора

Лизингодатель и лизингополучатель заключают договор финансовой аренды (лизинга) на условиях ст. 665, 666 ГК:

  • Предмет договора — конкретный автомобиль, который нужен лизингополучателю.

  • Лизингодатель покупает автомобиль в собственность на свои деньги и передает его в пользование лизингополучателю.

  • Лизингополучатель арендует авто у лизингодателя за плату по согласованному графику.

  • Автомобиль принадлежит лизингодателю. Он переходит в собственность лизингополучателя только после внесения всех лизинговых платежей, включая выкупную цену.

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Налогообложение при автолизинге: налог на прибыль, НДС и транспортный налог 

Операции по автолизингу лизингодатель и лизингополучатель учитывают по-разному. Порядок зависит от условий договора и года его заключения.

Налог на прибыль: учет у лизингодателя

Амортизацию начисляет лизингодатель. Начисление начинается с 1 числа месяца после месяца передачи автомобиля лизингополучателю (п. 4 ст. 259 НК). В зависимости от амортизационной группы можно применять повышающий коэффициент не выше 3.

В первоначальную стоимость машины входят расходы на покупку, доставку и доведение до состояния, пригодного к использованию. Налоги, которые принимают к вычету или включают в расходы, в первоначальную стоимость не включают (ст. 256, п. 1 ст. 257 НК).

Если по договору лизингодатель отвечает за техобслуживание, ремонт и содержание переданного в лизинг авто, такие затраты можно списать на внереализационные расходы (п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 1 ст. 265 НК).

Договор, заключенный ранее 2022 года, может предусматривать учет лизингового авто на балансе лизингополучателя. Тогда амортизацию начисляет он. Лизингодатель включает затраты на покупку авто в прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК). При методе начисления лизингодатель признает расходы в отчетных (налоговых) периодах, когда договор предусматривает уплату лизинговых платежей, пропорционально этим платежам. В итоге всю сумму затрат лизингодатель признает в расходах в течение срока действия договора.

Лизинговые платежи лизингодатель признает в доходах одним из способов, зафиксированных в учетной политике:

  • на последний день каждого месяца или иного расчетного периода, который установлен договором;

  • на последний день отчетного (налогового) периода.

При методе начисления лизинговые платежи включают в доходы, даже если оплата от лизингополучателя еще не поступила (п. 1 ст. 271 НК).

Выкупная цена (п. 3 ст. 271 НК):

  • Если в составе лизинговых платежей, поступивших до реализации автомобиля, выделена выкупная цена, каждый платеж в ее части для лизингодателя является авансом и в доходы не включается. Выкупную цену признают в доходах при реализации авто на дату перехода права собственности к лизингополучателю.

  • Если выкупная цена указана в договоре отдельно и в составе лизинговых платежей не выделена, каждый лизинговый платеж учитывают как доход от реализации услуг лизинга. Доход в виде выкупной цены признают в момент перехода права собственности на авто к лизингополучателю.

Остаточную стоимость лизингового автомобиля относят на расходы в момент его выкупа лизингополучателем (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК).

Если договор автолизинга заключен ранее 2022 года и авто учитывалось на балансе лизингополучателя, в момент выкупа он учитывает не признанный ранее в расходах остаток стоимости машины (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК).

Лизинговые платежи лизингополучатель отражает в прочих расходах, связанных с производством и реализацией, на последний день отчетного периода. Если в них входит выкупная цена, в расходах платежи признают за вычетом этой цены. Расходы подтверждают договором, актом о передаче авто лизингополучателю и платежными документами. Ежемесячные акты нужны, только если это предусмотрено договором (пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067).

Выкупную цену лизингополучатель учитывает в расходах только после выкупа авто, независимо от того, на чьем балансе оно числится (п. 14 ст. 270 НК, письмо Минфина от 28.01.2019 № 03-03-06/1/4571).

Если выкупная стоимость машины выделена отдельной суммой в договоре или в сумме лизинговых платежей, лизингополучатель учитывает ее в первоначальной стоимости ОС и списывает через амортизацию. Срок полезного использования по выкупленному авто нужно уменьшить на время его эксплуатации до выкупа.

Если выкупная стоимость авто не выделена в договоре и в лизинговых платежах, на момент перехода права собственности к лизингополучателю расходы на содержание авто и лизинговые платежи у него уже учтены. Формировать первоначальную стоимость авто и начислять амортизацию не нужно.

Главные преимущества лизинга автомобиля с Банком «Санкт-Петербург»:

  • аванс от 0%;

  • сумма от 500 тыс. до 50 млн рублей;

  • долгосрочное финансирование до 5 лет;

  • нет жестких требований к предмету лизинга при сумме до 20 млн рублей;

  • новое и б/у оборудование;

  • оперативное согласование сделки;

  • возвратный лизинг;

  • гибкая система платежей.

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НДС при лизинге автомобиля

Когда обе стороны договора лизинга являются плательщиками НДС:

  • лизингодатель начисляет НДС на сумму лизинговых платежей и по каждому платежу выдает счета-фактуры с выделенной суммой налога;

  • лизингополучатель принимает входной НДС к вычету, если применяет ставку 22% и использует лизинговый автомобиль в деятельности, облагаемой НДС.

При передаче автомобиля в лизинг лизингодатель НДС не начисляет: это не реализация (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Лизингодатель может принять к вычету входной НДС с затрат на автомобиль, например с расходов на доставку.

