Лизинг автомобиля в 2026–2027 годах: налог на прибыль, НДС и транспортный налог 

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Стороны договора лизинга авто: лизингодатель (владеет автомобилем) и лизингополучатель (берет авто в аренду).
Автомобиль переходит в собственность лизингополучателя после выплаты всех лизинговых платежей и выкупной стоимости.
Если договор лизинга заключен в 2022 году или позже, налоговый учет лизингового автомобиля ведет только лизингодатель.
НДС по лизинговым платежам считают в обычном порядке. Лизингополучатель принимает входной налог к вычету, если применяет ставку 22%.
Транспортный налог платит сторона, которая зарегистрировала авто в ГИБДД.
Особенности автолизинга: стороны и предмет договора
Лизингодатель и лизингополучатель заключают договор финансовой аренды (лизинга) на условиях ст. 665, 666 ГК:
Предмет договора — конкретный автомобиль, который нужен лизингополучателю.
Лизингодатель покупает автомобиль в собственность на свои деньги и передает его в пользование лизингополучателю.
Лизингополучатель арендует авто у лизингодателя за плату по согласованному графику.
Автомобиль принадлежит лизингодателю. Он переходит в собственность лизингополучателя только после внесения всех лизинговых платежей, включая выкупную цену.
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Налогообложение при автолизинге: налог на прибыль, НДС и транспортный налог
Операции по автолизингу лизингодатель и лизингополучатель учитывают по-разному. Порядок зависит от условий договора и года его заключения.
Налог на прибыль: учет у лизингодателя
Амортизацию начисляет лизингодатель. Начисление начинается с 1 числа месяца после месяца передачи автомобиля лизингополучателю (п. 4 ст. 259 НК). В зависимости от амортизационной группы можно применять повышающий коэффициент не выше 3.
В первоначальную стоимость машины входят расходы на покупку, доставку и доведение до состояния, пригодного к использованию. Налоги, которые принимают к вычету или включают в расходы, в первоначальную стоимость не включают (ст. 256, п. 1 ст. 257 НК).
Если по договору лизингодатель отвечает за техобслуживание, ремонт и содержание переданного в лизинг авто, такие затраты можно списать на внереализационные расходы (п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 1 ст. 265 НК).
Договор, заключенный ранее 2022 года, может предусматривать учет лизингового авто на балансе лизингополучателя. Тогда амортизацию начисляет он. Лизингодатель включает затраты на покупку авто в прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК). При методе начисления лизингодатель признает расходы в отчетных (налоговых) периодах, когда договор предусматривает уплату лизинговых платежей, пропорционально этим платежам. В итоге всю сумму затрат лизингодатель признает в расходах в течение срока действия договора.
Лизинговые платежи лизингодатель признает в доходах одним из способов, зафиксированных в учетной политике:
на последний день каждого месяца или иного расчетного периода, который установлен договором;
на последний день отчетного (налогового) периода.
При методе начисления лизинговые платежи включают в доходы, даже если оплата от лизингополучателя еще не поступила (п. 1 ст. 271 НК).
Выкупная цена (п. 3 ст. 271 НК):
Если в составе лизинговых платежей, поступивших до реализации автомобиля, выделена выкупная цена, каждый платеж в ее части для лизингодателя является авансом и в доходы не включается. Выкупную цену признают в доходах при реализации авто на дату перехода права собственности к лизингополучателю.
Если выкупная цена указана в договоре отдельно и в составе лизинговых платежей не выделена, каждый лизинговый платеж учитывают как доход от реализации услуг лизинга. Доход в виде выкупной цены признают в момент перехода права собственности на авто к лизингополучателю.
Остаточную стоимость лизингового автомобиля относят на расходы в момент его выкупа лизингополучателем (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК).
Если договор автолизинга заключен ранее 2022 года и авто учитывалось на балансе лизингополучателя, в момент выкупа он учитывает не признанный ранее в расходах остаток стоимости машины (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК).
Лизинговые платежи лизингополучатель отражает в прочих расходах, связанных с производством и реализацией, на последний день отчетного периода. Если в них входит выкупная цена, в расходах платежи признают за вычетом этой цены. Расходы подтверждают договором, актом о передаче авто лизингополучателю и платежными документами. Ежемесячные акты нужны, только если это предусмотрено договором (пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК, письмо Минфина от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067).
Выкупную цену лизингополучатель учитывает в расходах только после выкупа авто, независимо от того, на чьем балансе оно числится (п. 14 ст. 270 НК, письмо Минфина от 28.01.2019 № 03-03-06/1/4571).
Если выкупная стоимость машины выделена отдельной суммой в договоре или в сумме лизинговых платежей, лизингополучатель учитывает ее в первоначальной стоимости ОС и списывает через амортизацию. Срок полезного использования по выкупленному авто нужно уменьшить на время его эксплуатации до выкупа.
Если выкупная стоимость авто не выделена в договоре и в лизинговых платежах, на момент перехода права собственности к лизингополучателю расходы на содержание авто и лизинговые платежи у него уже учтены. Формировать первоначальную стоимость авто и начислять амортизацию не нужно.
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НДС при лизинге автомобиля
Когда обе стороны договора лизинга являются плательщиками НДС:
лизингодатель начисляет НДС на сумму лизинговых платежей и по каждому платежу выдает счета-фактуры с выделенной суммой налога;
лизингополучатель принимает входной НДС к вычету, если применяет ставку 22% и использует лизинговый автомобиль в деятельности, облагаемой НДС.