Лизингодатель начисляет НДС на лизинговые платежи и выкупную стоимость. Лизингополучатель принимает входной налог к вычету. Неважно, платит он выкупную стоимость отдельно или в составе лизинговых платежей.

Чтобы принять входной налог к вычету, лизингополучателю нужны:

  • договор лизинга с графиком платежей;

  • акт приема-передачи автомобиля;

  • счета-фактуры лизингодателя по лизинговым платежам;

  • платежные документы.

Если лизингополучатель не плательщик НДС, он включает входной налог в расходы.

Лизинг для бизнеса

Транспортный налог при лизинге автомобиля

Транспортный налог по автомобилю в лизинге платит лизингодатель или лизингополучатель — тот, на кого транспортное средство зарегистрировано в ГИБДД. Баланс не важен (п. 2 ст. 20 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ, ст. 357 НК, письмо Минфина от 03.02.2026 № 03-05-04-04/7554). Стороны договариваются, кто регистрирует авто, и закрепляют это в договоре или допсоглашении:

  • Если транспортный налог платит лизингодатель, он вправе увеличить на его сумму лизинговые платежи и предъявить к оплате лизингополучателю.

  • Если транспортный налог платит лизингополучатель, он регистрирует ТС в ГИБДД по месту своего нахождения. Такая госрегистрация временная — она действует, пока действует договор автолизинга.

  • Если авто одновременно зарегистрировано на лизингодателя (постоянно) и на лизингополучателя (временно на срок договора), налог платит лизингодатель (письмо Минфина от 17.08.2015 № 03-05-06-04/47422).

Транспортный налог платят на любом налоговом режиме:

  • За отчетные периоды (I, II и III кварталы) платят авансовые платежи — ¼ суммы налога за год. Срок уплаты — 28 число месяца после истекшего квартала.

  • Годовой налог уменьшают на сумму ранее уплаченных авансов. Срок уплаты — 1 марта года, следующего за отчетным.

  • Декларацию по транспортному налогу подавать не нужно. Перед уплатой авансов и налога, не позже 25 числа месяца, в котором наступает срок платежа, подают уведомления по ЕНП об исчисленной сумме.

  • С 2027 года уведомления по транспортному налогу отменяются. Налог и авансы платят на основании сообщений ИФНС. Сроки уплаты тоже изменятся: авансы — не позднее 28 числа второго месяца после истекшего квартала, налог — не позднее 28 марта года, следующего за отчетным (п. 1, 2 ст. 363 НК в ред. закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Рассчитывайте транспортный налог по ставкам региона, в котором зарегистрировано ТС. Их можно узнать в налоговой инспекции или на сайте ФНС, выбрав регион.

Налоговая база по транспортному налогу — мощность двигателя лизингового автомобиля. Сумма налога — база, умноженная на ставку. К дорогостоящим машинам применяйте повышающий коэффициент (п. 2 ст. 362 НК).

Если зарегистрировали или сняли с учета лизинговое ТС в середине года, считайте налог пропорционально числу полных месяцев регистрации. Месяц регистрации принимают за полный, если регистрация произошла до 15 числа. Месяц снятия с регистрации считают полным, если это произошло после 15 числа.

Частые вопросы о лизинге автомобиля: ответы

Ниже — ответы на частые вопросы. Они помогут проверить документы и учет.

Какие документы нужны при лизинге автомобиля?

Чтобы у налоговой не возникло вопросов, проверьте наличие документов:

  • договор лизинга ТС с графиком платежей;

  • акт приема-передачи лизингового ТС;

  • счета-фактуры или УПД лизингодателя на каждый платеж;

  • платежные поручения, которые подтверждают оплату лизингополучателем;

  • акт выкупа лизингового ТС по завершении срока договора;

  • акт сверки взаиморасчетов между сторонами;

  • документы по автомобилю и его эксплуатации: о регистрации в ГИБДД, страховые полисы, путевые листы и другие.

Как лизингополучатель на УСН учитывает лизинговые платежи?

Если применяется УСН «доходы», расходы, включая лизинговые платежи, не учитываются.

При УСН «доходы минус расходы» платежи по договору лизинга учитывайте в расходах кассовым методом — на дату фактической оплаты лизингодателю. Если платите авансом, платежи включайте в расходы по окончании оплачиваемого периода (пп. 4 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК).

После перехода к вам права собственности и ввода ТС в эксплуатацию включите в расходы его выкупную стоимость по правилам для ОС (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК).

НДС по лизинговым платежам принимайте к вычету, только если применяете ставку 22%. При пониженных ставках 5% и 7%, а также при освобождении от НДС вычет недоступен.

Лизинг для бизнеса

Как лизингодателю учесть возврат лизингового ТС?

При возврате лизингового авто возможны два варианта налогового учета (п. 1 ст. 268 НК, письмо Минфина от 19.12.2025 № 03-03-06/1/123916):

  • Полученный обратно автомобиль лизингодатель использует в своей деятельности. Он продолжит начислять амортизацию по ТС, но без повышающего коэффициента, если он применялся.

  • Полученный обратно автомобиль решено продать третьим лицам, и до продажи он не используется в деятельности лизингодателя. Амортизацию за этот период не включают в расходы по налогу на прибыль. Остаточную стоимость ТС учитывают в расходах при его реализации.

Чтобы получить автомобиль в лизинг в Банке «Санкт-Петербург», оставьте заявку на сайте банка. Персональный менеджер поможет подготовить документы и рассчитать условия, а решение по заявке примут в кратчайшие сроки.

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