При передаче автомобиля в лизинг лизингодатель НДС не начисляет: это не реализация (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).
Лизингодатель может принять к вычету входной НДС с затрат на автомобиль, например с расходов на доставку.
Лизингодатель начисляет НДС на лизинговые платежи и выкупную стоимость. Лизингополучатель принимает входной налог к вычету. Неважно, платит он выкупную стоимость отдельно или в составе лизинговых платежей.
Чтобы принять входной налог к вычету, лизингополучателю нужны:
договор лизинга с графиком платежей;
акт приема-передачи автомобиля;
счета-фактуры лизингодателя по лизинговым платежам;
платежные документы.
Если лизингополучатель не плательщик НДС, он включает входной налог в расходы.
Лизинг для бизнеса
Транспортный налог при лизинге автомобиля
Транспортный налог по автомобилю в лизинге платит лизингодатель или лизингополучатель — тот, на кого транспортное средство зарегистрировано в ГИБДД. Баланс не важен (п. 2 ст. 20 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ, ст. 357 НК, письмо Минфина от 03.02.2026 № 03-05-04-04/7554). Стороны договариваются, кто регистрирует авто, и закрепляют это в договоре или допсоглашении:
Если транспортный налог платит лизингодатель, он вправе увеличить на его сумму лизинговые платежи и предъявить к оплате лизингополучателю.
Если транспортный налог платит лизингополучатель, он регистрирует ТС в ГИБДД по месту своего нахождения. Такая госрегистрация временная — она действует, пока действует договор автолизинга.
Если авто одновременно зарегистрировано на лизингодателя (постоянно) и на лизингополучателя (временно на срок договора), налог платит лизингодатель (письмо Минфина от 17.08.2015 № 03-05-06-04/47422).
Транспортный налог платят на любом налоговом режиме:
За отчетные периоды (I, II и III кварталы) платят авансовые платежи — ¼ суммы налога за год. Срок уплаты — 28 число месяца после истекшего квартала.
Годовой налог уменьшают на сумму ранее уплаченных авансов. Срок уплаты — 1 марта года, следующего за отчетным.
Декларацию по транспортному налогу подавать не нужно. Перед уплатой авансов и налога, не позже 25 числа месяца, в котором наступает срок платежа, подают уведомления по ЕНП об исчисленной сумме.
С 2027 года уведомления по транспортному налогу отменяются. Налог и авансы платят на основании сообщений ИФНС. Сроки уплаты тоже изменятся: авансы — не позднее 28 числа второго месяца после истекшего квартала, налог — не позднее 28 марта года, следующего за отчетным (п. 1, 2 ст. 363 НК в ред. закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Рассчитывайте транспортный налог по ставкам региона, в котором зарегистрировано ТС. Их можно узнать в налоговой инспекции или на сайте ФНС, выбрав регион.
Налоговая база по транспортному налогу — мощность двигателя лизингового автомобиля. Сумма налога — база, умноженная на ставку. К дорогостоящим машинам применяйте повышающий коэффициент (п. 2 ст. 362 НК).
Если зарегистрировали или сняли с учета лизинговое ТС в середине года, считайте налог пропорционально числу полных месяцев регистрации. Месяц регистрации принимают за полный, если регистрация произошла до 15 числа. Месяц снятия с регистрации считают полным, если это произошло после 15 числа.
Частые вопросы о лизинге автомобиля: ответы
Ниже — ответы на частые вопросы. Они помогут проверить документы и учет.
Какие документы нужны при лизинге автомобиля?
Чтобы у налоговой не возникло вопросов, проверьте наличие документов:
договор лизинга ТС с графиком платежей;
акт приема-передачи лизингового ТС;
счета-фактуры или УПД лизингодателя на каждый платеж;
платежные поручения, которые подтверждают оплату лизингополучателем;
акт выкупа лизингового ТС по завершении срока договора;
акт сверки взаиморасчетов между сторонами;
документы по автомобилю и его эксплуатации: о регистрации в ГИБДД, страховые полисы, путевые листы и другие.
Как лизингополучатель на УСН учитывает лизинговые платежи?
Если применяется УСН «доходы», расходы, включая лизинговые платежи, не учитываются.
При УСН «доходы минус расходы» платежи по договору лизинга учитывайте в расходах кассовым методом — на дату фактической оплаты лизингодателю. Если платите авансом, платежи включайте в расходы по окончании оплачиваемого периода (пп. 4 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК).
После перехода к вам права собственности и ввода ТС в эксплуатацию включите в расходы его выкупную стоимость по правилам для ОС (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК).
НДС по лизинговым платежам принимайте к вычету, только если применяете ставку 22%. При пониженных ставках 5% и 7%, а также при освобождении от НДС вычет недоступен.
Лизинг для бизнеса
Как лизингодателю учесть возврат лизингового ТС?
При возврате лизингового авто возможны два варианта налогового учета (п. 1 ст. 268 НК, письмо Минфина от 19.12.2025 № 03-03-06/1/123916):
Полученный обратно автомобиль лизингодатель использует в своей деятельности. Он продолжит начислять амортизацию по ТС, но без повышающего коэффициента, если он применялся.
Полученный обратно автомобиль решено продать третьим лицам, и до продажи он не используется в деятельности лизингодателя. Амортизацию за этот период не включают в расходы по налогу на прибыль. Остаточную стоимость ТС учитывают в расходах при его реализации.
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